MetArt: nudo d’autore? Recensione e Alternative per Sesso Gratuito con donne bellissime

Quello di cui ti parlerò oggi è MetArt.com il quale non è un classico sito porno.

Non parliamo infatti di un comune sito per adulti pieno di video hot come possono essere StasyQ o HotMovies ma di un sito che tratta una nicchia un po' differente.

Vediamo insieme quale

Cos'è met art?

La prima cosa che dobbiamo comprendere è effettivamente cosa sia questo met art e in quale campo del porno si muova. Più che di porno vero e proprio su questo sito si tratta il nudo e l'erotismo.

Troverai infatti tante gallerie piccanti e video hot nei quali le ragazze si spogliano e mostrano delicatamente la loro figa e le loro curve.

Insomma un contenuto un tantino differente rispetto ai classici siti hard.

Peculiarità tecniche

Il fatto che questo MetArt sia differente rispetto ad altri siti lo si evince anche dal layout grafico il quale differisce di molto rispetto a ciò che siamo abituati a vedere.

Si tratta senza dubbio di un design molto moderno il quale però si differenzia proprio per la disposizione degli elementi.

In alto troviamo, come spesso accade, una sorta di video trailer in formato gigante. Questo è utilizzato per attrarre gli utenti che si connettono per la prima volta al sito e per mostrare loro cosa effettivamente andranno a vedere e quale tipo di contenuti possono aspettarsi.

Subito sotto però troviamo subito una possibilità di scelta dell'utente il quale può scegliere in quale sezione del sito navigare.

Nello specifico si hanno tre pulsanti che sono rispettivamente Photography, Models e Films.

Il primo pulsante permette di accedere alla sezione dedicata alle fotografie hot. Qui potrai trovare una grande raccolta di scatti piccanti.

La seconda sezione è invece quella dedicata alle modelle presenti sul sito. Come la sezione “Pornostar” presente praticamente su qualsiasi sito in questa sezione puoi vedere le varie attrici e scegliere i video o le foto nelle quali sono presenti.

Infine abbiamo la sezione Films che è quella naturalmente dedicata ai video xxx. Qui puoi vedere la selezione di tutti i video hard e scegliere quello che preferisci.

Scendendo in basso il sito mostra esclusivamente il risultato in base alla propria scelta. Per intenderci se hai selezionato la sezione delle fotografie erotiche ti uscirà tutto in basso la raccolta delle foto.

Per il resto quindi non presenta altre funzioni interessanti o innovative.

MetArt è un sito gratuito?

Parlare di porno vuol dire per forza di cose affrontare anche il lato economico di questi siti. In molti casi infatti questi siti hard chiedono dei pagamenti per mostrare tutti i contenuti delle loro pagine.

Il motivo è semplice: questo rappresenta il loro modo per monetizzare.

Sta però all'utente capire quali siti siano gratuiti e quali no in modo da evitare di buttare letteralmente soldi. Pagare per segarsi infatti è a mio avviso un vero e proprio spreco di soldi e mi auguro vivamente che non sia nelle tue intenzioni.

Se ti parlo in questo modo è perché io purtroppo sono una ex-vittima di questo sistema. Fino a circa 8 anni fa infatti ero totalmente assuefatto al porno e passavo letteralmente le mie giornate a segarmi davanti ai porno.

Il problema vero era che in molti casi pagavo anche abbonamenti molto costosi per guardare questi video. Uno sfigato al 100%.

Per fortuna con il tempo sono migliorato e ho detto definitivamente basta al porno. Tutto questo è successo da quando ho capito come poter scopare gratuitamente delle vere donne in carne ed ossa.

Se ti interessa te ne parlo nell'ultimo paragrafo di questa recensione, vai a dare un'occhiata.

Per quanto riguarda MetArt comunque parliamo di un sito porno premium.

Le tariffe di MetArt?

Essendo un sito xxx premium questo MetArt presenta naturalmente delle tariffe. Non credere che perché parliamo di video erotici allora le tariffe siano più basse rispetto ai classici video per adulti.

Nello specifico questo sito mette a disposizione tre soluzioni differenti. Le prime due opzioni sono entrambe degli abbonamenti mensili ma che differiscono per le caratteristiche che presentano.

Il primo è un abbonamento della durata di 30 giorni che non presenta un rinnovo automatico. In poche parole si tratta di un abbonamento da pagare una tantum e che da accesso ai vari contenuti del sito.

