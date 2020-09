OnLovee funziona o è una Truffa? Recensione, opinioni, siti simili e Alternative per sesso Facile!

Ebbene si, oggi scriverò una interessante recensione su onlovee.com!

Si tratta diun sito piuttosto ambiguo e controverso su cui c'è veramente molto da dire, perciò mettetevi comodi e preparatevi perchè se ne vedranno o per meglio dire leggeranno… delle belle!

Che cosa è Onlovee?

Diciamo prima di tutto e senza girarci troppo intorno che si tratta di un sito di incontri.

Teoricamente, leggendo il nome, potremmo pensare che sia finalizzato alla ricerca dell'anima gemella e che rientri quindi nella categoria dei siti di incontri romantici ma vedremo ben presto nel corso di questa recensione che le cose non stanno proprio cosi.

L'app di Onlovee?

Abbene si come molti siti di dating anche Onlovee ha una specifica app per cellulari. Tuttavia nel momento in cui scrivo questa recensione, ovvero settembre 2020, la suddetta app di dating è disponibile solo per dispositivi Android (e quindi scaricabile dal Google Play store) ma non è invece disponibile per Iphone e dispositivi iOS in generale.

Come registrarsi a Onlovee e quali sono le prime impressioni!

Diciamo che la registrazione a Onlovee è piuttosto standard ed in linea con quanto avviene su altri siti di incontri. Inizialmente ci vengono chiesti i classici, username, password, data di nascita e città quindi possiamo dire che si tratti di un processo di registrazione abbastanza veloce.

Tuttavia, subito dopo aver inserito questi dati per poter utilizzare il sito ci verranno richieste due ulteriori azioni. La prima consiste nel cliccare sul link che avremo ricevuto via email (e fin qui nulla di nuovo) la seconda invece consiste nell'aggiungere una foto al nostro profilo.

Ebbene si, saremo costretti ad aggiungere una foto al nostro profilo e dovremo aspettare che lo staff approvi manualmente la nostra foto (un messaggio ci informa che la suddetta verifica richiede in media un ora di tempo).

Quindi se da un lato il processo di registrazione a on lovee è abbastanza intuitivo e veloce, dall'altro non avremo la possibilità di utilizzare immediatamente il sito ma saremo invece costretti ad aspettare che la nostra foto venga approvata.

Voglio premettere che la verifica manuale delle foto da parte dello staff è sicuramente una cosa buona dato che, almeno in teoria, dovrebbe ridurre drasticamente il numero di profili falsi.

Tuttavia visionando le foto di tanti profili femminili presenti sul sito mi è parso assurdo che certe specifiche foto siano state approvate. Foto in cui non si vede il viso della ragazza per esempio. Oppure foto di una 50enne che scrive di avere 24 anni. Insomma, la mia impressione è che lo screening fatto dai gestori del sito per arginare il fenomeno dei profili falsi non sia particolarmente attento ne tantomeno efficace!

Una volta che la foto sarà stata approvata potremo iniziare ad usare il sito. La struttura sembra piuttosto semplice ed elementare.

La prima cosa che mi salta all'occhio è che mi fa subito sorgere alcuni interrogativi sono quelle immagini che parlano di aspetto intelletto e hobby indicando per ciascuno di essi un valore di compatibilità in percentuale.

Io nel mio profilo non ho specificato nulla circa le mie preferenze, ne i miei hobby e ne dettagli sul mio aspetto fisico… quindi mi pare ragionevole pensare che siano numeri messi lì totalmente a caso (e questo di sicuro non ispira fiducia)!

Ma non ci fossilizziamo è andiamo avanti.

Sul sito è presente una sezione “Incontri” attraverso cui potremo partecipare al classico gioco degli incontri (stile Tinder o Badoo per intenderci) dove di fatto potremo visionare una serie di foto ed esprimere per ciascuna di essere il nostro “interesse” o “disinteresse”.

