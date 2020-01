StasyQ: porno erotico in Hd? Recensione e Alternative per Sesso Gratuito con donne arrapate

Eccoci oggi a parlare di StasyQ.com un sito porno erotico che ha delle caratteristiche a mio avviso davvero molto interessanti.

Come genere è un sito molto simile ad esempio ad X-Art anch'esso specializzato sul porno erotico o DDFnetwork.

In ogni caso vediamo nel dettaglio cosa ha da offrire.

Cos'è stasy q?

Per definire stasy q basta il termine sito hard erotico. In effetti non parliamo di un classico sito per adulti o di un porno tubo ma di un sito specializzato sull'erotismo.

I video xxx che puoi trovare su questo sito sono infatti focalizzati proprio sull'eros con ragazze molto fini che si spogliano in un certo modo e scene di sesso molto natural. Dimentica quindi il porno hardcore o robe simili.

Peculiarità tecniche

Passiamo rapidamente al lato tecnico e cerchiamo di capire cosa caratterizza questo SasyQ. Il layout è quanto di più diverso dalla massa io abbia mai visto.

Generalmente questi siti porno molto spesso presentano dei design grafici tutti uguali che peccano per l'appunto proprio per l'originalità. Su questo sito troviamo invece un design letteralmente differente e moderno che devo dire mi è piaciuto per alcuni aspetti e meno per altri.

Quello che sicuramente mi è piaciuto è il fatto che non parliamo di un design standard che è possibile trovare su qualsiasi sito. In questo caso è caratterizzato da una preview dinamica collocata in alto la quale permette di capire cosa si vedrà nel video hard erotico.

Sotto sono invece inseriti tutti gli altri video sempre allo stesso modo. Quello che onestamente non mi è piaciuto è la grande confusione presente su questo sito porno. Gli elementi infatti non sono inseriti in maniera lineare e molto spesso può capitare di confondersi e non capirci letteralmente nulla tra i vari elementi.

Per quanto riguarda i contenuti ne ho trovati principalmente di due tipi.

Abbiamo i classici video porno in 4k i quali si sa presentano una qualità davvero eccezionale e permettono di vedere fino all'ultimo dettaglio in termini di definizione.

L'altro tipo di contenuto sono invece i video hard in VR. Questi sono molto più particolari in quanto richiedono l'utilizzo di un visore a realtà virtuale. Il risultato però è davvero straordinario in quanto ci si immerge completamente all'interno del video e si ha la sensazione di essere li in prima persona.

StasyQ è gratuito?

Arriviamo ad un passaggio a mio avviso fondamentale quando si parla di qualsiasi sito per adulti. Capire se un sito è gratuito oppure a pagamento è infatti fondamentale per determinare se valga o meno la pena visitarlo.

Forse non lo sai ma li fuori (online intendo) ci sono davvero tantissimi portali che offrono i loro video solo dietro un pagamento. In molti casi questi pagamenti sono anche molto cospicui e possono comprendere diverse centinaia di euro l'anno.

Se questi prezzi ti sembrano assurdi sei sulla strada giusta. Io purtroppo qualche anno fa non ero della stessa opinione e purtroppo questi soldi li ho spesi. Mi sono ritrovato più di qualche volta ad abbonarmi a vari siti semplicemente per guardare dei porno.

Per quanto mi riguarda è un qualcosa di realmente da sfigati anche se purtroppo l'ho fatto. Spero che non ti trovi mai in una situazione del genere.

Con il tempo poi a poco a poco ho capito che quello che stavo facendo era totalmente sbagliato. Scoprii proprio in quel periodo come poter fare sesso gratis con delle vere donne e ti assicuro che da quel momento in poi la mia vita è completamente cambiata.

Se vuoi maggiori informazioni riguardo questa storia te ne parlo in fondo alla recensione.

Ora però è arrivato il momento di tornare a StasyQ. Purtroppo come puoi immaginare anche questo è un sito porno premium.

I contenuti caricati su questo sito sono usufruibili esclusivamente per chi sottoscrive un abbonamento.

Quanto costa l'abbonamento a StasyQ?

Questo è un paragrafo che ho scritto esclusivamente a carattere informativo. Mi auguro davvero che tu non voglia realmente pagare per farti qualche sega da sfigato.

In ogni caso per quanto riguarda StasyQ ho trovato ben cinque possibilità differenti di abbonarsi.

