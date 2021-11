Avn Stars come funziona? Recensione guida 2021-2022 e come usarlo per guadagnare!

Oggi dopo molto tempo torno a scrivere e stavolta vi parlerò di Avn Stars! Sono passati infatti diversi mesi dalla mia ultima recensione in cui vi avevo parlato in maniera piuttosto approfondita, di Onlyfans ed ho deciso di restare in tema e di trattare un sito che sicuramente è meno conosciuto ma ha davvero tanto da offrire a chi ama l'adult entertainment online.

Che cosa è Avn Stars?

Si tratta di una piattaforma social interamente pensata e dedicata all'industria adult e che si rivolge quindi esclusivamente a chi ama questo genere di contenuti hot realizzati non necessariamente da attrici porno o professioniste del settore ma piuttosto dalle classiche ragazze della porta accanto che hanno il viso d'angelo ma l'anima da diavolette.

Stiamo quindi parlando della categoria NSFW (not safe for work) che indica proprio l'erotismo e la nicchia adult.

AVN significa infatti “adult video news” (che è anche il nome della compagnia che c'è dietro il portale) e negli USA i famosissimi AVN awards che hanno luogo durante AVN Adult Entertainment Expo direttamente da Las Vegas ed in cui si premiano, ogni anno, i migliori attori e le migliori attrici e performers porno del paese.

In sostanza, qualora la cosa non fosse abbastanza chiara, Avn Stars è un sito che compete direttamente con Onlyfans ma che di fatto nasce, a differenza di Onlyfans, come un vero e proprio sito adult unicamente pensato per il mondo dell'intrattenimento per adulti online.

Il Ceo è Tony Rios ed il sito stars.avn.com è operativo dal 2019 ed in soli due anni ha ottenuto un livello di popolarità a dir poco impressionante!

Come registrarsi a Avnstars

Il processo di registrazione è realmente facile e veloce infatti come potete vedere nell'immagine le informazioni richieste sono soltanto 4 e tra esse oltre alla solita email ed alla selezione della password, abbiamo anche il "display name" e l'username.

La differenza tra questi due elementi è che mentre l'username sarà conosciuto solo a noi e ci servirà come identificativo sul sito, il display name sarà una specie di “username pubblico” che gli altri utenti e le ragazze che decideremo di seguire, potranno vedere.

In sostanza il “display name” ha la funzione basica ma fondamentale, di tutelare la nostra privacy ed a mio avviso questa non è una cosa da poco, anche perchè, come vedremo meglio in seguito, Avn Stars ci tiene molto a tutelare la privacy dei propri utenti.

Come possiamo notare è prevista inoltre la possibilità di realizzare la registrazione veloce usando il proprio account Twitter o Google, pertanto anche per i più pigri diciamo che non ci sono scuse che reggano!

Come funziona Avn Stars e quali sono le sue features principali?

Diamo un occhiata alla prima pagina che ci troveremo davanti dopo esserci registrati a Avn stars.

Purtroppo Avn Stars è solo in inglese e manca completamente la localizzazione in italiano, pertanto se non conoscete l'inglese la navigazione potrebbe risultare più difficoltosa.

Per prima cosa notiamo la presenza di un menu a scomparsa dedicato che ci permette di scegliere tra “everyone”, “straight” e “gay guys”. Attraverso questo menu potremo scegliere il tipo di contenuti che ci interessa vedere. In sostanza non faremo altro che comunicare alla piattaforma se siamo etero, bisessuali o gay.

Notiamo subito in basso la presenza delle “Stories” che corrispondono concettualmente alle stories di pochi secondi che possiamo pubblicare su Instagram o Whatsapp.

Notiamo inoltre che alcune di queste storie hanno la scritta rossa “live” in basso. Ciò significa che di fatto non sono delle stories ma piuttosto delle “dirette“.

Le dirette sono un modo molto utile e vantaggioso che hanno le ragazze per farsi conoscere il live cam e la maggior parte delle ragazze realizza dirette per ottenere followers o iscritti.

Si perchè per visionare la cam in diretta di qualsivoglia performer, saremo costretti a diventare sui follower. Tuttavia alcuni performer richiedono anche di abbonarsi per vedere le loro cam, mentre altri si esibiscono gratuitamente per i follower appunto.

Subito sotto le stories e le dirette troviamo una sorta di bacheca che mostra, suddividendoli in categorie, diversi tipo di contenuti. Si fa inoltre la differenziazione tra contenuti free (gratuiti) e contenuti a pagamento, che mostrano un lucchetto grigio e che per essere sbloccati richiedono un pagamento.

I clip stores (negozi di video)

Una delle caratteristiche più apprezzate di Avn Stars sono i clip stores. In pratica ciascun performer come ad esempio una ragazza che si esibisce in spettacoli erotici, ha la possibilità di creare un negozio connesso alla sua pagina, in pochi semplici clic, e di usarlo per vendere video hot.

Questa è una funzione molto importante ed utile che ad Onlyfans manca totalmente, o meglio, Onlyfans permette di vendere video ma solo nei feeds oppure inviando i video che si vogliono vendere, singolarmente e tramite messaggio privato ai propri fans.

