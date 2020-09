Flirtdiscreto funziona o è una Truffa? Recensione, opinioni e Alternative Gratuite per Sesso Facile!

Il sito su cui scriverò una recensione oggi è quello di flirtdiscreto.com e vi dico subito che ci saranno abbastanza cosine da dire perciò come al solito mettetevi comodi e gustatevi una nuova ennesima recensione di Tbwt.com!

Che cosa è Flirtdiscreto e come funziona?

Flirt Discreto è semplicemente, come il nome stesso lascia intuire, un sito per flirtare ovvero per rimorchiare in maniera discreta. Parliamo praticamente di un sito di incontri che rientra nella categoria dei cosiddetti incontri occasionali, ovvero quel tipo di incontri dove il sesso è l'obbiettivo condiviso dalle parti coinvolte e spesso è altrettanto fondamentale la privacy e la discrezione.

Questo perchè molte delle persone che cercano incontri sessuali e avventure trasgressive sono impegnate (fidanzate o sposate) e chiaramente ci tengono moltissimo a non essere scoperte.

Il funzionamento del sito è abbastanza classico e lo approfondiremo a breve ma diciamo che non c'è nulla di davvero innovativo e che anzi, purtroppo, sono riprese e replicate tecniche di monetizzazione aggressive abbastanza in voga per questa tipologia di siti, che ho più volte criticato nel corso delle mie recensioni su Tbwt!

Come registrarsi gratuitamente a Flirtdiscreto

La registrazione è abbastanza rapida ed indolore. Del resto è una registrazione gratuita ed ha come unico scopo quella di portarvi dentro al sito il più rapidamente possibile.

Come si nota dall'immagine qui accanto vi verranno richieste solo poche informazioni: il nostro sesso, il sesso delle persone che ci interessano, la nostra data di nascita, la città da cui ci connettiamo, il nostro nome utente, l'indirizzo email e la password. Dopo che avremo compilato i campi necessari e cliccato sul tasto “iscriviti gratis” un ulteriore schermata ci chiederà di cliccare nel link ricevuto al nostro indirizzo email per confermare l'account ed iniziare ad usare il sito.

Fino a che non confermeremo il nostro indirizzo email NON potremo usare il sito!

Questo è abbastanza comprensibile per evitare profili falsi e non a caso funziona così su moltissimi siti di incontri SERI… ma il fatto che Flirtdiscreto non permetta di utilizzare il sito immediatamente, anche senza aver confermato l'indirizzo email… un pò mi sorprende ed a breve vi spiegherò anche il perchè!

Termini e condizioni di FlirtDiscreto

Quando ci iscriviamo ad un sito di dating quasi sempre nel farlo sottoscriviamo di fatto un contratto e purtroppo sono in pochi ad andare a leggere cosa effettivamente stabilisce questo contratto.

Diciamo che in molti non hanno voglia di perdere tempo in inutili letture e tendono a fidarsi pensando che se un sito è online di fatto debba essere legale ed affidabile. Beh lasciate che vi dica che non è proprio così e che faremmo bene a leggere i Termini e le condizioni di ciascun sito a cui ci iscriviamo perchè potremmo rimanere estremamente sorpresi da ciò che ci troveremmo!

In questo caso senza dilungarmi troppo vi sintetizzerò i punti che maggiormente mi hanno stupito all'interno dei termini e condizioni di Flirt Discreto.

1 – E' specificato che registrandoci al sito il nostro profilo potrebbe apparire su altri siti di incontri che utilizzano lo stesso database di profili utilizzato da flirtdiscreto. Tale database appartiene a Addington Digital B.V (società a responsabilità limitata situata in Olanda).

2 – I gestori del sito NON sono tenuti a verificare la veridicità dei profili presenti sul sito e non si assumono alcuna responsabilità in caso di profili falsi.

