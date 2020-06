Joyclub: sesso per scambisti e non solo? Recensione, Opinioni e Alternative per Sesso Gratuito!

Oggi è una bella giornata, sono di ottimo umore e mi accingo dunque a scrivere una recensione su Joyclub.com e pur non essendo un sito nuovo rappresenta una novità nel mondo dei siti adult disponibili in Italia.

Dico questo perchè il sito è online da parecchi anni ma solo recentemente è stato reso disponibile ad un pubblico italiano. In precedenza il dominio di questo portale era www.joyclub.de e si trattava di un portale adult specificatamente rivolto ad un utenza tedesca!

Controllando su Waybackmachines (dove sono salvate delle “fotografie” di come i siti erano in passato) ci rendiamo facilmente conto che il portale Joyclub.de è un portale storico. Attivo da parecchi anni per gli utenti che parlano lingua tedesca. Già nel 2005 il portale era operativo e ben funzionante ma non aveva tutte le funzioni che ha adesso, ovviamente, e come già detto si rivolgeva solo ad utenti tedeschi.

Solo da due anni a questa parte, sebbene il dominio dedicato ai tedeschi sia rimasto il sito si è spostato su Joyclub.com da dove raggiunge diverse nazionalità di utenti tra cui quelli italiani!

Come si presenta Joyclub?

Il sito si presenta come un vero a proprio portale del sesso e devo dire che già in fase di registrazione ho immediatamente notato (pur non avendolo ancora appurato) che si trattava di un sito piuttosto complesso e differente dalla maggior parte dei siti di dating che ho recensito fino ad oggi qui su Tbwt.com!

Quando dico complesso mi riferisco alla quantità di sezioni e funzioni che il portale presenta. Appare infatti chiaro fin da subito che si tratta di un portale del sesso su cui si è lavorato a lungo aggiungendovi un pezzo alla volta e che vuole offrire alla sua utenza non solo le classiche funzionalità di annunci erotici e chat porno ma decisamente qualcosina in più!

Data la complessità del portale mi ha fatto immediatamente tornare in mente due portali che ho qua recensito qui su Tbwt è che sono entrambi piuttosto conosciuti. Il primo è Adultfriendfinder (che si rivolge ad un utenza internazionale) mentre il secondo è Annunci69, che si rivolge esclusivamente ad utenti italiani.

Inoltre il forum presente su Joyclub mi ha fatto anche tornare in mente Phica.net che è un altro forum xxx italiano storico principalmente rivolto agli amanti del porno e della trasgressione ed alle coppie scambiste! E' inoltre presente la possibilità di pubblicare stati, proprio come si fa su Facebook o foto e video porno.

Un importante punto di forza: La privacy!

Come è facile intuire in quasi tutti i portali per adulti la privacy è un elemento fondamentale e sono pochi i siti che realmente offrono opzioni sufficienti per tutelare la privacy dei loro utenti. Joyclub è sicuramente uno di questi pochi.

Ci sono un infinità di settaggi che ci permettono di controllare a chi mostrare ed a chi non mostrare le nostre foto e qualsiasi altro dei nostri contenuti (finanche la data di nascita etc). Inoltre possiamo scegliere da chi ricevere messaggi e da chi no e questo funziona un po' come su Facebook dove se vogliamo possiamo permettere solo ad i nostri amici di scrivere.

Anche su Joy Club è infatti possibile fare “amicizie” ed utilizzare svariate funzioni social semplicemente applicate ad un sito di incontri per adulti, come ad esempio la condivisione privata di foto e video xxx!

Per quanto riguarda le foto sono inoltre presenti delle funzioni integrate sul sito che ci permettono di “camuffarle” (come ad esempio l'effetto pixelating) per renderci irriconoscibili.

Inoltre va detto che molti dei video de delle foto hot caricate NON saranno visibili agli utenti non verificati!