Se esprimeremo “interesse” verso quel particolare profilo ed anche la proprietaria del profilo si dimostrerà interessata a noi otterremo una compatibilità che finirà nella sezione “Attrazioni”!

Un altra sezione rilevante del sito è quella chiamata “Persone”. In questa sezione ci sarà possibile vedere una lista di profili ed utilizzare dei filtri per individuare quelli che maggiormente ci interessano.

Ciascun profilo può presentare due possibili simboli. Una spuntina verde che ci indicherà che si tratta di un profilo verificato. Ed un pallino verde che ci indica che quel profilo è attualmente “online“.

Il processo di verifica di un profilo avviene connettendo quel determinato profilo ad un account Facebook.

Ma dopo aver fatto tutte queste premesse circa la creazione di un profilo e le sue componenti di maggior rilievo, un altra domanda sorge necessariamente spontanea: si tratta di profili veri o sono fake?

Onlovee ha profili reali o fake?

Durante il corso di quasi 10 anni e mentre scrivevo centinaia e centinaia di recensioni qui su Tbwt.com questa è sempre stata una delle domande maggiormente rilevanti. Si perchè se un sito di incontri presenta profili falsi ci sono altissime probabilità che si tratti di uno scam o altrimenti detta truffa.

Cerchiamo quindi di capire come stanno le cose per Onlovee!

Precisiamo subito che a differenza di come avviene su molti siti di dating truffaldini… su Onlovee non sembra essere utilizzata la tecnica dei falsi profili online.

Questa tecnica spiegata in breve consiste nel far apparire centinaia di profili come “online” anche se di fatto non lo sono.

Mi è capitato di leggere altre recensioni su Onlovee in cui ci si lamentava di questo problema ma stando alla mia analisi il problema non è attualmente presente!

Probabilmente in passato lo era ma attualmente quasi tutti i profili appaiono offline perciò non posso assolutamente accusare On Lovee di adottare un comportamento truffaldino o di raggiro in questo senso!

Per verificare la veridicità dei profili ho anche effettuato un altro testo. Ho scattato una foto dei risultati ottenuti ieri, ed un altra di quelli ottenuti oggi (nel momento in cui sto scrivendo questa recensione).

Ecco qui di seguito i risultati ottenuti:

Questi sono invece i risultati ottenuti 24 ore dopo:

Come si può osservare ci sono alcuni profili che prima non c'erano mentre ne sono spariti altri. Inoltre nella foto uno solo un profilo appare online (quello col pallino verde) mentre nella seconda addirittura zero profili appaiono online.

Se da un lato questa non sia una cosa entusiasmante dato che ovviamente su un sito di incontri i profili più appetibili sono quelle di ragazze online, dall'altro lato va detto che non si intravedono pratiche di manipolazione pensate per truffare o ingannare gli utenti del sito e di questo bisogna riconoscere il merito a onelovee!

Tuttavia una domanda rimane aperta?

I profili in questione sono autentici, ovvero appartengono a donne realmente esistenti ed in carne ed ossa oppure sono falsi e magari creati proprio dai gestori del sito, come avviene su centinaia di altri siti di incontri?

Purtroppo la risposta a questa domanda è difficile darla senza avere accesso al pannello di controllo del sito (ovvero senza esserne i proprietari) perciò lascio a questo sito il beneficio del dubbio ma gli riconosco sicuramente il merito, anche qualora i profili fossero falsi, di utilizzare una politica di monetizzazione sicuramente meno aggressiva a manipolatoria di quanto ho visto su centinaia di siti suoi concorrenti come i siti di sesso occasionale a cui reindirizza il recentemente recensito SexBadoo!

Tuttavia come ho già detto, ribadisco che purtroppo alcuni di questi profili hanno foto palesemente false e quindi la censura fatta dei gestori, che in teoria dovrebbe filtrare i profili che utilizzano foto fake, non sembra essere molto efficiente!

Ma Onlovee è gratis oppure si paga? Quanto costa?