3 – I gestori del sito affermano di poter creare falsi profili allo scopo di intrattenere gli utenti! Questi falsi profili sono da loro stessi gestiti e vengono indicati con una piccola icona a cuoricino.

Il punto tre potrebbe risultare particolarmente sconcertante ma è in realtà una pratica assai diffusa su centinaia di siti di incontri occasionali. In passato nemmeno lo scrivevano mentre adesso pare che per paura di denunce e problemi legali siano costretti a scriverlo, pur consapevoli del fatto, che in pochi lo leggeranno.

Quindi per ricapitolare: la Addington Digital B.V. è la società che c'è dietro Flirtdiscreto ed afferma candidamente che crea falsi profili per intrattenere gli utenti. Peccato che molti utenti non leggeranno tutto ciò e che pensando di chattare con ragazze in carne ed ossa e di poterle incontrare dal vivo spenderanno fior fior di soldini nella speranza di concludere qualcosa e fare sesso con una bella ragazza!

Flirtdiscreto è un sito clone di Flirtlocali.com?

La società Addington Digital B.V. che stà dietro a Flirtdiscreto e la stessa che gestisce numerosi altri siti tra cui per l'appunto Flirtlocali (di recente recensito qui su Tbwt.com). Osservando questi due siti è chiaro che essi utilizzano esattamente lo stesso script ed anche lo stesso database quindi di fatto sono dei cloni.

La sola differenza sta nel dominio usato, nel logo ovviamente e nel layout e colori del sito. Per il resto sono siti assolutamente identici a parte qualche altra piccola differenza che analizzeremo in seguito.

Del resto sullo stesso indirizzo ip che usa Flirtdiscreto (ovvero 34.76.119.84) oltre a Flirtlocali, troviamo altre decine e decine di siti pressocchè identici tra cui provocami.com, affarisessuali.com, chatsegreta.com e numerosi altri!

Ma perchè tutti questi siti cloni di Flirtdiscreto?

Questa è una domanda sicuramente interessante e proverò a rispondere nella maniera più semplice possibile: si creano tanti siti uguali tra loro quando ciò che conta non è la reputazione di un sito in particolare ma i soldi che ci può far fare.

In pratica chi mette su siti uguali tra loro cercando di farli apparire come siti diversi (cambiano il nome del sito, il logo etc) in genere ha intenti malevoli poichè di fatto sta cercando di effettuare un raggiro.

Se il sito Flirtlocali per esempio, viene segnalato come truffa e poi bannato dai motori di ricerca (come di fatto è avvenuto) poco importa perchè potremo sempre inviare i nuovi utenti su Flirtdiscreto ed altri domini senza che questi possano capire che in realtà si tratta di una truffa.

Insomma si punta a creare decine se non centinaia di domini diversi e poi a spammarli il più possibile puntando sul fatto che qualche pollo lo si trova sempre.

Di siti simili ne ho recensiti a bizzeffe come ad esempio Profilimaliziosi o Foxyones e alla fine l'unica cosa che cambia sono le società che c'è dietro e lo script che usano. Ma tutte puntano a truffare in maniera più o meno legale gli utenti.

Chiaramente i siti e le app di dating affidabili come ad esempio Tinder, Once etc non farebbero mai nulla del genere dato che loro puntano sul successo del brand ed hanno bisogno di portare opinioni e pareri positivi verso quel brand per accrescerne prestigio e popolarità!

Ma quindi Flirtdiscreto funziona o è una truffa?

Avendo già recensito Flirtlocali (che di fatto è praticamente identico a flirt discreto) diciamo che molti di voi già conosceranno la risposta.

Ma per quelli che si fossero persi la mia precedente recensione cercherò di essere conciso: non possiamo parlare propriamente di una truffa dal momento che è tutto specificato chiaramente nei Termini e Condizioni del servizio, tuttavia sicuramente i gestori del sito puntano di fatto sull'inesperienza e la disattenzione degli utenti per fare cassa.

