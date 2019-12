HotMovies: film porno hot? Recensione e Alternative per Scopare Gratis vere donne arrapate

Il sito di cui voglio parlarti oggi è HotMovies.com il quale già dal nome ci permette di capire bene o male di che tipo si sito si tratti.

Se non lo hai ancora fatto, prima di leggere questa recensione, ti invito a leggere anche quelle su altri due siti per adulti che potresti trovare davvero molto interessanti ovvero Deeper e MYLF.

Ora senza perdere altro tempo vediamo cosa ha da offrire questo HotMovies.

Cos'è hot movies?

Nel caso il nome non fosse già chiaro di per sé questo hot movies è un sito di film xxx. Non parliamo quindi di brevi contenuti di qualche minuto ma di video porno molto lunghi e di veri e propri film.

Insomma un tipo di sito leggermente differente rispetto a quelli ai quali probabilmente sei abituato.

Sito

Vediamo però meglio il sito di questo HotMovies. Purtroppo se i contenuti lunghi possono essere senza dubbio un punto di forza di questo sito porno, il layout grafico rappresenta un punto debole.

Appena mi sono connesso a questo sito per la prima volta ho notato infatti immediatamente una tale confusione da non capirci nulla. Il sito ha un design innanzitutto decisamente datato e obsoleto. Mi ha ricordato quei siti porno che si trovavano molto tempo fa.

Al di là di questo proprio la disposizione degli elementi non è ottimale e non permette una navigazione chiara e semplice. Nella parte alta del sito troviamo diverse sezioni divise le quali pubblicizzano alcuni video hard presenti sulla piattaforma.

Scendendo ci si imbatte poi immediatamente nelle varie categorie.

Qui abbiamo categorie molto comuni come ad esempio:

Lesbiche

Anale

Interraziale

Insomma categorie che puoi trovare praticamente su qualsiasi sito porno.

Scendendo ancora si trovano finalmente i vari film hard caricati. Qui sono due le sezioni principali e riguardano gli ultimi video caricati e quelli più popolari. In entrambi i casi avrai la possibilità di vedere esclusivamente la locandina di questi film.

Se la tua intenzione è invece quella di assistere a qualche scena dovrai cliccare sul film hard scelto e guardare il mini-trailer messo a disposizione. Purtroppo parliamo di trailer davvero ridicoli per quanto mi riguarda.

Letteralmente sono pochi secondi di scena nella quale si vede un po' di sesso, nulla di più.

Per quanto mi riguarda diventa davvero difficile operare una scelta senza avere la possibilità di guardare un po' di più.

HotMovies è gratuito?

Una domanda che bisogna necessariamente porsi è se questo HotMovies sia un sito porno gratuito oppure a pagamento. In effetti di siti che permettono di vedere veri e propri film porno ce ne sono molti in giro ma non tutti sono gratuiti.

Ti voglio svelare un piccolo segreto: io sono un amante dei film xxx.

Mi piacciono molto di più rispetto ai semplici video porno (quelli che durano pochi minuti per intenderci) in quanto sono contenuti molto più ampi che permettono di godersi veramente una storia dietro alla scena di sesso.

Questa mia passione per la pornografia però mi ha portato negli anni a commettere alcuni gravi errori. Tra questi il più grave è stato senza dubbio quello di abbonarmi a diverse piattaforme che offrivano questo genere di contenuti.

Quindi per molti anni ho pagato fior fior di quattrini per guardare film hard. Soldi sprecati se ci ripenso ora. Per fortuna poi sono riuscito a dare una svolta a tutto questo.

Come?

Semplicemente ho scoperto come poter scopare con delle vere donne senza dover pagare assolutamente nulla. Da quel momento in poi la mia vita è completamente cambiata in meglio. Nell'ultimo paragrafo trovi maggiori dettagli riguardo questa storia.

Per quanto riguarda invece HotMovies parliamo purtroppo di un sito porno premium che però, da quanto ho potuto vedere, presenta delle modalità molto differenti rispetto ad altri siti.

Quanto costa HotMovies? Costo al minuto?

Come ti dicevo HotMovies è un sito porno a pagamento il quale però presenta delle caratteristiche davvero singolari.

Invece di far pagare un fisso ogni mese o anno permette di fare dei pacchetti in base ai minuti di visualizzazione. Personalmente è la prima volta che mi imbattevo in qualcosa del genere.

Vediamo cosa vuol dire.

Nello specifico su questo sito sono tre le possibilità per ciò che concerne l'abbonamento. La prima possibilità un free entry ovvero un accesso gratuito al sito per testarlo.