Già perchè come qualsiasi sito di incontri erotici che non sia una truffa questo è un aspetto fondamentale: ovvero tutelare la privacy degli utenti e verificare che gli utenti siano reali… ovvero che non ci siano i soliti profili falsi che oramai appestano migliaia di siti di dating (molti dei quali li ho recensiti qui su Tbwt nel corso degli anni)!

Per la verifica sarà necessaria una webcam in quanto ci verrà richiesto di registrare un breve video al fine di dimostrare la nostra identità e soprattutto la nostra maggiore età!

Come cancellare o chiudere il profilo su Joyclub

Sempre restando in tema di privacy vorrei parlare di come cancellare o chiudere il proprio profilo su Joyclub. Questa è una funzione molto importante che purtroppo non tutti i siti per adulti hanno. Su molti siti per rimuovere contenuti che abbiamo pubblicato o disattivare/cancellare il nostro profilo dovremo contattare l'assistenza e richiedere la rimozione di tali contenuti. In alcuni casi è addirittura richiesto l'invio di una raccomandata!

Fortunatamente questo non avviene sul sito di Joy club dove sulla barra laterale sinistra possiamo facilmente trovare un opzione per “chiudere il profilo” con pochi semplici click.

Non è tuttavia possibile “disattivare il profilo” come ad esempio avviene su Tinder o su altri siti di incontri. Qui possiamo solo chiudere il profilo e se lo facciamo tutti i nostri dati saranno cancellati dai loro server e non saranno in alcun modo recuperabili.

Questa è un ottima notizia soprattutto per chi vuole usare il portale solo per un breve periodo di tempo e non vuole rischiare che qualche hacker rubi i suoi dati e li diffonda online (cosa che è avvenuta già decine di volte nel corso degli anni anche a siti piuttosto grossi come Adultfriendfinder)!

Recensioni e opinioni su Joyclub

Quando recensisco un nuovo sito in genere prima do un occhiata di persona e successivamente cerco online le opinioni ed i pareri degli altri utenti.

Faccio questo perchè a volte alcuni siti appaiono in un certo modo ma poi si dimostrano l'opposto, oppure semplicemente adottano “comportamenti” differenti con differenti categorie di utenti!

Ebbene cercando le opinioni ed i pareri degli utenti su Joyclub nonchè le eventuali recensioni già presenti in rete o trovato poco e niente!

Le poche recensioni trovate sembravano delle “sponsorizzate” e quindi non ci farei alcun affidamento.

Tuttavia il fatto che ci siano pochi contenuti in rete che parlano di Joy Club non mi sorprende perchè come dicevo il dominio solo recentemente si è iniziato a rivolgere ad un utenza internazionale.

Joyclub è gratis o a pagamento?

Cerchiamo adesso di rispondere a questa domanda nella maniera più semplice possibile. La risposta è: dipende!

Ovviamente su un portale grosso come questo ci si aspetterebbe che i servizi siano a pagamento ma a quanto pare non è per tutti così. I gestori del sito stanno cercando di raggiungere un utenza internazionale e per tale ragione sembra proprio che siano disposti a rimanere gratuiti per alcuni utenti.

Insomma se ti iscrivi da una parte del mondo (o di italia) che ancora ha pochi utenti registrati al sito, quelli di Joyclub potrebbero farti diventare utente premium senza che tu debba pagare assolutamente nulla!

Bello no?!

Io direi “ni” perchè se da un lato è apprezzabile come gesto dall'altro significa che il sito non ha ancora un database abbastanza folto da soddisfare le richieste di tutti gli utenti ed è quindi costretto a rimanere gratuito (almeno per alcuni di loro) per non perdere credibilità.

Ma se sei uno di quegli utenti a cui e richiesto di pagare (e direi che questa notizia dovresti considerarla positiva visto che significa che potenzialmente troverai qualcuno nei paraggi da incontrare e con cui fare sesso) quando costa il servizio?

Questo al momento non è dato saperlo perchè sono riuscito a trovare i costi per gli abbonamenti premium solo su Joyclub.de e vanno dai 29€ ai circa 39€$ al mese con possibilità di sconti se si sottoscrivono abbonamenti più lunghi e tenendo a mente che ci sono due tipi di abbonamenti che è possibile sottoscrivere, i quali hanno funzioni differenti.