Quindi intravedo chiari intenti di raggiro anche se sarebbe difficile portare in tribunale questi soggetti.

Ovviamente il sito non funziona dato che quasi tutti i profili sono falsi e creati dai gestori del sito, così come i messaggi che riceveremo quasi immediatamente dopo esserci iscritti.

Ma cerchiamo di approfondire questo punto e di capire qualcosa in più

La mia esperienza su Flirtdiscreto: tra bot e messaggi automatici

Cosa accade dopo la registrazione? Di solito dopo essersi registrati ad un sito di incontri quello che accade ci permette di capire abbastanza rapidamente se siamo di fronte ad una truffa o se si tratta di un sito serio.

Su Flirtdiscreto tutto lascia presagire che scopare resterà un miraggio e vediamo subito perchè.

Messaggi automatici di bot

Ebbene si. Basteranno pochi secondi e pur avendo un profilo assolutamente vuoto e senza nemmeno una foto inizieremo a ricevere messaggi come questo!

Questo messaggio mi è arrivato pochi minuti dopo aver aggiunto una ragazza ai miei preferiti. Come si può notare “la ragazza” nel messaggio riconosce il fatto che io l'abbia aggiunta tra i preferiti e mi risponde ricollegandosi a quello.

Peccato che andando a visionare il profilo della ragazza appaia il fantomatico cuoricino e quindi il profilo della ragazza è falso così come, molto probabilmente anche il messaggio. Ovvero quel messaggio è quasi certamente il messaggio automatico inviato da un bot con il preciso intento di convincermi a sborsare soldi.

Già perchè per rispondere alla falsa ragazza in questione mi servono crediti e quelli costano. Costano anche caro. Ed a differenza di quanto avviene su Flirtlocali bisogna precisare che su Flirtdiscreto non ci viene dato nemmeno un credito gratuito al giorno!

Quanto costa Flirtdiscreto? E' gratis?

Ovviamente Flirt Discreto NON è gratis. Esattamente come avviene su Flirt locali il sito sembra pensato UNICAMENTE per farti sganciare soldi e le probabilità che usandolo tu possa fare sesso con una ragazza sono prossime allo zero assoluto considerando che praticamente tutti i profili sono falsi.

Su Flirt Discreto per inviare messaggi si spendono dei crediti. E' possibile acquistare i primi 3 crediti per solo 1.49 euro (a differenza di quanto avviene su Flirtlocali dove i primi 3 crediti costano 4.49euro) ma dopo aver speso quelli dovremo per forza acquistare un pacchetto di crediti.

Ecco nell'immagine in basso i pacchetti di crediti disponibili:

I costi dei pacchetti crediti sono assolutamente identici a quelli presenti su Flirt locali (che ho recentemente recensito qui su Tbwt.com) pertanto non li analizzerò ulteriormente.

Mi basta semplicemente dire che finanche spendessimo 221 euro acquistando il pacchetto più costoso è praticamente matematico che avremo buttato quei soldi dato che NON incontreremo nessuna ragazza!

Abbonamento premium

L'abbonamento premium ci darà accesso ad alcune funzioni extra. Nell'immagine in basso possiamo vedere quali sono:

Diciamo che l'unica cosa che darebbe senso al abbonamento premium sarebbe la possibilità di vedere chi ha visto il nostro profilo e l'essere visti 5 volte di più ma che senso ha scoprire chi ha visto il nostro profilo se si tratta di bot?

E che senso ha che venga visto 5 volte di più se si tratta di bot?

Insomma l'abbonamento premium è solo un altra trovata per spennare polli. Esiste inoltre la possibilità di spennarli meglio offrendo la possibilità di risparmiare sottoscrivendo l'abbonamento per più mesi.

L'unica cosa positiva è che almeno stando a quanto è scritto non ci dovrebbe essere il tanto temuto rinnovo automatico dell'abbonamento tant'è che addirittura si specifica che non è un abbonamento.

