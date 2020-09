Flirtlocali funziona o è una Truffa? Recensione, opinioni e Alternative per Incontri Piccanti!

Oggi vado dritto al punto con la risolutezza di un toro appena munto e recensisco flirtlocali.com. Perciò mettetevi comodi e godetevi questa recensione tragicomica.

Partiamo quindi con la classificazione del sito oggetto della recensione!

Che cosa è Flirt Locali?

Il sito rientra nella categoria dei siti di incontri piccanti. Dico incontri piccanti perchè come il nome stesso lascia intendere il sito va più nella direzione dei cosiddetti incontri occasionali (o avventure) piuttosto che in quella degli incontri romantici stile Nirvam o Lovepedia.

Non a caso nella headline del sito (che potete vedere nell'immagine sopra) c'è scritto: “la più grande collezione di profili per adulti d'Italia”.

Vorrei scoppiare a ridere subito ma mi trattando altrimenti questa recensione finisce in barzelletta!

Come registrarsi a Flirtlocali

La registrazione al sito è abbastanza semplice ed indolore. Come si può evincere dell'immagine ci verranno chiesti il nome utente, una password, la nostra città di appartenenza, la nostra data di nascita ed il nostro sesso. Dovremo inoltre specificare se cerchiamo uomini o donne.

Un messaggio ci avvisa inoltre del fatto che all'interno del sito sono presenti foto per adulti e che per tale ragione sarà richiesta la verifica della nostra età anagrafica.

Ma sarà davvero cosi?

Ed in che modo Flirt Locali verificherà che siamo realmente maggiorenni, ammesso che lo andrà a fare realmente?

Beh vi dico subito che non lo farà e che per completare la registrazione dovremo accettare i “Termini e condizioni”.

Cosa non da poco dato che dopo andremo ad analizzare esattamente cosa dicono e quindi cosa stiamo di fatto accettando nel momento in cui ci iscriviamo al sito!

Cosa dicono i Termini e Condizioni di Flirtlocali

Ebbene si, so che in pochi leggono le condizioni quando si iscrivono ad un sito di incontri ma sarebbe sempre bene farlo perchè quello che ci potete trovare ha dell'incredibile!

Vediamo i termini che mi hanno maggiormente colpito in questo caso:

2.12 …Addington Digital B.V. gestisce un database di utenti centrale, che viene utilizzato su diversi siti Web.I tuoi dati potrebbero essere mostrati su siti diversi da questo Servizio… etc etc

6.3 Non siamo obbligati a verificare l'identità dei nostri utenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il sesso, la data di nascita… etc etc

6.4 …se i profili sono stati creati a scopo di intrattenimento, questo sarà reso noto dal seguente simbolo: (simbolo di un piccolo cuore). L’utente è consapevole e accetta che possiamo utilizzare profili fittizi per scopi di intrattenimento per adulti online. Ci riserviamo espressamente il diritto di inviare messaggi a questo sito tramite profili auto-creati… etc etc etc

Insomma per farla breve i gestori del sito affermano di non essere obbligati a verificare la veridicità dei profili ed allo stesso tempo ammettono che loro stessi creeranno falsi profili con l'intento preciso di intrattenere l'utente. Questi falsi profili avranno un piccolo simbolo a forma di cuoricino che li contraddistinguerà!

Inoltre iscrivendoci al sito accettiamo che il nostro profilo appaia su decine e forse centinaia di altri siti dato che di fatto viene ammesso che esistono numerosi siti cloni di Flirtlocali che fanno capo ad un unico database di profili.

E' incredibile vero? Tutto scritto in chiaro ed alla luce del sole!

Ma il punto è che così facendo si sono ben parati il culo. Tutti quelli che si sentiranno truffati e faranno causa al sito rimarranno fregati perchè in fondo di chi è la colpa se non hanno letto quanto era scritto sul sito?

Peccato però che i gestori stessi del sito fanno di tutto per rendere scomoda la lettura di queste condizioni. Date un po un occhiata a questa immagine in basso:

Premettendo il fatto che l'ho dovuta modificare per nascondere i miei dati di registrazione al sito… non vi sembra un immagine molto confusa e scomoda da leggere con questa trasparenza messa a cazzo?

Sono solo dettagli obbietterà magari qualcuno, ma non io che qui su Tbwt.com scrivo recensioni sui siti di incontri da oltre 10 anni!

I dettagli fanno quasi sempre la differenze ed i gestori di Flirtlocali questo sembrano saperlo molto bene infatti si mantengono in maniera egregia sul filo della legalità essendo però di fatto intenti a raggirare gli utenti più sprovveduti e meno attenti.