Tra l'altro è possibile acquistare “coins” per utilizzare alcune funzioni specifiche del sito che attualmente sono disponibili solo sul portale tedesco!

Al momento quindi non è dato sapere quali prezzi verranno applicati agli utenti di Joyclub.com quando i gestori del sito avranno finalmente racimolato abbastanza utenti iscritti!

Per il momento mi pare evidente che stiano cercando di fare proprio questo: far registrare più utenti possibili in varie nazioni e subito dopo rendere il vari servizi a pagamento!

Plus Membership vs Premium Membership

Come ho già detto al momento per molti utenti italiani Joy club sarà gratuito e assegnerà di default la premium Membership a tutti senze che sia necessario alcun pagamento. Questo perchè il sito spera di attrarre nuovi utenti e diventare quindi popolare così come lo è già in Germania.

Tuttavia l'abbonamento plus e l'abbonamento premium a Joyclub sono già disponibili, a pagamento, per i tedeschi e sebbene la differenza di prezzo sia minima sottoscrivere l'abbonamento premium ha numerosi vantaggi.

Diciamo che con l'abbonamento Basic si ha prima di tutto la possibilità di vedere le foto ed i video hot pubblicati dagli utenti e si può anche fare l'upload di un proprio video, mentre gli utenti premium ne possono uploadare fino a 5!

I pratica sottoscrivendo l'abbonamento premium potremo utilizzare il portale con alcune funzioni extra che lo renderanno più simile ad un vero e proprio sito di dating dove tra l'altro avremo parecchi vantaggi come ad esempio una maggiore visibilità rispetto agli utenti normali e la possibilità di creare delle stanze di chat private ed invitare i partecipanti individualmente (le chat pubbliche sono invece moderate)!

Inoltre Essere utenti Premium ci permetterà di usufruire di alcune funzione extra inerenti la nostra privacy come la possibilità di rendere il nostro profilo visibile solo ad alcuni utenti oppure di navigare sul sito in maniera invisibile (come avviene su Badoo usando la funziona “invisibilità).

Ci verranno inoltre assegnati numerosi altri benefit come la:

possibilità di caricare sul sito circa 20000 foto

avere una lista di 1000 contatti preferenziali (amici)

entrare in oltre 50 gruppi

partecipare a massimo 5 incontri sessuali organizzati tramite il sito (con sconti o gratuitamente)

organizzati tramite il sito (con sconti o gratuitamente) vedere tutti i profili a cui piaci (funzione simile all'abbonamento gold di Tinder)

Insomma, appare piuttosto evidente che se vogliamo abbonarci sia molto più vantaggioso (vista la differenza di prezzo davvero irrisoria) sottoscrivere l'abbonamento premium sebbene per il momento con molta probabilità rimarrà gratis per gli utenti italiani!

La sezione “Incontri ed Eventi”

Questa è una sezione del sito abbastanza interessante poichè ci dice dove ci saranno incontri di tipo sessuale nelle nostre più immediate vicinanze. Incontri hot in locali notturni per adulti ad esempio, oppure orge organizzate in feste private etc etc.

Insomma ci vengono mostrati posti potenzialmente bollenti in cui farci delle sane ed appaganti scopate ed in teoria se si tratta di locali notturni essendo utenti premium si Joyclub si dovrebbe anche avere diritto ad uno sconto sull'entrata!

Ma è davvero così?

Forse in Germania si. Ma per quel che ho visto io controllando la situazione italiana diciamo che non ho trovato praticamente nulla e questo conferma la mia impressione: ovvero che il sito non abbia ancora preso piede nel nostro paese pur avendo un ottimo potenziale!

