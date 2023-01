22 tra i migliori siti di incontri occasionali in Italia a [Gennaio 2023] e quelli da evitare. Lista dei top siti per scopare!

Capita nella vita di ritrovarci ad un punto in cui sentiamo che ci manca qualcosa, il tempo che passa, le cose che cambiano, ma in noi rimane sempre quel bisogno di brividi, di trasgressione e soprattutto di quell'adrenalina pura che solo una scappatella raccattata sui giusti siti per per scopare può darci. Sentirci vivi. In fondo è questo il desiderio più profondo che ci accomuna tutti. Ed i siti di incontri sono una valida soluzione al problema, in quanto se correttamente usati possono farci incontrare persone di tutti i tipi con hobby ed interessi in comune. Diciamo però che se per sentirci vivi abbiamo bisogno di incontri sessuali allora di siti per fare sesso occasionale che potremmo testare, ce ne sono parecchi ed in questo articolo vi parlerò proprio di quali sono i migliori siti per incontri occasionali e di come utilizzarli per realizzare incontri di sesso unici ed indimenticabili i cui ricordi ci accompagneranno nostalgicamente fino alla fine di questo nostro viaggio terreno.

I siti di cui vi parlerò in basso sono infatti i più utilizzati in Italia per il casual dating (o sesso casuale e relazioni sporadicche senza compromessi). Alcuni richiedono di sottoscrivere un abbonamento mentre altri possono essere usati per fare sesso gratis senza pagare. Ma vedremo subito quali sono i migliori a cui bisognerebbe dare una possibilità!

Classifica dei migliori siti di incontri occasionali in Italia nel 2023 per scopare facile

Rientra certamente tra i migliori siti per fare sesso ed è considerato da molti come uno dei primi veri siti di incontri per adulti. Offre ad i propri iscritti una notevole mole di profili di donne e molti di questi sono effettivamente reali in quanto manualmente verificati con una specie di servizio anti fregatura (non i solito profili falsi che troviamo su altri siti per adulti).

Il servizio di Cdate è online da molti anni ed è pertanto considerato sicuro. Offre inoltre un buon livello di privacy ed un servizio di assistenza clienti davvero efficiente. Se vogliamo trovare donne in cerca di avventure e ci interessanoquindi i siti per scopare è il posto giusto ed inoltre la registrazione è gratuita quindi l'iscrizione al sito non ci costerà nulla e potremo dare un occhiata e farci un idea senza dover investire in un abbonamento mensile.

2. Ashley Madison

Se siamo in cerca di incontri casuali ed avventure piccanti Ashley Madison è una delle migliori opzioni esistenti al momento in Italia. Di siti e chat per scopare ce ne sono a centinaia ma quelli che possono realmente aiutare le persone a fare sesso senza compromessi non sono molti. Ashley Madison si è guadagnato una buona reputazione nel corso degli anni ed è un sito ottimo per trovare la persona giusta che abbia i nostri stessi obbiettivi ed interessi. In questo caso parliamo di trovare un partner in cerca di un avventura ovviamente. E va detto che le donne possono utilizzare Ashley Madison senza pagare nulla quindi questo è un ottimo incentivo che aumenta le probabilità effettive di trovare donne alle ricerca di uomini disposte a soddisfarle senza troppe inutili smancerie.

Va detto però che se siamo uomini e vogliamo inviare messaggi dovremo sottoscrivere un abbonamento premium, inoltre alcune altre funzioni richiedono l'acquisto a parte di crediti. Non posso dire che Ashley Madison sia un sito economico e certamente non è tra i siti per scopare gratis ma è un buon sito e può ed è tra i siti più popolari per gli amanti del sesso occasionale. Peccato che tempo addietro fu hackerato ed i dati degli utenti finirono sul web creando un grosso scandalo, ma da allora credo le cose siano cambiate o almeno me lo auguro vivamente!

3. Victoria Milan

Il sito di Victoria Milan è specificamente pensato per i cosiddetti incontri extraconiugali, ma a differenza di altri siti come ad esempio Tradimenti italiani (recentemente recensito qui su Tbwt.com) non è una truffa ma un sito serio. Rientra tra i siti di incontri sessuali più popolari attualmente sulla disponibili e qui puoi leggere la mia precedente recensione su Victoria Milan. In genere gli iscritti al sito vivono la monotonia di un matrimonio insoddisfacente dal punto di vista sessuale e cercano incontri per sesso rapido senza compromessi e minimizzando al massimo i rischi di essere scoperti.