Su Avn Stars invece avremo una pagina interamente dedicata a tutti i contenuti hot di un particolare performer e potremo sfogliarli ed acquistarli molto più agevolmente.

Come guadagnare su Avn Stars se siamo dei performer?

Se vogliamo diventare dei performer e vendere i nostri contenuti per adulti attraverso la piattaforma di Avn Stars ci basterà semplicemente andare nella nostra pagina profilo ( https://stars.avn.com/settings/profile ) e da li attivare le funzioni corrispondenti.

Dovremo infatti attivare “I want to earn using AVN stars” (voglio guadagnare usando AVN Stars) e scegliere poi il prezzo per l'abbonamento mensile al nostro profilo.

Subito in basso potremo scegliere il nostro audience di riferimento ovvero Straight, o Gays. Non scegliendolo i nostri contenuti hot verranno mostrati a tutti indistintamente.

Prima di poter iniziare a fare soldi grazie a AvnStars dovremo specificare come vogliamo essere pagati. Per tale ragione clicchiamo su “add a bank account” e aggiungiamo tutti i dati richiesti.

Dopo aver fatto questo il nostro account verrà sottoposto ad una verifica che in genere è abbastanza veloce e da quel momento in poi potremo iniziare a vendere sulla piattaforma!

Quanto spesso avvengono i pagamenti?

Avn stars trattiene tutti i nostri guadagni per 7 giorni e dopo questi 7 giorni se abbiamo superato i 25$ di profitto possiamo richiedere un bonifico bancario!

Ricordiamo che Onlyfans prevede un minimo di 20$ guadagnati prima di poter chiedere un pagamento, tuttavia su Onlyfans i profitti vengono trattenuti per ben 21 giorni prima di essere resi disponibili per il ritiro ai performer!

La privacy su Avn Stars

Molti performer che decidono di lavorare nel settore adult sanno bene quanto sia importante la privacy.

Ecco perchè AvnStars offre un interessante feature già presente su numerosi altri portali per adulti come Onlyfans o Chaturbate.

Sto parlando della possibilità di diventare “invisibili” in un particolare territorio.

Se ad esempio abitiamo a Roma e non vogliamo che i nostri concittadini ci vedano possiamo, facilmente, escludere Roma dalle città in cui il nostro profilo sarà visibile.

Ciò significa che se un utente si connette da Roma non riuscirà a trovare il nostro profilo.

Questa è una funzione estremamente utile ma dobbiamo sempre tener presente che con l'utilizzo di un qualsiasi servizio VPN chiunque può, fingere di essere collegato da un paese o una nazione differente e pertanto potrebbe comunque riuscire a trovarci ed a visualizzare i nostri contenuti hot.

Rimborsi e chargeback su Avn Stars?

Hai fatto un acquisto di cui ti sei pentito e ti stai chiedendo come richiedere un rimborso su Avn Stars?

Nei termini e condizioni di Avn Stars è scritto chiaramente che NON sono previsti rimborsi di alcun genere pertanto ogni acquisto fatto sul sito è definitivo e non reversibile.

Inoltre qualora ci fossero dei chargeback (ovvero si chiedesse alla banca lo storno della transazione) questo causerebbe l'immediato blocco del nostro account e non potremo quindi più usare la piattaforma.

Chiaramente in caso di chargeback i soldi varranno inoltre sottratti al venditore del contenuto in questione.

Come scaricare foto e video da Avn Stars?

A differenza di quanto o scritto nella recensione su Onlyfans, purtroppo non sono riuscito a trovare una app o una estensione espressamente dedicata allo scaricamento dei contenuti presenti su AvnStars.

Tuttavia vi faccio notare che a differenza di quanto avviene su Onlyfans, i performer di Avn Stars hanno la possibilità di rendere scaricabili i loro contenuti.

Questo significa che volendo potranno rendere specifiche foto e video scaricabili con un semplice clic e senza la necessità di alcuna “furberia” per ottenere il risultato.

Qualora invece volessi fare i furbetti segnalo un estensione di Chrome che si chiama Video DownloadHelper e che ci permette di scaricare i video da Avn Stars (oltre a funzionare anche su centinaia di altri siti).

Quanto si può guadagnare su Avn Stars?

I guadagni potenziali di ciascun singolo performer sono sicuramente molto variabili. Molto dipende infatti da quanto quel particolare performer deciderà di far pagare l'abbonamento al suo profilo e dai prezzi che assegnerà a ciascun video che metterà in vendita.

Inoltre va detto che a seconda delle nostre performance sul sito e quindi in particolare tenendo conto di quanto saremo apprezzati dai nostri ” follower” un perfomer potrà classificarsi per partecipare agli “AVN Awards“.

Questo gli può dare un visibilità gratuita sul sito arrivando anche a decuplicare i suoi profitti mensili.

Insomma sta a ciascun performer decidere che strategia di monetizzazione adottare e molto spesso si va per tentativi.

