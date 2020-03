WoodmanCastingX: casting porno? Recensione e Alternative per Scopare gratis delle vere fighe calde

Oggi parliamo di WoodmanCastingX.com un sito per adulti che già dal nome ci lascia intendere bene o male di quale nicchia stiamo parlando.

In linea di massima parliamo della medesima nicchia di altri siti come CzechCasting anche se in quel caso la nicchia è ancora più ristretta in quanto riguarda anche la nazionalità delle attrici.

Vediamo meglio cosa è possibile trovare su questo sito.

Cos'è woodman casting x?

Nel caso non lo avessi ancora capito woodman casting x è un sito dedicato ai casting porno. Su questo sito xxx troverai infatti esclusivamente video che riguardano i casting delle ragazze per entrare nel mondo del porno.

Naturalmente in questi casting le ragazze devono dimostrare di saperci fare e quindi si da vita a delle scene di sesso davvero interessanti.

Sito e caratteristiche

Quali sono le caratteristiche di questo WoodmanCastingX? Scopriamole subito.

Il primo impatto con il sito xxx non mi è piaciuto granché. Sarà che sono abituato a layout più moderni e friendly ma questo non mi è piaciuto per niente. Il design grafico mi pare un po' antiquato e, come detto non mi è piaciuto.

Ma passiamo ad analizzare i vari elementi.

In alto possiamo trovare immediatamente il logo di WoodmandCastingX con una bella ragazza sulla sinistra. Anche questa sezione mi è parsa un tantino troppo statica e sarebbe stato meglio a mio avviso inserire qualche video trailer o quale contenuto che inviti l'utente a continuare la navigazione.

Subito sotto ecco un'altra cosa che non mi è piaciuta per niente. Sotto il logo infatti è presenta una sezione che pubblicizza altri siti porno. Ingenuamente ci ho cliccato credendo si trattasse dei video si questo sito e invece sono stato portato su altri siti hard.

Non si fa così.

Finalmente continuando a scendere, una volta oltrepassata questa sezione, si arriva ai vari video porno di casting. La presentazione di questi ultimi lascia però molto a desiderare a mio avviso. Passando con il mouse sopra non ci sono clip o altre immagini che permettano di capirci qualcosa e l'unica informazione che si ha è l'immagine di copertina del video stesso.

Ho provato a cliccare e sono stato rimandato ad alcuni trailer. Anche in questo caso si parla di pochi secondi di trailer (50 secondi circa) nei quali non si vede altro che la ragazza seduta, completamente vestita, che parla.

Non si hanno altri elementi per poter dire se il video ci piacerà o meno. Non ci siamo proprio.

WoodmanCastingX è gratis?

Dopo tutto quello che abbiamo detto fino ad ora chiedersi se questo WoodmanCastingX sia gratuito oppure no sarebbe quasi obsoleto. In effetti parliamo di un sito che come abbiamo avuto modo di vedere presenta a mio avviso delle grosse pecche.

Tuttavia nel mondo del porno è sempre buona norma farsi due domande circa questi siti in quanto spesso accade che propongano abbonamenti anche molto costosi.

Io sono ad esempio la vittima ideale per questi siti. Certo non ora che ho svoltato la mia vita ma fino a qualche anno fa ti assicuro che lo ero. Considera che passavo le mie intere giornate a segarmi ed ero all'epoca abbonato a diversi siti per adulti.

Questo voleva dire che ogni anno pagavo tanti e tanti soldi semplicemente per guardare qualche video hard e segarmi. Una vita da completo sfigato insomma.

In ogni caso con il tempo la mia situazione è cambiata completamente in quanto sono riuscito a capire come poter scopare una vera donna senza dover pagare assolutamente nulla. Da allora la mia vita è completamente cambiata.

Di questa cosa te ne parlo meglio nel corso dell'ultimo paragrafo.

Per quanto riguarda invece WoodmanCastingX si parla purtroppo di un sito porno a pagamento. Per guardare i video completi sei costretto per forza di cose ad abbonarti.

Ma quanto costa WoodmanCastingX?

Ok, abbiamo capito che su WoodmanCastingX se non paghi non puoi vedere praticamente nulla. Ora la domanda è quanto effettivamente costa questo sito?

Come ogni sito porno anche questo ha le sue tariffe che dipendono per lo più da che esigenze ha il cliente.

Nello specifico sono quattro le soluzioni che ho trovato su questo sito. La prima è un classico periodo di prova nel quale si da all'utente la possibilità di testare il sito in modo da capire se effettivamente possa fare per lui.

Questo giorno di prova costa €1 e permette di guardare praticamente tutti i contenuti in maniera illimitata.

Il secondo abbonamento è invece un abbonamento mensile. Anche in questo caso si ha accesso illimitato al sito per una durata di 30 giorni. Il costo è di €34,90 al mese.

WoodmanPer quanto riguarda il terzo abbonamento parliamo sempre di un abbonamento mensile ma con modalità un tantino differenti rispetto all'altro. Nello specifico con questo abbonamento si ha un accesso di 30 giorni non solo a WoodmanCastingX ma anche Wakeupnfunk.com un altro sito dello stesso network.

Il costo in questo caso sale a €44,90 al mese.

Infine abbiamo il quarto abbonamento che, anche in questo caso, è un abbonamento mensile. Non esistono infatti abbonamenti più lunghi come per esempio un abbonamento annuale.

In questo caso parliamo di un abbonamento che permette di accedere per 30 giorni ai due siti porno di prima più WoodmanFilms un altro sito del network che tratta solo film hard.

Il costo per questo abbonamento è di ben €49,90.

Prezzi eccessivi a mio avviso.

Opinioni su WoodmanCastingX

Purtroppo devo riconoscere che l'idea che mi sono fatto di questo WoodmanCastingX non è del tutto positiva. Parliamo tutto sommato di un sito che presenta per lo più casting porno (o nel caso di altri abbonamenti ad altri siti video porno) con dei costi veramente da capogiro.

Se fai rapidamente due conti ti accorgerai che per sottoscrivere il quarto abbonamento (quello che include tre siti per intenderci) dovrai pagare quasi $600 l'anno.

Parliamo di cifre davvero fuori dal comune. Per quanto mi riguarda non spenderei mai tutti questi soldi per farmi qualche stupida sega guardando dei semplici porno.

Come spesso faccio però ho voluto capire un attimo quale fosse il pensiero delle persone che normalmente visitano questi siti. Mi sono messo online alla ricerca di opinioni su WoodmanCastingX in modo da capirne di più.

Come sospettavo per tutti gli utenti i prezzi sono davvero eccessivi.

