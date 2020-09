Be2 funziona o è una Truffa? Recensione, Opinioni e Alternative Per Incontri Gratis

Oggi scriverò una nuova avvincente recensione su be2.it ovvero un sito di quelli che hanno per certi versi fatto la storia degli incontri romantici in italia e nel mondo.

Preciso subito che fare la storia non significa essere degli ottimi siti di dating, ma significa semplicemente essere operativi da molto tempo ovvero più di quanto in genere durano i siti di dating che hanno intenti puramente truffaldini.

Che cosa è Be2?

Si tratta di un sito di incontri romantici che è operativo dal lontano 2008 ovvero da ben 12 anni. Il sito nacque originariamente per utenti francesi ma si espanse fino a raggiungere svariate nazioni europee tra cui l'italia appunto.

Come il nome del dominio lascia intendere non è un sito scam ma un vero e proprio brand riconosciuto nel mondo del dating online. Del resto sapete che il dominio www.be2.com (sempre appartenente a Be2) ha un valore commerciale di oltre 20mila euro?

Pensate davvero che i gestori di un piccolo sito truffa come tanti ne ho recensito nel corso di questi anni qui su Tbwt.com spenderebbero davvero certe cifre per un dominio?

Su Be 2 è possibile conoscere ragazze che cercano storie romantiche ovvero la cosiddetta anima gemella quindi se i vostri intenti sono le avventure occasionali diciamo che Be2 non è il sito adatto a certe esigenze.

Se invece cercate donne serie che cercano relazioni serie potreste provare questo sito sebbene ci sia tanto da dire e lo farò nel corso di questa recensione.

Come registrarsi gratuitamente a Be2

Il processo di registrazione a Be2 appare abbastanza rapido al principio in quanto ci verrò chiesto di specificare il nostro sesso, il sesso delle persone che cerchiamo, il nostro indirizzo email e una password. Tuttavia dopo aver inserito questi dati ci renderemo conto che si tratta di una registrazione multistep ovvero a più fasi e che non è tanto rapido come sempre.

Infatti per essere effettivamente registrati al sito dovremo necessariamente rispondere alle domande di una sorta questionario, o stando a come lo chiamano su Be2, un vero a proprio test della personalità per completare il nostro profilo.

A differenza di quanto accade su molti siti di incontri, in questo caso tale test della personalità è assolutamente obbligatorio e se non lo completeremo non potremo usare il sito.

Ma come mai Be2 esige che i propri utenti rispondano a tutte queste domande per poter usare il sito?

Il test della personalità di Be2

Questo test consiste in una serie di domande a scelta multipla che dovrebbero permettere all'algoritmo di Be2 di definire i tratti della nostra personalità ed incrociarli con quelli degli altri utenti per trovare potenziali persone compatibili caratterialmente con noi.

Come parte del test ci sono anche domande su cosa cerchiamo nel nostro potenziale partner ideale e sicuramente anche questo semplifica di molto il lavoro di accoppiamento dell'algoritmo.

Be2 in questo senso mi ha ricordato un sito di incontri romantici già recensito molti anni fa qui su Tbwt.com ovvero quello di OkCupid!

Infatti anche su OkCupid infatti utilizza un sistema simile per individuare persone compatibili.

Va inoltre specificato che su Be 2 anche i nostri potenziali interessi saranno oggetto di domande più approfondite in modo da stabilire quanto effettivamente quel particolare interesse sia di rilievo per noi o viceversa.

Possiamo rispondere a queste ulteriori domande a scelta multipla accedendo al nostro profilo utente o direttamente dal pannello principale del sito con un semplice click. Non sono domande obbligatorie ma certamente possono aiutare il “cervellone” di Be 2 a trovare persone che abbiano un elevato grado di compatibilità col nostro profilo.

Le foto profilo su Be2: approvazione manuale

A quanto pare lo staff di Be2 verifica manualmente ciascuna foto che aggiungeremo al profilo.

Questo sicuramente è un forte deterrente per coloro che vogliono usare foto false e creare profili fake al fine di scammare utenti o compiere altre azioni illegali.

Dopo aver completato il test della personalità è immediatamente possibile aggiungere una descrizione, ed anche una o più foto che ci rappresentino.

L'approvazione della foto nel mio test effettuato per scrivere questa recensione su Be2 è stata piuttosto rapida in quanto ha richiesto meno di 30 minuti!

