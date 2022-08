Faphouse: recensione completa 2022. Funziona o è una truffa? Opinioni e pareri!

In un caldo pomeriggio di fine Luglio, dopo una lunga assenza ho deciso finalmente di scrivere un nuova recensione e di parlarvi di Faphouse.com (ovvero il nuovo arrivato nella “hall of fame” dei siti per adulti più popolari del momento).

Questo sito ha iniziato la sua sua ascesa verso Aprile 2022 quando, in seguito ad una campagna pubblicitaria massiva avviata dai suoi creatori (persino superiore alla impressionante campagna, ancora in corso, di Jerkmate) è iniziato ad apparire su decine dei più popolari siti xxx e porno tubes al mondo.

Siti come Pornhub, Youporn e Xvideos per intenderci… che hanno portato a Faphouse oltre 30 milioni di visite in meno di 2 mesi!

Da quel momento ha iniziato a destare a mia curiosità e mi ero quindi ripromesso di provarlo e di scrivere una recensione a riguardo.

Che cosa è Faphouse e come funziona?

Iniziamo col dire che, almeno in apparenza Faphouse potrebbe sembrare un normalissimo aggregatore di video porno. Uno dei tanti aggregatori di questo tipo che oramai da anni riempiono il web fino quasi a saturarlo.

In genere questi siti vengono oramai associati a contenuti per adulti gratuiti e spesso di bassa qualità.

Si, è possibile trovare anche video hot interessanti ma ci dovremo mettere a cercare bene sperando di avere un po' di fortuna.

In effetti, però, già da una prima occhiata veloce FapHouse appare in qualche modo differente, in grado di spiccare e destare curiosità anche agli occhi di chi non ha tanta esperienza nel settore dell'intrattenimento per adulti.

Perchè?

Beh in primo luogo perchè il design e la grafica del sito appaiono davvero di altissima qualità e questo in genere non avviene per la grande maggioranza degli aggregatori porno presenti online (dato che, come ho già detto, sono perlopiù siti gratuiti su cui pertanto vengono investiti pochi capitali).

In secondo luogo, fa davvero impressione lo sconfinato numero di categorie presenti sul sito e gli studi di produzione xxx che hanno acconsentito a pubblicare molti dei loro video su Faphouse instaurando di fatto collaborazioni per il reciproco beneficio.

Di sicuro ci si rende immediatamente conto che non è il classico aggregatore di video hot… ma che si tratta di un progetto piuttosto complesso e ben fatto che ha lo scopo di introdurre qualcosa di nuovo e mai visto prima nel mondo dell'intrattenimento per adulti.

Cosa offre il portale? E' gratis o a pagamento?

Navigando sul sito ci rendiamo ben presto conto che sono presenti centinaia di migliaia di video xxx e che molti di questi sono in alta definizione.

Cliccando sul video che ci interessa si apre subito una pagina che ci mostra una anteprima del video (in buona definizione e sufficientemente lunga) e che ci propone di abbonarci per vedere il video completo.

Quindi, a differenza della quasi totalità degli aggregatori di video porno: Faphouse è a pagamento!

La domanda da 1 milione di dollari, come sempre in questi casi è: ne vale la pena?!

Come possiamo leggere su Faphouse stesso, l'offerta appare piuttosto allettante dato che si parla di 328.906 video e ne vengono aggiunti ben 600 nuovi ogni giorno.

Parliamo di centinaia di Pornostar presenti sul sito ed oltre 500 studi di produzione hot che condividono i loro contenuti sul portale. Senza considerare le innumerevoli produzioni indie o amatoriali!

Inoltre, come se non bastasse, molti di questi video hot sono in HD e perfino in 4k… ed il sito permette di scaricarli tutti ad un costo fisso di abbonamento oppure di metterli nella cartella dei “preferiti” per ritrovarli in qualsiasi momento.

Sul sito sono inoltre presenti 3 sezioni principali: etero, Gay e trans ed tutte contengono tantissimi video!

Insomma se ti venisse in mente di iniziare a scaricare video hot per creare la tua libreria porno personale, sicuramente questo sarebbe un ottimo modo per cominciare.

Ma queste promesse vengono realmente mantenute all'atto pratico oppure si tratta di una truffa?

Quanto costa Faphouse?

Vediamo prima di tutto di che cifre stiamo parlando.

I prezzi sono recentemente aumentati eppure, ci basta dare un occhiata alla seguente immagine per renderci conto che parliamo di meno di 15 euro al mese, che possono scendere sotto i 9 euro se ci abboniamo per un anno.

Inoltre è persino presente un opzione di abbonamento a vita per 299.99€.

Stiamo quindi parlando di meno della metà dei prezzi che vengono solitamente richiesti per abbonarsi ai siti porno (infatti la media del settore oscilla attorno ai 30 euro) e per questo prezzo avremo accesso a centinaia di migliaia di video hot scelti accuratamente, molti dei quali in alta definizione.

Il pagamento i può essere effettuato con carta di credito oppure attraverso PayPal.

Faphouse utilizza il merchant provider Epoch che è molto affidabile e riconosciuto nel settore dell'intrattenimento online (quindi il rischio che ci possano rubare i dati della carta di credito o di Paypal è quasi prossimo allo zero assoluto).