Questa è altresì una domanda cruciale che inserisco in tutte le mie recensioni sui siti di dating. E credo che sia molto importante rispondere a questa domanda perchè se un sito è gratuiti come ad esempio Lovepedia sicuramente non potremo lamentarci allo stesso modo di come ci lamentiamo per un sito che ci chiedo un abbonamento, magari promettendoci mari e monti e lasciandoci poi a bocca asciutta! Questo mi sembra ovvio.

Quindi rispondo subito alla domanda dicendo che OnLovee NON è gratis!

Si tratta di un sito a pagamento che probabilmente ha modificato più volte il suo modello di monetizzazione ma che comunque è sempre stato a pagamento!

Attualmente OnLovee richiede la sottoscrizione di un abbonamento. Il costo non è elevato dato che si parte da 29.99 euro per due mesi e cioè poco meno di 15 euro al mese.

Inoltre nei pacchetti che vanno dei sei mesi in su sono compresi anche alcuni crediti.

I suddetti crediti non è ben chiaro a cosa servano esattamente ma sicuramente permettono di realizzare una sorta di boost del profilo che ne aumenta temporaneamente la visibilità per un certo periodo di tempo.

Il punto è che da nessuna parte sul sito ho trovato specificato il costo esatto in crediti per ciascun boost!

L'unica cosa che possiamo fare gratuitamente su OnLovee è inviare un singolo gratuito messaggio al giorno. Solo uno! Pare che in passato si potessero inviare 3 messaggi gratuiti al giorno ma al momento della mia recensione devono aver abbassato i numeri di messaggi gratuiti.

Va detto che a differenza di molti altri siti di incontri su Onlovee non si paga per singolo messaggio ma l'abbonamento mensile ci da la possibilità di inviare messaggi illimitati inoltre abbonandoci otterremo numerosi altri benefici tra cui:

Opzione di ricerca avanzata

Scopri a chi tu piaci

Sfoglia i profili in modalità invisibile

Messaggi illimitati e notifiche di lettura

Usa il sito senza annunci di pubblicità

Condivisione di immagini nella chat

Chat audio

Chat video

Insomma abbonandoci otterremo, almeno sulla carta, un sacco di vantaggi.

Il punto è capire se effettivamente poi dall'altra parte ci saranno effettivamente ragazze con cui potremo sfruttare ciò per cui abbiamo pagato!

Un test per capire meglio se ci possiamo fidare!

Per due giorni ho deciso di provare ad utilizzare Onlovee in modo da recensirlo in maniera accurata. Del resto tutte le recensioni che faccio qui su Tbwt.com sono realizzate in prima persona e ci metto tutto l'impegno possibile perciò cerco sempre di essere oggettivo per non deludere i miei lettori.

Quello che ho potuto verificare è stato che su Onlovee non ho ricevuto messaggi da alcuna ragazza. Nessuna mi ha cercato ed ho potuto inviare solo due messaggi in maniera gratuita. Di questi due messaggi solo uno però ha ricevuto risposta e lo analizzeremo dopo!

Come possiamo vedere nell'immagine qui accanto il mio profilo pur non avendo ricevuto messaggi (ad eccezione di uno che non appare in quanto è stato da me già letto) ha di fatto ricevuto ben 12o visite e 31 mi piace.

Questo significa che in teoria giocando al gioco degli incontri e cliccando su “mi piace” per tutti i profili, prima o dopo dovrei ottenere qualche “attrazione reciproca”.

Peccato che ho provato a farlo e dopo oltre 100 profili per cui ho espresso apprezzamento ancora non ho ottenuto alcuna attrazione reciproca!

Tutto un po' insolito e strano ma ancora una volta ciò non dimostra assolutamente nulla .

Profili di escort, truffatori o operatori di chat?

Durante la mia recensione il mio secondo messaggio gratuito l'ho inviato ad una ragazza il cui profilo mi ha particolarmente colpito dato che sembrava proprio il profilo di una escort.