Quando aggiungiamo le nostre foto possiamo tramite un apposita “checkbox” decidere se tali foto saranno visibili a tutte le donne presenti sul sito oppure se appariranno con un effetto sfocatura (a tutela della nostra privacy) e saremo poi noi a decidere a chi mostrare tali foto senza tale effetto.

Sicuramente questa è un ottima funzione che serve proprio a tutelare lo nostra privacy e devo dire che sono davvero pochi i siti ad offrirla.

Anche perchè non stiamo parlando si incontri occasionali qui, dove è più probabile che ci siano scappatelle e tradimenti in atto… ma parliamo di un sito dove si cerca l'anima gemella quindi c'è in genere meno necessità di nascondersi.

Be2 e gratis o si paga?

Questa è una di quelle domande a cui cerco sempre di rispondere il prima possibile nel corso delle mie recensioni sui siti di incontri.

Oggigiorno infatti se un sito di dating è a pagamento ne deve valere la pena dato che esistono buoni siti che sono gratuiti.

Chiaramente se parliamo di grossi portali di dating come ad esempio Meetic, è assolutamente ragionevole aspettarsi di pagare un abbonamento dato che le funzioni sono tantissime e chiaramente sviluppare e mantenere una piattaforma simile ha dei costi elevati.

Ma non dimentichiamoci che esistono anche siti come Lovepedia o Nirvam che offrono servizi di incontri romantici a costi contenuti (Lovepedia è quasi totalmente gratis mentre Nirvam ha costi decisamente abbordabili)

Ma cosa dire di Be 2?

Beh intanto diciamo subito che Be2 NON è gratis ed anzi è praticamente impossibile fare qualsiasi cosa senza pagare.

Persino leggere messaggi non è possibile, così come vedere chi ha visitato il nostro profilo. E non potremo nemmeno inviare noi dei messaggi. Addirittura non potremo nemmeno vedere le foto profilo delle iscritte al sito senza essere costretti a pagare… dato che tutte le foto ci appariranno sfocate.

Insomma per farla breve su Be2 senza pagare non potremo fare assolutamente nulla a parte compilare il nostro profilo e rispondere a questionari e domande sulla nostra personalità! Per tutto il resto dovremo iscriverci a Be2 premium… ovviamente pagando!

Quanto costa l'abbonamento Be2 Premium e cosa offre?

I servizi offerti dal pacchetto Premium di be2 sono specificati nell'immagine qui in basso:

Sostanzialmente diventando utenti premium Be2 potremo:

inviare e ricevere messaggi illimitati scoprire chi ha visitato il nostro profilo aggiungere profili alla nostra lista di preferiti vedere le immagini dei profili in chiaro (senza effetto sfocatura)

Ma quanto costa l'abbonamento Be2 premium esattamente?

Lo possiamo scoprire facilmente osservando l'immagine qui in basso.

I pacchetti di abbonamento disponibili sono:

19.90 euro al mese per un abbonamento di 6 mesi (pagamento unico di 119.4 euro)

29.90 euro al mese per un abbonamento di 3 mesi (pagamento unico di 89.7 euro)

14.90 euro al mese per un abbonamento di 12 mesi (pagamento unico di 178.8 euro)

Attenzione al rinnovo automatico dell'abbonamento a Be2

Molti purtroppo non leggono la scritta in basso e si dimenticano del rinnovo automatico dell'abbonamento Premium trovandosi poi nella situazione in cui ulteriori soldi vengono scalati dalle loro carte di credito senza che ciò sia voluto.

Eppure, anche se è scritto volutamente in piccolo, la cosa è specificata e pertanto la responsabilità in casi come questi purtroppo (quantomeno da un punto di vista legale) ricade sugli utenti.

Così come ricade sugli utenti il non essersi informati sui termini entro quanto è possibile dare la disdetta dell'abbonamento affinchè esso non si ritenga automaticamente rinnovato.

Troviamo tali termini nella pagina delle “condizioni generali del servizio” come è possibile leggere nell'immagine in basso.

E nel caso a qualcuno fosse sfuggito il rinnovo dell'abbonamento semestrale dovrebbe essere di 119.4 euro ma di fatto sarò di 131.40. Come mai?

Semplicemente perchè così è scritto nel contratto che state implicitamente firmando iscrivendovi al sito di Be2!

