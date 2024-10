Qualche tempo fa ero incappato del tutto casualmente in una pubblicità di Wyylde.com. Mi ero ripromesso quindi di scrivere una recensione su wyylde.com il prima possibile ma poi, per un motivo o per un altro, me ne ero totalmente dimenticato.

Ricordo però che mi aveva dato l'idea di essere un sito di incontri particolari, principalmente a sfondo sessuale.

Il sito sulla homepage scrive esplicitamente “Wyylde è il primo social network dove puoi esprimere la tua sessualità in totale libertà“. Viene inoltre rimarcato che la piattaforma è destinata sia a singoli che a coppie scambiste e che si tratta di una vera e propria community con cui interagire per esplorare le proprie fantasie sessuali e trasgressioni.

Insomma, sulla carta sembra tutto molto interessante e devo dire che la grafica ed il design della homepage sono piuttosto accattivanti rispetto a tanti siti di incontri che ho recensito nel corso degli anni. Probabilmente questo è dovuto an un recente resyling grafico dato che anche il logo principale del sito è cambiato.

Ma nel corso delle centinaia di recensioni app di dating e non solo qui su TBWT.com ho imparato a diffidare delle apparenze ed a dare peso solo ai fatti. Quindi procediamo e vediamo cosa succede.

Che cos'è Wyylde: il solito sito di incontri?

E' chiaramente una community nata originariamente per gli scambi di coppia, ossia un classico sito per scambisti declinato a social network dove è anche possibile confrontarsi e condividere storie erotiche, esperienze e fantasie sessuali con gli altri membri.

E' operativa dal gennaio del 2016 ed ha quindi oramai maturato ben 9 anni di vita. I creatori sono Francesi e la sede legale si trova a 121, rue Edouard Vaillant – 92300 Levallois-Perret.

Il numero per contattarli è il seguente: 922 077 540 .

La piattaforma, nata quindi primariamente per un pubblico francese ha poi integrato il supporto multilingua per espandere il suo pubblico target ed ha altresì definito una nuova strategia per cui non si rivolgeva solo alle coppie scambiste ma anche a singoli etero o bisessuali, oltre a gay e trans. Insomma Wyylde oggi si rivolge oggi a chiunque voglia esplorare la propria sessualità, provare nuove esperienze e divertirsi.

Come registrarsi a Wyylde

Registrarsi a Wyylde è davvero molto semplice e si può fare inserendo manualmente il proprio indirizzo email, oppure utilizzando i bottoni di Google connect, Apple e Facebook per velocizzare il processo e registrarsi in pochi secondi.

Tuttavia, se abbiamo optato per la registrazione tramite inserimento manuale de”indirizzo email, ci verra in seguito richiesto di scegliere un nickname ed anche una password. Successivamente ci verrà richiesto di fornire alcune informazioni di base, ossia di selezionare l nostro orientamento sessuale, la nostra data di nascita e la città in cui viviamo. Inseriti questi dati dovremo semplicemente cliccare sul link ricevuto nella email di attivazione e cliccando sul bottone “diventare membro” saremo di fatto membri attivi ed operativi della piattaforma.

Anche se “operativi” è forse una parola grossa visto quello che vi spiegherò tra poco.

Come funziona Wyylde?

Beh per farla molto semplice la piattaforma ha varie funzioni come la possibilità di ricercare altri utenti iscritti sulla piattaforma, filtrandoli per categoria in relazione al genere sessuale, alcuni specifici fetish a cui sono interessati, il loro livello di esperienza.

Esiste una zona dedicata alle Live cam transmesse in streaming sulla piattaforma, Una sezione eventi E una sezione gruppi.

Quindi più o meno il sito è strutturato così:

Ricerca : questa funzione ci permette di cercare utenti e filtrarli

: questa funzione ci permette di cercare utenti e filtrarli Contatti: è la zona dove riceviamo messaggi e possiamo rispondere