Le descrizione del profilo recita espressamente:

“Ciao a tutti single da poco e in cerca di amici speciali…. Sono disposta anche a spostarmi a spese vostre nella massima riservatezza….”

Non so a voi ma a me un profilo del genere fa immediatamente storcere gli occhi in quanto pensare che una donna abbia bisogno addirittura di viaggiare per fare sesso con un uomo è quantomeno ridicolo (anche qualora si trattasse di una donna realmente brutta e nella foto, che ho coperto per privacy, non appariva affatto brutta)!

Quindi quello che mi viene da pensare è che dall'altro lato ci possa essere un truffatore che con la scusa di farsi pagare il viaggio si fa inviare pagamenti dagli utenti del sito e poi sparisce con il malloppo.

Questa è una tipologia di truffa oramai collaudata da anni e ben conosciuta quindi certamente non mi stupisce. Quello che mi stupisce invece è che i gestori del sito non abbiano bannato un profilo con una descrizione simile.

Ho scritto a questa ragazza che vorrei conoscerla e mi ha risposto con un laconico “Ciao salve”. Non ho potuto andare oltre per indagare dato che per farlo avrei dovuto pagare! Domani proverò ad indagare oltre ma una domanda mi rimbalza forte nella mente e non riesco a liberarmene.

Che ci siano proprio i gestori del sito dietro a tutto questo?

Ovviamente non ci sono elementi per affermarlo ma quantomeno possiamo dire che in questo caso, come minimo, peccano di grave negligenza nella moderazione dei profili dato che un profilo del genere dovrebbe essere immediatamente rimosso!

Opinioni e pareri su OnLovee? Ci sono recensioni false?

A quanto pare pur trattandosi di un piccolo sito di dating tutto italiano, sembra che di OnLovee si parli e finanche troppo. La cosa appare già di per se sospetta ma quello che appare ancora più sospetto è che c'è un fortissimo conflitto tra recensioni super-positive e addirittura entusiaste mentre altre sono estremamente negative.

Tra le due tipologie di opinioni, visto che non son riuscito a chattare con nessuna ragazza, io propenderei per quelle negative (ovvero le ritengo più credibili di quelle positive) ma cerchiamo di capire meglio cosa sta avvenendo.

Il sito su cui ho individuato molte di queste recensioni è il famosissimo Trustpilot.

Andando sulla pagina dedicata a On Lovee troviamo tantissime opinioni super positive.

Tuttavia oltre il 90% di tali recensioni appaiono scritte da persone che hanno lasciato un unica recensione e che quindi verosimilmente si sono scritte proprio per lasciare i loro pareri su On lovee!

Strano no?!

E ancora più strano appare il fatto che le recensioni negative appaiono spesso oscurate perchè “contestate” dai creatori di Onlovee ed in fase di analisi.

Sembra quindi che i creatori di On Lovee siano molto attenti alle opinioni degli utenti e che si oppongano fermamente a quelle negative.

Inoltre ad alcune opinioni negative hanno risposto pubblicamente in un modo non troppo carino, come se volessero appunto minacciare l'autore di procedere con una querela ritenendo “diffamatorie” le opinioni espresse.

Ovviamente non credo proprio che siano nella posizione di denunciare qualcuno perchè esprime la propria opinione ma è come se volessero incutere timore agli altri utenti in modo da disincentivare la pubblicazione di ulteriori pareri negativi su onlovee!

La foto qui accanto (o di seguito se visualizzi Tbwt da un mobile) dovrebbe rendere l'idea della situazione. Come si può notare l'utente ha espresso il suo parere e non ci sono parole diffamatorie di alcun genere. Semplicemente l'utente parla di “raggiro” ed è assolutamente nel suo pieno diritto esprimere una tale opinione come tra l'altro viene fatto per moltissimi altri siti di incontri. Tuttavia quelli di Onlovee rispondono ed a mio avviso non sono nella posizione di impedire ad un utente di esprimere un opinione simile.