E' per questo che oggigiorno iscriversi ad un sito di incontri senza leggere le condizioni ed i termini del servizio è da folli, soprattutto se effettuiamo un pagamento con la nostra carta di credito!

Ma udite udite… Be2 accetta anche Paypal!

Be2 accetta pagamenti Paypal?

Ebbene si, è proprio così!

A differenza della stragrande maggioranza di siti di dating Be2 accetta Paypal.

E può farlo sostanzialmente per due ragioni:

non è un sito che presenta contenuti per aduli (i quali sarebbero vietati su Paypal) è un sito che da un punto di vista legale è tutelato bene anche se adotta pratiche di monetizzazione piuttosto furbette che non condivido per niente

Ad esempio ci avete fatto caso che nell'immagine in cui vi mostro il costo dell'abbonamento premium non è specificato il costo complessivo del pagamento ma solo il costo mensile?

Beh chiaramente leggere 19.99 euro/mese (con la parola mese scritta in un leggerissimo grigio chiaro appena visibile) ha tutt'altro effetto rispetto a scrivere pagamento totale di 119.4 euro.

Non trovate?

Ed è proprio a questo genere di cose che mi riferisco quando parlo di pratiche di monetizzazione da furbetti.

Sono propriamente classificabili come truffa? NO.

Ma c'è il chiaro intento di fregare gli sprovveduti che non leggono tutto con attenzione quindi a me sembra un evidente tentativo di raggiro!

Inoltre per chi non lo sapesse vi faccio anche notare che Paypal NON offre la protezione all'acquirente in caso di servizi venduti ed erogati digitalmente.

Pertanto se pensate che vi basterà chiedere il rimborso a Paypal per avere indietro i soldi vi sbagliate: non verrete rimborsati!

La mia esperienza su Be2

Dopo essermi registrato ed aver completato il test sulla personalità ho provato ad usare Be2 per farmi un idea di come funzionasse.

Beh mi sono accorto praticamente subito del fatto che senza abbonarmi e quindi se non pagavo.. NON potevo fare praticamente nulla.

Ho potuto solo specificare le mie 3 domande rompighiaccio e davvero poco altro.

Le domande rompighiaccio altro non sono che delle domande utili a rompere il ghiaccio.

Potremo infatti scegliere tra una lista di domande e dare quindi la possibilità alle ragazze che vogliono contattarci di aprire la conversazione rispondendo ad una di queste domande.

Trovata interessante, ma nulla di davvero innovativo.

Voglio inoltre aggiungere che sulla homepage del sito si parla di una nuova funzionalità di videochiamata ma non sono riuscito a trovarla. Che sia disponibile solo per gli utenti premim? Non mi è dato saperlo purtroppo.

A parte questo la mia esperienza è finita qui perchè di sicuro non voglio pagare per un sito di incontri.

Del resto essendo il creatore di Tbwt.com e recensendo siti di dating da quasi 10 anni… direi che conosco già i siti per incontrare ragazze senza spendere un centesimo!

Be2 funziona o è una truffa?

Non posso dire se Be2 funziona o meno perchè ho deciso di non abbonarmi al servizio premium. Tuttavia ho notato che a differenza di quanto avviene su molti altri siti di dating recensiti qui dopo circa 24 ore di utilizzo avevo ricevuto un solo messaggio.

Ovviamente senza pagare non ho potuto leggerlo e nemmeno ho potuto vedere la foto o leggere il profilo della donna che me l'ha inviato, però posso dire che la mia prima impressione è che Be2 NON utilizzi bot per l'invio di messaggi automatici.

Quindi la prima impressione è la seguente: be2 non è una truffa ma… il prezzo dell'abbonamento premium è piuttosto elevato ed inoltre questo non significa che pagare ci permetterà realmente di incontrare ragazze!

Ci sono profili falsi e bot su be2?

E' praticamente impossibile trovare un sito di dating senza profili falsi tuttavia sembra che be2 approvi manualmente le foto e questo, almeno in teoria, dovrebbe dare qualche garanzia in più.

Purtroppo non potendo vedere i profili degli utenti senza abbonarmi al sito non sono in grado di dire quanti dei profili di donne presenti su be 2 siano veri e quanti invece utilizzino foto fake e siano dunque palesemente falsi.

