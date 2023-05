Oggi vi parlerò di Loyalfans.com ovvero un altro noto social network NSFW (not safe for work) tra quelli che dopo l'era di Onlyfans e Fansly si stanno facendo a poco a poco strada come possibili alternative al social “blu”. Questa sarà, per ovvie ragioni, una recensione comparativa in quanto metterò a confronto Loyalfans in maniera diretta col suo fratellone maggiore che quasi sicuramente conoscerete già, ovvero Onlyfans appunto e cercheremo di capire quale di questi due social xxx può essere considerato una migliore opzione per vendere contenuti adult (se siete dei content creator e volete aumentare i guadagni) o per comprarli, se siete dei fan potenziali amanti di questo genere di contenuti per adulti.

Cos'è Loyalfans ed in cosa si caratterizza?

Loyalfans è una piattaforma NSFW con un nome composto da due parole inglesi e cioè “Loyal” e “Fans”. Loyal significa fedele e fans non ha bisogno di spiegazioni. Sembra quindi che chi ha creato Loyalfans abbia voluto porre l'attenzione sul creare una community dove i fans sono “fedeli” e realmente legati a livello emotivo alle creatrici di contenuti (o ai creatori). Questa non è una cosa da sottovalutare proprio perchè chi conosce Onlyfans soprattutto se vende contenuti sulla “piattaforma blu”, probabilmente sa già bene che c'è un tasso di perdita dei fan superiore al 50% mensile!

Questo significa che se vendiamo contenuti sulla piattaforma blu anche se questo mese abbiamo 100 fan… il prossimo mese circa 50 non rinnoveranno il loro abbonamento!

Ecco perchè purtroppo molte modelle e creatori di contenuti sono COSTRETTI ad affidarsi ad agenzie accettando di cedere ad esse fino al 65% dei loro profitti mensili (gross revenue). Proprio perchè su Onlyfans è difficilissimo rendere “fedele” un fan… se non c'è un costante ricambio di fans e quindi un traffico costante verso la pagina OF, in poco tempo si ritorna praticamente a ZERO!

Ecco perchè il nome LoyalFans ha, a mio avviso, una importanza particolare ed indica quello che vuole essere il reale scopo della piattaforma. Ovvero fare in modo che gli abbonati siano fedeli fornendo strumenti concerti per aiutare i creatori di contenuti a raggiungere questo obbiettivo.

Loyalfans nasce nel 2019 e prima era conosciuto come NexoCams ed apparteneva ai fondatori di Clips4Sale.

Da quel momento in poi ha ottenuto un numero crescente di content creators e sebbene non sia popolare come OF, vanta attualmente un importante numero di utenti che usano la piattaforma. Inoltre si è creata una tendenza per cui Loyalfans viene usato principalmente per produrre contenuti BDSM e fetish (specialmente di femdom e dominazione finanziaria) a differenza di quanto avviene su Onlyfans, dove video e foto cosidetti “vanilla” sono tra i più venduti!