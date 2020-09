Bentbox come funziona: la recensione! Vendi o compra video hot di modelle. Come incontrarle dal vivo?

Un nuovo giorno è appena sorto mi sono svegliato con la strana voglia di scrivere una recensione bentbox.co. Quindi mettetevi comodi… pronti partenza via!

Che cosa è Bentbox?

Bentbox è una piattaforma che permette la compravendita di foto e video di vario genere. La piattaforma a differenza di altre simili NON è necessariamente pensata per vendere ed acquistare video hot o foto per adulti anche se viene principalmente usata per questo in quanto la maggior parte del materiale in vendita sul sito è di tipo adult amatoriale!

A dimostrazione del fatto che su Bent box si possono vendere qualsiasi tipologia di foto e video (ad esclusione di contenuti particolarmente violenti, illegali o che incitano all'odio ovviamente) c'è anche il messaggio che appare sulla homepage del sito non appena lo visitiamo.

Tale messaggio ci chiede subito se vogliamo visualizzare i contenuti per adulti oppure se ci interessano solo contenuti meno spinti o decisamente soft!

Come è facile notare dalle foto il sito, purtroppo, è solo in inglese tuttavia è abbastanza intuitivo pertanto anche se non siete propriamente anglofoni potrete utilizzarlo senza problemi.

Ma a cosa di deve questo nome? Il nome del sito è composto dalle parole “bent” e “box”. Tradotte dall'inglese queste due parole significano letteralmente “scatola piegata”.

Il concetto di fondo è che sul sito si possono creare dei contenitori virtuali (scatole virtuali appunto) dentro cui inserire foto o video per poi vendere la suddetta scatola. Ecco spiegato in una maniera quanto più semplice possibile il nome del sito.

Come funziona Bentbox

Il processo di registrazione è estremamente veloce basta inserire un indirizzo email, un username ed una password! Dopo di che dovremo solo confermare il nostro indirizzo email e saremo loggati nel sito.

Una volta dentro è tutto abbastanza semplice ed intuitivo. Vedremo alcune “boxes” (scatole) in vendita che sono messe in evidenza e potremo cercare nella categoria foto oppure video. Inoltre sul sito sono presenti numerosi filtri ed un motore di ricerca interno per cercare esattamente i contenuti che ci interessano.

Cliccando su una specifica box potremo vedere i nomi dei file che essa contiene e quindi valutare il numero totale di file e le dimensioni di ciascuno di essi. Inoltre sapremo subito se si tratta di video o foto e spesso saranno anche presenti delle anteprime come ad esempio una foto presente nella box o pochi secondi di un video, così che potremo farci un idea e capire se vale o meno la pena acquistare quella box.

E' inoltre possibile cliccare sull'icona del cuoricino presente su ciascuna “box” per salvarla tra le nostre “scatole” preferite e poterla poi magari acquistare in sequito.

Bentbox è un buon sito per vendere video e foto hot oppure è una truffa?

Bent box è un portale relativamente nuovo rispetto ai suoi competitors più famosi come ad esempio Clips4sale! Infatti dovete sapere che questo sito è operativo solo da 2018 e quindi sono appena due anni che è online comparato agli oltre 10 dei suoi rivali più famosi.

Quello che mi stupisce è che questo portale sia riuscito ad arrivare al successo in un lasso di tempo così ristretto e credo che questo sia in buona parte dovuto alla facilità di utilizzo del sito ed alle commissioni che i gestori del sito si predono sulle vendite effettuate dagli utenti.

Volete sapere a quanto ammontano le suddette commissioni? A ZERO!

Si esattamente. Questo perchè di fatto Bent Box pur prendendosi ben il 35% sul venduto, va ad appioppare la suddetta cifra direttamente dagli utenti che acquistano e NON dai venditori.

Questo significa che se io vendo un video a 100% l'utente lo pagherà 135$ perchè 35$ sarà la commissione che andrà ai gestori di BentBox mentre io riceverò esattamente 100$ per il mio video venduto.

Questa è una buona mossa considerando che invece altri siti tolgono la commissione direttamente dal profitto dei venditori e di fatto li costringono ad alzare i prezzi.

Inoltre i gestori di Bentbox pagano i venditori offrendo varie opzioni:

• Paypal

• Bank wire transfer

• Bitcoin

• Amazon Giftcard

Come potete facilmente notare il supporto dei pagamenti con Paypal, Amazon Giftcard e persino Bitcoin è un grande punto a favore del sito dato che i siti simili non offrono tali possibilità di incassare i profitti delle proprie vendite!

Posso quindo affermare che tutto ciò è anche confermato dalle numerose opinioni su Bentbox che si trovano in rete. Tutti i pareri che si trovano in rete lo confermano: assolutamente Bentbox.co NON è una truffa ma si tratta di un sito serio che ha costruito una buona reputazione.

L'unica cosa che mi sento di dire è che io personalmente non pagherei per comprare dei video porno e che diversi utenti si lamentano dei prezzi troppo alti a cui vengono vendute le “boxes” su bent box (però questo non dipende dai gestori del sito dato che sono i venditori stessi a decidere a che prezzo vendere i loro video xxx o foto porno amatoriali.

Inoltre il sito sembra usato molto anche da fotografi professionisti che vendono servizi fotografici di nudo che ritraggono ragazze particolarmente belle spesso sconosciute e questo è un altro punto a favore del portale che probabilmente ha contribuito al suo successo!