La registrazione al sito è gratuita ma anche qui come avviene per molti siti di incontri occasionali bisogna sottoscrivere un abbonamento premium e diventare utenti vip per inviare messaggi agli altri utenti. La privacy è garantita attraverso un sistema di crittografia molto avanzato e fino ad ora non ci sono stati intoppi come hackeraggi e perdite di dati sensibili. Quindi possiamo considerate Victoria Milan come un ottimo sito di incontri per scopare in assoluto anonimato.

4. Gleeden

Gleeden rientra anch'esso tra i siti di incontri per tradimenti e fu creato nel lontano 2009. Ad oggi è un sito di incontri per sesso fortemente consigliabile e che vanta oltre 10 milioni di iscritti in tutta Italia. Fecero anche una mastodontica campagna pubblicitaria anche in TV e questo lo ha reso conosciuto ed abbastanza popolare. Trovare siti di incontri che funzioni davvero e diano delle garanzia all'interno di una piattaforma sicura e discreta non è semplice, ma il servizio offerto da Gleeden, supporto tecnico ed assistenza inclusi, è realmente impeccabile e giustifica il costo dell'abbonamento che è comunque allineato ad altri siti simili sopra menzionati. Purtroppo non è disponibile alcun periodo di prova gratuito e sebbene la registrazione e la creazione del profilo siano di fatto gratis per poterci fare un idea del servizio ed iniziare realmente ad utilizzare la piattaforma avendo una reale possibilità di successo nel trovare partner sessualmente affini, dovremo necessariamente abbonarci e quindi pagare.

5. Scopare

Il nome di questo sito è già tutto un programma. E' tra i siti di incontri per fare sesso più noti in Italia ma a differenza di quanto sostenuto da molti altri siti che recensiscono siti di incontri: io vi dirò la verità. Ovvero non è assolutamente gratis. Ci si può registrare e creare un profile gratis ma senza abbonamento le funzionalità offerte dal sito sono praticamente azzerate. Infatti senza le funzionalità premium il sito è praticamente inutile. Tuttavia Scopare usa un buon algoritmo che ci permette di trovare persone vicine che siano anche sessualmente affini e con cui quindi potremmo avere qualche effettiva possibilità di riuscire a trovare partner sessuali realmente compatibili con cui vivere memorabili scappatelle ed avventure sessuali. O almeno cosi potrebbe sembrare eppure le recensioni e le opinioni che si trovano in rete sono piuttosto negative e di sicuro questo non un sito per scopare che ci renderà la vita facile anzi. Gestito dalla Perfect Match Limited Ltd fa parte di una farm di siti di incontri truffaldini che hanno tantissime cause legali in corso e contenziosi aperti. I profili sono in buona parte creati dagli stessi gestori del sito ed è scritto chiaramente nelle clausole contrattuali. Fare molta attenzione.

6. Scopamici

Scopamici è anch'esso gestito dalla Perfect Match Limited Ltd che gestisce anche Scopare e Rimorchiando e pertanto è semplicemente una copia, con qualche leggera differenza, dei due siti menzionati sopra. Dopo aver creato un profilo non potremo in alcun modo usufruire dei servizi necessari per conoscere persone che vogliono fare sesso. Senza abbonarci trovare qualcuno diventa impossibile e per inviare messaggi dovremo comprare dei crediti. Il costo dei singoli messaggi è a mio avviso proibitivo quindi se uno vuole provare i siti di incontri occasionali per scoprire il migliore, procede pure… ma io non ci spenderei un euro bucato. Sito truffa assolutamente da evitare.

7. Rimorchiando

Rimorchiando gestito dalla stessa società che ha creato Scopare ovvero la Perfect Match Limited Ltd (con sede a Sofia, in Bulgaria) ed è pensato per chi sta cercando un sito per il “rimorchio” facile appunto. Ti permette di trovare persone che vivono vicino a te e filtrare in base ad interessi, età, geolocalizzazione etc etc. La creazione di un profilo è gratuita ma per contattare le persone iscritte al sito dovremo abbonarci. Rientra tra le piattaforme online specializzate nel settore gli incontri sessuali e le cui funzionalità di base non sono sufficienti all'utilizzo del sito. Quindi la registrazione e creazione del profilo sono gratuite ma a parte questo la maggior parte delle funzioni realmente necessarie per conoscere donne mature in cerca di sesso (o magari giovani studentesse vogliose) rimangono a pagamento. si utilizza il solito sistema dei crediti ed i singoli messaggi inviati possono costare fino a 1.6 euro! Se uno ha tanti soldi da spendere potrebbe provarlo ma NON mi sento di consigliarlo.

