Incontriamoci.xxx e gli incontri Escort. Recensione, Opinioni e Alternative per scopare Gratis!

Il sito di cui vi parlerò oggi si chiama Incontriamoci.xxx è sembra essere un nuovo sito di annunci per adulti tutto italiano che aspira a diventare tra i più noti del settore.

Come ho appena scritto si tratta di un sito relativamente nuovo eppure è osservando la data di registrazione nel whois e la sitemap del sito notiamo che il dominio ha oltre due anni di vita ed il primo post nel blog risale a fine agosto 2018.

Quindi perchè lo definisco un nuovo sito?

Semplicemente perchè mi sembra evidente che inizialmente il sito sia nato come un blog inerente tematiche adult e solo successivamente si sia convertito in un vero e proprio servizio di annunci hot!

Ma cos'è quindi Incontriamoci.xxx e che caratteristiche ha in particolare?

Come appena detto si tratta di un servizio che permette di pubblicare annunci per adulti. Come il nome del dominio dovrebbe farci intuire abbastanza facilmente sono annunci finalizzati a “incontri”. Ma che genere di incontri? Beh, basta osservare l'estensione del dominio (ovvero “xxx”) per capire di cosa stiamo parlando esattamente.

Si tratta chiaramente di incontri sessuali di vario genere anche se appare evidente visionando gli annunci erotici presenti sul sito che sono, per la quasi totalità, annunci di sesso mercenario ovvero per dirla più semplicemente, annunci di escort che cercano clienti! Possono essere escort Roma o escort di Napoli, di bari etc etc… in genere cambia la città e la regione ma sempre di quel genere di annunci si tratta!

Il sito presenta tuttavia alcune peculiarità significative.

Per prima cosa sulla homepage troviamo subito una search box che ci permette di inserire esclusivamente numeri di telefono.

Inserendo questi numeri possiamo verificare se quel numero è presente nel database e se la ragazza o trans in questione ha ricevuto recensioni da parte di altri utenti. Da questo punto di vista Incontriamoci.xxx mi ha fatto venire in mente il sito di Escort Advisor (che ho in passato recensito sempre qui su tbwt.com).

Inoltre sul sito è presente una sezione “blog” con svariati articoli che parlano di sesso in generale e anche delle nuove tendenze sessuali post coronavirus!

Incontriamoci xxx è gratuito?

A quanto pare il sito è gratuito per gli utenti che semplicemente vogliono visionare annunci e inserire valutazioni o recensioni in merito ad alcune escort in particolare.

Qui sulla destra possiamo vedere il menu che è messo a disposizione degli utenti registrati che permette di accedere in maniera abbastanza rapida e comoda alle principali informazioni e opzioni relative a ciascun annuncio xxx!

Notiamo che è possibile inserire anche uno specifico annuncio tra i preferiti, valutarlo oppure condividerlo su numerosi social tra cui Facebook, Twitter e Whatsapp.

Chiaramente la condivisione di certi annunci sui social, non credo sia una buona idea visto che parliamo nel 90% dei casi di descrizioni e foto xxx e quindi non assolutamente condivisibili sui social mainstream ovvero non “adult oriented”!

Incontriamoci.xxx è gratuito anche per gli inserzionisti?

Il modello di business è praticamente identico a quello del famosissimo Bakekaincontrii pertanto la risposta è: “ni”!

E' possibile pubblicare annunci gratuitamente tuttavia se si vuole ottenere maggiore visibilità sarà necessario pagare a seconda di quanta visibilità vogliamo dare al nostro annuncio e per quanto tempo.

Il pagamento avviene con carte di credito/debito attraverso il processore di pagamento “Paysite cash” che sembra essere abbastanza affidabile in quanto operativo online da diversi anni.

Come si pubblica un annuncio hot?

La pubblicazione di un annuncio hot su incontriamoci xxx è piuttosto semplice. Basta cliccare su “Pubblica annuncio” (tasto verde in alto) ed in meno di un minuto sarà possibile pubblicare il proprio annuncio. Se vogliamo inserire un collegamento al nostro sito web oppure ad un video youtube dovremo pagare, diversamente non sarà necessario.

E' addirittura possibile importare in maniera semi automatica annunci porno già inseriti su altri siti di annunci hot.

Come?

Basta inserire l'url del sito e verranno estratte le informazioni rilevanti, come descrizione e foto!

Insomma tutto sembra fatto per semplificare al massimo la pubblicazione degli annunci ma veniamo a quella che sembra essere la promessa più significativa del sito: pubblicare annunci hot su 30 siti di annunci per adulti in un singolo click automaticamente!

Sarà vero?

Beh questo non posso saperlo perchè non sono specificati quali esattamente siano i siti ma solo le categorie a cui appartengono, in ogni caso il sito sembra realizzato bene quindi tendo a fidarmi!

Recensione e opinioni online su Incontriamoci.xxx. Funziona davvero?

Veniamo al nocciolo della questione. Questo sito serve a qualcosa? Funziona davvero? Purtroppo cercando online le recensioni e le opinioni della gente non ho trovato praticamente nulla. Questo è tuttavia comprensibile dato che si tratta di un servizio per adulti relativamente nuovo.

In ogni caso mi sento di dire che considerando la struttura del sito, la grafica e quanto visto fino ad ora ritengo altamente probabile che il sito sia un valido sito di incontri escort sebbene, per ovvie ragioni legali, nel regolamento e finanche durante la fase di pubblicazione di un annuncio xxx appare specificato che è vietato parlare di corrispettivi economici e luoghi di incontro.

Insomma questo è il classico problema che si riscontra su tantissimi siti di annunci per adulti italiani: ovvero che tutti sanno di cosa si tratta (sesso a pagamento) ma non possono dirlo apertamente.

Lasciatemelo dire questa ipocrisia è una delle cose che maggiormente odio del bel paese.

Conclusioni

Concludo questa mia recensione su Incontriamoci.xxx dicendo che sembra un buon siti di incontri escort pieno di foto hot di donne nude e annunci intriganti. E' per certi versi come una fusione tra Bakekaincontri e Escort Advisor (per la possibilità di lasciare recensioni) e può essere usato gratuitamente se semplicemente vuoi cercare annunci hot oppure è prevista l'opzione doppia (a pagamento o gratis) se decidi di pubblicare il tuo annuncio, a seconda della visibilità che vuoi dargli.

Come tutti i lettori abituali di tbwt.com già sapranno io sono da sempre contrario al sesso a pagamento per numerose ragioni che non mi va di ripetere nuovamente in questa sede, ma diciamo che semplicemente non credo che oggi un uomo debba pagare per fare sesso visti gli strumenti che il web mette a disposizione di tutti.

Ecco perchè ho creato la mia oramai storica e sempre aggiornata lista dei Migliori Siti di Incontri per fare sesso rapido senza pagare.

La trovi nel link in basso al termine di questa recensione.

Se invece sei disposto a pagare puoi provare con Incontriamoci xxx e scoprire che succede!