Chi si cela dietro Flirtlocali

Leggendo i termini e le condizioni del servizio oppure anche più semplicemente il footer della pagina scopriremo che il sito appartiene a Addington Digital B.V una società che ha sede nei paesi bassi e che mi ha ricordato la Festivus Media BV, anch'essa con sede nei paesi bassi e proprietaria di numerosi siti di incontri truffaldini (come ad esempio Flirtsegretimature) che ho recensito sempre qui su Tbwt.com nel corso degli anni!

Che siano società appartenenti allo stesso proprietario? E' possibile, ma non ho elementi sufficienti per confermarlo.

Quello che invece posso confermare è che esistono decine di siti cloni praticamente identici a Flirtlocali installati sullo stesso server.

Infatti facendo un reverse lookup dell'ip a cui rimanda il sito di Flirtlocali.com scopriamo questo:

Lo screen è tagliato comunque sia sullo stesso ip sono ospitati altri 19 siti di incontri piccanti e sesso occasionale praticamente identici a flirtlocali… tra cui voglio menzionare Flirtdiscreto e Provocami (entrambi punto com) che sembrano essere quelli più in voga ma anche affarisessuali.com, chatarrapanti.com etc etc etc.

Insomma stiamo parlando di una vera e propria “farm” di siti di dating assolutamente identici tra loro e che utilizzano un unico database di profili.

Nella quasi totalità dei casi quando questo avviene siamo in presenza di una truffa!

Perchè lo sostengo?

Beh semplicemente perchè se io fossi il proprietario di un sito di dating e facessi le cose in regola senza aver nulla da nascondere non avrei alcun valido motivo per creare decine e decine di siti identici la cui unica differenza sta nel nome del dominio.

Piuttosto cercherei di crearmi una reputazione e di spingere il mio brand come hanno fatto siti o app di dating serie tipo Tinder o Badoo per intenderci, o magari anche siti meno popolari a cui ho dato voti sotto la sufficienza ma che almeno ci provano (come ad esempio OnLovee recentemente recensito qui su TBWT.com).

Ma direi che qui la situazione è ben diversa perchp c'è malafede e non è neanche poca. Anzi direi che quasi quasi ci avviciniamo a quella che c'è dietro SexBadoo e furberie simili sempre ai margini della legalità o addirittura nell'illegalità conclamata.

Chi crea queste farm di siti lo fa perchè sostanzialmente quando la reputazione di un dominio è oramai rovinata a causa delle decine e decine di opinioni negative che si trovano in rete o dei conseguenti ed eventuali ban di google… può sempre continuare il lavoro (ovvero truffare utenti) attraverso altri domini (per chi non lo sapesse il dominio è semplicemente l'url principale del sito)!

Perchè Flirtlocali è stato bannato da Google?

Fate una prova, cercate flirtlocali.com su Google e noterete che il sito web non vi appare tra i risultati.

Questo indica generalmente il ban da parte di google. In pratica google rimuove un sito web dall'indice dei risultati di ricerca per svariate ragioni possibili.

Solitamente ciò avviene perchè non si rispettano le linee guida di Google o perchè molte persone hanno ripetutamente segnalato il sito!

Sinceramente non mi sorprende affatto tutto ciò dato che immagino ci siano moltissime persone incazzate nere con questo sito di incontri e che molto probabilmente l'hanno segnalato come truffaldino decretando la rimozione tra i risultati di Google.

La mia esperienza su Flirtlocali: bot, messaggi automatici e falsi profili

Cosa avviene dopo la registrazione? Rispondendo a questa domanda, in genere, si capisce subito se un sito è una truffa oppure no. Ebbene vediamo cosa è successo dopo che ho completato il processo di registrazione al sito (che prevede anche la conferma dell'account tramite il click su un link che ci verrà inviato via email).

Premetto che nel mio account non ho aggiunto alcuna foto ne ho specificato alcun dettaglio particolare a parte quei pochi richiesti in fase di registrazione.

Eppure, udite udite, dopo pochi secondi le donne già mi vogliono!

Già mi scrivono e mi propongono incontri sessuali pur non sapendo assolutamente nulla di me ne avendo visto alcune mia foto.

Ecco un messaggio di esempio tra quelli che ho ricevuto:

Questa graziosa donzella ha “un prurito che non riesce a saziare” e vuole che sia proprio io a tentare l'impossibile. Addirittura la mette su un piano di sfida/gioco insinuando che potrei fare cilecca e non essere in grado di soddisfarla.

Ma sarà un profilo reale oppure uno di quei profili col cuoricino che di fatto sono stati creati dal sito stesso per intrattenere i pippettari (ops volevo dire gli utenti)?