è la zona dove riceviamo messaggi e possiamo rispondere Eventi: per scoprire feste della community o eventi privati a cui partecipare

per scoprire feste della community o eventi privati a cui partecipare Gruppi: gruppi in cui interagire con altri utenti che hanno feticismi o interessi sessuali in comune

gruppi in cui interagire con altri utenti che hanno feticismi o interessi sessuali in comune Più info: che si suddivide in zona Video, zona Live, zona Viaggi e Blog

che si suddivide in zona Video, zona Live, zona Viaggi e Blog Disponibile in settimana: ci permette di specificare quando saremmo disponibili a incontrarci dal vivo con altri utenti

ci permette di specificare quando saremmo disponibili a incontrarci dal vivo con altri utenti Barra chat: sulla parte destra dello schermo che mostra i profili connessi (non visible nella foto ma fidatevi sulla parola xD) (dai 40 anni in su e tutti maschi)

sulla parte destra dello schermo che mostra i profili connessi (non visible nella foto ma fidatevi sulla parola xD) (dai 40 anni in su e tutti maschi) Cosa vuoi pubblicare: permette di pubblicare post con foto o video in allegato, oppure informare gli altri utenti della piattaforma circa un futuro viaggio che faremo o un evento che vogliamo organizzare.

permette di pubblicare post con foto o video in allegato, oppure informare gli altri utenti della piattaforma circa un futuro viaggio che faremo o un evento che vogliamo organizzare. Impostazioni profilo: questa è la sezione in cui possiamo stabilire le nostre preferenze, modificare il nostro profilo oppure eliminarlo.

Qui in basso invece possiamo vedere come appare strutturato il profilo degli utenti ed è facile notare una certa somiglianza con Facebook:

La piattaforma sembra pensata per condividere non solo video e foto hot amatoriali ma anche pensieri e racconti erotici. Come avviene per esempio in siti come I racconti di Milù o Eroticiracconti.

Tutto molto interessate non vi pare?

Ma c'è un però, c'è sempre un però…e vediamo subito di cosa si tratta.

Wyylde è gratis o si paga?

Ebbene mi dispiace dirvi che la mia recensione su Wyylde è durata appena pochi minuti per un motivo estremamente semplice; non esiste una versione gratuita di Wyylde!

Senza sottoscrivere un abbonamento non si può fare praticamente niente!

E lo dico in senso letterale, perchè a differenza di quello che avviene su altri siti e community simili, come ad esempio Annunci69 o Joyclub, qui davvero non possiamo proprio fare nulla. Non possiamo nemmeno fare delle ricerche dato che ci mostra soli i primi sei risultati, non possiamo aprire foto, vedere video, accedere alla sezione live (che comunque aveva pochissime persone collegate e tutti maschi). Non possiamo mandare nemmeno un singolo messaggio gratisi e nemmeno inviare cuoricino o seguire il profilo di qualcuno.

Insomma, per dirla in breve: non possiamo fare assolutamente nulla. L'unica opzione che ci viene data gratuitamente è quella di modificare il nostro profilo. Per qualsiasi altra cosa abbiamo solo due scelte: abbonarci oppure abbandonare la piattaforma. In pratica l'intero sito è una funzionalità a pagamento e non potremo usufruire di nulla senza pagare.

Ah, mi correggo, c'è un altra cosa che possiamo fare senza pagare, ossia richieedere la verifica del nostro profilo, cliccando su “richiedi certificazione”, ed inviando la foto della nostra carta di identità e un selfie in cui mostriamo la scritta “for Wyylde”

Quanto costa l'abbonamento a Wyylde?

Diamo un occhiata all'immagine in basso per capire quali sono i prezzi:

1 mese: 9.90€

3 mesi: 19.90€

12 mesi: 49.90€

I pagamenti sono possibil

i sono con carta di credito (anche Postepay dovrebbe andare) oppure usando Google Pay.

Fate molta attenzione perchè i gestori del sito indicano il prezzo a settimana, come vedete nell'immagine, e questo potrebbe trarre in inganno qualcuno. Oltretutto trovo davvero insolito che non vengano specificati quali sono i benefici per gli utenti che si abbonano.

Inoltre non viene nemmeno indicato che l'abbonamento si rinnova in automatico!

Come disattivare il rinnovo automatico dell'abbonamento

Purtroppo Wyylde è un altro di quei siti che rinnova l'abbonamento in automatico, e questa informazione NON è presente nel popup che ci appare per il pagamento. Quindi la maggior parte degli utenti, ossia quelli che non leggono i termini e condizioni del servizio, semplicemente potrebbero non esserne a conoscenza e ritrovarsi con brutte sorprese, come ho capitato ad alcuni che hanno recensito negativamente la piattaforma.

Va comunque detto che disattivare il rinnovo automatico dell'abbonamento è abbastanza facile e basta andare nella sezione “impostiazioni” del proprio profilo e poi in “Abbonamento” per trovare la funzione dedicata.