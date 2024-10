Ebbene si, oggi si riparte alla grande con la recensione di SpicyMatch.com!

Si tratta di un sito di incontri per adulti che mi era sfuggito ma che sicuramente merita di esserre discusso e recensito a dovere. Appartiene alla SMTech Online Ltd ed è operativo dal lontano 2012.

Non si tratta certamente dell'ultimo arrivato quindi, e bisogna considerare anche che in Italia le piattaforme interamente dedicate allo scambio di coppia sono poche, e quelle che realmente funzionano e danno qualche genere di risultato concreto sono ancora meno.

Cosa è SpicyMatch di preciso?

Si tratta di un sito che rientra sicuramente nella categoria dei siti di dating per adulti, ed in particolare in quella finalizzata agli scambi di coppia (swingers). Come molti dei miei lettori già sapranno, in Italia il sito più conosciuto in questo ambito è sicuramente quello di Annunci69 ma anche Joyclub è abbastanza noto

Ed anche per quel che concerne Spicymatch, l'intenzione è evidentemente quella di quella di creare un portale del sesso con annessa una community dedicata agli incontri dal vivo e alla sperimentazione di fantasie, feticismi e trasgressioni. Vengono quindi organizzate feste e party per adulti di vario genere, per incentivare e favorire le interazioni e lo scambismo tra i membri.

Come funziona Spicymatch?

Se l'obbiettivo della piattaforma è quello, appena spiegato, ossia favorire incontri tra coppie swingers e libertine, è evidente che per raggiungere questo risultato si è creato un vero e proprio social con tantissime funzioni tipiche dei siti di incontri ma più specifiche, in questo caso, per gli incontri tra coppie di adulti.

Le funzioni sono molteplici e davvero varie e permettono anche di informare gli utenti circa eventi speciali e concorsi e cui partecipare. L'idea è quella di creare una community solida e partecipativa che quindi dia un anima alla piattaforma e la renda davvero viva ed ingaggiante anche per i nuovi arrivati.

Sulla homepage del sito si si fa riferimento a “Viaggi”, “Eventi”, “Forum erotici”, “Concorsi fotografici” e molto altro. Come spesso sappiamo però, non sempre i buoi propositi sono sufficienti, soprattutto se parliamo di social e siti di incontri.

Quindi adesso scopriamo, passo passo, se davvero SpicyMatch mantiene le sue promesse.

Come registrarsi su Spicymatch: creare un profilo

Pre creare un profilo su Spicymatch bisogna ovviamente registrarsi alla piattaforma. Questo è piuttosto semplice da fare. Basta infatti cliccare sul bottone “Iscriviti” presente in alto a destra nella homepage del sito, e ci troveremo davanti la seguente schermata:

Come possiamo notare ci vengono richieste una serie di informazioni che possiamo definire standard, come un Nickname, una password ed un indirizzo email. Ci verrà inoltre richiesto di specificare a che categoria apparteniamo, ossia se siamo una coppia, un singolo, un transessuale, un gruppo che cerca gangbang etc etc.

E' importante osservare che a differenza di quanto avviene su molti atre app di dating e portali di incontri, qui non abbiamo la possibilità di registrarci utilizzando Google Connect, Facebook o Apple. Quindi saremo obbligati ad inserire tutte le informazioni richieste manualmente.

Dopo aver inviato le informazioni richieste, dobbiamo ricordarci di attivare il nostro account, confermando la nostra identità. Per fare questo ci basterà cliccare sull'email di attivazione che avremo ricevuto.

A questo punto è tutto fatto ed il nostro account sarà operativo, ma attenzione, il nostro profilo non sarà ancora visibile a nessuno!

Come rendere visibile il profilo: informazioni richieste

Subito dopo aver inviato le prime informazioni richieste ci ritroveremo di fronte a questa finestra:

Come possiamo osservare si tratta di “Campi obbligatori“. Questo significa che nessuna delle funzioni di Spicymatch ci sarà resa accessibile, se prima non avremo fornito tale informazioni.

Cliccando su avanti ci verranno richieste altre informazioni come “la residenza”, “le lingue parlate” e altre “informazioni di base”.

Quando scegliamo la residenza ci verrà inoltre richiesto se vogliamo rendere il nostro profilo visibie solo nella nostra nazione oppure in tutto il mondo. Quindi fate molta attenzione a cosa scegliete perchè un errore qui potrebbe compromettere la vostra privacy!

