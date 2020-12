Pornhublive: recensione completa 2021! Funziona o è una truffa? Opinioni e Pareri!

Oggi è una bella giornata ed il mio umore fa meno schifo del solito quindi vi scriverò una avvincente ed interessante recensione su Pornhublive.com.

Come possiamo evincere dal nome all'interno del dominio è compresa la parola Pornhub e pertanto, considerando il fatto che Pornhub è il più polare porno tubo al mondo, nonchè ovviamente un marchio registrato, a meno che questo dominio non sia messo su da hacker o criminali senza scrupoli, ci sembra logico pensare che appartenga proprio a Pornhub.

Anche perchè se qualcuno avesse usato quel dominio senza aver ottenuto il permesso dai proprietari del marchio, rischierebbe pesantissime sanzioni e quasi certamente il sito sarebbe già stato messo offline da un pezzo.

Appurato quindi che Pornhub Live appartiene agli stesso proprietari di Pornhub, vediamo di capire meglio di cosa si tratta esattamente.

Che cosa è Pornhublive?

Porn hub live altro non è che la sazione di Pornhub dedicata al sesso live e cioè alle cosiddette webcam per adulti.

Questo è certamente un settore che tutti i bravi pippettari del web (categoria a cui prima di creare TBWT appartenevo anche io) conoscono molto bene.

La cosa non mi sorprende visto e considerato che immaginare una ragazza che si spoglia o si masturba per noi in diretta è sicuramente più eccitante rispetto a vedere il solito video porno registrato magari pure 10 anni fa.

Diciamo che su Pornhub live è possibile trovare una lista di migliaia di camgirls connesse online e pronte ad esibirsi nei loro spettacoli erotici in diretta.

Di siti di cam hot ne ho recensiti diversi nel corso di questi anni e giusto per menzionarne alcuni ricordo Chaturbate e Livejasmine ma anche Streamate.

Sono tutti colossi del settore anche se utilizzano modelli di monetizzazione differenti.

Ma quali sono nello specifico le particolarità di Pornhublive e perchè molta gente lo usa per guardare webcam erotiche dal vivo?!

Pornhublive è un sito clone?

Ebbene si, questa domanda magari a qualcuno suonerà stravagante ma non lo è così tanto. Che significa essere un sito clone?

Significa sostanzialmente essere quasi totalmente identico ad un altro sito. Nel caso di Pornhublive la risposta alla domanda è SI.

Si tratta di un sito clone di Streamate (che avevo già in passato recensito qui su TBWT.com).

Sostanzialmente Pornhublive è un sito in “white label” ovvero un sito che viene concesso con l'autorizzazione del fornitore del servizio di cam per adulti (in questo caso Streamate) ed a cui viene soltanto dato un nome diverso e cambiato il logo oltre a pochi altri dettagli sulla pagina principale.

Sostanzialmente è la stessa cosa che fa Stripchat che però “rivende” il servizio di Chaturbate!

Cosa significa tutti ciò per Pornhublive?

Significa che la gente fidandosi di Pornhub, dato che rappresenta la storia del porno online, si registra a Pornhub live pensando che sia un servizio offerto da Pornhub appunto, ma di fatto non è così.

Di fatto quando un utente si registra a Pornhublive si sta registrando nel database di Streamate ed infatti, se per prova usiamo esattamente la stessa password e lo stesso username che abbiamo scelto su Pornhublive, potremo loggarci anche su Streamate e su migliaia di altri siti cloni (o per meglio dire in white label) che si trovano online!

Qualora non fossimo ancora convinti possiamo cercare su Google il nickname di una qualsiasi camgirl che troviamo su Porn Hub Live e troveremo decine di siti assolutamente identici tra loro su cui la stessa ragazza si sta esibendo in cam.

Questa consideratela più che altro una semplice prova del nove!

Ma quindi non conviene registrarsi direttamente su Streamate?

Beh a mio avviso si. Conviene registrarsi sul sito del fornitore del servizio di webcam xxx, ovvero Streamate.com!

In realtà comunque non credo che cambi molto dato che alla fine è sempre Streamate ad offrirvi il servizio, a processare i vostri pagamenti con la carta di credito ed anche a fornirvi assistenza in caso di problemi.

Purtoppo molti utenti non sono assolutamente consapevoli di questo e non capiscono che Pornhub usando il servizio di Pornhublive semplicemente guadagna delle commissioni da parte di Streamate per ogni nuovo utente che si registra o che spende soldi sulla piattaforma.

Questa se vogliamo, è l'unica differenza davvero significativa tra i due siti.

Per il resto possiamo solo individuare qualche leggera diversificazione grafica e poco altro.

Pornhublive è gratis?

Beh diciamo che gratis si può fare ben poco. La registrazione al servizio è gratuita ma questo non rappresenta sicuramente una novità dato che tutti i siti del settore permettono di registrarsi gratis al servizio.

Purtroppo però dopo esserci registrati potremo fare ben poco. Certo potremo inviare messaggi alle chat pubbliche delle ragazze ma per vederle nude e divertirci con loro dovremo necessariamente pagare.

Questo perchè a differenza di quanto avviene su siti come Chaturbate o Myfreecams che lavorano con il sistema delle mance per obbiettivo, pornhublive (e quindi Streamate) utilizzano ancora il sistema degli spettacoli privati fatturati a minuti.

Infatti sul profilo di ciascuna ragazza sarà ben visibile quanto costa al minuto andare in uno spettacolo privato con quella camgirl.

Va detto che i prezzi sono un po' più bassi rispetto a quelli che si trovano ad esempio su Livejasmin ma senza pagare sarà praticamente impossibile vedere una ragazza nuda ne divertirsi in alcun modo.