Per pagare con Paypal faremo necessariamente un abbonamento mensile con rinnovo automatico, quindi ricordatevi di disdire attraverso il sito di Paypal se non volete continuare. Stessa cosa dicasi con la carta, ma la disdetta in questo caso si esegue attraverso il sito di Faphouse stesso.

Ma ne vale la pena oppure Faphouse è una truffa?

Per poter realizzare correttamente questa recensione su Faphouse mi sono abbonato… e devo dire che sono rimasto davvero sorpreso nello scoprire che realmente il sito offre centinaia di miglia di video hot, con centinaia di pornostar famose e studi di prodizioni hot di ogni genere.

Sul sito sono presenti quasi 300 categorie xxx e pertanto qualsiasi forma di feticismo un utente possa avere è molto probabile che riuscirà a trovare qualcosa di eccitante.

Tuttavia c'è stato un preciso momento dopo essermi abbonato, in cui ho provato fastidio ed un certo disappunto: ovvero quando ho scoperto dell'esistenza dei cosiddetti “fanclubs”.

Cosa sono i fanclubs su Faphouse?

Avete letto la recensione su Onlyfans che ho pubblicato qui su Tbwt.com qualche mese fa? Se si credo già saprete cosa è un fanclub.

Sostanzialmente si paga per accedere a specifici contenuti xxx provenienti da uno specifico studio o da un attore o attrice porno in particolare.

Quello che mi ha infastidito è stato scoprire che diversi video hot presenti su Fap House hanno il simbolo di un diamante.

Questo simbolo indica che quel video in particolare non è visibile a meno che non diventiamo fan di quel canale (fansclub).

Un po' come avviene su Onlyfans appunto.

Insomma, l'abbonamento su Faphouse non include l'accesso ai fansclub, che di fatto richiedono un pagamento a parte per accedervi.

Inoltre il creatore di ciascun fansclub può scegliere i prezzi da applicare ai propri pacchetti di abbonamento e questo significa che in alcuni casi troveremo fansclub molto economici mentre in altri saranno piuttosto costosi.

Quindi sembra proprio che Faphouse sia una sorta “all you can eat” del porno dove di fatto puoi vedere e scaricare tantissimi video con un prezzo fisso ed anche con una buona qualità ma se proprio ti fissi e vuoi i video più pregiati di uno specifico canale, dovrai pagarli a parte.

Nulla di male sia chiaro, l'unica cosa che mi ha infastidito è che questo l'ho scoperto solo dopo essermi iscritto e non prima!

In ogni caso per la cifra irrisoria che chiedono e considerata la quantità incredibile di video per adulti che includono nel pacchetto, la possibilità di scaricarli e la velocità complessiva del sito… direi che non ci si può comunque lamentare!

Pareri ed opinioni su Fap house

Trattandosi di un sito per adulti è più complicato trovare pareri ed opinioni, dato che siti dedicati, come ad esempio Trustpilot, non permettono recensioni su siti adult.

In ogni caso, i pareri e le opinioni degli utenti su Faphouse sembrano essere molto positivi.

La popolarità di questo emergente portale del porno è in costante crescita così come il numero dei suoi abbonati.

Le uniche lamentele di rilievo che ho trovato riguardano:

i fansclub sono a pagamento ed alcuni sono davvero costosi (specificarlo chiaramente sulla homepage eviterebbe fraintendimenti)

il fatto che manchi un indice delle pornostar (anche se possono essere ricercate specificando il nome intero)

la mancata traduzione del sito in italiano ed in altre lingue (infatti il sito è al momento disponibile solo in inglese)

Comunque sia, come molti tra quelli che leggono Tbwt e le mie recensioni già sapranno, io sono in genere piuttosto contrario ai siti porno e preferisco nettamente gli incontri dal vivo, ma in questo caso devo riconoscere che se proprio volete ottenere contenuti xxx di qualità ed ad un prezzo contenuto, Faphouse puà certamente essere una buona opzione.

Conclusioni

La mia recensione su Faphouse si conclude qui è la mia valutazione è positiva sebbene io sia da sempre contrario al porno online ed abbia creato Tbwt con il preciso scopo di aiutare gli utenti ad ottenere incontri dal vivo.

FapHouse è un aggregatore di contenuti xxx che possiamo definire premium.

Il sito è chiaramente realizzato da professionisti e vanta una serie di collaborazioni nel settore impressionante… con centinaia di case di produzioni hot presenti con i loro contenuti sul portale.

La quantità dei contenuti che offre Fap House è impressionante, il prezzo è irrisorio (parliamo di meno di 15 euro al mese che possono scendere agli 8 euro mensili abbonandosi per un anno) e molti video xxx sono in HD o finanche in 4k con la possibilità di scaricarli senza limiti ed una buona velocità di banda.

I fansclub ricordano molto il modello di business pay per view presente su Onlyfans ed ovviamente per accedere ai video presenti in tali canali bisogna pagare a parte ma sinceramente con tutti quei video porno disponibili, dubito avrete bisogno di comprarne degli altri.

Insomma ragazzi, anche se preferisco gli incontri dal vivo e qui su TBWT si punta a concretizzare il sesso più che a fantasticare su di esso… diciamo che se proprio ci tenete e volete sottoscrivere un abbonamento ad un sito porno, Faphouse non vi deluderà.

Voto per Faphouse: 7

