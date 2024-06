🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Ho quindi dato l'ok e da lì mi ha mandato sul sito dove creare un profilo. Era un sito che già conoscevo e per cui posso solo che parlar bene dato che, a dispetto di tante recensioni negative che si trovano in rete, per me tale sito funziona dando risultati concreti ed anche gratuitamente.

Voglio precisare il tema delle recensioni sulle app di dating è molto particolare. Questo perchè persino app famosissime come Tinder e Badoo hanno la grande maggioranza di recensioni negative, se andiamo a cercare su siti come Trustpilot, eppure sono app usate con successo da milioni di persone. Quindi le informazioni vanno sempre prese con le pinze e contestualizzate.

Le due funzioni principali di Megaincontri.com

A seguito di un attenta analisi che mi ha portato a scrivere questa recensione su Megaincontri, ho scoperto quelle che sembrano essere due delle funzioni principali di questo misterioso sito per incontri che risponde al nome di Megaincontri appunto.

Incontri con privacy

Questa è probabilmente la funzione più importante del sito. Da quello che ho capito Megaincontri è un servizio per permettere alle persone impegnate di non essere scoperte dai loro rispettivi partner o potenziali conoscenti, attraverso un “test di prossimità” che in sostanza ti chiede di condividere la tua posizione, per essicurarsi che tu non sia in una di quelle zone in cui la ragazza non vuole essere trovata. Se non superi il test di prossimità non puoi contattare la ragazza (o il ragazzo) in questione che ha creato quel test.

Il motivo per cui lo slogan del sito è “incontri con privacy” sembra dunque essere questo, ed oggettivamente l'idea sembra essere buona perchè così facendo la persona impegnata ha maggiori garanzie di chattare con qualcuno che non rientra nella sua cerchia di amici e conoscenze varie…e che non dovrebbe quindi andare a rivelare tutto al partner!

Aggregatore di siti di incontri

Il sito Megaincontri (se si conosce un codice invito valido che sblocchi questo funzione) permette di scansionare simultaneamente centinaia di siti di incontri trovando ragazze e ragazzi online e molto vicini a noi. Molti dei siti su cui tali utenti sono iscritti….sono siti sono gratuiti, ma ovviamente qualora dovessero chiederci degli abbonamenti, starebbe a noi decidere se ne valga o meno la pena. Devo dire che ho dovuto penare per trovare un codice di invito che mi permettesse di testare questa funzione di Megaincontri, e non rivelerò per il momento come ho fatto . Questo semplicemente perchè Megaincontri è volutamente chiuso al momento, per non permettere a quinque di usare questa funzione. Ma forse in futuro, se otterrò l'autorizzazione dei proprietari dal sito e mi garantiranno di non adire alle vie lagali contro di me, potrò aggiungere il codice invito qui su Tbwt.com all'intero di questa recensione.

Megaincontri funziona Gratis o è una truffa?

Dopo aver seguito il percorso che Megaincontri mi ha fatto fare sono riuscito effettivamente a parlare con la ragazza che avevo contattato su Telegram, e l'ho pure incontrata dal vivo…ed a costo zero!

Il sito è ben fatto e permette chat totalmente anonime, con opzioni di autodistruzione, senza dover scaricare nulla sul cell.

Voglio però precisare che ho dovuto dire il mio nick alla ragazza su Telegram in modo che mi potesse aggiungere agli amici. Se lei non l'avesse fatto mi sarebbe toccato scegliere se abbandonare il sito o acquistare dei crediti per poterle scrivere.

In ogni caso il fatto che alla fine io abbia potuto chattare non solo con quella ma anche con altre ragazze a costo zero…mi fa pensare che Megaincontri abbia una specie di partnership con vari siti di incontri e che pertanto possa permettere agli utenti che si registrano passando attraverso Megaincontri.com, dei benefici particolari su tali siti.

Quini in base a quella che è la mia esperienza diretta sicuramente Megaincontri NON è una truffa ma sicuramente è un sito che appare in qualche modo misterioso e che può far sorgere dubbi e generare diffidenza proprio per questo. Comunque sia trattandosi di un servizio che ha costo 0 nemmeno volendo si potrebbe parlare di truffa proprio perchè non ci sono i presupposti per dire una cosa del genere.

Conclusioni

Megaincontri è un sito di incontri nato nel 2023 e quindi piuttosto misterioso e ancora poco conosciuto. Sembra che i creatori siano italiani ma non ne ho l'assoluta certezza. Si può accedere al sito solo attraverso un codice invito oppure usando un link di invito. A seconda del codice/link di invito usato il sito può essere usato con finalità diverse.

Sembra infatti che il sito di megaincontri da un lato possa essere usato per permettere a ragazze o ragazzi che vogliono tradire i loro partner, di farlo in totale privacy e sicurezza, limitando i rischi di essere scoperti, e dall'altro lato permetta di scansionare centinaia di siti di incontri e trovare i profili che sono online in quel momento e molto vicini a noi.

Purtroppo il sito non spiega nulla di tutto ciò ed ho dovuto scoprire tutto da solo indagando a fondo. Sembra che i creatori del sito per il momento siano ancora in fase di test e che non vogliano quindi dare accesso a molti utenti. Vedremo in futuro come si evolverà la cosa.

Comuque sia, portare qualcosa di nuovo nel panorama del dating in Italia, è certamente un merito che va riconosciuto…soprattutto se il servizio è gratuito. Quindi mio voto per megaincontri è 7.5 e magari in futuro se le cose si evolveranno bene potrà salire a 8!