Camonster: recensione 2021. Sito per webcam erotiche o truffa?

Il sito su cui mi accingo a scrivere una recensione oggi è quello di Camonster.com!

Come il nome stesso lascia presagire si tratta di un sito che riguarda il mondo delle webcam online ed in particolare delle webcam per adulti.

Il nome del dominio è infatti composto da due parole principali ovvero Cam e Monster e sostanzialmente credo che i creatori del sito abbiano voluto trasmettere l'idea di un portale che sia “un mostro” di esperienza nel settore delle webcam erotiche!

Personalmente il nome non mi piace affatto ma questi sono solo dettagli e ciò che davvero importa lo scriverò nel corso di questa recensione su Camonster!

Cosa è Camonster e come funziona?

Si tratta di un sito di webcam xxx e osservando la struttura del layout della pagina mi è subito sembrato qualcosa di già visto. Magati mi sembra così perchè hanno fatto qualche campagna pubblicitaria adult sui solito siti porno come già ho visto fare a Jerkmate e simili?

Può darsi, ma non è questo il punto! Il punto è che già da un primo colpo d'occhio mi è parso di aver giù visto il sito, ma su questo tornerò a breve.

La pagina che ci troviamo di fronte una volta approdati su Camonster è la seguente:

Come possiamo vedere sulla colonna nera a sinistra troviamo una lista di categorie come “Ragazze bianche”, “Lesbiche”, “Latine” “Servitù” “Sesso anale” etc etc. Si tratta evidentemente di parole che sono state tradotte in maniera automatica dallo script ma che rappresentano sostanzialmente il tipo di camgirl che stiamo cercando.

Cliccando sulla categoria che ci interessa ci verranno mostrate alcune ragazze che si esibiscono in cam e che potrebbero interessarci. Ci appariranno infatti nella parte destra dello schermo.

Insomma ci troviamo davanti ad uno dei tanti siti di webcam porno per adulti stile Livejasmin ma che mi ispirava un non so che di già visto!

Beh considerando il fatto che scrivo recensioni su siti di incontri e siti per adulti da oltre 10 anni qui su TBWT.com, non ci ho messo molto a capire!

Camonster è un sito clone o in white label?

Ebbene si. La risposta è proprio questa. Camonster è un sito clone o per meglio dire un sito in White Label di Streamate.com!

Ma che significa che Camonster è un sito in white label?

Un sito in white label è semplicemente un sito che utilizza uno script che viene concesso “in prestito” e su cui chi lo usa… non detiene alcun diritto.

In pratica Streamate che è un noto servizio internazionale di webcam erotiche permette a chiunque di prendere il prestito il loro script e di personalizzarlo un pochino cambiando il logo, la grafica ed installandolo su un nuovo dominio!

In questo modo il sito sembra un sito totalmente nuovo quando in realtà è esattamente lo stesso.

Ciò significa che chi si iscrive a Camonster di fatto si sta iscrivendo a Streamate ma non ne è consapevole.

Camonster è una truffa?

No non si tratta di una truffa. Come ho appena detto si tratta semplicemente di un sito in white label.

All'utente in fondo non cambia molto tuttavia questi siti sono assolutamente inutili. O meglio, hanno la sola finalità di far guadagnare commissioni a chi li ha creati.

Infatti se ci iscriviamo a camonster e paghiamo per chattare con qualche modelle nei live show privati, i creatori del sito prenderanno una commissione sulle nostre spese dal fornitore del servizio (ovvero Streamate).

Camonster è gratis? Quanto costa e come si paga?

Camonster è gratis ma lo è soltanto se vogliamo dare un occhiata alle cam come utenti non paganti.

Le modelle che si esibiscono in cam, infatti, sono live per attrarre utenti disposti a pagare per i loro live show xxx privati!

Il pagamento avviene comprando il cosiddetto “Gold” che possiamo considerare come una valuta interna al sito.

Comprando questo “gold” potremo poi spenderlo nei vari spettacoli privati o inviando regali virtuali alle ragazze.

E' possibile comprare parecchio gold tutto in una volta per avere sconti fino al 20% di sconto ovvero fino a 60 minuti gratis di spettacoli erotici.

Per pagare possiamo usare Paypal o la nostra carta di credito (anche Postepay va bene) ma con paypal c'è un 7% di commissione mentre usando la carta c'è un 1-2% di commissione.