Inoltre, ciliegina sulla torta, ho notato un sacco di opinioni sulle pagine dedicate ad altri siti di incontri (come ad esempio Tinder o Lovoo), in cui di fatto si denigra il sito in questione cercando di reindirizzare gli utenti verso Onlovee con frasi tipo “Preferisco onlove…” etc etc!

Se ce ne fossero solo un paio di opinioni di questo tipo ci potrei anche credere, ma se ne trovo a decine sicuramente no!

Posso accusare quelli di On lovee di comprare queste false recensioni?

No non posso farlo perchè non ho le prove. Ma riporto quello che vedo e ciascun lettore può trarre le sue proprie conclusioni!

Chi sono i creatori di Onlovee? E' un sito italiano?

Questa domanda me la sono posta immediatamente dato che non appena approdato sul sito ho subito notato il numero di partita iva nei footer della pagina. Questa è una cosa piuttosto insolita dato che generalmente i siti di dating tendono ad avere sedi legali in paradisi offshore proprio per evitare problematiche varie legati a denunce etc etc.

In questo caso però no. Sembra proprio che On Lovee abbia un proprietario italiano.

Per averne la conferma ho fatto anche un semplice whois del dominio ma a quanto pare per la privacy l'identità del proprietario appare nascosta.

Nonostante questo però si legge chiaramente che il dominio è stato acquistato su Aruba. Il che ci da un ulteriore conferma del fatto che il proprietario sia italiano.

Per confermarlo ulteriormente, senza approfondire inutilmente le metodologie adottate, posso dire che ho trovato un documento in cui si legge il nome del proprietario (che ho oscurato per privacy) e la partita iva coincide perfettamente. Vi mostrerò tele documento nel paragrafo qui di seguito!

Come cancellarsi da OnLovee, disdire abbonamento ed eliminare il profilo?

Questo documento in cui è present eil nome del proprietario del sito risale probabilmente a qualche tempo fa quando su onlovee era presente il rinnovo automatico dell'abbonamento e per la disdetta bisognava spedire una raccomandata!

Attualmente sembra che le cose siano cambiate dato che leggendo le “condizioni di fornitura del servizio” è chiaramente specificato che l'abbonamento non è rimborsabile ma allo stesso tempo NON si rinnova in maniera automatica.

Inoltre sul sito, tra le impostazioni, è presente una funzionalità che ci permette di cancellare il profilo su OnLovee in maniera piuttosto semplice e senza dover inviare alcuna raccomandata.

Che quello di Onlovee abbiano dovuto cambiare le carte in tavola dopo alcune denunce ricevute? Chissà!

Sicuramente il fatto che il proprietario sia italiano ed abbia sede legale in Italia lo espone a possibili problematiche di questo tipo e pertanto le pratiche di monetizzazione molto aggressiva gli si potrebbero facilmente rivolgere contro!

Conclusioni

Non ci sono abbastanza elementi per affermare che Onlovee sia una truffa tuttavia ci sono numerosi elementi che fanno sorgere dubbi sulla sua efficacia e sulla genuinità delle opinioni che si trovano in rete e che parlano di questo sito di dating!

Il sito permette un abbonamento fisso che da accesso a messaggi illimitati e numerose funzioni ma quasi tutti i profili appaiono online anche in una grande città come Roma, il che mi fa pensare che pur abbonandomi non ne caverei un ragno dal buco.

Se decidiamo di non pagare possiamo inviare solo un messaggio gratuito al giorno che francamente riduce a zero le possibilità di ottenere un qualsiasi tipo di riscontro senza abbonarsi. Non ci sono elementi sufficienti per dire che i profili sul sito siano falsi alcuni lo sono chiaramente ma non posso generalizzare quindi dico soltanto che appare evidente che Onlovee non operi una buona opera di eliminazione nei confronti di suddetti profili falsi che potrebbero addirittura avere intenti truffaldini.

Per questo mi sento di sconsigliare l'utilizzo di Onlovee ed il mio voto è un 5!