Il sistema degli show privati impone alla ragazze di spogliarsi con gli utenti che pagano altrimenti nessuno pagherebbe e loro perderebbero solo tempo.

Purtroppo a quanto pare alcuni uomini si ostinano a non capire che il 99% delle ragazze che fanno le camgirls lo fanno esclusivamente per soldi!

Giocattoli erotici interattivi?

Alcune camgirl per aumentare i loro introiti sono disposte a tutto ed infatti si tengono molto aggiornate dal punto di vista tecnologico offrendo servizi davvero innovativi come ad esempio gli spettacoli erotici in realtà virtuale ed anche l'utilizzo di giocattoli erotici interattivi.

Tutto questo aumenta sensibilmente il coinvolgimento degli utenti ed infatti i live show di questo tipo sono in genere più costosi rispetto a quelli tradizionali.

Se cercate sex toys interattivi o compatibili con la realtà virtuale vi consiglio di dare un occhiata a Lovelize che ho recensito non molto tempo fa qui su Tbwt.com!

Pornhub live e la privacy?

Per molti utenti che usano siti porno o siti per adulti in genere, la privacy è molto importante.

Molti uomini infatti hanno moglie e figlie a carico e vedersi addebitati sulla carta di credito (a cui magari ha accesso anche la consorte) pagamenti da Pornhub… sicuramente non sarebbe una bella cosa.

Ecco perchè di solito quasi tutti i siti di incontri per adulti o i siti di webcam erotiche vi addebiteranno i costi usando nomi che non lascerebbero mai pensare ad un servizio per adulti.

Da questo punto di vista anche Pornhublive non si differenzia e sicuramente osservando il vostro estratto conto nessuno sarà in grado di capire che genere di servizio avete acquistato.

Opinioni e pareri su Pornhublive

Le opinioni ed i pareri che ho trovato in rete su Pornhub live sono diverse e diciamo che le lamentele sono di diverso tipo.

Alcuni si lamentano del pessimo servizio di assistenza, altri per il fatto che quasi tutte le camgirl siano dell'est, altri ancora perchè costa troppo etc etc.

L'unica opinione negativa che ha realmente colto la mia attenzione è stata quella di un utente che sosteneva di aver scoperto diversi performer (coppie o modelle singole) che mandavano filmati pre-registrati in diretta.

Questo è contro il regolamento di qualsiasi sito di live cams ed infatti se si segnalano questi account in genere vengono immediatamente chiusi.

La lamentela di questo utente stava nel fatto che secondo lui Porhublive e Streamate sono perfettamente consapevoli di tutto ciò ma spesso chiudono un occhio perchè tanto per loro più show privati si fanno e più soldi fanno, anche se questo significa che gli utenti vengono di fatto truffati pagando per show pre-registrati.

Sarà davvero così?

Non ho avuto modo di appurarlo personalmente ma invito tutti coloro che usano Pornhublive a farci caso!

Come vedere gratis le cam di Pornhublive? Generatore di crediti?

A quanto pare molti utenti sperano di poter vedere le cam per adulti di Pornhublive senza pagare.

Proprio per via di questa richiesta ci sono degli hacker furbacchioni che fanno girare software contenente virus e che vi promette di darvi dei crediti gratuiti che potrete spendere per viochattare senza limite con tutte le modelle che vi pare.

Molti ci cascano e magari si beccano dei bei virus ransomware (di quelli che poi ti chiedono il riscatto per sbloccarti il computer) e finendo nella cacca fino al collo.

Onde evitare di questo problemi vi dico subito ed a caratteri cubitali: che NON è possibile vedere gratis le webcam xxx di Pornhub live.

Non è possibile e chi vi dice il contrario vi vuole fottere quindi non scaricate nulla sul vostro pc e non fate fregarvi!

Come diventare camgirl su Pornhublive?

Nel caso in cui tu fossi un aspirante camgirl e ti servissero informazioni su come iniziare questa nobile e profittevole professione, ti consiglio di dare una letta alla migliore guida su come diventare camgirl!

Nella guida troverai tutte le informazioni che ti servono a riguardo e quando sarai convinta ti basta andare su Stramate.com e cliccare sul tasto “Diventa una modella” che troverai in fondo alla pagina!

Conclusioni

Pornhublive è un sito in white label del portale Streamate.

Questo significa che i proprietari di Pornhub non offrono alcun servizio ma promuovono il servizio di webcam per adulti di Streamate e ci guadagnano delle commissioni. Un pò come avviene per altri servizi simili tipo Jerkmate e Camonster.

Molti utenti non sono assolutamente consapevoli di questo e si iscrivono rassicurati dal logo di Pornhub quando in realtà si stanno iscrivendo ad un servizio di cam erotiche offerto da una società differente.

Il servizio di cam xxx offerte non è male ma diversi utenti si lamentano per i costi eccessivi, le ragazze quasi tutte dell'est europa ed il fatto che ci siano a volte utenti falsi che mandano in diretta immagini pre-registrate (e secondo alcuni Streamate chiude un occhio perchè comunque ci guadagna).

Purtroppo senza pagare per gli show privati si potrà fare ben poco. Le ragazze se non vai in show privato (fatturato a minuto) non si spogliano e nemmeno ti dedicano molte attenzioni.

Alcuni ci rimangono male ma ricordiamoci che sono lì per lavorare!

Il mio consiglio spassionato è di lasciar perdere i siti di webcam per adulti come Pornhublive e provare i siti di incontri occasionali consigliati da Tbwt!