Ti dico subito che manca totalmente il periodo di prova che quasi tutti i siti al giorno d'oggi propongono. Questa è una cosa grave secondo me perché il periodo di prova ti permette di testare il sito per capire se fa al caso tuo.

Le prime due soluzioni offerte da StasyQ sono entrambi abbonamenti mensili. Questi si suddividono in “Standard” e “Vip”.

La sostanziale differenza tra i due abbonamenti è che con il Vip si ha la possibilità, oltre che di vedere i video porno in HD, anche di votare i video, vedere i backstage e le interviste alle modelle.

Il costo per lo Standard è di $9,90 al mese mentre il Vip costa $11,90 al mese.

Le altre due soluzioni sono invece abbonamenti semestrali. Anche in questo caso troviamo la differenza tra Standard e Vip dettata dal fatto che con il Vip si vede backstage, interviste e si ha la possibilità di votare i video.

Il semestrale standard costa $6,90 al mese mentre quello vip $8,90.

Infine abbiamo l'ultima possibilità ovvero l'Ultimate. In questo caso si tratta di un abbonamento a vita e con tutto illimitato al costo di $199.

Opinioni su StasyQ

È arrivato il momento di parlare un po' di quello che pensano gli utenti circa questo StasyQ. Personalmente mi sono fatto un'idea ben precisa di questo sito. Credo infatti che ci troviamo dinanzi ad un sito per adulti che a differenza degli altri propone qualcosa di alternativo sia in termini di contenuti che in termini di layout.

Finalmente non si tratta di un sito identico agli altri.

I contenuti sono per lo più video erotici in HD il che rappresenta una nicchia importante e alla quale è affezionata una grossa schiera di pubblico.

Ciò che mi blocca è senza dubbio il prezzo il quale mi è parso eccessivo.

Cercando online delle opinioni su StasyQ ho avuto praticamente la stessa conferma anche dagli utenti. Il sito in generale piace (anche se è un po' confusionario) ma pecca proprio per quanto riguarda il prezzo.

Alternative a StasyQ per fare Sesso Gratuito con delle vere donne arrapate

Questo è il famoso ultimo paragrafo di cui ti ho parlato prima. Nel corso di questo paragrafo ti spiegherò come poter trovare delle donne con le quali poter fare sesso gratuitamente.

Penso che sia arrivato il momento di dire definitivamente basta con le seghe per dedicarsi finalmente al sesso vero e proprio. Credimi è tutta un'altra cosa.

Come puoi fare?

Semplice, ti spiego in breve come ho fatto io. Ti ricordi vero che ti ho detto che fino a qualche anno fa ero un vero sfigato che passava le giornate sui porno?

Bene, quella era la mia situazione di partenza. Proprio come te però anche io ho iniziato a guardarmi intorno perché ero stanco di quella vita.

Parliamoci chiaro non è mai bello passare le giornate a segarsi senza mai vedere una figa nemmeno con il binocolo.

Quindi quello che feci fu iniziare a cercare online delle soluzioni. Le prime risposte che ho trovato mi indirizzavano verso dei siti chiamati siti di incontri occasionali per adulti.

Non so se hai esperienza con questi siti ma in ogni caso si tratta di siti sui quali ci si registra e si ha la possibilità di incontrare persone con le quali fare sesso.

Quali sono stati i miei risultati?

Veramente pessimi. Inizialmente questi siti non mi hanno aiutato nemmeno un po'. Ho solo incontrato tantissimi profili fake e in alcuni casi hanno tentato (i siti) anche di spillarmi dei soldi per farmi abbonare.

Io però ero determinato a raggiungere un risultato e quindi continuai a cercare. Mi ci è voluto davvero tantissimo tempo per trovare dei siti che giudicavo affidabili. Dopo mesi di ricerche alla fine però ce l'ho fatta.

Individuai alcuni siti che effettivamente sembravano fare al caso mio. Innanzitutto con profili veri e in secondo luogo gratuiti.

Da li in poi pian piano ho detto definitivamente addio ai porno e ho iniziato a scopare su questi siti ogni volta che lo volevo. Raccogliendoli poi ho dato vita a quella che molti utenti hanno definito come la lista dei MIGLIORI siti di sesso gratuito consigliati da TBWT.com.

Ecco la tua soluzione!

Quello che devi fare è semplice. Qui sotto ti ho lasciato il link per accedere in modo rapido a questa lista gratuita. Fai click e dirai addio alle seghe su StasyQ per iniziare a scopare con delle vere donne.

