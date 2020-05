Profumi ai feromoni per sedurre anche con le mascherine e fare sesso ai tempi del Coronavirus!

Ebbene si, il Coronavirus ha totalmente stravolto le nostre vite. Il mondo intero è in piena crisi economica e sembra proprio che quando le varie fasi post quarantena saranno terminate e le cose almeno in apparenza torneranno alla normalità torneremo piano piano a vivere come vivevamo prima di questo dannato virus. Vero?

Se per caso ci credi lascia che io ti dica, senza offesa, che sei un ingenuo! Che vorrei anche io, ovviamente che le cose andassero così ma purtroppo ci aspetta ben altro.

Fino a che il virus non sarà totalmente debellato da un vaccino le nostre vite non torneranno mai quelle di prima.

In primo luogo dovremo SEMPRE usare le mascherine!

E cosa significa questo? Che metà del nostro viso sarà coperto e che molti, donne comprese, avranno paura di avvicinarsi.

Quindi se siamo uomini alla ricerca di sesso diciamo che si prospettano tempi molto duri. Qualche settimana fa sempre qui su Tbwt.com ho scritto un articolo proprio sul tema del sesso ai tempi del coronavirus e in quell'articolo ho affrontato in maniera abbastanza esaustiva il tema, soffermandomi però più sul sesso virtuale e sulle nuove tendenze del sesso collegate a questa rarissima situazione che stiamo vivendo. Oggi mi voglio rivolgere invece agli amanti della seduzione vecchio stampo.

Quelli che vedono una donna per strada e la approcciano o cercano di farsi notare per attaccar bottone e poi scoparsela.

Come potremo fare a attrarre una donna con una mascherina in faccia?

Forse la soluzione sono i profumi ai feromoni!

Sedurre oltre la mascherina: i profumi ai feromoni per fare sesso in tempo di covid-19!

Cosa sono i feromoni. Per capire cosa sono i feromoni diamo una letta alla pagina wikipedia sui feromoni. Se invece non avete voglia di leggere troppo vi dico io in sintesi che si tratta di sostanze biochimiche emesse da alcune ghiandole del corpo di numerose specie animali (esseri umani compresi) che hanno il compito di attirare il partner per completare la funzione riproduttiva.

Diversi studi confermano che anche per l'essere umano esistono i cosiddetti feromoni ed ecco perchè sono in vendita numerosi profumi ai feromoni che hanno lo scopo di attrarre l'altro sesso a fini riproduttivi.

Questi profumi sono oramai in vendita da molti anni e vengono principalmente acquistati da uomini tra i 20 ed i 60 anni, dato che, come è facile immaginare, per le donne trovare un partner sessuale è estremamente più facile.

I profumi ai feromoni possono attrarre donne anche se indossiamo una mascherina?!

E' bene in primo luogo precisare che ci sono due modalità di attrazione.

L'attrazione diretta che consiste nell'interagire in maniera diretta con una persona, parlandole o attirando in qualche modo la sua attenzione… e l'attrazione indiretta, ovvero utilizzando canali alternativi che non prevedono per l'appunto comunicazione di tipo verbale o finanche visivo.

Con i feromoni utilizziamo per l'appunto la modalità di attrazione indiretta.

Quindi possiamo attrarre sessualmente donne anche se indossiamo la mascherina?

La risposta a questa domanda è chiaramente “SI”. Dato che in genere spruzzeremo il nostro profumo ai feromoni sul collo o sui vestiti e quindi il suo odore non sarà certamente filtrato dalla mascherina. Questo significa che potremo attrarre donne e fare in modo che siano loro a fare il primo passo con noi anche se non riescono nemmeno a vederci in viso.

Troppo bello per essere vero?

Ovviamente la domanda numero uno sorge in questo caso spontanea!

I profumi ai feromoni funzionano davvero? Opinioni e recensioni!

Sebbene ci siano tutt'oggi numerosi scettici, sono stati fatti numerosi studi scientifici a riguardo. Uno in particolare ha preso due gemelli esattamente identici ed ha dimostrato come il gemello su cui era stato applicato un profumo ai feromoni riusciva ad attrarre con maggiore facilità le donne senza interagire con esse. Questo studio è solo uno dei tanti ma la realtà è che come avviene sempre, per quanto ci affanniamo a cercare, troveremo sempre persone che sosterranno tesi contrarie alle nostre anche di fronte ad evidenze scientifiche inconfutabili.

Quindi si basta leggere le recensioni e le opinioni sui profumi ai feromoni che si trovano online ed è facile capire come un buon profumo ai feromoni funziona… e può attrarre donne in maniera automatica. Ovvio che non è come un fare incantesimo e che non tutte le donne saranno attratte a tal punto da venirci ad approcciare ma molte di esse sentiranno una strana attrazione nei nostri riguardi quindi sarà molto più facile interagire con loro anche se non siamo particolarmente belli e portiamo la mascherina (che in certi casi, ovvero se siamo brutti, può anche essere un vantaggio).

Ma dove si comprano i profumi ai feromoni? In farmacia li vendono?

Allora, diciamo subito che i profumi ai feromoni non sono assolutamente venduti in farmacia. Esistono siti dedicati a questi profumi dove c'è un amplia varietà di scelta ma se ne trovano anche diversi in vendita su Amazon. Il mio consiglio è quello di fare le dovute ricerche online e di comprarli solo da venditori verificati (ovvero che abbiano già venduto simili prodotti ottenendo recensioni positive) su Ebay e Amazon!

Quanto costano i profumi ai feromoni per scopare facilmente?

Questi profumi hanno prezzi variabili che oscillano tra i 18 ed i 100 euro e molto dipende anche dal formato ovviamente. Ovviamente maggiore è la qualità del prodotto ed i risultati che gli acquirenti hanno ottenuto usandolo e maggiore sarà il prezzo di vendita. Ecco perchè consiglio sempre di leggere bene le recensioni che gli altri utenti hanno lasciato prima di procedere all'acquisto!

Siti di incontri giusti per fare sesso usando i profumi ai feromoni?

Se vogliamo fare sesso facile usando i profumi ai feromoni ovviamente il primo passo è quello di avvicinarci alle donne. Ovviamente fintanto che la quarantena è in corso la cosa è abbastanza difficile io sto usando i miei siti di incontri occasionali preferiti per fissare incontri ed ovviamente quando sarà il momento indosserò la mia bella fragranza ai feromoni per scopare il prima possibile.

In realtà fino ad oggi non ho mai voluto usare questi “trucchetti” perchè mi ha sempre dato molta soddisfazione incontrare donne e prendermi tutto il merito della scopata ma in situazioni di emergenza come questa, in cui molte donne certamente avranno paura a causa di questo maledetto Coronavirus, avere qualche arma in più nel proprio arsenale sicuramente non guasta!

Ecco perchè userò i profumi ai feromoni. Il mio preferito si chiama “Love and desire Man” ma mi piace anche l'Hollywood Attraction. Comunque vi consiglio di provarne più di uno e vedere quale funziona meglio per voi perchè molto dipende anche da come la fragranza si mescola con l'odore naturale della vostra pelle.

Ad ogni modo i migliori siti per fare sesso facile sono sempre gli stessi e li trovate nella lista dedicata che ha reso Tbwt.com un sito estremamente popolare (vi basta leggere i commenti lasciati dagli utenti).

Buone scopate a tutti ragazzi. Tenete la mascherina, usate i profumi ai feromoni e copulate come i soliti porci che siete!

Profumi ai feromoni per sedurre anche con le mascherine e fare sesso ai tempi del Coronavirus! 5 (100%) 1 vote (100%)vote