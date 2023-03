Oggi mi è venuta voglia di scrivere un bella recensione su iwantclips.com. Pertanto, come al solito mettetevi comodi perché vi spiegherò in dettaglio tutto quello che questo sito per adulti ha da offrire e come usarlo al meglio per acquistare video hot davvero particolari.

Che cosa è Iwantclips e come funziona?

Si tratta di un sito dedicato a video porno di tipo principalmente fetish. Non a caso se lo cerchiamo su google leggeremo (sol in inglese purtroppo) che Iwantclips ha i migliori video relativi alla femdom, findom (dominazione finanziaria) e video fetish in generale. sul logo del sito invece leggiamo testuali parole “The Best in Female Domination Videos” e cioè “I migliori video di dominazione femminile”. Quindi sempre proprio che le tematiche relative al mondo bondage e Bdsm ed in particolare ai video in cui l'uomo è succube ed è soggetto all'umiliazione da parte della donna, rappresentino il valore aggiunto di Iwantclips. Moltissime mistress hanno infatti scelto di vendere i loro contenuti su Iwantclips e sembra che la piattaforma sia ormai di fatto un punto di riferimento nel settore.

Effettivamente sul sito è presente una sezione denominata categorie ed in essa sono presenti oltre 750 differenti categorie relative a feticismi vari davvero di ogni genere!

Sembra quindi che la Gatsby Enterprises Inc ossia la società che c'è dietro Iwantclips e che ha sede legale in California, abbia creato un vero e proprio portale del fetish ed un negozio online per contenuti porno dove si può davvero trovare di tutto. Miglia di video porno presenti in ciascuna categoria fetish lasciano davvero l'imbarazzo della scelta. Si trovano infatti sia molti video hot amatoriali che contenuti xxx più professionali girate da pornostar esperte e famose che sono presenti anche su altre piattaforme come ad esempio Onlyfans, Fansly e Loyalfans.

Come registrarsi a Iwantclips?

Il processo di registrazione è davvero semplice. Purtroppo però il sito è disponibile solo in inglese e non è prevista traduzione in italiano, quindi potremmo avere qualche problemino nel capire alcune cose se non lo parliamo. Ma è sempre possibile utilizzare un plugin per il nostro browser come ad esempio quello di google translate che traduce automaticamente le pagine in italiano.

In ogni caso il sito è abbastanza semplice ed intuitivo. Offre una buona user experience ed ha una grafica niente male. Cliccando sul tastino in alto a destra “Join Free” ci troveremo davanti questa schermata.

Qui dovremo per l'appunto scegliere se vogliamo registrarci come Fan e cioè persone che comprano video hot (clips) dai loro content creators preferiti, oppure come “Artist” ossia creatori di contenuti hard e fetish.

Ecco i vantaggi per gli utenti che si registrano come fan:

Possibilità di acquistare video ed altri contenuti digitali (come audio mp3 o file pdf)

Possibilità di scaricare i contenuti xxx anche quando sono passate più di 24 ore l'acquisto

Possibilità di scaricare tutti i video acquistate in maniera comoda e veloce ed attraverso una pagina dedicata o salvandoli nell' iwantcloud e cioè in un cloud per conservarli senza nemmeno necessità di scaricarli

e cioè in un cloud per conservarli senza nemmeno necessità di scaricarli Possibilità di precaricare fondi nell'account per evitare transazioni multiple

Centro messaggi che permette di ricevere messaggi o inviare messaggi interagendo direttamente con gli artisti

5% di sconto sul primo acquisto

Possibilità di inviare tributi alle ragazze o ragazzi che ci piacciono e metterli tra i preferiti

Ecco invece i vantaggi per gli utenti che si registrano come artisti:

Possibilità di scegliere la frequenza dei pagamenti che possono addirittura essere giornalieri

Possibilità di accettare mance e tributi fino a 10000$

Possibilità di vendere un numero illimitati di contenuti digitali tra cui video, mp3, foto, pdf e addirittura numeri di telefono etc etc

Possibilità di far pagare i fan ogni qual volta aprono i tuoi messaggi

Possibilità di vedere una pagina dedicata a tutte le transazioni avvenute

Strumenti per la promozione e l'aumento del traffico e delle vendite!

Dopo aver scelto se vogliamo registrarci come fan oppure come artisti dovremo riempire il seguente formulario:

Cme possiamo notare i dati per la registrazione sono pochi e successivamente dovremo confermare il nostro indirizzo email cliccando sul link di attivazione che ci sarà stato inviato.

Come si paga e quanto costano i video fetish su Iwantclips?

Come già detto ci sono davvero tantissime categoria fetish ed acquistare video in qualità hd o anche 4k è davvero un gioco da ragazzi per qualsiasi visitatore. I video hot girati da dilettanti in genere costano meno e potremmo trovare qualcosa anche attorno ai 3 o 5$. I contenuti invece girati da vere e proprie case di produzioni porno e che sono girati da molte ragazze contemporaneamente, per forza di cose costano di più e possono arrivare fino ad oltre i 100$ per video.

Per fare shopping su Iwantclips e conseguentemente fare il download dei video comprati sul nostro pc o dispositivo mobile, dovremo necessariamente pagare. Tuttavia sebbene sia consigliato, non è necessario essere degli utenti registrati.

Il pagamento puo avvenire solo ed esclusivamente con carta di credito o debito, ossia una qualsiasi visa o mastercard o anche una Postepay. Non è invece possibile il pagamento tramite criptovalute o Paypal. Per quanto riguarda quest'ultimo non c'è da stupirsi visto che Paypal probisce esplicitamente la vendita di contenuti adult.

Nella pagina di pagamento troveremo inoltre la possibilità di inserire due differenti tipi di codici sconto. Quelli offerti da chi crea i contenuti, e quelli che invece offre I want clips.