Senzaregole è una truffa? Recensione completa 2023. Opinioni, siti simili e alternative!

Tempo addietro scrissi una recensione su Flirtlocali me anche su Flirtsegretimature, Provocami etc etc… e sono la copia esatta di Senzaregole.

Cambia solo la grafica del sito ed il nome del dominio ovviamente, ma per il resto sono assolutamente identici.

Una sola sostanziale differenza che ho notato e che su Flirtlocali per esempio, iniziai subito dopo l'iscrizione, a ricevere dei messaggi dalla donne iscritte (messaggi chiaramente inviati da bot o operatori) e provenienti da profili con i cuoricino, ovvero profili falsi. Ovviamente per rispondere a tali messaggi si doveva pagare.

Nel caso di Senzaregole invece, nessun messaggio mi è stato inviato da alcun bot ne operatore di chat e dovrei essere io, qualora volessi contattare una donna, a fare i primo passo, spendendo fino ad un massimo di 2 euro a messaggio inviato.

Pareri ed opinioni su Senzaregole

I commenti e le opinioni che si trovano in rete sono perlopiù negative e provenienti da utenti insoddisfatti che si sono accorti, oramai troppo tardi (ossia dopo aver pagato) di aver preso delle sonore fregature.

Leggiamone uno preso direttamente da Trustpilot:

Penso ci sia ben poco da aggiungere a quanto ha già espresso l'utente anche se spero che d'ora in avanti prima di inscriversi ad un sito di incontri leggerà la pagina dei termini e delle condizioni per evitare che possa ricapitare in futuro.

Quanto costa Senzaregole?

Per farci un idea dei costi basta dare un occhiata all'immagine in basso.

Come possiamo vedere il pacchetto minimo è quello di 3 messaggi e costa la bellezza di 6€ ovvero 2€ a messaggio.

Mentre il pacchetto da 10 messaggi ci verrebbe a costare 9.9€, ovvero 1€ a messaggio.

Il pacchetto dove andremmo a pagare meno per singolo messaggio inviato sarebbe quello che include ben 240 messaggi alla modica cifra di 210€ ossia 0.9€ a messaggio.

Il pagamento avviene tramite una società chiamata SEGPAYEU.COM e può avvenire tramite carda di credito o debito, Paypal oppure Google Pay.

E' importante precisare che non si tratta di abbonamento quindi non ci dovrebbe essere nessun rinnovo automatico!

Nessun abbonamento ne crediti: si paga per singolo messaggio

Se proprio volessimo trovare una singola cosa buona da dire su Senzaregole, potrei menzionare il fatto che quantomeno non viene proposto alcun abbonamento ne si parla di crediti. Piuttosto si parla direttamente di costo per singolo messaggio e quindi si evita di generare confusione nell'utente finale.

Già, perchè è una strategia largamente diffusa quella di creare modalità di pagamento ibride volutamente difficili da comprendere, al solo fine di confondere l'utente e fargli spendere più soldi possibili senza che nemmeno se ne renda conto.

Questo è quello che fa Flirtlocali per esempio, ed anch'esso appartiene alla Addington Digital B.V.

Perlomeno questa pratica volutamente ingannevole, non è adottata da Senzaregole.

Come eliminare il profilo su Senzaregole

Sebbene Senza regole non utilizzi il metodo del rinnovo automatico, in quanto non prevede alcun abbonamento ma la vendita di singoli pacchetti di messaggi, potremmo avere l'esigenza di eliminare il nostro profilo.

Per farlo dovremo prima cliccare su “il mio profilo” nella colonna laterale destra (se siamo su desktop) e poi da lì andare in “impostazioni“.

In fondo alla pagina troveremo “elimina il mio account“.

Cliccando sul bottone dovremo dare conferma e dopo averlo fatto il nostro account sarà automaticamente eliminato da Senza regole ed il nostro profilo definitivamente cancellato.

Non è possibile “rendere invisibile” il profilo per prenderci una pausa, quindi se vorremo sparire dal sito l'unica opzione sarà quella di eliminare il nostro account!

Conclusioni

Senzaregole è uno dei tanti siti di incontri che fanno capo alla Addington Digital B.V.

Purtroppo ho già recensito decine di siti che fanno capo a questa stessa società e per tutti la mia recensione è stata estremamente negativa.

Viene scritto chiaramente nei “termini e condizioni” che sul sito sono presenti profili fittizi creati e gestiti dalla società stessa… peccato solo che siano ben pochi gli utenti che vadano a leggere tale pagina e pertanto molti spendono soldi per chattare e scambiarsi messaggi con profili di donne che in realtà non esistono (essendo tali messaggi scritti da operatori di chat o da bot).

L'unica cosa positiva che mi sento di dire è che quantomeno non propongono abbonamenti ne includono rinnovi automatici per gli acquisti fatti. Su Senza regole si paga ciascun singolo messaggio inviato fino ad un massimo di 2€ ed i costi sono indicati in maniera chiara. Inoltre è possibile pagare non solo con la classica carta di credito/debito ma anche con Google Pay e Paypal.

Se qualcuno è disposto davvero a pagare tale cifra per chattare con falsi profili di donne allora Senzaregole potrebbe fare al caso suo.

Il mio voto per Senzaregole è un 4!