Scaduti i 30 giorni non si potrà più accedere al sito e guardare i video erotici. Il costo di questo abbonamento è di $39,99.

Il secondo abbonamento è sempre un mensile, ovvero della durata di 30 giorni, ma con caratteristiche differenti. In questo caso infatti si parla di un tipo di abbonamento che si rinnova in automatico ogni mese.

Proprio per questo il costo è inferiore in quanto gli sviluppatori fanno leva sul fatto che l'abbonamento sarà rinnovato ogni 30 giorni. In totale il costo è di $29,99.

Infine abbiamo direttamente l'abbonamento annuale.

Da notare che non ci sono vie di mezzo come potrebbero essere abbonamenti trimestrali o semestrali ma si va direttamente ad un abbonamento della durata di 12 mesi.

Anche in questo caso si tratta di un abbonamento che si rinnova in automatico alla fine del periodo. Il costo di tale abbonamento è di $8,33 al mese. Naturalmente per renderti conto della spesa totale devi fare un conteggio complessivo.

L'intero anno ha infatti un costo di $99,99 da pagare in anticipo.

Opinioni su MetArt

Nel corso di questa recensione, mentre la scrivevo, mi sono chiesto più volte se l'idea che mi ero fatto fosse effettivamente corretta oppure no.

Per quanto mi riguarda credo che MetArt abbia abbracciato una nicchia che ha decisamente un certo successo. Non parliamo di porno tradizionale ma di un tipo di porno che affascina e attira grosse fette di pubblico.

Anche per ciò che riguarda il design del sito e in generale il modo nel quale sono presentati i contenuti devo dire che il sito ha per me una valutazione positiva.

Come spesso accade però questi siti cadono per ciò che riguarda il prezzo. Si parla comunque di $100 l'anno per vedere dei semplici video hot e farsi qualche sega. Onestamente mi sembra un po' eccessivo.

Comunque ho voluto cercare online le opinioni su MetArt in modo tale da capire effettivamente quale fosse il pensiero delle persone. Come mi aspettavo per la maggior parte degli utenti il sito, pur essendo buono è davvero troppo caro.

Alternative a MetArt per SCOPARE GRATIS vere donne in carne ed ossa

La domanda che voglio farti in apertura di questo ultimo paragrafo è: vuoi davvero segarti per tutta la vita? Non vorresti trovare qualche bella donna da scopare?

Sono sicuro che la risposta alla prima domanda è NO mentre alla seconda è SI.

Sbaglio?

Se mi sbaglio sei libero di abbandonare questa recensione e tornare a guardare qualche video hard. Se invece non mi sbaglio leggi quello che ho da dirti.

Come ti ho accennato poco fa io non sono sempre stato quello che sono oggi. Nel mio oscuro passato ho attraversato periodi nei quali no scopavo mai e vagabondavo come uno sfigato su anche 10 siti porno al giorno.

La mia vita non era per niente bella o invidiabile e anzi ero davvero triste e frustrato. Io sapevo cosa ci voleva per me: dovevo scopare. Il problema era che non riuscivo a trovare nessuna donna con la quale fare sesso e questo mi rendeva ancora più frustrato.

Decisi però di darmi una possibilità e un pomeriggio, invece di segarmi, mi misi a cercare una soluzione online. I primi risultati nei quali mi sono imbattuto parlavano di alcuni siti di incontri occasionali per adulti.

Diedi un'occhiata ma onestamente l'ambiente non mi piacque molto. Tra questi siti infatti per la maggior parte c'erano portali a pagamento o che comunque cercavano di appiopparmi profili fake o di dubbia provenienza.

La mia ricerca quindi continuò. Non voglio portarla per le lunghe ma ci misi circa un anno per trovare il primo sito realmente funzionante e gratuito. Da li però le cose sono andate molto meglio.

Una volta capite le caratteristiche di un sito valido non ci ho messo molto a trovarne altri. Alla fine ho salvato tutti questi siti che ho trovato e che utilizzo tutt'oggi quando ho voglia di farmi una bella scopata, in quella che gli utenti hanno battezzato la famosa lista dei MIGLIORI siti di sesso gratuito suggeriti da TBWT.com.

La domanda che ti faccio ora è: perché non provare anche tu, tanto è gratis?

Qui sotto trovi il link per accedere e dire basta a siti come MetArt per iniziare a scopare davvero delle belle donne.

