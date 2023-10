Era oramai da mesi che non scrivero un articolo o una recensione qui su TBWT, ma provo un sentimento speciale verso questo mio blog ed è arrivato il fatidico momento di tornare in azione parlando di un tema che mi appasiona da tempo e che fino ad ora avevo deciso di non trattare! Ebbene si, vi parlerò dei Deep Fakes ma non solo.

In questo articolo non perderò tempo a trattare tematiche complesse inerenti questioni etiche o morali… ma piuttosto vi raccontero una storia davvero strana ed a mio avviso estremamente intrigante circa un app MOLTO PARTICOLARE oltre che tutta italiana per generare deepfake in tempo reale… ed il suo strambo e misterioso creatore.

Cosa sono i deepfake?

Nel caso ci fosse ancora qualcuno assolutamente all'oscuro di cosa sia un deepfake, consiglio di dare una letta veloce alla pagina ufficiale di Wikipedia sui DeepFake in cui si spiega brevemente che cosa sono i deepfakes a quali sono le tematiche più importanti legate a questo argomento.

Ma se proprio non avete voglia di andare a leggervi quel pippone, facciamola semplice… fare un deepfake significa utilizzare tecnologie molto moderne, che si basano perlopiù sull'intelligenza artificiale, ed attraverso cui è possibile sostituire visi e voci delle persone. In sostanza se io registrassi un deepfake, avrei una faccia (e magari anche una voce) che non mi appartengono… ma che potrebbero sembrare talmente realistiche e ben fatte da far credere a chi mi osserva, che io sia di fatto un altra persona.

Diciamo che non è difficile intuire quale incredibile potenziale abbia una tecnologia del genere e purtroppo alcuni la stanno usando per finalità decisamente criminali creando video falsi a scopi illeciti. Pertanto persino il parlamento europeo si è recentemento mosso cercando di arginare il problema. Ma come vi ho detto non è di teoria che voglio parlarvi quindi andiamo al sodo.

Creare deepfake porno e senza censura è possibile?

Appena 2-3 anni fa, quando le prime app come Reface e Faceapp sono approdate sui nostri telefonini il fenomeno della creazione di deepfake è diventato subito virale. Creare video fake in cui si sostituivano visi.. per prendere in giro gli amici o semplicemente farsi due risate è stato visto come un modo per ridere e socializzare.

Non ci è voluto molto però, prima che alcuni buontemponi iniziassero ad utilizzare tali app per commettere reati di revenge porn o finanche estorsione etc.

Creare un video andando a sostituire il volto di una persona con il nostro o viceversa, ha smesso quasi immediatamente di sembrare un gioco non appena tali video hanno iniziato a girare in rete spesso senza alcun consenso da parte delle persone che ci mettevano le facce. Le migliori app per creare deepfake sono diventate subito virali venendo scaricate da milioni di persone che volevano creare un deepfake utilizzanto il viso della propria vicina di casa o compagna di corso… senza nemmeno che fossero necessarie capacità o competenze nel video editing!

Va detto che all'inizio le app usate per creare deepfake non avevano alcun genere di filtro o limitazione per i contenuti cosidetti NSFW. Pertanto chiunque le poteva usare per generare deepfake porno e senza censura di personaggi famosi e non solo.

Sono iniziati quini a nascere siti porno e forum interamente dedicati ai Deepfakes e quindi ovviamente, dopo un pò, qualcuno si è incazzato davvero ed ha imposto filtri e censure a queste applicazioni.

Infatti oggi queste app e simili tool BLOCCANO in automatico tutti i CONTENUTI ESPLICITI e per tale ragione è nato un mercato nuovo: ossia quello dei servizi che eliminano tale censura e permettono contenuti hot… A PREZZI ESORBITANTI.

Qualità dei Deepfake e censura per contenuti adult

Ebbene si, come dicevo il problema oggi è che sono nati tanti servizi che cercano di lucrare sui deepfakes.

Purtroppo TUTTI presentano alcune criticità importanti tra cui:

La pessima qualità del deepfake: soprattutto quando due persone o oggetti interagiscono tra loro. Ciò significa che la fisica non è supportata adeguatamente e quindi le per caso volete fare il deepfake di una donna che bacia un uomo o lecca “qualcosa”… i risultati saranno pessimi.

le app migliori hanno tutte la censura dei contenuti adult e quindi non possono essere usate per contenuti sessuali o anche vagamente provocanti. Costi ESORBITANTI attraverso i crediti: già perchè questi furbacchioni si fanno pagare a crediti per ogni tot secondi di deepfake che generano per voi. Questo significa che un video di pochi minuti vi può costare anche diverse decine di euro!

Ecco quindi che la situazione al momento è questa ed anche io mi ero in un certo senso rassegnato. Però stiamo parlando di un settore in continua e rapidissima evoluzione dove le cose possono cambiare molto rapidamente sia in bene che in male.

Per una volta ho avuto un pò di fortuna, ed in maniera del tutto casuale, trovai sulla mia strada qualcosa e/o qualcuno che realmente non mi aspettavo di trovare!

Un misterioso programmatore (PAZZO) italiano ed il suo software ASSURDO

Circa 6 mesi fa giravo su vari siti dedicati ai deepfake leggendo se ci fossero novità. Mi saltò subito all'occhio il messaggio di uno strano utente che si faceva chiamare “IlVecchioPorco” e che diceva cose in apparenza folli. Infatti nessuno lo prendeva sul serio e sembrava che lo ritenessero un povero esaltato o semplicemente un malato di mente. Di seguito vi spiegherò meglio la storia ma per ora vi posto uno dei suoi ultimi video, tanto per rendere meglio l'idea.