Verifichiamo subito:

Ops mi è parso di vedere un cuoricino… che delusione… che cosa inaspettata soprattutto ahahaha.

Proprio adesso che la signorina in questione aveva preso la “sana decisione di tradire il suo fidanzato” perchè sono ben 5 mesi che non scopano… perdinciribacco!

Inutile dire che di messaggi come questi ne ho ricevuti a decine in pochissimo tempo e che alcuni nel testo utilizzano informazioni come il mio nickname o il fatto che io non abbia aggiunto una foto per sembrare più credibili quando di fatto appare evidente che questi sono messaggi automatici di bot e NON di esseri umani! Oltretutto provengono tutti da profili falsi.

Infatti dopo un attenta analisi posso affermare che quasi il 100% dei profili presenti sul sito di Flirtlocali presente il famigerato cuoricino… quindi quasi il 100% dei profilo femminili sono PROFILI FALSI!

Del resto non ci vuole molto a capire che se dopo esserci iscritti ad un sito di dating, senza nemmeno aver aggiunto una foto, decine di ragazze ci cercano proponendoci sesso istantaneo… qualcosa di losco sotto c'è sicuramente.

Magari in un prossimo post vi parlerò anche del come riconoscere i profili falsi sui siti di dating ma ora andiamo avanti nella nostra recensione su FlirtLocali!

Esiste un app di Flirtlocali?

Fortunatamente no! Non esiste un app di flirt locali e ci aggiungerei anche… per fortuna. Anche perchè dubito seriamente che l'Apple store gliel'avrebbe approvata considerando il fatto che presentano contenuti per adulti ed hanno anche chiari intenti truffaldini!

Forse sul Play Store di Google (disponibile per dispositivi Android) sarebbe passata ma questo non fa testo dato che si sa: lì bene o male passa quasi tutto!

Flirtlocali è gratis oppure si paga?

Questo sito di casual dating rientra in maniera abbastanza chiara evidente nella categoria dei siti di dating a monetizzazione ibrida.

Cosa significa questo?

Che i proprietari del sito ci guadagnano in due modi:

quando l'utente acquista crediti per inviare messaggi quando l'utente compra il vip pass (abbonamento premium) per avere poter utilizzare alcune funzioni/abilità speciali sul sito.



Parliamo in primo luogo del sistema dei crediti a messaggio. Questo significa sostanzialmente che per ciascun singolo messaggio che invieremo sul sito spenderemo una certa quantità di crediti e tali crediti possono essere acquistati attraverso numerosi pacchetti presenti sul sito.

Per quanto riguarda invece il pass vip di Flirtlocali (o altrimenti detto abbonamento premium) esso ci darà la possibilità :

sbloccare le foto private degli altri utenti

scoprire gli utenti che hanno visitato il nostro profilo

avere accesso limitato alla galleria delle foto

poter aggiungere i profili che preferiamo ad una barra di ricerca rapida

Insomma, come pare fin troppo evidente, Flirt locali NON è assolutamente gratis, anzi.

Ogni messaggio che inviamo lo pagheremo a caro prezzo ed inoltre per poter utilizzare le suddette funzioni dovremo sottoscrivere un abbonamento al pass vip che. udite udite… SI AUTORINNOVA!

Ma di questo vi parlerò dopo perchè c'è molto da dire e vale la pena essere dettagliati.

Quanto costa Flirtlocali

L'abbonamento al pass vip costa 10 euro al mese mentre per acquistare crediti (che sono necessari ad inviare messaggi) dovremo scegliere un pacchetto di crediti tra quelli disponibili.

Quando tenteremo di inviare il primo messaggio troveremo un “offerta” per acquistare 3 crediti per 4.49euro oppure dovremo scegliere tra i seguenti pacchetti di crediti:

10 crediti a 14.50 euro (ovvero 1.45 euro a messaggio)

(ovvero 1.45 euro a messaggio) 25 crediti a 34.50 euro (ovvero 1.38 euro a messaggio)

(ovvero 1.38 euro a messaggio) 50 crediti a 63.50 euro (ovvero 1.27 euro a messaggio)

(ovvero 1.27 euro a messaggio) 1 00 crediti a 118.oo euro (ovvero 1.18 euro a messaggio)

(ovvero 1.18 euro a messaggio) 200 crediti a 221.oo euro (ovvero 1.11 euro a messaggio)

Insomma basterebbe conversazione anche molto breve per farci spendere un bel patrimonio senza che nemmeno ce ne rendiamo conto.

Premetto inoltre che Flirtlocali non offre nemmeno un singolo credito gratuito quindi anche per inviare il nostro primo ciao ad un qualsiasi profilo presente sul sito saremo immediatamente obbligati a pagare.