8. Cavalcami

Gestito dalla Addington Digital B.V. non è certamente un sito di incontri gratis anche se inizialmente potrebbe dare questa impressione.

Ci sono effettivamente alcune funzioni gratuite come la possibilità di inviare flirt per attirare l'attenzione o proposte sessuali, ma per inviare dei veri e propri messaggi dovremo acquistare dei crediti e quindi pagare. Questo sito è molto popolare eppure rientra in una farm di siti di dating come Flirtlocali.com ed Avventurefocose.com (gestiti dalla stessa società) che hanno una pessima reputazione in quanto è risaputo che chi gestisce il sito possa creare, come da contratto e ben specificato nei termini e condizioni, falsi profili al fine di intrattenere gli utenti. Attenzione quindi. Rientra forse in varie liste che suggeriscono i siti per fare sesso consigliati e da provare in Italia ma la mia personale esperienza è stata negativa e non lo consiglio.

9. Flirtare

Flirtare è anch'esso un sito popolare ma purtroppo con una pessima fama ottenuta negli anni. Gestito dalla stessa società che c'è dietro a Scopare, Scopamici e Rimorchiando prometta di garantire l'anonimato e la privacy dei propri utenti e di aiutare le persone a trovare avventure da una notte e via. Nella realtà se proprio dobbiamo scegliere un sito per fare sesso, visto anche i costi proibitivi e l'impossibilità di fare alcunché senza comprare i crediti, io suggerirei vivamente di cercare altrove. Purtroppo il web è pieno di siti fotocopia che spennano polli continuamente. Qui su Tbwt.com invece di fare come fanno in tanti che prendono belle commissioni per promuovere tali siti, ho deciso di smascherarli tutti!

10. Incontri Extraconiugali

Ricordo che tempo addietro scrissi una recensione su Incontri Extraconiugali e l'esito non fu certo positivo. Il fatto che sul sito non sia nemmeno possibile trovare i dati della società che c'è dietro dovrebbe già essere sufficiente per starne alla larga. L'unico modo per contattarli è utilizzare il form di contatto presente sul sito. Non esiste nessun indirizzo fisico e ne un numero di telefono. Il sito è facile da usare è promette avventure sessuali e scappatelle come molti altri ma nella pratica è molto costoso e secondo le testimonianza e le opinioni di molti, pieno di falsi profili.

11. Tradimenti Italiani

Potete leggere qui la recensione su Tradimenti Italiani. Si tratta di un sito che fa capo alla Tyche Technologies, con sede legale in Svizzera e che opera con il marchio “Dating Factory“. Sono noti per avere una farm internazionale di centinaia se non addirittura migliaia di siti di incontri occasionali, concessi in white label a chiunque voglia avere il proprio sito di incontri attraverso cui lucrare. Per usare il servizio bisogna necessariamente abbonare e purtroppo quelli della Dating Factory sono tra i siti di incontri casuali peggiori che abbia mai dovuto recensire in quanto è fin troppo palese il loro unico intento truffaldino che ne è alla base. In particolare non gli perdono il fatto che rendano particolarmente difficile disdire il rinnovo automatico dell'abbonamento. Fate molta attenzione se non volete farvi spennare per benino!

12. CercoSingle

Sempre gestito dalla Tyche Technologies (Dating Factory) esattamente come Tradimenti Italiani. Cerco single promette avventure sessuali indimenticabili ma è un altro sito fotocopia assolutamente da evitare. Il fatto che ci siano profili falsi e bot, oltre ad operatori che si spaccino per tali profili è chiaramente scritto nei termini e condizioni e faq del servizio. Quindi sono pure ben tutelati da un punto di vista legale. Se realmente cercate un buon sito per fare sesso, state ben lontani da Cerco Single!

13. Senza Regole

Non molto tempo fa scrissi una recensione su Senza Regole e si tratta di un sito di incontri per single che dovrebbe aiutare nella ricerca di avventure occasionali da una botta e via. Peccato che la mia approfondita recensione fu tutt'altro che positiva ed ho indagato a fondo svelando tutti gli altarini dietro questo sito di incontri per adulti! Infatti dietro c'è sempre la Addington Digital B.V. che è che dietro Cavalcami e che non ha certamente una buona reputazione nel mondo degli incontri online. Certamente sanno come spennare polletti usando il classico pelo di figa che tira più di un carro di buoi, ma se volete conoscere donne vogliose di avventure forse sarebbe meglio evitare di essere Senza Regole ed almeno una regola avercela: stare alla larga da questo sito.