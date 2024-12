🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Notiamo subito che il pacchetto base che include 150 crediti al mese è scontato del 60% ma solo per il primo mese. Quindi se per il primo mese pagheremo 23,99€ già dal secondo il prezzo salirà a 59,99€ e ci sarà un addebito automatico.

Ma in sostanza cosa possiamo fare con questi crediti su Eurodate?

Vediamo una lista di azioni che richiedono i crediti e quanto ci vengono a costare di preciso:

Inviare messaggi in chat costa 1 credito

Leggere messaggi in chat costa 1 credito

Leggere una email nella “posta in arrivo” costa 10 crediti

Inviare regali

Persino visionare video all'interno dei profili ha un costo in crediti.

In sostanza questi 150 crediti voleranno via molto ma molto rapidamente, prima ancora che possiamo rendercene effettivamente conto.

La psicologia dei regali

E' interessante notare come l'intera piattaforma di Eurodate sembri pensata per ruotare attorno ai cosidetti regali. Sono perlopiù emoji virtuali che puoi inviare alla ragazza che ti interessa e che si rivelano estremamente costosi.

Già, perchè se consideriamo che un credito equivale a circa 0,4 cent di euro, il regalo più costoso da 999 crediti equivale a ben 399€. Non mi sembra poco per inviare un immagine in una chat.

Eppure, come dicevo, tutto sembra ruotare attorno all'idea di fare qualcosa per attrarre le donne o ragazze presenti sulla piattaforma ottenendo la loro attenzione, quindi i regali non solo possono essere intesi come un modo per dimostrare che siamo davvero interessati, ma anche per far capire alla donna in questione che abbiamo un bel portafogli gonfio e siamo disposti a spendere.

Nel corso della mia recensione ho notato tante ragazze venezuelane quindi se hanno un modo per convertire quei regali, in denaro contante, sicuramente hanno un più che valido motivo per stare sulla piattaforma così tanto tempo ogni giorno.

Dirette streaming e videochat

Su Eurodate è possibile trasmettere la propria cam in diretta streaming ed entrare in contatto con altri utenti, ma anche avviare videochiamate private one to one con la ragazza che ci interessa. Ovviamente si spendono crediti per avviare chiamate con altri utenti ma non se ne spendono per avviare una

Nel corso della mia recensione sono stato come sempre molto attento per cercare di capire se ci fossero automazioni e bot in azione. La community di Eurodate sembra essere composta perlopiù da persone reali ma ho avuto varie avvisaglie di automazioni, soprattutto nei messagi di apertura in cui si cerca di rompere il ghiaccio.

Va detto che varie ragazze trasmettono in diretta streaming o sono disponibili a fare videochat, quindi è molto difficile sostenere che siano profili fake. Quello che ci si domanda invece abbastanza naturalmente è quale effettivamente sia il tornaconto di queste ragazze e se realmente sono lì perchè cercano qualcuno di interessante, o piuttosto perchè prendono delle commissioni dal sito stesso.

Su questo purtroppo non posso dare una risposta non avendo dati sufficienti per farlo ma la mia intuizione mi dice che il modo in cui venivo contattato ed il tipo di comunicazione, sottendessero interessi di natura economica da parte delle ragazze.

Le opinioni ed i pareri che si trovano in rete, su siti come Trustpilot sono pittosto negative, anche se in italiano ce ne sono pochine:

Quello di cui molti utenti si lamentano sono i costi eccessivi che sfuggono facilmente di mano senza che nemmeno si abbia modo di rendersene conto. Alcuni sostengono anche che ci siano profili falsi e bot ma su questo mi sono già espresso nel paragrafo precedente.

Ho scoperto inoltre che Eurodate fa parte di un network di siti di incontri che utilizzano tutti lo stesso script ma rivolti a target di utenza differenti, Tra questi Ladadate specializzato in incontri con donne dell'est specialmente donne russe ed ucraine, ArabianDate pensato per gli incontri con donne arabe e Amolatina per incontri con donne latine, oltre a molti altri ovviamente.

Un altro aspetto che emerge è la prevalenza di utenti che sembrano interessati più a ottenere regali o denaro che a costruire una vera connessione romantica. Questo potrebbe non essere adatto a chi cerca relazioni genuine.

Quel che è certo è che sebbene il sito sia costoso e non ci sia modo di verificare se le ragazze iscritte sulle piattaforma siano pagata per intrattenere gli utenti, non possiamo parlare apertamente di una truffa dato che non vi sono prove sostanziali a confermare questa ipotesi. E' sicuramente un servizio costoso e per certi versi controverso ma è tutto a norma di legge.

