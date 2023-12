🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Su Cercamature i profili sono falsi o reali?

Osservando i profili presenti sul sito, ci sono donne di vario tipo e non soltanto donne mature.

Tuttavia ciascun profilo ha soltanto una singola foto e questo sembra palesemente sospetto!

Le descrizioni potrebbe averle scritte chiunque e trovare una singola foto di una donna è talmente facile che potrebbe farlo anche mio nonno.

All'interno di ciascun profilo si trovano inoltre numerosi altri dettagli che riguardano caratteristiche della donna in questione, come l'età, le dimensioni del seno, il colore di occhi e capelli, il titolo di studio etc etc… oltre agli interessi sessuali. Osservando l'immagine nella foto in alto ci possiamo rendere conto che la donna in questione non sembra certamente avere 39 anni come è scritto nel profilo… e questo accade per tantissimi altri profili su cui di fatto le foto sembrano messe a caso e non corrispondono alle descrizioni.

Non è dunque per nulla esagerato sospettare che siano tutti profili falsi ma se ci servisse una prova cerca ed inconfutabile di questo fatto direi che basta fare una delle cose più facili al mondo, che però purtroppo molti non fanno… ossia leggere nei footer della homepage.

Io però l'ho fatto e questa messaggio è stato quello che ho trovato:

Insomma è scritto chiaramente con un grigetto su sfondo scuro, messo lì apposta per non farsi notare, che tutti i profili presenti su CercaMature sono falsi e che pertanto è impossibile organizzare incontri!

Ma chi c'è dietro Cerca mature?

Dietro questo Festivus media bv ossia una società che risiede nei paesi bassi e che nel corso di queste numerose mie recensioni su siti di incontri qui su TBWT.com, ho avuto già modo di indagare. La stessa società è infatti dietro a decine e decine di siti praticamente identici che utilizzano gli stessi sistemi per fare cassa. Siti come Flirtsegratimature, Paradisomaturo e tanti altri che ho già recensito nel corso degli anni su questo blog.

Ci sono tante società simili alla Festivum media bv che utilizzano lo stesso modello di monetizzazione e le stesse strategia per prendere in giro gli sprovveduti. Pertanto direi che nulla di quanto emerso nel corso di questa recensione mi ha in alcun modo sorpreso.

Opinioni su Cercamature in rete

Diamo un occhiata a quelle che sono le opinioni ed i pareri su Cercamature che possiamo facilmente trovare in rete su siti dedicati come ad esempio Trustpilot.

La recensione qui in basso riassume piuttosto bene anche le altre e quello che è il pensiero generale su questo sito di incontri occasionali che fa tante promesse ma non ne mantiene nessuna.

La maggior parte dei commenti sono di questo tipo quindi direi che c'è poco da agguingere!

Cercamature funziona o è una truffa?

Putroppo considerando quanto emerso nel corso di questa recensione è abbastanza evidente che il sito utilizzi pratiche subdole per far si che gli utenti acquistino crediti, sebbene non sia possibile realizzare incontri reali con nessuna dato che tutti i profili sono falsi.

Per definirlo truffa però manca un piccolo dettaglio, ossia dovrebbero rimuovere quella scritta in cui scrivono esplicitamente che i profili sono falsi.

Perchè purtroppo, anche se ovviamente detesto tali pratiche ingannevoli, finchè quella scritta rimane li nessun giudice potra accusare il sito di nulla e l'unica colpa sarà attribuita all'utente che non ha letto accuratamente le condizioni contrattuali nei “termini del servizio” e quella riga scritta in fondo alla homepage.

Conclusioni

Cercomature è un sito di dating operativo da inizio 2021 che, almeno sulla carta, dovrebbe permettere di entrare in contatto con donne mature in maniera discreta e trasgressiva. Il sito ha una grafica accattivante e piacevole ed appartiene alla società Festivus media bv che ha sede legale nei paesi bassi. Tale società dispone di centinaia di siti di incontri che si assomigliano quasi tutti e che mettono in atto le stesse furberie e pratiche ingannevoli per portare gli utenti a sperare di poter incontrare belle donne dal vivo ed a comprare crediti per poter messaggiare con tali donne. Purtroppo è scritto chiaro è tondo in fondo alla homepage che tutti i profili sono falsi ed oltretutto il sito permette un solo messaggio gratuito, dopodichè il costo arriva fino a quasi 1,59 euro per singolo messaggio inviato.

Insomma per farla breve state alla larga da questo sito.

Il mio voto per Cercamatura è un 3!