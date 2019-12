FuckingAwesome: porno in 4k? Recensione e Alternative per Scopare belle ragazze vogliose di cazzo

Oggi parliamo di FuckingAwesome.com un sito per adulti che ho visitato negli ultimi giorni per scrivere questa recensione.

Per quanto riguarda le peculiarità questo sito mi ha ricordato altri che ho già recensito come ad esempio Hustler o FTVgirls. Quest'ultimo più per la qualità dei contenuti che non per la nicchia che è totalmente diversa.

Comunque vediamo cosa ha da offrire questo sito.

Cos'è fucking awesome?

La prima cosa da capire è cosa sia questo fucking awesome. Nello specifico è un sito porno dedicato ai video hard in 4k.

La qualità dei contenuti che troverai su questo sito è quindi davvero molto alta. Dimentica video girati con una bassa qualità o con un cellulare in quanto parliamo al 100% di video porno in alta definizione.

Caratteristiche e sito

Passiamo ora immediatamente all'analisi tecnica di questo Fucking Awesome per cercare di capire quali siano le sue caratteristiche.

Il layout grafico devo dire che è molto moderno e rispecchia in pieno la qualità generale del sito. Purtroppo però come spesso accade con questi siti per adulti ho subito compreso che questo layout è praticamente identico a quello di migliaia di altri portali.

Si tratta di un design grafico utilizzato da moltissimi siti in questo settore.

Nella parte alta del sito possiamo infatti notare immediatamente un vero e proprio carosello di immagini il quale permette di andare a vedere alcune immagini riferite ai video. Qui c'è da riconoscere che anche le immagini, così come i video porno, sono di una qualità eccezionale.

Scendendo in basso troviamo poi i vari video hard in 4k con le loro preview. Anche in questo caso lo schema di caricamento dei video e in generale il loro layout sono facilmente riconoscibili anche in altri siti.

Una cosa che non mi è affatto piaciuta è il fatto che non ci siano delle vere e proprie clip di anticipazione dei video. In sostanza quando si passa il mouse su di un video non si ha la possibilità di andare a vedere delle scene vere e proprie ma, più che altro, delle immagini in successione.

Per quanto mi riguarda un sito che punta tutto sui video xxx in 4k, e quindi sulla qualità, dovrebbe quantomeno proporre delle clip vere e proprie per i video.

Per il resto parliamo di un sito normalissimo che presenta le medesime caratteristiche di qualsiasi sito per adulti.

Fucking Awesome è gratis?

Una cosa che dobbiamo necessariamente chiederci arrivati a questo punto è se Fucking Awesome sia un sito porno gratuito o no.

Come sicuramente saprai purtroppo il mondo del porno online è pieno zeppo di siti che provano a monetizzare in ogni modo. Non è raro infatti imbattersi in siti che propongono i loro servizi a pagamento ed è facile trovare schiere di persone che si iscrivono.

Io ad esempio ero proprio una di queste persone. Prima di fondare TBWT.com infatti le seghe erano il mio unico passatempo. Non facevo altro che segarmi dalla mattina alla sera e spesso e volentieri lo facevo guardando siti porno premium.

Questo significa che sborsavo bei soldini semplicemente per guardare dei video nei quali sono altre persone a scopare. Che sfigato vero?!

Ti dico questo per farti capire quanto sia sbagliata una cosa del genere in quanto ti fa letteralmente buttare soldi. In ogni caso per fortuna io poi sono riuscito ad uscirne nel momento in cui ho capito come poter scopare con delle vere donne in maniera gratuita.

Se vai all'ultimo paragrafo ti spiego meglio come ho fatto.

Per quanto riguarda Fucking Awesome purtroppo si tratta di un sito porno a pagamento. Quelli che vedi in home non sono altro che semplici trailer che hanno lo scopo di farti ingolosire ed abbonare.

Il costo di Fucking Awesome?

Dopo aver compreso che questo Fucking Awesome è un sito porno premium cerchiamo di capire quale sia effettivamente il suo costo.

L'unico motivo per il quale ti do queste informazioni è che voglio fare un confronto anche con altri siti porno e con il mercato in generale. Spero davvero che tu non voglia iscriverti.

Nello specifico su questo sito ci sono tre possibili abbonamenti.

Il primo abbonamento è più che altro un periodo di prova messo a disposizione dell'utente. Si tratta di un periodo che serve per testare il sito e i contenuti. Una soluzione classica che praticamente qualsiasi sito propone.

Nel caso di Fucking Awesome parliamo di 1 giorni di prova al costo di $1.

La seconda opzione è costituita dall'abbonamento mensile. In questo caso l'abbonamento ha una durata di 30 giorni al costo di $0,95 al giorno. Naturalmente pagherai tutto il mese in anticipo e, proprio per questo, il costo totale da calcolare è di $29,95.

Infine c'è l'ultima soluzione ovvero l'abbonamento trimestrale. Parliamo ovviamente di un abbonamento della durata di 3 mesi. Il costo giornaliero in questo caso scende a $0,65 ma, come detto prima, è necessario calcolare il totale il quale ammonta a $59,95.

La cosa singolare che ho notato è che mancano totalmente altre soluzioni presenti sulla maggior parte dei siti porno. Parliamo ad esempio dell'abbonamento semestrale o annuale.

Opinioni su Fucking Awesome

Cosa ne penso di questo FuckingAwesome? Il sito non è male a mio avviso e propone anche dei contenuti di altissima qualità. I video hot in 4k al giorno d'oggi sono un qualcosa di molto richiesto in quanto offrono qualcosa in più rispetto ai classici video porno tradizionali.

Tuttavia non posso non notare che l'offerta per gli abbonati è incompleta. L'abbonamento maggiore (in termini di tempo) che puoi sottoscrivere è infatti quello trimestrale. Manca un abbonamento annuale che di solito è quello più scelto.

Al di là di questo anche i prezzi a mio avviso risultano eccessivi. Alla fine parliamo di tanti soldi spesi semplicemente per farsi qualche sega.

Come sempre però, prima di dare un verdetto in una recensione, cerco sempre di confrontarmi con altre idee.

In che modo?

Semplicemente ho cercato online delle opinioni su Fucking Awesome che mi potessero aiutare in questo. Per la maggior parte degli utenti comunque il sito è ottimale così come i contenuti i quali sono di una qualità superiore alla media.

Purtroppo come immaginavo in tantissimi hanno criticato l'offerta la quale sembra incompleta e troppo costosa.

