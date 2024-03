🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Date un occhiata all'immagine in basso e capirete cosa voglio dire:

Come potete osservare ho facilmente ingannato l'intelligenza artificiale che non è stata in grado di cogliere il doppio senso ed ha pensato che la volessi invitare a pescare! Si tratta quindi, quasi sicuramente, di bot in pieno stile Chatgpt anche se non escludo che potrebbero anche esserci degli operatori in carne ed ossa in certi specifici casi.

Chatzone è affidabile oppure solo sito truffa?

I termini e le condizioni non menzionano affatto la presenza di bot e falsi profili e mi domando se questo sia legale…. soprattutto perchè in base a quanto ho potuto verificare, la situazione non lascia spazio a dubbi!

Già nei primi 10 minuti era chiaro che non stessi chattando con nessuna donna e nemmeno con reali esseri umani. La community sembra interamente composta da bot e profili finti e le possibilità di incontrare qualcuno dal vivo appaiono prossime allo zero assoluto.

Sicuramente è un sito che non consiglierei nemmeno al mio peggior nemico

Come cancellare il profilo su Chatzone?

Se vogliamo eliminare definitivamente il nostro profilo cancellando in maniera irreversibile tutti i nostri dati dal server di chatzone, dovremo andare all'interno del nostro “profilo” e poi cliccare sul bottone con le 3 linee orizzontali (in alto a destra). Si aprirà quindi un menù e tra le varie opzioni troveremo Elimina Account.

Clicchiamo quindi sul bottone e una finestra ci chiederà conferma. Dopo aver dato converma riceveremo un link via email e solo quando avremo cliccato su quel link il nostro profilo sarà effettivamente cancellato in maniera definitiva da Chatzone.

E' importante precisare che Chat zone non offre alcuna possibilità di sospendere il profilo in maniera temporanea. Pertanto una volta eliminato il profilo non ci sarà alcun modo di tornare indietro e per poter utilizzare nuovamente il sito saremo costretti a registrarci nuovamente.

Pareri ed opinioni su Chatzone

Diamo un occhiata all'immagine in basso per farci un idea di quella che è l'opinione su Chatzone degli utenti. Purtroppo la pagina Trustpilot è piena zeppa di opinioni e pareri estremamente negativi come quella che possiamo vedere qui in basso.

Ci si lamenta soprattutto del fatto che ci siano molti falsi profili e messaggi automatizzato inviati da bot. Possiamo parlare di truffa? Beh questo dipende ma nei termini e condizioni non ho trovato nulla che menziona questi falsi profili e queste pratiche automatizzate nell'invio nei messaggi. Quindi nel caso in cui ciò fosse stato omesso intenzionalmente, potrebbe effettivamente configurarsi il reato di truffa aggravata!

Chi c'è dietro Chatzone?

Appcreators B.V.

Kaldenkerkerweg 20

5913AE Venlo

Netherlands

Phone: +31853013286

CEO

Sebastiaan Kersten

Parecchio tempo fa sempre qui su TBWT.com avevo recensito il sito di incontri iDates e oggi, anche se ci ho messo un pò, ci sono arrivato! iDates utilizza esattamente lo stesso script di Chatzone e ne condivide anche il database di utenti o presunti tali, essendo di fatto un sito clone del suddetto.

L'azienda che c'è dietro pure avendo un nome diverso è anch'essa situata nei baesi bassi pertanto mi sembra tutto abbastanza ovvio e di facile deduzione.

Un sito molto simile nella struttura a funzionalità è quello di Wellhello che ho recensito tempo fa, ma non posso affermare con certezza che faccia anch'esso uso dello stesso script di dating.

Conclusioni

Considerando i messaggi ricevuti e le foto presenti, il sito sembra maggior mente orientato verso gli incontri occasionali piuttosto che verso gli incontri romantici.

Dopo un approfondita analisi posso dire che Chatzone utilizza lo stesso script di iDates ed anche le stesse pratiche di monetizzazione. Falsi profili, bot che inviano messaggi creati dall'intelligenza artificiale…e tutto, praticamente tutto, pensato solo per spremere l'utente finchè si riesce a spremerlo. L'unica cosa positiva è che perlomeno non prevede un abbonamento ma solo dei pacchetti di crediti che possono essere acquistanti una tantum e che NON si rinnovano in automatico. Per il resto sicuramente si tratta di un sito pessimo e assolutamente da evitare, come confermano anche i pareri e le opinioni che si trovano in rete a riguardo.

Il mio voto per Chatzone è un 3!