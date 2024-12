Ciao ragazzi oggi vi parlerò di un tema particolare che esula dalla solita recensione di siti di incontri. Il tema in oggetto si chiama Findom!

Con iltermine Findom sta per di financial domination, che in inglese significa semplicemente dominazione finanziaria. Si tratta di una pratica che rientra nell'ambito del BDSM (Bondage, Dominazione, Sottomissione, Masochismo).. ma che si concentra soprattutto sull'aspetto economico della relazione tra i partecipanti.

Nella relazione Findom, una persona, cioè spesso una donna che assume il ruolo di dominatrice finanziaria, ottiene denaro, regali o altri beni materiali da un'altra persona, generalmente un uomo, chiamato finanziatore sottomesso (spesso detto paypig).

La dominatrice finanziaria nota anche come Findomme, non è necessariamente coinvolta in altre pratiche BDSM che prevedono contatto fisico, ossia non è la classica mistreess. Nel findom tutto gira attorno alla dinamica di potere…legata alla cessione di soldi da parte del sottomesso, che trae piacere dall’essere controllato.., sfruttato e molto spesso umiliato pesantemente attraverso il denaro.

A volte questa relazione può estendersi a una sfera emotiva, in cui la dominatrice assume anche il ruolo di guida o di figura ispiratrice come una specie di musa.

Differenze tra una dominatrice finanziaria e una mistress tradizionale

A prima vista, una dominatrice finanziaria potrebbe sembrare simile a una mistress tradizionale, ma ci sono differenze fondamentali nelle dinamiche relazionali e nei ruoli del rapporto. Comprendere queste differenze è essenziale per definire i contorni unici del Findom e comprenderne la vera natura.

Il focus principale

Dominatrice finanziaria : la relazione è incentrata tutta sul denaro e quindi sul controllo economico. L'aspetto sessuale può essere presente ma non è centrale. La Findomme esercita il suo potere attraverso il denaro e lo status, spesso creando una dinamica in cui il sottomesso è dipendente emotivamente dall’atto di donare. In alcuni casi,, le findomme non incontrano mai i loro sottomessi dal vivo, basando l'interazione esclusivamente su piattaforme digitali. Ovviamente non è sempre così ma c'è questa possibilità.

La relazione con il sottomesso

Dominatrice finanziaria : la relazione è spesso limitata a interazioni virtuali o a distanza ma non sempre. La Findomme può gestire il rapporto attraverso piattaforme online, messaggi o video per esempio qui su TBWT.com ho scritto una recensione su Loyalfans (in cui lo comparavo anche ad Onlyfans), e lì si trovano varie findomme anche se pochissime parlano italiano. Da tener presente che nella dominazione finanziaria l’obiettivo principale è il trasferimento di denaro, il pagamento di spese o l'acquisto di beni desiderati… Questo crea una dinamica che può sembrare incomprensibile a molti, dato che tendiamo a considerare il denaro come metodo per “comprare piacere” e non come oggetto che determina il piacere stesso nel momento in cui lo cediamo ad un atra persona.

Il tipo di potere esercitato

Dominatrice finanziaria : il potere in questo caso è sia simbolico che pratico. Si manifesta attraverso la gestione delle finanze ed il controllo del benessere economico del sottomesso . La Findomme diventa una figura superiore perché il denaro rappresenta, nella nostra società, un simbolo universale di potere, libertà e autonomia.

: il potere in questo caso è sia simbolico che pratico. Si manifesta attraverso ed il . La Findomme diventa perché il denaro rappresenta, nella nostra società, un simbolo universale di potere, libertà e autonomia. Mistress tradizionale: il potere può essere fisico, psicologico o emotivo, spesso legato a pratiche più tangibili come punizioni, ricompense e altre dinamiche di controllo diretto. La mistress viene spesso idealizzato ma in un modo diverso e sicuramente èiù variegato.

I trigger psicologici del Findom

Per comprendere il fascino della dominazione finanziaria, è essenziale analizzare i trigger psicologici che motivano i partecipanti, in particolare i sottomessi.