Certo è che Be 2 è online dal lontano 2008 e che quindi se fosse una truffa conclamata avrebbe oramai chiuso da tempo.

Opinioni e pareri su Be2

Cercando un po' in rete alcuni pareri ed opinioni su Be2 quello che viene fuori è abbastanza chiaro. Su siti come Trustpilot tanti utenti si lamentano sostanzialmente di una cosa in particolare: pagamenti non autorizzati sulle loro carte di credito.

Ma sono davvero pagamenti non autorizzati oppure più semplicemente sono pagamenti autorizzati senza rendersene conto?!

Già perchè è proprio questo l'inghippo.

Come ho spiegato prima Be2 è operativa da molti anni e se non avesse una buona copertura legale con tutte le denunce che probabilmente avrà preso oramai dovrebbe essere bella che chiuso da tempo.

Se il sito è ancora online è perchè legalmente sono apposto.

Purtroppo se gli utenti non leggono bene i termini e le condizioni generali del contratto che iscrivendosi a qualsiasi sito di dating, implicitamente firmano… la colpa la legge la da a loro.

E' senz'altro vero che Be2 cerca di rendere il compito il più difficile possibile e quindi di sfruttare le disattenzioni di molte persone però la realtà è che, lo ripeto, loro legalmente sono in regola.

Tant'è che non solo si possono permettere di rifiutare le richieste di rimborso ma usano addirittura una società di recupero crediti per ottenere soldi dagli utenti che magari hanno disattivato le loro carte di credito e non pagato la somma per il rinnovo automatico dell'abbonamento.

Pensate che potrebbero farlo se non fossero in regola?

Be2 ed il recupero crediti

Stando alle opinioni su Be2 che si leggono online alcuni utenti hanno ricevuto intimazioni di pagamento da parte di una società di recupero crediti per conto di Be 2.

Se è vero che difficilmente vi faranno una causa internazionale per recuperare somme inferiori ai 1000 euro… è anche vero che potenzialmente potrebbero farlo.

Chiaramente puntano soprattutto sull'incutere timore e ottenere pagamenti dagli utenti più timorosi ma la realtà è che se io ricevessi un messaggio da una di queste società di recupero crediti mi farei solo una sana e grossa risata.

Chi si cela dietro Be 2?

Una società con sede in Lussemburbo e che ha come amministratore delegato Laetitia Pateau.

Di seguito i dati.

Be2 S.à.r.l.; 13, rue du Commerce; L-1351 Lussemburgo.

E-mail: assistenza@be2.it

Fax: +390240746026

Registro commerciale del Lussemburgo: B123206; Autorizzazione d'impresa 00138239 / 5

Partita IVA: LU 21536271

Scoprire la stretta relazione che intercorre tra il sito di Be 2 e quello di Cdate.com ci ha pensato un semplice banner presente su Be2.

Cliccando su questo banner è possibile registrarsi a C-date senza dover inserire alcun dato. In pratica alcuni dei dati già inseriti durante la registrazione a Be2 vengono automaticamente trasferiti a C-date in maniera istantanea.

Ma cosa è C-Date e come è possibile questo?

Cdate è un sito di casual dating ovvero di incontri occasionali (l'opposto degli incontri romantici) ed a quanto pare questo sito appartiene agli stessi creatori di Be2 dato che di fatto utilizza lo stesso identico script di dating e cambiano solo layout della pagine, logo, nome dominio ed alcuni altri dettagli.

Del resto la società dietro C-date è la Interdate S.A. – 13 rue du Commerce, L-1351 Lussemburgo.

E nel caso non ci aveste fatto caso, sebbene cambi il nome, l'indirizzo fisico è esattamente identico a quello della Be2 S.à.r.l ovvero la società che sta dietro a be2!

Dite che è sufficiente a dimostrare che ci siano gli stessi soggetti dietro a questi due siti?

Come disdire l'abbonamento a Be2 e cancellare il profilo

A quanto pare quelli di Be2 non vogliono proprio rendere facile questo processo!

La disdetta dell'abbonamento deve necessariamente avvenire tramite FAX o Email entro i termini specificati nella pagina dei termini e delle condizioni e quindi almeno 14 giorni prima la scadenza dell'abbonamento.

Sul sito non è infatti presente alcuna funzione per disabilitare o cancellare il proprio profilo e tantomeno per disdire l'abbonamento.