Ecco alcuni aspetti positivi:

Focus internazionale: EuroDate è ottimo per chi è interessato a incontrare persone al di fuori del proprio paese, in particolare in Europa.

Videochiamate: questa funzionalità aiuta a costruire fiducia e a creare connessioni autentiche riducendo il rischio di profili falso.

Design user-friendly e buona usabilità dal sito: il layout moderno e intuitivo rende facile l'utilizzo della piattaforma.

il layout moderno e intuitivo rende facile l’utilizzo della piattaforma. Base utenti diversificata: la presenza di utenti da diversi paesi europei aumenta le possibilità di trovare una persona compatibile.

Ecco alcuni aspetti negativi:

Sistema di crediti costoso: la necessità di acquistare crediti per utilizzare funzionalità fondamentali può risultare frustrante e costosa.

Autenticità dei profili: Nonostante i controlli di sicurezza dichiarati, alcuni utenti segnalano la presenza di profili falsi o non autentici.

Mancanza di trasparenza sui costi: molti utenti non sono consapevoli dei costi fino a quando non iniziano a utilizzare le funzionalità a pagamento.

molti utenti non sono consapevoli dei costi fino a quando non iniziano a utilizzare le funzionalità a pagamento. Funzionalità limitate per gli utenti gratuiti: Senza crediti, l'esperienza è piuttosto restrittiva e praticamente il sito non è usabile senza pagare. Non esiste un'opzione di abbonamento mensile che offra accesso illimitato, il che rende difficile per gli utenti prevedere quanto spenderanno complessivamente.

No, a quanto pare non esiste un App di Eurodate nell'App Store e nemmeno una versione Android in Google Play. Considerando però che il sito è molto ben ottimizzato anche per i dispositivi mobile, non se ne sente effettivamente la mancanza e non penso ci sarebbero benefici sostanziali sviluppando app dedicate per i dispositivi Apple e Android.

Sicurezza e privacy

La sicurezza è una preoccupazione importante su qualsiasi piattaforma di incontri, ed EuroDate.com offre alcune misure per proteggere i suoi utenti:

Verifica dei profili: La piattaforma dichiara di controllare manualmente i nuovi profili per ridurre il rischio di truffe ma ovviamente non sappiamo cosa avviene dietro le quinte.

Crittografia: le comunicazioni tra gli utenti sono protette da crittografia, garantendo un certo livello di privacy, ma oramai questo è un must per qualsiasi sito di incontri.

le comunicazioni tra gli utenti sono protette da crittografia, garantendo un certo livello di privacy, ma oramai questo è un must per qualsiasi sito di incontri. Supporto utenti: Il sito dispone di un team di assistenza clienti disponibile 24/7 per risolvere eventuali problemi ed ho notato che sono molto attivi nel rispondere anche su Trustpilot

Tuttavia, nonostante queste misure, alcuni utenti hanno segnalato casi di profili sospetti o comportamenti fraudolenti. Questo sottolinea l'importanza di essere cauti e di non condividere informazioni personali o finanziarie con sconosciuti.

Conclusioni

Eurodate è una piattaforma di dating operativa da ben 10 anni e sicuramente non è una truffa. Con un buon design e ottimizzata anche per dispositivi mobile è sicuramente un passo avanti a tante altre piattaforme di incontri che ho recensito qui su TBWT nel corso degli anni. E' pensata per le cosidette relazioni internazionali in particolare con gli utenti provenienti dall'Europa. Il fatto che permetta agli utenti di andare in diretta streaming o di avviare videochiamate private riduce sensibilmente la presenza di falsi profili ma non me la sento di escludere alcune forme di automazione come per esempio l'invio messaggi automatizzati per avviare una conversazione con gli utenti. Sicuramente non ho ravvisato una presenza massiccia di falsi profili o bot. Purtroppo praticamente tutte le funzioni del sito sono a pagamento ed il sistema dei crediti rende tutto poco chiaro, tant'è che molte delle lamentele erano inerenti le spese andate oltre le aspettetive, ed il fatto che si sospettano interessi di natura economica da parte di molte donne e uomini di bell'aspetto iscritti sulla piattaforma.

Bisogna fare molta attenzione perchè la truffa romantica è sempre dietro l'angolo e alcuni utenti potrebbero effettivamente essersi iscritti per fini molto poco etici.

Il mio voto per eurodate è un 5.5.