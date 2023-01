Dick Rating: tutto sulla nuova mania fetish che spopola su OnlyFans nel 2023!

Ebbene si oggi parleremo di Dick Rating e vi svelerò tutti i segreti che ci sono da scoprire a riguardo.

Avrei voluto evitarlo perché sinceramente non sono amante del tema e preferisco scrivere di dating online, ma mi rendo conto che oramai le fantasie erotiche davvero non hanno più limiti e nascono nuovi feticismi praticamente ogni giorno. Per questo motivo invece di scrivere una nuova recensione su qualche sito di incontri, come faccio da molti anni a questa parte, oggi vi parlerò proprio di una nuova tendenza hot del momento: ovvero il “dick rating”!

Dick rating tradotto letteralmente dall'inglese significa letteralmente “valutazione del cazzo” (o pene se proprio vogliamo essere meno volgari) ed a volte la si definisce anche “cock rating” che ha esattamente lo stesso significato ma è leggermente più volgare.

Quindi il concetto dovrebbe essere abbastanza chiaro senza approfondite spiegazioni ma come molti dei lettori di TBWT.com già sapranno, a me piace dare spiegazioni e credo che siano proprio quei dettagli che spesso vengono omessi a fare la vera differenza.

Cosa è il dick rating e come funziona su Onlyfans?

Sicuramente alcuni di voi avranno già letto la mia approfondita recensione su Onlyfans ovvero la piattaforma dedicata ai contenuti adult più in voga del momento, ed anche nel caso in cui non la abbiate fatto, non ho assolutamente dubbi che già conosciate, quantomeno per sentito dire, il sito in questione.

Onlyfans è la piattaforma social NSFW più in voga del momento quindi è abbastanza logico che le ultime tendenze hot si manifestino e prendano rapidamente piede su tale piattaforma.

Il “dick rating” altro non è che la richiesta in genere inviata da un uomo ad una donna affinché quest'ultima esprima un giudizio ed una valutazione personale sul pene del richiedente.

Gli uomini dunque pagano per avere una valutazione sul proprio pene.

Nel dick rating i giudizi espressi possono essere vari e riguardare numerosi aspetti come:

la forma del pene

la dimensione del pene

fantasie su cosa la donna farebbe con quel pene

un numero da 1 a 10 che esprime una valutazione complessiva del pene

Di certo possiamo considerare il “dick rating” come un feticismo alla ribalta e che sta praticamente diventando virale ma sicuramente non si tratta di un nuovo feticismo in quanto esiste praticamente da quando sono nati i social.

Già, perché qualsiasi ragazza presente su Instagram o Fb quasi sicuramente avrà ricevuto, almeno una volta nella vita, la foto di qualche fallo sconosciuto inviato da qualcuno senza che ci fosse alcun presupposto per una tale azione.

C'è anche un detto abbastanza noto che recita: “come disse zio Tobia, foto al cazzo e premi invia” proprio per indicare tale pratica a tratti assolutamente delirante messa in atto da tantissimi uomini sui social, soprattutto boomers e millennials.

Un certo castissimo artista noto come Immanuel Casto (per alcuni emblema di un certo trash italiano) ha anche scritto una canzone su questo tema intitolata “Dick Pic”.

Il dick rating è solo un nuovo modo per fare soldi

Oggigiorno crearsi un profilo su Onlyfans non è più qualcosa di cui una ragazza tende a vergognarsi, anzi molto spesso le ragazze ne vanno fiere ed ostentano il fatto di essere molto ammirate e desiderate dai loro fans.

Diciamo che qualsiasi metodo è buona per fare bei soldoni online e andare a spenderli a Dubai ostentando una vita da veri ricconi. Molte ragazze infatti si sono date al settore della dominazione finanziaria, semplicemente perché qualcuno ha detto loro che si fanno molti soldi.

Pertanto il fatto che la moda del dick rating stia impazzando su una piattaforma per contenuti hot sembra abbastanza normale. Inoltre non si tratta certamente di una pratica esclusiva di Onlyfans ma e presente su decine di piattaforme simili come Fansly e tante altre.

Il mondo delle fantasie xxx e dei contenuti hot si evolve continuamente ed oramai qualsiasi strada e buona per fare profitti extra.

Per esempio, sapevate di quella ragazza divenuta popolare per la vendita tramite Onlyfans di peti in barattolo?!

Per quanto a molti di noi questa potrebbe sembrare una incredibile assurdità, i soldi generati da questa ragazza ogni mese, sono tanti e molto reali!

Come lo sono i soldi fatti da quelle donne che vendono acqua usata per lavarsi le parti intime o le foto delle loro ascelle non depilate o dei piedi sporchi.

Quindi che un uomo invii ad una donna la richiesta di fare una valutazione del proprio pene e sia disposto a pagare per questo, personalmente non mi sorprende affatto!

Quale bisogni soddisfa il dick rating e che tipo di uomo lo richiede?

A tal proposito possiamo ascoltare un intervista fatta al programma radiofonico “La Zanzara” il 7 Giugno del 2022 in cui Ilaria Borgonovo, studentessa che lavora come content creator su Onlyfans e che sogna un giorno di diventare magistrato, ci spiega alcuni segreti che solo un chi lavora direttamente nel settore può conoscere.

Di sicuro la pratica di farsi pagare per valutare peni è oggi un vero e proprio trend ma al contempo soddisfa bisogni molto profondi del maschio moderno.

Potremmo ingenuamente immaginare che solo i maschi ben dotati e dalle dimensioni così ingombranti da fare concorrenza a Rocco Siffredi, amino farsi valutare il pene e lo facciano per una forma di esibizionismo di tipo narcisista, ma se un uomo paga per questo non necessariamente lo fa per ricevere apprezzamenti… anzi, molto spesso sta effettivamente cercando proprio il contrario.

Cosa esattamente?

L'umiliazione assoluta e la demolizione del proprio ego, ovvero la fantasia di molti slaves e amanti del mondo bdsm che sono disposti a spendere bene pur di soddisfare questo loro innato bisogno.