L'opzione di disdire l'abbonamento tramite email io la SCONSIGLIO vivamente dato che in questo modo diventa difficile dimostrare la data di invio e quelli di Be2 possono dire di non aver ricevuto la disdetta (come purtroppo pare sia capitato a diversi utenti).

Ecco le informazioni che vi servono se volete disdire l'abbonamento a Be2 esercitando il vostro diritto di recesso!

Inviare un fax a be2 S.à.r.l., Servizio clienti/Recesso, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxemburg (fax: +39 0240746026, e-mail: assistenza@be2.it).

Mi raccomando inviate una tramite chiara (ad esempio lettera inviata per posta, per fax o e-mail) che attesti la volontà di recedere dal contratto.

Il sito mette inoltre a disposizione un modello per la disdetta a questo indirizzo: https://www.be2.it/info/modello-di-modulo-il-recesso

Vi consiglio di usare questo modello di modo da esser sicuri di aver specificato tutti i dettagli necessari ed evitare che possano ritardare la pratica o rifiutarla e quindi che vi facciano pagare altri soldi!

La app di Be2

Be2 dispone di una app ufficiale che è disponibile sia sul Play Store per dispositivi Android che sull'Apple store per dispositivi iOS!

Entrambe le app hanno ricevuto molte recensioni negative proprio per il rinnovo automatico degli abbonamenti che spesso avvengono pur non essendo voluti dagli utenti.

Purtroppo sembra proprio che la reputazione di Be2 non sia tra le migliori ed io non discuto sulla qualità di questa app ma ci sono davvero troppe recensioni negative e preferisco non scaricarla nemmeno!

Alternative a Be2 per incontri Gratuiti Con Ragazze

Se volete realizzare incontri dal vivo con ragazze che cercano avventure o magari anche l'anima gemella gli unici siti che realmente contano qualcosa li ho messi nella lista dei siti di incontri suggeriti da Tbwt.com.

Questa lista racchiude i migliori siti per fare incontri gratuiti che ho trovato durante anni di recensioni continue.

E' una lista che aggiorno costantemente e che mi da risultati tangibili. Del resto leggendo i commenti degli utenti non sono l'unico che li ottiene.

Ma la cosa più importante è che sono siti gratuiti quindi davvero non vi sono scuse per continuare a spendere soldi su siti che promettono promettono e tutto ciò che fanno è spillare soldi alle persone.

Se la lista interessa trovi il link in basso al termine di questa recensione su be2!

Conclusioni

Be2 è un sito di incontri romantici che è operativo dal lontano 2008 e può quindi considerarsi di fatto un sito storico.

Tuttavia è totalmente a pagamento ed adotta pratiche molto “furbe” per portare gli utenti ad essere “spennati” il più possibile sottoscrivendo l'abbonamento premium ed utilizzando poi la tecnica dei rinnovi automatici.

Purtroppo da un punto di vista legale Be2 è nel giusto dato che ha scritto le condizioni sul sito… peccato solo che le abbia scritte in modo da renderle difficili da trovare soprattutto per gli utenti meno smaliziati ed esperti. Con la conseguenza che le opinioni su Be2 che si trovano in rete sono opinioni molto negative e molti lo equiparano ad una truffa.

In realtà non ho trovato bot o profili falsi sul sito durante il corso della mia recensione ma è anche vero che non potevo vedere i profili non essendo utente premium.

Tuttavia anche se scoprissi che siano tutti profili veri (e lo dubito) non pagherei mai cifre del genere per iscrivermi ad un sito di dating e ne rischierei mai di dare la mia carta di credito a Be2 (sono diffidente di natura che volete farci e non posso affermarlo con certezza ma stando a quello che leggo in rete non credo Be2 mi darebbe buoni risultati nemmeno pagando).

Insomma se cerchi siti per incontrare ragazze ti conviene leggere la lista dei migliori siti di incontri consigliati da TBWT. Sono tutti siti testati costantemente, che funzionano e soprattutto GRATUITI.

Dal resto i commenti degli utenti che li hanno testati parlano da soli!

Trovi il link qui in fondo subito dopo le stelline arancioni per votare questa recensione che spero vivamente ti sia piaciuta e ti sia tornata utile.

Ad ogni modo: il mio voto a Be2 è 4.5!