Siti simili a Bentbox

Sul web ci sono decine e decine di portali che permettono la vendita di video hot o foto amatoriali di vario tipo tuttavia quelli che più si avvicinano a Bent box e che ovviamente ho già recensito qui su Tbwt.com sono Clips4sale e Manyvids!

Poi abbiamo anche siti tutti italiani coma Mondocamgirls o Ragazzeinvendita che di fatto permettono di vendere foto e video hot ma diciamo che la loro principale finalità non è quella e pertanto non li ritengo dei veri a propri competitori di bentbox.

Se sei una camgirl e ti interessa vendere contenuti hot online ma anche esibirti in spettacoli xxx live ti consiglio di leggerti la guida di TBWT su come diventare una camgirl.

Come Scaricare Gratis video e foto hot da Bentbox

Visti e considerati i costi spesso troppo elevati delle boxes in vendita, tanti utenti vorrebbero trovare modi alternativi per scaricare i contenuti presenti su Bentbox gratuitamente. Non a caso in molti cercano tecniche segrete per raggiungere questo obbiettivo eppure mi spiace darvi questa notizia ma NON esiste alcun modo per riuscirci.

Ho notato però che alcuni hacker tentano di installarvi virus e trojan nei pc promettendo programmi miracolosi che vi permetteranno di scaricare da Bentbox i video hard della vostra modella preferita a costo zero.

Cavolate. Fate piuttosto molta attenzione perchè scaricando quei files potreste aprire un varco nel vostro pc e dare accesso ad hacker senza scrupoli con danni seri e non di poco conto!

Come incontrare dal vivo le modelle presenti su Bent box?

Ebbene si questo è un tema delicato però a molti interessa quindi lo voglio trattare. Sembra che per qualche ragione Bentbox sia diventato un portale molto amato da una certa tipologie di modelle che nel loro circolo privato fanno anche incontri a pagamento. Ovviamente non voglio ne posso generalizzare ma questo è confermato anche da molti forum che parlano proprio di questo come ad esempio il forum di phica.net!

Insomma ci sono buone probabilità che contattando privatamente una ragazze che vende le sue foto su bent box e facendole una buona offerta questa possa dimostrarsi interessata all'incontro.

Chiaramente tenete presente che qui NON parliamo di classiche prostitute anche se di fatto alcune si prostituiscono. Qui parliamo di donne che hanno molto la puzza sotto il naso e sono abituate a vivere in certi ambienti abbastanza appariscenti e lussuosi pertanto prima di provarci con un “quanto vuoi?” rifletteteci bene perchè molto probabilmente avrete come unica risposta un bel insulto e blocco.

Se al contrario dimostrate di avere stile e classe oltre che parecchi soldi… potreste trovare ragazze molto belle a cui la maggioranza degli uomini non possono avere accesso nemmeno a pagamento.

E dico questo pur essendo totalmente contrario agli incontri a pagamento!

Alternative a Bentbox e siti per fare Sesso dal Vivo Gratuitamente

Avendo giù menzionato numerosi siti che sono simili a bentbox come ad esempio, Manyvids o Clips4sale o ancora gli italianissimi Mondo cam girls e Riv oltre a molti altri, vi dico subito che io non amo questa tipologia di siti.

Per me pagare per il porno quando possiamo fare sesso dal vivo e nel mondo reale non ha senso. Soprattutto se consideriamo che con i siti giusti possiamo scopare a costo zero!

Ecco perchè qui su Tbwt.com ho recensito centinaia di siti di incontri ed alla fine ho creato una classifica dei migliori 3 siti di incontri che oltre ad essere TOTALMENTE GRATUITI danno realmente risultati concreti in termini di sesso (se ti interessa trovi il link in basso al termine di questa recensione)!

Conclusioni

Bentbox è un sito che permette di vendere ed acquistare “boxes” ovvero scatole che possono contenere foto o video. Il sito è operativo da solo 2 anni (ovvero dal 2018) ma ha già ottenuto un incredibile successo probabilmente dovuto alla facilità di utilizzo, alle modalità di pagamento che sono offerte ai venditori ed al fatto che non vengano prese commissioni sulle vendite (le fees le paga direttamente l'acquirente e non il venditore).

Il sito è attualmente usato da molti fotografi e da modelle anche abbastanza conosciute per vendere contenuti amatoriali soft o veri e proprio video hard. Alcune di queste ragazze realizzano incontri solo però con persone appartenenti ad un certo mondo e che hanno abbastanza soldi da potersi permettere di pagare.

Si tratta di un buon sito che gode di una buona reputazione tuttavia come ho più volte detto sono contrario agli incontri a pagamento ed al porno in generale, peggio ancora a quello che si deve pagare.

Oggigiorno se uno vuole fare sesso con belle ragazze può farlo gratuitamente semplicemente conoscendo i siti giusti. Se ti interessa prova la lista dei migliori siti di incontri gratuiti per fare sesso facile e gratuito consigliati da TBWT.com (trovi il link qui in basso sotto le stelline per votare) e come gli oltre 200 commenti degli utenti confermano, non resterai deluso.

Il mio voto a Bentbox come piattaforma di vendita di contenuti amatoriali xxx e non solo è un 7!

