Sesso ai tempi del Coronavirus: come cambiano sesso e incontri online! Ma per fare sesso dal vivo?

Nel momento in cui sto scrivendo questo articolo il mondo intero è oramai in quarantena.

Tante cose che prima ci sembravano scontate adesso non lo sono più e nessuno sa esattamente fino a quando lo stato di emergenza e con esso la quaran tena, perdureranno.

Nonostante ciò è opinione oramai largamente diffusa quella secondo cui anche al termine della quarantena le cose non saranno più come prima per diverso tempo. La nostra società dovrà adattarsi ad un nuovo modo di vivere e questa cosa potrebbe perdurare per anni prima che sia realmente superata un giorno (o almeno lo si spera).

Ma come cambierà il sesso ai tempi del Coronavirus?

La prima cosa che ci sembra alquanto evidente è semplice da dedurre è che la gente ha paura. Nonostante ci siano ancora tanti scettici che mettono in dubbio i dati che ci sono forniti dalle autorità oramai è innegabile che questa pandemia sta portando a migliaia di morti e ad una situazione molto prossima a quella che avremmo in una guerra.

Tuttavia il sesso è considerato uno dei bisogni fisiologici primari dell'essere umano (nella piramide dei bisogni di Maslow) e pensare che gli uomini smetteranno di scopare è semplicemente folle.

Il modo di praticare il sesso cambierà, forse in maniera radicale e se vogliamo restare al passo e continuare a goderne pienamente (che poi è sempre stata la filosofia alla base di Tbwt.com) è bene che ci prepariamo in anticipo!

Il sexting ed il sesso a distanza avranno un impennata?

Come molti di voi che seguono le mie recensioni già sapranno, i siti di incontri per adulti sono stati spesso al centro dei miei interessi. Ho condiviso con voi il mio percorso di ricerca ed anche i numerosi fallimenti fatti fino a trovare i migliori siti di incontri occasionali per fare sesso facile spendendo zero!

Tutti questi siti però hanno sempre avuto lo scopo finale di portare gli utenti ad incontrarsi e quindi a copulare a dovere. Ma oggi, vista la situazione, questi siti continueranno a funzionare oppure saranno costretti a chiudere?!

Diciamo subito che molti chiuderanno ma alcuni, quelli che realmente valgono, sapranno adattarsi alla nuova situazione e sopravvivere. Semplicemente gli utenti li utilizzeranno meno per gli incontri xxx dal vivo e più per fantasticare e masturbarsi!

E' estremamente probabile che anche dopo il termine della quarantena gli incontri sessuali diminuiranno in maniera sensibile ed in tanti sopraffatti dalla paura di contrarre questo maledetto virus, preferiranno il sesso a distanza o la masturbazione (altrimenti detto autoerotismo),

Ma cosa è il sesso a distanza?

Per sesso a distanza intendiamo tutte quelle pratiche sessuali che non prevedono il contatto sessuale fisico tra due persone. Il sexting ne fa parte in quanto prevede lo scambio di immagini e messaggi testuali di natura erotica o pornografica con lo scopo di eccitare il partner e portarlo alla masturbazione.

Oggi queste pratiche sono sicuramente presenti ma appare chiaro che questa situazione di pandemia globale in cui ci troviamo le renderà maggiormente diffuse e praticate.

E' bene però ricordare a tutti di fare attenzione soprattutto se andiamo a condividere video ed immagini privati e personali di natura hot amatoriale che ci ritraggono nudi o in atteggiamenti chiaramente sessuali. I fenomeni di revenge porn sono all'ordine del giorno e potremmo pagare a caro prezzo l'aver voluto condividere tali immagini, anche se lo facciamo con qualcuno di cui al momento ci fidiamo veramente.

Sex shop: real sex dolls e sex toys interattivi

E' altamente probabile per la stessa ragione i sex shop che vendono giocattoli sessuali interattivi e le cosiddette sex dolls abbiano un impennata di vendite senza precedenti!

Per quanto riguarda le sex dolls o bambole sessuali, sono delle bambole fatte generalmente in silicone che cercano di riprodurre in maniera estremamente accurata le fattezze di una vera donna.

Purtroppo questa bambole del sesso sono oggi piuttosto costose (si parte dai 2000euro in su) visto che i produttori sono ancora pochi… ma se la domanda dovesse salire, cosa molto probabile, presumibilmente i prezzi scenderanno di molto e quindi questa bambole erotiche saranno presto alla portata di tutti.

Diciamo che oggi confidare a qualcuno di avere una real sex doll nell armadio ci farebbe quasi certamente vergognare un po' ma le cose potrebbero cambiare molto rapidamente nell'era del post Coronavirus (COVID-19)!

Stessa cosa dicasi per i giocattoli sessuali interattivi. Questi giocattoli sono perlopiù dei vibratori e degli stimolatori sessuali controllabili a distanza tramite apposite app da installare sui propri smartphone.

La teledildonica è il futuro del sesso?