Una delle categorie che generano migliori introiti sul sito è la cosiddetta Findomme (o dominazione finanziaria). Questo particolare feticismo riguarda i cosiddetti “money slave” ovvero quelle persone che amano venerare la loro padrona e riempirla di soldi senza mai riuscire a possederla.

Sembra che su Avn Stars moltissime ragazze stiamo facendo una quantità spropositata di soldi proprio come dominatrici finanziarie, essendo questo uno dei feticismi maggiormente richiesto e diffuso sul portale.

In sostanza su Avn Stars si può guadagnare dai 2000 euro ai 100.000 euro al mese.

Come scaricare foto e video da Avn Stars?

Premettendo che, a differenza di quanto avviene su Onlyfans, su Avn Stars ciascuna ragazza (o performer in generale) può decidere se rendere o meno il suo video scaricabile, cosa accade qualora il video sia impostato per non essere scaricabile?

Beh ci sono delle estensioni per Google Chrome, che possiamo scaricare e che ci permettono di fare i furbetti. Chiaramente se il video è a pagamento per poterlo scaricare prima dovremo sbloccarlo (e per sbloccarlo dovremo acquistare quel particolare video).

Le due principali estensioni che possiamo usare per scaricare video da Avn Stars:

Installando queste estensioni potremo intercettare il traffico video e scaricare video non solo da Avn Stars ma anche da Facebook e da numerosi altri siti web.

Ricordatevi però che scaricare e condividere online video che non vi appartengono e per cui non avete avuto una liberatoria, rappresenta un reato e potreste incorrere in problemi non di poco conto se chi ha realizzato il video dovesse scoprirvi e denunciarvi.

Assistenza e rimborsi

Sebbene non esista una pagina ufficiale di recensioni per Avn Stars su Trustpilot, l'assistenza di Avn Stars ha ricevuto buone recensioni online ed è considerata molto migliore rispetto a quella di Onlyfans sia per quanto riguarda l'efficienza che per ciò che concerne i tempi di risposta.

Tuttavia se sperate di ottenere un rimborso per un contenuto acquistato che magari non è stato di vostro gradimento, mi spiace informarvi che questo non sarà possibile.

E' scritto chiaramente nella pagine dei termini e delle condizioni, che i rimborsi non sono permessi e che qualora dovessimo fare un “chargeback” per riottenere i soldi grazie facendo intervenire la nostra banca, il nostro account Avn Stars verrà sospeso e non potremo più usarlo.

Esiste un app di Avn Stars?

Purtroppo la risposta è no.

Come spesso accade le app che trattano servizi per adulti non sono benviste.

L'App store di Apple le vieta esplicitamente mentre il Play store è un po' più tollerante ma comunque ci sono spesso problemi.

Ecco perchè Avn Stars non ha app ne per dispositivi Android e ne per dispositivi Apple, tuttavia il sito è molto ben ottimizzato e funziona molto bene su qualsiasi dispositivo mobile senza che sia necessaria alcuna app.

Differenze tra Avn Stars e Onlyfans

Nel corso di questa recensione su Avn Stars ho più volte fatto paragoni diretti con Onlyfans.

Questo si è rivelato necessario perchè stiamo parlando di due competitori diretti che propongono i loro servizi nella stessa nicchia ma che presentano alcune differenze.

Diciamo che Avn Stars si è voluto proporre fin da subito come portale per adulti mentre Onlyfans rimane, almeno sulla carta, un social generalista dove ci possono essere sia contenuti hot che contenuti normalissimi.

In sostanza mentre su Avn Stars si può monetizzare solamente il sesso, su Onlyfans anche vendere video in cui insegniamo a cucinare lo stufato sarebbe possibile.

Il portale di Avn Stars sembra tecnicamente più evoluto ed ottimizzato per la monetizzazione, rispetto a Onlyfans, ma rimane meno popolare e conosciuto ed attrae principalmente feticisti o amanti del porno e pornostar famose mentre Onlyfans è più usato da chi cerca la ragazza della porta accanto con qualche segreto hot inconfessabile.

Un portale concettualmente e strutturalmente molto simile a Avn Stars è FanCentro e qui su Tbwt.com presto aggiungerò una nuova recensione anche su quest'ultimo.

Conclusioni

Avn Stars è un portale di adult entertainment online che ha ottenuto una crescente popolarità negli ultimi anni. Operativo dal 2019, in pochissimo tempo è diventato un portale di riferimento nella nicchia adult NSFW e molti creatori di contenuti hot si sono spostati da Onlyfans a Avn Stars.

La nicchia maggiormente monetizzata sulla piattaforma è quella della dominazione finanziaria ed il portale è ottimizzato al massimo per incrementare al massimo i profitti di chi decide di usarlo per vendere i propri contenuti hot.

Supporto ed assistenza buoni, concorsi interni alla piattaforma e tanti eventi adult dal vivo organizzati dalla piattaforma adult, rendono questo portale una vera e propria miniera d'oro per chi vuole iniziare la sua carriera nel mondo dell'intrattenimento per adulti.

Il mio voto per Avn Stars è 7.