Ovviamente qui il punto principale però è un altro: ne vale davvero la pena?

Direi che la risposta a questa domanda è abbastanza ovvia a questo punto dato che come ho dimostrato chiaramente il sito è pieno di falsi profili e bot che mandano messaggi automatici al solo scopo di spennare polli ovvero truffare utenti sprovveduti. Ma nel caso volessimo ulteriori conferma andiamo a vedere quali sono le opinioni che si trovano in rete su Flirt locali.

Opinioni e false recensioni su Flirtlocali

Il web si sa, è aperto a tutti purtroppo! E dico purtroppo perchè alcuni lo usano proprio con le peggiori intenzioni.

Perchè sostengo questo?

Perchè ho letto recensioni ed opinioni palesemente false (come quella che vedete in questa immagine) che parlavano incredibilmente bene di questo sito quando invece è abbastanza evidente che chiunque si iscriva a Flirt Locali sperando di incontrare ragazze dal vivo non ne caverà un ragno dal buco e probabilmente rimarrà pure fregato.

Fortunatamente dato che il sito è stato bannato da google anche la pagina Trustpilot che conteneva molte di queste recensione pare sia stata rimossa anche se alcuni degli altri domini che sono cloni perfettamente identici a Trustpilot (come Provocami.com per esempio) ancora ne hanno una e leggendo quelle recensioni ci sarebbe davvero da chiamare la polizia postale!

Inoltre pare proprio che se sottoscrivete un abbonamento premium comprando il pass vip, per disdirlo, dovrete mandare una raccomandata ai gestori del sito e sperare che ve la leggano e non vada perduta. E intanto magari continueranno a scalarvi i soldi dalla carta di credito e sarete costretti come hanno già fatto in molti a denunciarli (purtroppo inutilmente) ed a bloccare la carta.

Alternative a Flirtlocali: siti di incontri che Funzionano davvero e sono Gratuiti?

In tanti anni che recensisco siti di incontri ne ho davvero viste di ogni… e la maggior parte dei siti che ho recensiti erano molto vicini alla truffa. Tuttavia ci sono delle eccezioni e quando circa 10 anni fa ho creato Tbwt.com avevo proprio questo obbiettivo in mente: ovvero trovare i siti di dating che realmente funzionavano e davano risultati.

Poi ho ancora di più affinato la mia ricerca focalizzandomi sui siti di incontri gratuiti, dato che non avevo praticamente più un euro in saccoccia e non potevo permettermi di pagare!

Cosa ho scoperto?

Beh che alcuni siti funzionano davvero e danno risultati concreti ma trovarli in mezzo a questo infinito mare di truffe non è facile per niente.

Ecco perchè ho creato la lista dei 3 migliori siti di incontri occasionali gratuiti che funzionano davvero! Se ti interessa trovi il link in fondo sotto le stelline per votare questa recensione su Flirt Locali, che spero vivamente ti sia piaciuta e magari che ti abbia anche aperto un po' gli occhi nel caso in cui tu non sia molto esperto di incontri online!

Conclusioni

Flirtlocali è una truffa legalizzata o per meglio dire un raggiro. Scrivono apertamente quello che fanno nelle condizioni del loro servizio ma contano sul fatto che nessuno le andrà a leggere. Ed in buona sostanza quello che fanno è semplice: usano migliaia di falsi profili e inviano messaggi automatici agli utenti sperando che qualcuno ci caschi e per rispondere compri crediti oppure si abboni al servizio premium. Immagino che la filosofia di fondo sia che tanto qualche pollo lo si trova sempre. Poi la Addington Digital B.V (società che c'è dietro Flirtlocali) usa esattamente lo stesso script con lo stesso identico database su decine e decine di altri domini e quindi se qualche sito viene sputtanato dai commenti negativi o addirittura bannato da Google (come è avvenuto per Flirt Locali) a loro poco importa dato che hanno centinaia di altri siti praticamente identici dome cambiano solo logo e magari i colori di sfondo. Se ci aggiungiamo che per disdire il rinnovo dell'abbonamento automatico dovrete inviare una raccomandata e sperare che non vada perduta per qualche ignota ragione… beh il quadro direi che è abbastanza chiaro!

Insomma concludo dicendo che se ti interessano siti di incontri per fare sesso… che funzionano davvero e danno risultati concreti dovresti dare una bella letta alla lista dei migliori siti di incontri GRATUITI suggeriti da Tbwt.com che ho trovato dopo anni di faticose recensioni e che aggiorno costantemente (trovi il link qui in basso sotto le stelline).

Ma in ogni caso a prescindere da tutto lascia perdere Flirtlocali: il mio voto finale a questo sito è 2!