La dominatrice finanziaria spesso lo fa soprattutto per soldi e non c'è da stupirsi, ma la psicologia del sottomesso è intrigante.

Questi trigger spicologici, spesso profondamente radicati nella psiche, contribuiscono a creare un senso di eccitazione, soddisfazione e appagamento… Ogni soggetto può avere motivazioni uniche, ma alcune tendenze comuni emergono chiaramente.

Il desiderio di sottomissione

Molti sottomessi trovano piacere nell'essere controllati. La cessione del denaro è una forma tangibile di sottomissione: rappresenta la rinuncia al potere personale in favore della dominatrice. Per alcuni, questa dinamica rafforza l'idea che la Findomme sia una figura superiore, degna di essere servita. La dinamica di sottomissione economica può rappresentare anche una sorta di rituale che rafforza con il tempo il legame emotivo tra le parti. Per questo una volta instaurata la dinamica di dominazione finanziaria può durare per anni.

L'umiliazione come piacere

L'umiliazione è un elemento centrale per molti finanziatori sottomessi. Essere privati del proprio denaro, un simbolo universale di status e autonomia, può creare un senso di vergogna che alcuni trovano paradossalmente eccitante. Frasi come “Non vali nulla senza di me…” o “Il tuo denaro mi appartiene” possono amplificare questo piacere. Questo tipo di interazione si basa spesso su una costruzione narrativa che il sottomesso trova irresistibilmente stimolante.

Ottenere la convalida emotiva

Donare denaro a una dominatrice finanziaria può generare un senso di appartenenza e di accettazione. I sottomessi cercano spesso l’approvazione della Findomme e percepiscono ogni pagamento come una dimostrazione del proprio valore nel rapporto. La figura della Findomme può assumere dunque per il sottomesso, un ruolo quasi materno o divino, in cui ogni gesto di donazione rappresenta un atto di devozione. Insomma è davvero molto difficile da capire per chi non ha questo fetish.

Il desiderio di controllo inverso

Curiosamente, per alcuni sottomessi, cedere il controllo economico è una forma di controllo. In una società dove sono spesso costretti a gestire responsabilità e pressioni quotidiane, il findom offre un’opportunità per liberarsi di queste incombenze e lasciare che qualcun altro prenda il comando. Questo paradosso ossia controllare attraverso la sottomissione….è un aspetto psicologico molto interessante della pratica.

La trasgressione e il taboo

La dominazione finanziaria si colloca al di fuori delle normali dinamiche relazionali. La trasgressione legata a queste pratiche è una potente fonte di eccitazione sia mentale che fisica e di sicuro chredo che sapere che stanno facendo qualcosa di socialmente non convenzionale o “sbagliato” aggiunge un elemento di adrenalina alla relazione. La violazione di norme culturali o morali contribuisce a creare una dimensione quasi rituale della relazione findom.

La dinamica del potere e il ruolo della dominatrice finanziaria

Una dominatrice finanziaria è spesso percepita come una figura potente, elegante e INACCESSIBILE. Il suo ruolo si basa su alcune caratteristiche chiave che la distinguono e le permettono di esercitare il controllo sul sottomesso.

Carisma e autorità

La findomme è abile nel creare un’aura di autorità e desiderabilità. Questo può essere ottenuto attraverso un mix di linguaggio persuasivo, abbigliamento sofisticato e un atteggiamento sicuro di sé. Una Findomme carismatica riesce a costruire una presenza magnetica che attira e mantiene l’interesse del sottomesso.

Manipolazione psicologica

Una dominatrice finanziaria esperta sa come identificare e sfruttare le vulnerabilità psicologiche del sottomesso. Può utilizzare tattiche come l’umiliazione controllata, la convalida intermittente (alternando approvazione e critica con umiliazioni etc….) e l’incoraggiamento per mantenere l’interesse e l’obbedienza del “sottoposto”. Queste tecniche, se usate con consapevolezza, possono rafforzare il legame tra le parti.