Joyclub e le preferenze sessuali

Devo dire che mai, in nessun sito di incontri per adulti mi erano state fatte così tante domande sulle mie preferenze sessuali e su che genere di donne io preferisca. Visto il numero di domande e la possibilità di rispondere indicando un indice di gradimento per ciascuna “pratica sessuale” suggerita, il sito mi ha fatto pensare a Okcupid. Sebbene quest'ultimo sia un normale sito di dating e non abbia assolutamente contenuti per adulti. Tuttavia nella fase di creazione del profilo ti fa una notevole quantità di domande per trovare la tua “anima gemella”. Ecco, diciamo che in questo caso Joyclub vuole più o meno fare la stessa cosa solo che vuole trovarti piuttosto “la scopamica gemella” se così si può dire!! Ovvero il partner sessuale ottimale con cui darsi alla pazza gioia sotto le lenzuola!

La mobile app di Joyclub

Un app mobile di Joyclub al momento semplicemente NON esiste e se devo essere franco la cosa non mi stupisce perchè parliamo di un servizio xxx di natura palesemente sessuale che non credo verrebbe approvato nello store Apple. Pertanto gli sviluppatori non credo ne svilupperanno una solo per i dispositivi Android (considerato che anche nel play store la loro app potrebbe essere rifiutata)!

Joyclub è una truffa oppure funziona davvero?!

Questa è in genere la domanda più importante di tutte a cui rispondere ed è per questo che la lascio sempre alla fine.

Joyclub NON è una truffa. Sembra un sito serio che tra l'altro fornisce anche una sede legale in Germania e sembra proprio che voglia fare le cose sul serio. Inoltre come ho già detto per gli utenti italiani (o almeno una buona parte di essi) il sito sarà gratuito… quindi ovviamente definirlo una truffa non è possibile.

Tuttavia posso dire che visto il database di profili piuttosto scarno le possibilità di fare sesso grazie a Joyclub sono davvero poche soprattutto se siamo maschi single in cerca di avventure sessuali!

Purtroppo i pochi profili presenti appartengono quasi tutti a coppie scambiste (le cosiddette coppie swingers) e quindi se si è soli la situazione appare complessa.

In genere queste coppie cercano altre coppie e pure nel caso in cui cercassero un singolo… solitamente l'offerta è così elevata che sarà quasi impossibile essere scelti e farci una bella scopata magari con la moglie di un marito cuckold!

Altre caratteristiche del sito

Un Blog/Magazine

E' una sezione del sito dove vengono pubblicati articoli inerenti temi sessuali di vario genere. Alcuni temi trattati sono piuttosto interessanti e gli articoli appaiono scritti con un linguaggio diretto a professionale.

Sezione Incontri su Joyclub

Nella sezione incontri gli utenti premium potranno creare appunto degli “incontri” e organizzarli selezionando il luogo ed il tempo in cui avverranno nonchè gli utenti che potranno parteciparvi. In genere si tratta di orge o di threesomes!

Club di scambisti

In questa sezione del sito è possibile visionare i club erotici più vicini a noi (quasi sempre sono club di scambisti) ed in alcuni casi registrarsi per ottenere sconti sull'entrata in alcune specifiche serate.

Conclusioni

Joyclub è un sito storico ma solo recentemente approdato in Italia. E' famoso per gli utenti tedeschi e sta cercando di espandersi prendendo piede anche in altre nazioni d'europa. Il sito è sicuramente bene fatto e ricco di funzioni. Inoltre è al momento gratuito per gli utenti italiani dato che a quanto pare ci sono ancora molti pochi iscritti e i gestori del sito stanno puntando su questo per acquisire nuovi utenti. Ottime funzioni per il controllo della privacy completano il quadro di quello che potrebbe in futuro diventare un sito di incontri sessuali molto popolare anche qui in Italia ma per il momento siamo molto lontani dall'obbiettivo. Come già detto gli utenti iscritti sono davvero pochi e quasi tutti i profili appartengono a coppie scambiste, pertanto le possibilità di fare sesso grazie a Joyclub se si è single sono davvero molto basse. Vedremo in futuro come evolverà la situazione!

