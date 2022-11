WellHello funziona o è una truffa? Recensione completa 2022-2023. Pareri e opinioni.

Oggi vi scriverò un avvincente recensione su www.wellhello.com quindi preparatevi, mettetevi comodi e gustatevela perchè nel bene e nel male, c'è davvero dell'ingengno dietro questo sito!

Cosa è WellHello?

Si tratta di un sito di incontri occasionali principalmente pensato per chi cerca trasgressione (singoli e coppie scambiste) che è operativo dal lontano 2013 e che risulta appartenere alla società Morganite Limited con sede legale a Nicosia (Cipro).

Possiamo quindi di fatto, considerando i suoi quasi 10 anni di attività considerarlo un sito di casual dating storico, che ha sopravvissuto al corso degli anni e che si presente ancora moderno, avendo probabilmente subito differenti aggiornamenti nel corso di tutti questi anni.

Il sito è solo in inglese e non c'è alcuna traduzione in italiano.

Come registrarsi

La registrazione richiede solo pochissime informazioni ed è abbastanza veloce.

In passato era anche possibile registrarsi utilizzando le funzioni di Facebook Connect e quindi cliccando soltanto un tasto, ma sembra che tale funzione sia stata rimossa… e probabilmente questo è avvenuto perchè i contenuti presenti su WellHello (come video e foto delle ragazze e degli uomini iscritti) sono in buona parte contenuti hot rivolti ad un pubblico adulto ed oramai dovremmo tutti sapere molto bene che Facebook non permette di promuovere in alcun modo certi contenuti.

Possiamo quindi vedere che per registrarci ci vengono richiesti:

Sesso

indirizzo email

password

età

codice zip

Il fatto che si possa specificare solo il codice “zip” e non sia possibile inserire un “cap” ci fa chiaramente intuire che il sito è rivolto principalmente ad un utenza proveniente dagli USA.

Come funziona WellHello?

Come qualsiasi altro sito di dating la quasi totalità delle funzioni presenti sono pensate per favorire incontri online che possano poi sfociare in conoscenze dal vivo!

Ecco cosa ci troveremo davanti subito dopo esserci registrati:

Come possiamo notare, subito dopo la registrazione inizieremo a ricevere messaggi e “flirt” da parte delle ragazze iscritte sulla piattaforma.

Inoltre è presente il classico gioco degli incontri dove dovremo dire se una ragazza ci piace o meno e sperare che anche lei faccia lo stesso per poter ottenere un match.

Ovviamente, se su un sito di incontri iniziamo a ricevere così tanti messaggi da parte di ragazze, senza aver nemmeno messo una nostra foto… questo sembra abbastanza sospetto e nei prossimi paragrafi all'interno di questa recensione vi spiegherò cosa ho scoperto esattamente.

Il tasto “live cams” rimanda ad un sito di cam esterno e sembra quindi essere semplice pubblicità.

E questo è invece un esempio che ci mostra come appaiono i profili presenti su WellHello:

Come possiamo notare i profili appaiono molto sexy e spinti con descrizioni provocanti ed esplicite!

Peccato che sia tutto falso dato che il cuoricino bianco sulla destra vuole proprio indicare il fatto che si tratta di un profilo fake creato dai gestori del sito (come è scritto chiaramente nei “termini e condizioni”).

Quanto costa Wellhello?

Possiamo vedere i prezzi per abbonarci a WellHello nell'immagine in basso.

In sostanza possiamo iscriverci a Wellhello per:

1 giorno al costo di 1$ ma con svariati limiti applicati alle funzionalità del sito

ma con svariati limiti applicati alle funzionalità del sito 7.45$ al mese con un singolo pagamento annuale di circa 90$

al mese con un singolo pagamento annuale di circa 90$ 24.95$ al mese con pagamento mensile ma alcune limitazioni alle funzionalità del sito

In sostanza sembra che i gestori del sito vogliano spingere l'utente ad effettuare il pagamento annuale oppure quello giornaliero, che però dopo 24 ore si convertirà automaticamente in pagamento annuale.

Dobbiamo inoltre fare attenzione al fatto che in fase di sottoscrizione dell'abbonamento se non staremo attenti ci iscriveremo automaticamente anche ad un servizio di video hot per adulti che ci costerà un occhio della testa e che sembra messo lì apposta confidando sul fatto che molti utenti non si renderanno conto di aver dato il consenso a tale iscrizione senza nemmeno accorgersene.

Insomma sembra messo lì apposta per fregare le persone poco attente che invogliate dai messaggi falsi di qualche bot e desiderosi di chattare con una bella ragazza vogliosa, non leggeranno le scritte in piccolo!

Nella pagina dei termini e condizioni viene inoltre chiarito che NON è possibile richiedere rimborsi!

Sul sito NON si usano crediti quindi dopo l'abbonamento potremo contattare tutte le “ragazze” che vogliamo senza dover pagare per ogni singolo messaggio come invece avviene su molti altri siti simili tipo Foxyones e Foxyflirt.

Wellhello funziona o è una truffa?

In base alla mia esperienza diretta il sito è pieno di falsi profili e bot che mandano decine se non centinaia di messaggi che appaiono evidentemente fake e che lasciano poco spazio ai dubbi.

E' difficile dire se su WellHello possano anche esserci profili veri ma certamente un sito che utilizza bot e profili fake in maniera così spudorata lascia davvero poco spazio per la fiducia.

Inoltre tutto sembra pensato per ottenere più soldi nel minor tempo possibile (anche utilizzando la funzione di rinnovo automatico dell'abbonamento) prima che l'utente si renda conto di trovarsi su un sito pieno di bot.