Jerkmate: la Recensione Vera 2021. Sito per trovare webcam erotiche o truffa? Opinioni e pareri!

Il sito di cui vi voglio parlare oggi risponde al nome di Jerkmate.com ed è un sito interessante sotto molti punti di vista.

Sicuramente molti pippettari professionisti conosceranno quantomeno il logo di questo sito dato che questo simpatico robottino da circa un annetto appare continuamente come pubblicità sulla maggioranza dei siti porno più popolari. In primis tra tutti Pornhub, su cui sicuramente gli ideatori del marchio hanno realizzato una campagna pubblicitaria davvero imponente attraverso la popolare rete di pubblicità per adulti Trafficjunky!

Ma cosa è JerkMate è perchè è diventato tanto popolare?

La popolarità ottenuta, come ho appena precisato, si deve alla mastodontica campagna pubblicitaria realizzata dagli ideatori del progetto. Se ci domandiamo invece cosa esattaemente sia Jerk mate, diciamo che si tratta di un “aggregatore di webcam erotiche“!

Un aggregatore di webcam per adulti altro non è che un servizio che, almeno in teoria, dovrebbe raccogliere migliaia di webcam hot provenienti da numerosi siti di incontri per adulti. In realtà vedremo bene che questo non è quello che Jerkmate realmente offre e nemmeno quello che promette!

Perchè molti utenti considerano Jerkmate una truffa?

Perchè di fatto non specifica da nessuna parte che genere di servizio offre. Tutte le varie campagne pubblicitarie avviate sui siti porno tubes per adulti come Pornhub, Youporn o Redtube parlano del concetto di “masturbazione condivisa” lasciando intendere che tramite Jerkmate è possibile trovare ragazze vogliose o coppie calde desiderose di divertirsi in cam con l'utente che sta guardando l'annuncio.

Infatti molte di queste pubblicità sono anche interattive nel senso che permettono all'utente di selezionare alcuni tratti fisici o relativi ad interessi sessuali, che le persone con cui “vogliamo masturbarci” dovrebbero soddisfare.

Dopodichè ci appare direttamente su schermo la webcam in tempo reale della ragazza o della coppia che soddisfa le nostre esigenze!

Bello no?!

Sarebbe bello si. Peccato solo che da nessuna parte Jerkmate specifichi che si tratta di webcam per adulti a pagamento!

Anzi viene specificato in più punti sulla pagina che si tratta di webcam xxx gratuite e questa è un incredibile menzogna!

Così come non specifica assolutamente da nessuna parte che si tratta di webcam prese da un servizio di webcam erotiche che non appartiene assolutamente a Jermkate bensi a Streamate!

Jerkmate è un clone di Streamate?

Ebbene si. Dopo aver recentemente recensito qui su Tbwt.com l'altrettanto noto Pornhublive diciamo che mi tocca ripetere molti dei concetti già riassunti in quella recensione.

Si perchè Jerkmate è nato originariamente come Jerkmatelive.com e se guardiamo bene la pagina noteremo facilmente che è molto ma molto simile a quella di Pornhublive.

Perchè?

Perchè si tratta dell'ennesimo sito clone di Streamate.

Anche se in realtà la definizione esatta sarebbe quella di sito in white label!

Un sito in white label come Jerkmate altro non è che un sito web rebrandizzato.

Rebrandizzare in questo caso significa che i contenuti o i servizi presenti sul sito sono realizzati da un fornitore esterno mentre chi gestisce il sito in white label sceglie semplicemente un nuovo nome da dare al brand e magari apporta qualche leggera modifica sulla grafica e/o sul layout del sito.

Di solito chi gestisce siti di questo tipo prende delle commissioni sulle vendite che porta al fornitore del servizio.

Ma quindi Jerk mate è una truffa?

Non la definirei propriamente truffa se non piuttosto pubblicità ingannevole.

I creatori e gestori di Jerkmate, senza che nemmeno l'utente se ne accorga, lo portano ad iscriversi a Streamate e quasi certamente prendono delle laute commissioni sia per gli utenti che fanno registrare e soprattutto per quelli che su Streamate comprano spettacoli erotici in webcam con le modelle e spendono quindi bei soldini.

Alla fine Jerkmate non offre assolutamente nulla se non un sito con un interfaccia piacevole ed un robottino simpatico (che a me sta sul cazzo)!

Questa è più o meno la stessa cosa che fanno siti come Dirtyroulette o Slutroulette e simili.

Sono siti che fanno credere all'utente di essere come chatroulette ma poi in realtà ti fanno vedere le immagini di camgirls e quindi di webcam erotiche a pagamento.

Quantomeno siti come Bazoocam offrono realmente il servizio di chat casuale e aggiungono i link verso le cam erotiche a pagamento come extra.

Ma questo Jerkmate non lo fa, Camonster, Pornhublive e simili assolutamente NON lo fanno!

Jerkamate, ripeto: a parte una bella grafica ed un robottino discutibile non ha e non offre nulla ai suoi utenti se non della palese pubblicità ingannevole!

Jerkmate è gratis o si paga? Quanto costa?

Come appena detto Jerkmate è in realtà Streamate sotto mentite spoglie e per tale ragione tutte le ragazze e le coppie che si esibiscono in webcam erotiche lo fanno a pagamento. Ovviamente è possibile visualizzare per un periodo ti tempo limitato le stanze gratuite in cui le ragazze aspettano il cliente che le paghi per i loro show privati (con tariffazione al minuto), ma in queste cam pubbliche la ragazza è quasi sempre vestita e tutto ciò che fa è ammiccare un po' per trovare il cliente da spennare.

Quindi spero che sia chiaro che se cercate spettacoli gratuiti di webcam per adulti dovete rivolgervi ad altri lidi come ad esempio Chaturbate!

Conclusione

Jerkmate ha ottenuto una discreta popolarità tra i segaioli del web, per via della sua campagna massiva, ancora in corso, che gli ha dato una visibilità realmente impressionante in poco tempo. Tuttavia a parte una bella grafica ed un robottino che in teoria dovrebbe guidarti nella masturbazione… in realtà è un sito che non offre assolutamente nulla.

Jerkmate che in origine si chiamava Jerkmatelive altro non è che l'ennesimo sito clone (in white label) di Streamate, ovvero un portale di webcam xxx a pagamento, dove gli spettacoli erotici delle camgirl si pagano a minuti.

Quindi sebbene il sito vi prometta di masturbarvi in cam gratis con ragazze e coppie desiderose di ciò, nella realtà questa altro non è che pubblicità ingannevole.

Infatti nelle webcam che potremo vedere gratuitamente le ragazze non si spogliano e tutto ciò che fanno è ammiccare un po' per agganciare qualche cliente.

Insomma lasciate perdere Jerkmate e se volete provate i migliori siti di incontri consigliati da Tbwt almeno un po' di sesso lo farete per davvero!