Dovremo fornire tutte le informazioni richieste dato che sono tutte obbligatorie. E nonostante la tediosità di questo processo, la buona notizia è che una volta completato il nostro profilo sarà attivo e visibile agli altri utenti della piattaforma!

Quali sono le funzioni di Spicymatch?

Avendo completato la registrazione, rendendo attivo il nostro account, vediamo adesso nel dettaglio come funziona la piattaforma!

Diciamo fin da subito che ci sono veramente molte sezioni e ciascuna e associata a differente funzionalità del sito con scopi univoci.

Ma prima di elencare alcune delle funzioni princiali, che possiamo vedere nell'immagine in basso, voglio parlarvi della pagina principale, o feed, che vedremo dopo esserci registrati. In pratica ha una struttura stile feed, molto simile a quella di Facebook, che abbiamo anche visto durante la recensione di recensione di Wyylde.

Classica struttura da social quindi, anche se qui i contenuti sono decisamente più espliciti.

Ma torniamo a parlare della barra laterale e vediamo subito come ci appare il menù contestuale in essa presente:

Come possiamo osservare, sono davvero molte le sezioni presenti sul sito ma vorrei rivolgere l'attenzione su “Annunci Last Minute” e “Slow dates“.

Gli annunci last minute, come si può facilmente intuire dal nome stesso, altro non sono che annunci in cui ci si aspetta di realizzare un incontro nel breve termine, ossia da domani fino a una settimana prima. Sono quindi annunci per adulti come per esempio questo in basso.

Per quel che riguarda invece gli Slow Dates: si fa riferimenti a possibili occasioni di incontri dove la data non è molto vicina. Come possiamo leggere nell'immagine in basso, gli slow dates sono pensati per chi sta cercando un appuntamento la prossima settimana o fino ad un mese in anticipo. Tutti gli utenti nel raggio di 100 km riceveranno una notifica del nostro slow date.

La sezione “membri” ci permette sostanzialmente di vedere tutti i membri del sito e di effetuare ricerche, filtrando per caratteristiche. La mappa ci mostra gli utenti vicini e nella sezione “Amici” troviamo gli utenti che abbiamo aggiunto agli amici.:

La “sezione foto è video” è anch'essa molto ricca di contenuti con ben 7 sottosezioni. E' possibile trovare video e foto hot principalmente di tipo amatoriale, votare nei concorsi fotografici e concorsi video etc etc. In realtà i video e le foto amatoriali presenti non sono molte ma qualcosa c'è.

Ecco invece la sezione Gruppi dove possiamo osservare e interagire con vari gruppi incentrati su specifici interessi e feticismi:

La sezione “Visite: invece ci mostra chi ha visitato il nostro profilo ma è disponibile solo per quegli utenti che si sono abbonati diventando quindi utenti premium.

invece ci mostra chi ha visitato il nostro profilo ma è disponibile solo per quegli utenti che si sono abbonati diventando quindi utenti premium. Eventi e Viaggi: ci mette a disposizione una lista di opportunità per organizzare vacanze o partecipare a eventi speciali, organizzati o sponsorizzati dalla piattaforma SpicyMatch.

ci mette a disposizione una lista di opportunità per organizzare vacanze o partecipare a eventi speciali, organizzati o sponsorizzati dalla piattaforma SpicyMatch. Altre funzioni: ci fa accedere a ai Forum erotici (che a quanto visto sono perlopiù racconti erotici ) ed al Programma Fedeltà di cui vi parlerò in seguito.

ci fa accedere a ai Forum erotici (che a quanto visto sono perlopiù ) ed al Programma Fedeltà di cui vi parlerò in seguito. Il mio profilo: invece ci permette molto semplicemente di modificare il nostro profilo o i settaggi del nostro account

Ma SpicyMatch offre una prova gratuita?

Sebbene numerose funzioni del sito siano a pagamento e ci si debba quindi abbonare come utenti premium per poterle usare, va detto che chi gestisce la piattaforma ha capito che l'unico modo per attrarre potenziali utenti consiste nell'offrire un periodo di prova gratuito.

Infatti adesso l'abbonamento premium viene automaticamente attivato GRATIS per tutti i nuovi iscritti ed ha la durata di un mese.