Questo è uno dei suoi ultimi video che avevo salvato sul mio pc e che mi permetto di pubblicare pur senza il suo consenso (visto che oramai è sparito, ha rimosso tutti i video e non si sa che fine abbia fato).

Come potete vedere usava sempre sei deepfakes e mai la sua vera faccia, quindi non credo potrebbe mai denunciarmi per questo.

Insomma guardando il video credo che vi sarete fatti un idea. Ed è esattamente per PAZZO che lo hanno preso anche tutti i membri del sito dove lui scriveva e pubblicava link con video tipo questo, anche molto peggio, parlando di un suo programma che si chiamava “lo specchio magico” per generare fantasie in tempo reale etc etc.

Tutta questa tarantella è andata avanti con gente che lo prendeva in giro, alcuni che lo definivano truffatore o fuffarolo ed altri che dicevano di essere suoi fans (magari per prenderlo per il culo)… fino a che un giorno “IlVecchioPorco” pubblicò un video in cui utilizzava un software da lui programmato per generare deepfakes in tempo reale! Per fare uno scherzo aveva messo nella prima parte del video un DeepFake talmente fatto male da far morire di risate… ma poi negli ultimi 10 secondi la musica cambiava ed aveva mostrato qualcosa di incredibile!

Si trattava di un deepfake di un video porno in cui la ragazza stava facendo un pompino ad un uomo… la particolarità di questo DeepFake era che non solo la qualità grafica era perfetta ma, udite udite, ANCHE LA FISICA ERA PERFETTA!

Io come ho già detto sono appassionato al tema dei deepfakes da anni e non avevo MAI visto nulla del genere… infatti rimasi senza parole. Molti sul sito iniziarono a dire che il video era falso è che sarebbe stato impossibile generare un deepfake di quel tipo con la tecnologia oggi disponibile, tantomeno in tempo reale. Tra l'altro il video dopo meno di 12 ore venne rimosso perchè aveva contenuti porno.

Io sinceramente credetti subito che fosse vero invece! Forse avevo semplicemente bisogno di crederlo ma il fatto era anche che quel personaggio fosse così bizzarro mi ammaliava. Dopo un po' si aprì un canale su youtube in cui pubblicava video (rigorosamente privati ma di cui inviava i link sul sito)… quindi chi aveva i link poteva vedere i video.

In ogni video faceva il deepfake di un personaggio diverso ed erano tutti piuttosto ben realizzati oltre al fatto che facevano ridere abbastanza e parlava spesso della sua creazione ma in modo sempre abbastanza vago.

Ad ogni modo, un bel giorno decise di dare più informazioni ed una demo live su questo suo fantomatico software che aveva chiamato “Lo Specchio Magico”. Da quel momento praticamente nessuno più dubitò di lui e tutti gli chiedevano di condividerlo o almeno di venderlo. La richiesta era altissima… tutti erano ultra eccitati, forse semplicemente perchè pensavano a quanti segoni si sarebbero potuti fare con uno strumento del genere tra le mani.

Dopo un mese di tira e molla arrivò la grande notizia. Aveva deciso di venderlo a 999€.

Io come sempre ero senza un becco di un quattrino ma considerando quello di cui si stava parlando chiesi un prestito ad i miei e lo comprai nelle prime 24 ore!

Scrisse che ne avrebbe vendute solo 10 copie e quindi mi affrettai per non perdere l'occasione. Ce la feci per un pelo!

Lo Specchio Magico: è davvero il miglior software per generare deepfakes?

Diciamo che dopo aver acquistato il software dedicai circa 2 settimane a testarlo. Almeno un centinaio di ore dedicate a fare test di ogni tipo, lo ammetto perlopiù generavo deepfake porno usando le facce di amiche, conoscenti, mamme dei miei amici ed ex!

I risultati erano talmente impressionanti che mi lasciavano senza parole ed il tutto si tramutò quasi subito in una specie di dipendenza. Chi mi legge da anni qui su TBWT sa che preferisco di gran lunga gli incontri dal vivo ma ogni tanto i porno li guardavo anche io. Però subito dopo aver messo le mani su “lo specchio magico” guardare porno tradizionali già non aveva più lo stasso fascino.

Del resto chi si segherebbe guardando il video di una sconosciuta se può vedere lo stesso video Deepfake interpretato dalla vicina di casa… che ogni tanto incontra casualmente in ascensore?!!

Insomma ci siamo capiti! Ricordo lo stupore e l'euforia sulla mia faccia ogni qual volta generavo qualche contenuto.

Inoltre il software offriva diversi strumenti con funzioni molto semplici da usare che permettevano di migliorare significativamente i risultati e di registrarli come se si avesse un videoregistratore anni 90, salvandoli come video per poi rivederseli in qualsiasi altra occasione.

In quelle due settimane generai circa 1300 video. Si, hai letto bene. Praticamente nemmeno dormivo più la notte per quanto ero euforico.

Il software era senza alcun tipo di censura ma aveva una licenza di attivazione e pertanto temevo sempre che potesse smettere di funzionare un giorno o l'altro. Ecco perchè lo usavo proprio come se non ci fosse un domani e cercavo di sfruttarlo al massimo finchè durava la pacchia!