Quindi nella webcam pubblica, ovvero quando tutti le vedono, al massimo fanno vedere per brevi istanti le tette ma null'altro e la cosa mi sembra abbastanza logica da comprendere: chi mai pagherebbe per vederle nude se si spogliassero già gratis?!

Detto ciò se qualcuno vuole pagare per vedere la sua camgirl preferita mentre si masturba o fa sesso col suo ragazzo sappiate che i costi sono variabili.

Ciascuna camgirl può decidere quanto farsi pagare al minuto.

Ce ne sono alcune che chiedono appena 1.5$ al minuto ma la maggior parte stanno sulla fascia tra i 2$ ed i 3$.

Diciamo che come media possiamo considerare 2.3$ al minuto. In ogni caso per poter accedere agli spettacoli privati delle camgirl dovremo necessariamente registrarci al sito. Fortunatamente la registrazione a Camonster è gratuita!

Punti di forza di Camonster

I principali punti di forza di Camonster, che poi sono gli stessi punti di forza di Streamate (dato che parliamo sostanzialmente dello stesso sito) sono:

Ragazze che si esibiscono in cam molto belle

Qualità video delle webcam erotiche molto elevata

Alcune ragazze permettono i giocattoli erotici interattivi

Ebbene si. Oggigiorno i siti di webcam erotiche sono tanti quindi per distinguersi dalla concorrenza è restare a galla è molto importante che le camgirl che usano il sito siano belle e che la qualità delle immagini sia elevata. Ancora meglio sie l'utente può interagire con le ragazze usando vibratori interattivi (molti in vendita su Lovelize) o visori per la realtà virtuale!

Da questo punto di vista quelli di Streamate sono molto avanzati e quindi, anche se io non pacherei mai 2 euro al minuto per vedere una ragazza in cam, diciamo che posso parzialmente comprendere i pippettari che lo fanno!

Siti simili e alternative per incontri reali

Di siti come Camonster ce ne sono a migliaia. Se non altro perchè come ho già detto quelli di Streamate danno siti in white label a cani e porci quindi chiunque in pochi minuti potrebbe avere un sito come Camonster online senza avere nemmeno competenze tecniche per gestirlo e dovendosi solo occupare di inviare traffico verso il sito per guadagnare commissioni sulle vendite generate da quel traffico!

Un altro sito che utilizza lo stesso identico script di Camonster è quello di Pornhublive (recensito sempre qui su Tbwt.com) che molti credono sia il sito di webcam erotiche di Pornhub quando in realtà Pornhub oltre a metterci su il proprio logo non ha fatto null'altro e non gestisce assolutamente le webcam erotiche del servizio!

Per vedere qualche spettacolo xxx in cam che sia realmente gratuito vi consiglio Chaturbate che usando un modello di monetizzazione differente diciamo che permette alle modelle ed ai modelli di esibirsi e spogliarsi anche senza essere necessariamente in una sessione erotica privata!

Il mio consiglio è sempre quello di spendere i soldi per offrire un caffe ad una ragazza dal vivo o magari (visti le difficoltà di fare incontri durante il Covid e zone rosse varie) portarle una bella bottiglia di vino a casa e bombarvela dal vivo.

Di sicuro sono soldi molto meglio spesi ed è per questo che ho creato la oramai storica lista dei migliori siti di incontri suggeriti da Tbwt.com!

Del resto leggendo le centinaia di commenti che la lista ha ricevuto nel corso degli anni potete farvi un idea da soli cerca la sua efficacia.

Conclusioni

Camonster è l'ennesimo sito clone di Streamate. Sostanzialmente si tratta di un sito in white label che nulla ha realmente da offrire rispetto al fornitore del servizio originale… ovvero Streamate!

La registrazione è gratuita e ci sono parecchie modelle (molto avvenenti) e che trasmettono in una buona qualità video. Il problema è che senza pagare saremo in una videochat pubblica e nessuna camgirl si spoglierà per noi!

I costi del servizio sono piuttosto elevati dato che parliamo di circa 2 euro al minuto (in media) se decidiamo di intrattenerci in qualche live show erotico privato con la nostra camgirl preferita!

Se proprio vi piace guardare e non volete spendere vi consiglio Chaturbate!

Se invece come me preferite fare sesso dal vivo il mio consiglio è quello di dare un occhiata alla oramai storica lista dei siti di incontri suggeriti da TBWT.com (che ha ottenuto centinaia di recensioni negli ultimi anni) e vi si aprirà un mondo per cui direte addio a Camonster ed a siti simili praticamente all'istante!