Quando parliamo di dispositivi pensati per produrre eccitazione o stimoli sessuali a distanza attraverso stimolazione fisica robotizzatta ci riferiamo ale Teledildonica.

Una delle aziende leader a livello internazionale in questo settore è la Lovesense che sicuramente in questo periodo vedrà un impennata delle vendite dei sui dispositivi erotici per il sesso virtuale!

Gli incontri occasionali dal vivo diminuiranno? E cosa ne sarà dei siti di escort?

Difficile prevedere questo ma quel che è certo è che finchè la paura non sarà largamente superata anche il business della prostituzione subirà un calo così come quello degli incontri occasionali in genere. I siti come di annunci per adulti stile Annunci69 o i tantissimi siti di annunci escort come lo storico Escortforum, Escorts of italy etc etc avranno presumibilmente un calo di visite significativo che potrebbe perdurare anche anni. Certamente la professione più antica del mondo non morirà certamente adesso ma io ritengo che subirà un calo significativo e senza precedenti! In merito a questo aggiungo che la cosa non mi dispiace affatto dato che sono sempre stato contrario al sesso a pagamento!

Possiamo inoltre dire che anche gli amanti con i loro incontri clandestini e tradimenti vari non se la passeranno bene ed anche dopo il termine della quarantena non è detto che la tua scopamica o amante deciderà di continuare la frequentazione.

I siti porno ed i siti di cam per adulti!

Se la direzione che sta prendendo il sesso è quella di una virtualizzazione del coito… diciamo che è abbastanza prevedibile un boom dei siti porno ed in particolar modo dei siti di webcam xxx per adulti come Chaturbate e Livejasmin (precedentemente recensiti qui su TBWT.com)!

Certamente tante nuove ragazze, considerando anche la crisi economica verso cui ci stiamo muovendo inesorabilmente, decideranno di diventare camgirl e come ho spiegato nella mia guida per diventare camgirl i vantaggi di una scelta simile possono essere molteplici soprattutto adesso che si scoperà meno e ci si segherà di più!

Il sesso in realtà virtuale è il tassello mancante?

Ebbene si, forse in pochi lo sanno ma già oggi esistono dei visori per realtà virtuale estremamente realistici che possono darti la sensazione di fare sesso con la tua pornostar preferita. Non parlo dei classici occhialini 3d ma di qualcosa di assolutamente nuovo è rivoluzionario: la realtà virtuale appunto.

Questi dispositivi come l'Oculus Rift (su cui scrissi un articolo diversi anni orsono), l'HTC vive e il rivoluzionario Pimax 8kx (in uscita nei prossimi mesi e che vanterà l'incredibile risoluzione di ben 4k per occhio) sono talmente incredibili da lasciare senza fiato chi li prova per la prima volta.

Nei prossimi anni il mercato della realtà virtuale sperimenterà un boom senza precedenti e se abbiniamo questi dispositivi VR alla teledildonica e alle sex dolls interattive è facile immaginare che a breve sarà possibile fare sesso estremamente realistico ed appagante senza dover incontrare una donna dal vivo.

Gia oggi esistono numerosi siti porno come WankzVr e BadoinkVr che sono specializzati nel produrre e fornire al pubblico video porno in realtà virtuale estremamente realistici ed avvolgenti (alcuni anche a 36o gradi in VR per un immersione davvero difficile da descrivere a parole)! Ma del resto anche siti storici come Youporn e Pornhub, avendo intuito quello che sta per avvenire, hanno già creato sezioni dedicate al porno in vr! Pornhub in particolare ha già lanciato una collezione dei suo sex toys interattivi (sincronizzabili con alcuni video porno presenti sul sito) che sembra stiano riscuotendo un discreto successo!

Ma quindi si scoperà ancora dal vivo? Quali sono i migliori siti per fare sesso dal vivo?!

Chiaramente il sesso dal vivo continuerà ad esistere e ho persino una buona notizia per tutti voi: il sesso vis a vis sarà più raro e quindi, conoscendo i giusti canali, persino più facile da ottenere!

Per tale ragione mi impegno a continuare la mia ricerca sul mondo dei siti per incontri sessuali e di aggiornare regolarmente (come ho sempre fatto) la lista dei migliori siti per scopare facile e regolarmente senza pagare nulla, al fine di tener fede allo scopo per cui ho creato Tbwt.com parecchi anni fa, ovvero quando ero uno sfigato e andavo avanti a seghe h24!

Certamente tante cose stanno cambiando e quello che hai letto in questo articolo potrebbe essere solo una piccola parte di quanto effettivamente avverrà. Quel che è certo è che io sarò uno di quelli che non rinuncerà mai a scopate di qualità con donne in carne ed ossa realmente desiderose di cazzo e sono certo che molti di voi, che state leggendo questo articolo, la pensate esattamente allo stesso modo.

Perciò teniamo duro perchè tutto andrà come deve andare ma noi andremo sempre avanti a cazzo duro a fecondar fagiane e se mai un qualche virus deciderà di ammazzarci quantomeno lo faremo con le palle vuote ed il testosterone alle stelle! A presto ragazzi.