Ma sarà vero? Io personalmente nel dubbio mai e poi mai darei la mia carta di credito ad un sito simile!

Come cancellarsi da Flirtdiscreto: eliminare il profilo

Questa è forse l'unica cosa positiva che ho trovato sul sito: la possibilità di cancellarsi senza troppi inutili sbattimenti.

Andando nella sezione dedicata ai settaggi possiamo infatti decidere quali notifiche ricevere via email, se vogliamo cambiare la password ed anche se vogliamo cancellarci in maniera definitiva dal sito… ovvero la cosa più saggia che uno potrebbe fare dopo aver capito su che genere di sito di dating è capitato!

Opinioni e pareri su FlirtDiscreto: sono false?

Ebbene si questa domanda direi che dobbiamo assolutamente porcela considerando che si trovano opinioni positive su un sito che di fatto è tutto fuorchè un vero sito di incontri. Pensare che siano opinioni false è abbastanza logico anche perchè se uno mangia la merda e dice che è cioccolato posso pensare sia pazzo, ma se lo fanno in 100 beh allora penso che siano d'accordo.

Purtroppo sembra che qualcuno sia pagato o abbia qualche ragione per affermare che FlirtDiscreto è un buon sito di incontri e che usandolo si riescono davvero ad incontrare donne arrapate.

Chiaramente sono stronzate e questa mia recensione su Flirtdiscreto lo prova chiaramente quindi è inutile approfondire oltre l'argomento.

Alternative a Flirtdiscreto: migliori siti per fare Sesso Occasionale Gratis

Non ci vuole molto a trovare siti migliori dato che Flirt Discreto di fatto è un raggiro legalizzato.

Tuttavia i siti di dating che adottano pratiche truffaldine sono tantissimo ed è per questo che qui su Tbwt.com ne ho recensiti a centinaia sputtanandone la maggioranza.

Quando iniziai a scrivere recensioni su siti di incontri come FlirtDiscreto lo feci per un senso di frustrazione ed anche perchè realmente speravo di trovare siti di dating che funzionassero.

Alle fine ci sono riuscito ed oggi so come fare sesso con ragazze vogliose senza perdere ne tempo e ne soldi.

Troppo bello per essere vero?

Beh al termine di questo articolo sotto le stelline per votare troverai un link per accedere alla lista dei migliori siti di incontri recensiti da TBWT.com.

Leggi cosa ne pensano gli utenti che li hanno provati e valuta tu stesso se vale o meno la pena provarli. Tanto sono tutti GRATUITI!

Conclusioni

Flirtdiscreto è un sito che NON può essere definito truffa solo perchè scrive esplicitamente nei Termini e Condizioni che è praticamente pieno di falsi profili e bot che mandano messaggi automatici. Da un punto di vista legale quindi è impossibile attaccarli eppure è chiaro che i creatori del sito puntino sul fatto che nessuno leggerà quella pagina. Inoltre il sito è praticamente un clone di Flirtlocali e ce ne sono numerose decine se non addirittura centinaia sparsi per il web.

Tutti siti praticamente identici e con lo stesso database di falsi profili o per meglio dire bot… che cercheranno di farvi acquistare crediti o di farvi comprare l'abbonamento premium in qualsiasi modo.

Insomma un sito assolutamente inutile se vuoi fare sesso con ragazze in carne ed ossa.

Concludo dicendo che se cerchi i MIGLIORI siti di Incontri Occasionali che funzionano davvero e sono Gratuiti trovi qui in basso appena dopo le stelline per votare, un link che ha già cambiato la vita di molti (leggi i commenti se non ci credi).

Comunque sia evita assolutamente Flirtdiscreto: il mio voto è un 2 secco!

Flirtdiscreto funziona o è una Truffa? Recensione, opinioni e Alternative Gratuite per Sesso Facile! 5 (100%) 3 votes (100%)votes