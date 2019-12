PornPros: porno in HD? Recensione e Alternative per Sesso Gratis Dal Vivo

Questa mattina ti voglio parlare di PornPros.com un network porno molto conosciuto che abbraccia la bellezza di 24 siti hard differenti.

Come siti comunque mi hanno ricordato molto altri siti porno già trattati su questo portale come ad esempio Spizoo o X-Art.

Vediamo insieme di capirne di più.

Cos'è porn pros?

Come ti ho già detto questo porn pros non è altro che un network hard che racchiude in sé ben 24 siti porno. Nello specifico parliamo di un network made in USA il quale propone dei contenuti a mio avviso molto validi.

Si parla infatti nella maggior parte dei casi di video xxx in HD il che vuol dire che la qualità è davvero elevata.

Caratteristiche tecniche

Quali sono le caratteristiche di questo PornPros ? Per valutare a pieno un sito per adulti è fondamentale analizzarlo anche da un punto di vista tecnico.

La prima cosa che ho notato naturalmente connettendomi è il layout grafico il quale mi è parso davvero moderno. Al giorno d'oggi questi siti sfruttano design grafici all'avanguardia che invitino l'utente a restare quanto più tempo possibile.

L'unica pecca è che questi layout molte volte sono praticamente gli stessi per tutti i siti. Ci si torva quindi dinanzi ad un sito che fondamentalmente cambia il logo, i colori e qualche aspetto ma che nella sua intelaiatura è praticamente identico.

In alto come spesso accade è collocato il trailer di un video porno in alta definizione. Questo prende diverse scene del video e permette di andare a vedere bene o male quali sono i contenuti del sito stesso.

Fin qui nulla di nuovo.

In basso troviamo poi caricati i vari video hard in alta definizione ovvero hd e 4k. Anche in questo caso sia lo schema sia la presentazione non mi sono piaciuti.

Lo schema di caricamento non mi è piaciuto particolarmente perché è praticamente identico a tanti altri siti.

Per quanto riguarda invece la presentazione mi sarei aspettato almeno delle clip quando si passa il mouse sui video. L'unica cosa che si ha a disposizione sono delle immagini in successione. Sono quattro immagini per la precisione e scorrendo verso destra con il mouse cambia immagine.

Non mi è piaciuto.

Per il resto che dire. Il sito si presenta bene anche se ha praticamente le caratteristiche e le funzioni di qualsiasi altro sito porno quindi a mio avviso è bene passare al punto successivo.

PornPros è gratis?

Il punto successivo riguarda naturalmente l'aspetto economico il quale risulta fondamentale nel mondo del porno. Non connetterti mai ad un sito xxx nuovo senza assicurarti prima che sia gratuito.

Questo perché se visiti un sito a pagamento e ti lasci coinvolgere potresti tranquillamente abbonarti e ritrovarti a pagare centinaia di euro l'anno inutilmente. Te lo dico perché è quello che stupidamente ho fatto anche io.

Forse non ci crederai ma fino a circa 8 anni fa ero anche io uno che passava le sue giornate a segarsi continuamente. All'epoca visitavo talmente tanti di quei siti per adulti da avere un vero e proprio archivio porno.

Il problema vero era che molti dei siti che visitavo erano a pagamento. Preso dall'euforia del momento su alcuni di questi mi sono anche iscritto.

Il risultato è che arrivai a pagare davvero tanti soldi l'anno semplicemente per farmi qualche sega. Ancora più sfigato.

Con il tempo ho tolto completamente da mezzo queste pratiche e ho scoperto finalmente come poter scopare con delle vere donne in carne ed ossa gratis. Da li è cambiato tutto.

Se ti interessa l'argomento ne parlo meglio in fondo alla recensione.

Per quanto riguarda questo PornPros purtroppo è un sito hard a pagamento. Per guardare i video ci sono dei soldi da sborsare mentre gratuitamente puoi accontentarti solo dei brevi trailer proposti.

PornPros quanto costa?

Prima di parlare delle tariffe di PornPros voglio ribadire il concetto secondo il quale pagare per segarsi è sbagliato e da veri sfigati. Se hai chiaro questo concetto proseguiamo.

PornPros come tutti i siti per adulti premium propone delle tariffe che variano in base a diversi fattori.

Nello specifico su questo sito sono quattro le possibilità.

La prima è costituita da un semplice periodo di prova che praticamente il 99% dei siti hard mette a disposizione. In poche parole hai un giorno nel quale puoi testare il sito e guardare i vari video porno che trovi all'interno.

Il costo è di €1.

Da questo si passa poi all'abbonamento mensile che è la seconda opzione possibile. In questo caso parliamo di un abbonamento che dura 30 giorni, quindi un mese, al costo di €29,95.

La terza opzione è quella l'abbonamento per tre mesi. Ovviamente in questo caso l'abbonamento ha una durata di 3 mesi ad un costo di €19,79 al mese.

Il prezzo al mese di sicuro scende ma devi considerare che dovrai pagare immediatamente tutto il periodo in anticipo.

Questo significa che dovrai pagare subito €59,37.

Infine c'è l'abbonamento annuale che costituisce l'abbonamento più lungo. Questo infatti ha una durata di 12 mesi al costo di €9,95 al mese. Anche in questo caso per renderti conto del costo reale devi considerare tutto l'anno.

In poche parole dovrai pagare immediatamente €119,40.

Opinioni su PornPros

Qual è il pensiero delle persone riguardo questo PornPros?

Prima di dirti cosa ne pensano gli utenti voglio dirti cosa ne penso io. Per quanto mi riguarda questo sito è ottimale per quanto riguarda i contenuti anche se, a mio avviso, non propone nulla di particolarmente nuovo o interessante.

Di sicuro i video porno in HD sono un ottimo contenuto ma non ho trovato degli elementi che mi hanno interessato più di tanto.

A questo bisogna aggiungere anche il fatto che il sito sia effettivamente molto caro. Per quanto mi riguarda i prezzi sono davvero eccessivi per guardare qualche video in alta definizione.

Per quanto riguarda invece le opinioni su PornPros mi sono fatto un giro online per verificare effettivamente il pensiero delle persone. Devo dire che come sospettavo sono stati in tantissimi a criticare il sito proprio per i prezzi.

