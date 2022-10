Come vincere soldi al casinò con i Buoni Senza Deposito

Era oramai molto tempo che non scrivevo un articolo sulla tematica “fare soldi online“.

Questo perché, come molti di quelli che leggono abitualmente TBWT già sapranno, non mi piace scrivere tanto per scrivere ma preferisci di gran lunga la fase che viene prima della scrittura… è cioè la fase di ricerca delle informazioni.

Mi piace esplorare nuove strade e trovare soluzioni nuove ai problemi. Mi piace proporre ai miei lettori qualcosa di realmente valido e innovativo piuttosto che scrivere fesserie senza senso come fanno in molti.

Sarà forse perché odio deludere le aspettative e questo è associato ad un trauma infantile che mi porto avanti da tantissimo.

Del resto se TBWT in oltre una decade è riuscito a crescere così tanto diventando uno dei 1000 siti in assoluto più popolari in Italia, un motivo dovrà pur esserci non credete?

In ogni caso se mi sono deciso a scrivere di nuovo sul tema “come fare soldi su internet” è perchè effettivamente ho delle importanti novità e mi posso effettivamente permettere di condividere un metodo nuovo e che funziona davvero.

Non posso ovviamente garantire che questo metodo continuerà a funzionare per sempre ma per ora funziona e se stai leggendo questo articolo hai un occasione per fare soldi online senza rischiare nulla.

In cosa consiste questo metodo per fare soldi online?

Già leggendo il titolo di questo articolo dovresti esserti fatto un idea sul metodo.

In sostanza si tratta di fare soldi usando dei casinò online ma portando allo zero assoluto il rischio di perdere.

Mi rendo perfettamente conto del fatto che questa possa sembrare una idiozia assoluta ma ti assicuro che non solo ho dedicato mesi ad informarmi… bensì ho provato personalmente il metodo e quindi posso garantire al di la di ogni ragionevole dubbio, dicendo che funziona!

Di fatti sono stato per settimane a pensarci ed a domandarmi se fosse giusti o meno condividere questo metodo per fare soldi vincendo al casino, anche perché sebbene sia un metodo abbastanza solido e che dovrebbe durare, c'è sempre il rischio che troppe persone lo mettano in pratica e che quindi i casinò in questione possano di conseguenza cambiare le loro regole per evitare che questo metodo venga applicato.

Alla fine mi sono comunque deciso a condividerlo e ti spiegherò di cosa si tratta.

Praticamente si usano dei bonus del casinò per poter giocare gratis senza il rischio di perdere nulla e successivamente, si ritirano le vincite bypassando i limiti del casino, ovvero diciamo raggirandoli con astuzia ma senza fare di fatto nulla di illegale.

Stiamo parlando di “bonus senza deposito per casinò online” ovvero di bonus che non richiedono alcun esborso economico da paste nostra!

Come giocare gratis al casinò e guadagnare

Come alcuni di voi già sapranno, molti casino offrono dei bonus per attrarre gli utenti. Questo significa che non appena ti registri al casinò, in genere, ti verranno promessi diversi bonus per fare il tuo primo deposito come per esempio il 30% extra sul tuo primo deposito oppure 50 giri gratis alle slot machines etc etc.

Purtroppo, nella quasi totalità dei casi, dietro queste offerte che possono sembrare molto allettanti, ci sono delle sonore fregature. Infatti l'utente potrebbe scoprire soltanto in seguito che per ritirare le vincite generate dai bonus, dovranno essere rispettate diverse condizioni… e molto spesso questo significherà dover continuare a giocare e rischiare di perdere tutto quello che si è guadagnato ed anche tutto il capitale depositato sul casinò.

Premettiamo anche che molti casinò non sono a norma e che quindi potrebbero tranquillamente fare i furbetti senza che nessuno possa scoprirli.

Insomma la situazione appare abbastanza complicata, però c'è anche una buona notizia: ossia che esistono delle eccezioni!

Che significa che esistono delle eccezioni?

Significa che alcuni casino offrono dei bonus sostanziosi ma allo stesso tempo non hanno regole particolarmente stringenti per il ritiro e pertanto sfruttando le giuste strategie è possibile giocare a costo zero (anche senza fare nessun deposito) e poi prelevare la vincita all'istante e senza problemi.

Ovviamente questo metodo funziona solo per i nuovi account, quindi se già hai un account sui casinò che ti menzionerò non potrai sfruttare questo metodo per fare soldi assicurati… però puoi sempre far aprire un account a un familiare o a un amico e spartirti i profitti con lui.

Quali sono i passi da seguire per questo metodo?

Registrarsi al casino

Verificare il proprio indirizzo email

Verificare proprio numero di cellulare

Usare il bonus che ci verrà assegnato per eseguire almeno 100 giri alle slot (consiglio di farne qualcuno in più per evitare sospetti)

Richiedere prelievo vincita (potrebbero richiedervi una copia del documento di identità la prima volta che chiedete il ritiro)

In rari casi per prevenire abusi potrebbero richiedervi un deposito minimo di 2 euro per validare la vostra identità ma questo succede solo se sospettano che stiate cercando di registrarvi con più account e comunque siete sempre liberi di rifiutare in caso.

Godetevi i soldi vinti che in media sono tra i 300 a i 2500 euro a seconda di quanto siete fortunati o meno

In rari casi potrebbero richiedervi un deposito minimo di 2-5 euro per validare la vostra identità

Ripetere lo stesso processo col casino numero 2 che fornirò al termine di questo articolo

Come assicurarsi il bonus per giocare gratis al casinò?

Per ottenere il buono senza deposito è assolutamente necessario verificare il nostro email ed il nostro numero di cellulare.

Questo ovviamente è fondamentale per il casino in quanto altrimenti chiunque potrebbe fare il furbetto e cercare di giocare gratis ed incassare vincite vita natural durante.

Dai un occhiata all'immagine in basso:

Come puoi vedere nell'immagine la verifica richiede varie fasi. Le due fasi necessarie per ricevere il bonus gioco gratuito sono: “verifica del e-mail” e “verifica del telefono“. I Documenti sono invece necessari solo quando deciderai di ritirare la vincita.

Ver verificare la mail: basterà cliccare sul link che avremo ricevuto nell'email di attivazione, oppure potremo inserire manualmente il codice, sempre presente nell'email di attivazione all'interno dell'apposito spazio.

Per verificare il nostro numero di cellulare ci basterà inserire nell'apposito spazio (che nella immagine ho evidenziato con un rettangolo rosso) il codice numerico che avremo ricevuto al nostro numero di cellulare.

Ricordo che tutto ciò è assolutamente gratuito e serve solo per verificare che siamo persone in carne ed ossa.

Se non completeremo questi due passaggi non potremo ricevere il bonus e quindi non potremo giocare gratis al casinò.

Quali sono i Casinò dove si può applicare questo metodo?

Al momento ne ho trovati soltanto due che funzionano per l'Italia quindi il mio consiglio è di registrarvi a entrambi e sfruttare questa occasione perché c'è il rischio che magari in futuro se ne rendano conto e blocchino tutto.

A quanto pare entrambi questi Casino appartengono alla stessa società ma sono indipendenti l'uno dall'altro quindi potrete registrarvi a entrambi e sfruttare il bonus deposito gratuito su entrambi. Un mio caro amico registrandosi a entrambi i casino ha totalizzato ben 3266 euro di vincita complessiva e senza nemmeno depositare un euro.

Insomma… se volevate un metodo per fare soldi rapidi e senza rischi ve l'ho trovato ma affrettatevi perchè potrebbero rimuovere il bonus in qualsiasi momento!

