🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Vuoi scoprire i Migliori Siti di Incontri Gratuiti suggeriti da TBWT? Clicca sul bottone in basso per scoprire la storica lista, costantemente aggiornata anche nel 2024.

Con oltre 450 commenti positivi REALI, raccolti negli ultimi 6 anni... sono i fatti a parlare!

Esiste un app di Amasens?

No al momento non esiste un App di Amasens ne sul Play Store e ne sull'Apple store, ma diciamo che del resto non se ne sente il bisogno. Il sito è volutamente minimalista e si naviga molto bene su dispositivi mobili senza particolari problematiche.

Differenze tra Bakecaincontri e Amasens

Un portale come Bachecaincontri rimane di fatto un gigante nel settore sebbene sia in evidente decadenza, mentre Amasens è un pesce piccolo diciamo, in quanto a popolarità. Eppure sono proprio questi “pesci piccoli” che a volte ci possono portare inaspettate e piacevoli sorprese. Vi spiego subito il perchè e cosa intendo dire.

Proprio perchè sono tanti “punters” (ossia persone che vanno ad escort in maniera regolare e continua) a conoscere Bakecaincontri, Escortadvisor, Escortforum etc etc… le escort presenti su questi siti sono spesso sommerse di richieste. Gli annunci di sesso amatoriale si riducono sempre di più e ci sono oramai solo quelli di professioniste navigate!

Cosa accade quanto sei una escort e vedi che hai 100 chiamate al giorno? Beh, quasi sempre che la qualità dei servizi sessuali offerti scende drasticamente. Proprio per tale motivo spesso le escort iniziano a trattare male i clienti facendo loro promesse che poi non mantengono, oppure ignorandoli completamente.

Ebbene su piattaforme di annunci erotici meno note, come ad esempio Amasens, questa dinamica è meno frequente. Infatti è piu facile incontrare escort alle prime armi, che ancora non si sono montate la testa e che lavorano in maniera onesta e rispettosa verso il cliente.

Certo, niente vieta ad una escort che è su Bakecaincontri di inserire l'annuncio anche su Amasens, ma non è questo il punto. Quello che voglio dire è che la possibilità di trovare qualche piacevole sorpresa…è molto più alta su siti di annunci escort piccoli e meno conosciuti. Oltretutto Amasens ha comunque 5 anni di vita, quindi non è di certo l'ultimo arrivato e certamente ha dimostrato di essere un portale serio. Son si tratta dunque di un sito truffa fatto per sottrarre dati agli utenti o quant'altro.

Inoltre qui in basso vediamo elencate alcune differenze per quel che riguarda le funzionalità del sito:

Si può osservare come Amasens sia predispoto all'utilizzo di funzionalità, come ad esempio l'inserimento di audio e video negli annunci, che mancano su Bakecaincontri.

Pubblicità sul sito

A differenza di alcuni siti recensiti ultimamente, o di cui ho semplicemente aggiornato la recensione, devo dire che su Amasens c'è della pubblicità, è rimanda principlamente a siti di incontri, ma non si tratta in alcun modo di pubblicità aggressiva o fastidiosa. Come ad esempio quella che possiamo osservare su Phica o altri portali per adulti, la quale arriva addirittura a rallentare i nostri dispositivi fino, in certi casi, ad obbligarci ad abbandonare il sito per non farli surriscaldare troppo!

Conclusione

Amasens.com offre una piattaforma di annunci xxx per adulti operativa da ben 5 anni. Gli utenti possono registrarsi come recensori oppure inserzionisti. La distinzione è interessante perchè permette di avere recensioni autentiche, ma solo da chi ha scelto espressamente di riceverle al momento della pubblicazione dell'annuncio. Questo sistema rende tutto un pò più affidabile e chiaro (perlomeno per chi cerca trasparenza).

Gli inserzionisti possono essere sia privati che agenzie pubblicitarie. Pubblicare un annuncio è gratis, però c’è anche la possibilità di aumentare la visibilità acquistando una “Top List”. In pratica si possono scegliere fasce orarie dove il proprio annuncio verrà evidenziato.. così, teoricamente, aumentano le possibilità di essere contattati. Non male come idea, soprattutto se si punta a raggiungere più persone in meno tempo.

Ogni annuncio ha parecchi dettagli: immagini hot amatoriali, video xxx, eventuali audio della escort… e una sezione che elenca le preferenze dell’inserzionista o del servizio offerto. Ci sono filtri utilissimi per cercare ciò che interessa davvero, come categoria, genere, etnia, fascia d’età, numero di telefono, eccetera. Questo sistema di ricerca è comodo ed intuitivo.

Va detto che Amasens.com non è un’agenzia pubblicitaria, ma ospita semplicemente gli annunci.. Non c’è nessuna intermediazione tra escort e clienti, tutto è gestito direttamente dagli utenti in prima persona. Questo approccio rende la piattaforma abbastanza semplice da usare, senza fronzoli o complicazioni inutili.

Insomma.. Amasens.com si distingue per la semplicità, le opzioni di personalizzazione e la possibilità di interazione tramite le recensioni. Un sito pratico che cerca di offrire funzionalità avanzate senza essere troppo complicato da navigare. Sicuramente è meno popolare ed ha meno annunci di Bakecancontri, Escortadvisor etc etc…ma proprio per questo puo riservare piacevoli sorprese in termini di incontri con escort, magari meno esperte e meno legate solo al vile denaro.

L'unica cosa che non mi è molto piaciuta molto, ma ovviamente non dipende dalla piattaforma, è che gli annunci hot per coppie di fatto sono pochissimi. Se cercate esplicitamente quelli Annunci69 rimane l'unico vero riferimento italiano nel settore. La sezione massaggi erotici è invece ricca di annunci e interessante da esplorare.

Per concludere…come molti di voi che leggono le mie recensioni qui su Tbwt.com, già sapranno, non sono un amante delle escort e preferisco gli incontri non a pagamento soprattutto usando i siti di incontri giusti, ma se devo dare un voto a questa piattaforma direi che fa il suo, ossia raggiunge lo scopo di mettere in contatti professioniste del sesso (siano esse escort, o trans) con il cliente finale, pur mantenendo un design minimalista ed una buona navigabilità del sito oltre ad offrire costi vantagionsi per chi vuole promuovere il proprio annuncio.

Perciò il mio voto per Amasens è 6.5.