Naturalmente è necessario verificare la propria carta di credito (o comunque un metodo di pagamento) prima di poter accedere.

Con questo accesso gratuito si hanno a disposizione 20 minuti da poter utilizzare guardando uno spezzone del film porno che si preferisce o di vari film porno.

La seconda opzione include invece tutta una serie di sotto-opzioni per quanto riguarda il minutaggio. Qui è la sezione dove hai la possibilità di scegliere i minuti che intendi utilizzare e pagare di conseguenza.

Puoi ad esempio scegliere 69 minuti a €9,62, 240 minuti a €19,28, 340 minuti a €28,95 ecc. Così fino all'ultima offerta che equivale a 2340 minuti a €193,27.

I prezzi sono davvero elevati.

L'ultima opzione che hai a disposizione poi è un vero e proprio abbonamento mensile. Questo funziona come qualsiasi abbonamento mensile ovvero paghi un fisso che si rinnova ogni 30 giorni.

La cosa che non mi è tanto piaciuta è che questo abbonamento dal costo di €24,12 al mese da praticamente accesso a 310 minuti per il primo mese e 270 minuti ogni mese dal secondo in poi.

Il fatto è che il prezzo è di poco inferiore rispetto al pacchetto per acquistare 340 minuti.

Onestamente non vedo la convenienza.

Opinioni su HotMovies

Quella del Pay per Minute è una tecnica a mio avviso davvero subdola che spinge l'utente a spendere sempre di più. Pensaci un secondo: se sottoscrivi un abbonamento mensile o annuale sai che pagherai “solo” quella cifra e potrai avere accesso per un determinato periodo di tempo (un mese, un anno ecc.) a quei contenuti.

Pagando al minuto invece la situazione cambia in maniera pericolosa. Una volta pagato infatti avrai dei minuti che ti faranno vedere contenuti in maniera molto più limitata rispetto ad un abbonamento.

Il problema secondo me sta proprio li. Una volta esauriti i minuti sarai costretto a riacquistarli e ancora e ancora..

Dato che non ho mai pagato al minuto ho però voluto fare una ricerca online per capire se effettivamente si tratta di un metodo apprezzato dall'utenza oppure no. Ho cercato le opinioni su HotMovies in modo tale da capire questa cosa.

Devo dire che per la maggior parte degli utenti si tratta di un metodo non apprezzato in quanto porta, come immaginavo, a spendere davvero tanti soldi.

Alternative a HotMovies per chi ha voglia di scopare gratis vere fighe calde

Se sei giunto fino a questo ultimo paragrafo lo hai fatto sicuramente perché come me non vuoi accontentarti di farti qualche sega guardando un porno ma vuoi realmente scopare in prima persona con delle vere donne.

Proprio per questo motivo mettiti comodo e ascolta un attimo quello che ho da dirti.

Guardare film porno è una cosa che ho sempre fatto ma quando ho iniziato a pagare per farlo ho capito che c'era qualcosa che non andava. Iniziai infatti a spendere cifre davvero importanti per farmi qualche sega e non era quello che volevo.

I siti ai quali mi abbonavo erano siti con abbonamenti normali (non pay per minute) ma la salsa era sempre la stessa.

Cosa ho fatto?

Ho deciso di attivare il cervello per cercare di capire effettivamente cosa avrei potuto fare per cambiare questa situazione. Quello che ho fatto è stato mettermi a cercare online.

Subito mi sono usciti alcuni risultati interessanti. Nello specifico si parlava di siti di incontri occasionali per adulti. All'inizio non li conoscevo ma poi ho scoperto che sono dei siti per conoscere gente con la quale fare sesso.

Non ti nascondo che le prime esperienze sono stata davvero disastrose. Mi trovai infatti davanti dei siti che non offrivano nulla ma, anzi, mi chiedevano anche un sacco di soldi.

Li bocciai ed andai avanti.

Per non portarla troppo per le lunghe ci ho messo mesi e mesi prima di trovare un sito valido. Da li però, una volta comprese le caratteristiche di un sito affidabile è stato tutto in discesa.

Ad oggi posso dire di aver realizzato la più completa lista dei SITI per scopare gratis davvero consigliati e verificati da Tbwt.comla quale contiene per l'appunto i siti che io stesso utilizzo per scopare rapidamente e soprattutto senza pagare nulla.

Ecco la soluzione. Semplice e alla portata di tutti.

Il consiglio che ti do è di abbandonare siti da sfigato come HotMovies e iniziare a scopare con donne vere gratis.

