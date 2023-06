Il sito di cui voglio parlarvi oggi si chiama Seeking.com che in passato veniva chiamato SeekingArrangement (e solo recentemente ha fatto il rebranding cambiando nome). Fu creato da Brandom Wade nel lontano 2006 e la sua sede legale è sempre rimasta, fin dalla sua creazione, a San Francisco.

Stiamo parlando di un sito di sugar dating che vanta oltre 46 milioni di membri iscritti, ossia un sito in cui è possibile far interagire i cosiddetti sugar daddies con con la sugar babies. Ci sono anche delle sugar mamas ovviamente, ma come è facile intuire sono significativamente meno se comparate agli sugar daddies. Di questo sito ha parlato anche il the New York Times soprattutto perché quando fu uno dei primi siti di questo tipo ad essere creati.

Sugar daddy vs Sugar baby vs Sugar mama: cosa significa?

In caso qualcuno avesse dei dubbi in merito meglio fare un po' di chiarezza. Lo sugar daddy (o la sua controparte femminile “sugar mama”) altro non è che una persona, in genere sopra i 50 anni, in una situazione economica piuttosto vantaggiosa e stabile, che cerca uno scambio di “favori” con una “sugar baby” ossia una ragazza giovane ed in genere squattrinata. Dico in genere perché oggigiorno con il successo di siti come Onlyfans, Fansly e Feetfinder è molto più facile per una ragazza fare soldi online senza aver necessariamente bisogno di incontrare uomini dal vivo.

Sostanzialmente si vuole instaurare una specie di trombamicizia con vantaggi benefici per entrambe le parti coinvolte. I sentimenti romantici nella maggior parte dei casi si tende a lasciarli fuori, dal gioco ma dato che stiamo parlando di una piattaforma di incontri è abbastanza logico immaginare che quando si passa dal chattare agli incontri dal vivo l'innamoramento possa capitare e c'è anche la possibilità seppur remota, che nasca qualche bella storia d'amore.

Sugar daddy e sugar baby rappresentano infatti degli stereotipi ma non doppiamo dimenticarci che sono prima di tutto degli esseri umani.

Come registrarsi su Seeking?

La registrazione al sito è piuttosto facile ed intuitiva ma purtroppo sebbene il sito sia tradotto in ben 8 lingue e sia accessibile in oltre 130 nazioni la traduzione italiana NON è disponibile, quindi se non parliamo inglese dovremo necessariamente arrangiarci, oppure potremo usare il traduttore automatico di Google.

Per completare la registrazione dovremo semplicemente cliccare su “Start Dating Up” è completare il questionario di registrazione in cui ci verranno fatte alcune domande circa chi siamo e soprattutto cosa stiamo cercando. Sicuramente la domanda principale è quella in cui dovremo dire se siamo lì come sugar daddy o sugar baby

Ci verranno inoltre richiesti la data di nascita e poi un indirizzo email ed unai password per completare la registrazione dell'account.

Dovremo successivamente cliccare sul link di attivazione ricevuto via email e potremo quindi attivare la verifica due fattori, se ci interessa aumentare la sicurezza del nostro account o editare il profilo, cliccando su “edit profile” per aggiungere foto, preferenze ed una nostra descrizione personale.

Verremo inoltre sottoposti ad una specie di questionario in cui ci verranno richieste varie informazioni personali ma potremo saltarlo se vogliamo,

Seeking è gratis o si paga? E quanto costa?

Questa è una domanda interessante soprattutto perché il modello di business relativo allo sugar dating è certamente particolare. Per tale ragione il sito offre i suoi servizi in forma gratuita, parzialmente gratuita o del tutto a pagamento a seconda della categoria di utenti che lo utilizzano.

Per ovvie ragioni gli sugar daddies, che hanno soldi da spendere, pagano un abbonamento per utilizzare Seeking, mentre le sugar babies, giovani e senza un euro in tasca, possono registrarsi ed usare il sito gratis, attivando anche l'account premium gratuitamente, previa verifica dell'account. Già perché se le ragazze utilizzano un indirizzo email proveniente da un università potranno ottenere un account premium senza sborsare un centesimo. Tra l'altro questa strategia ha portato moltissima popolarità a Seeking soprattutto tra gli studenti universitari di Canada, UK, Australia e varie nazioni europee.

Considerando l'impressionante numero di profili falsi che vengono creati ogni giorno su questa categoria di siti di dating, diciamo che tali misure sono assolutamente necessaria per rendere la community quanto più sicura possibile allontanando furbetti e truffatori! Le sugar mamas invece possono usufruire di una prova gratuita ma poi dovranno anch'esse pagare (sottoscrivendo un abbonamento Premium o Diamond) esattamente come gli sugar daddies.

Costi abbonamento premium di Seeking (per Sugar Babies, sugar Daddies e sugar mamas) Abbonamento premium 30 giorni 19,95€ al mese (IVA da aggiungere) Abbonamento premium 90 giorni 14,95€ al mese (IVA da aggiungere) L'abbonamento Premium permette di usufruire delle funziona di privacy avanzate che possono essere usate per non mostrare lo stato online, la data di iscrizione in cui ci si è registrati al sito, la nazione di provenienza e l'ultima volte che si è fatto l'accesso al sito. Sono inoltro inclusi vari filtri di ricerca avanzata che sono utili sia per trovare più facilmente particolari tipi di sugar daddies e sia per filtrare quali messaggi di posta raggiungeranno effettivamente la casella di posta della sugar baby. Si potranno visualizzare le notifiche per sapere se un messaggio inviato è stato effettivamente letto dal destinatario… ed Inoltre la sugar baby che ha sottoscritto un abbonamento premium potrà aggiungere dei dettagli e delle note associandoli a specifici utenti che abbiano attirato la sua attenzione e potrà anche navigare il sito senza visionare alcuna pubblicità! La funzione videochat invece è un interessante aggiunta recente. Costi abbonamento diamond di Seeking (SOLO per sugar Daddies e Mamas) Diamond 30 giorni 249,95€ (IVA da aggiungere)