Lovelize: recensione, opinioni e commenti 2021. Un sexy shop tutto italiano!

Oggi non vi parlerò di un altro sito di incontri ma bensì di Lovelize.com!

E' la prima volta che scrivo una recensione su un sito di questo tipo e per chi non avesse chiaro di cosa si tratta vi dico subito che Lovelize, sebbene il nome possa trarre in inganno, è un sexy shop online.

Personalmente da un nome simile mi sarei aspettato ben altro ma visto che ultimamente se ne sta parlando abbastanza e considerando il fatto che comunque il tema riguarda il sesso (ovvero il mio argomento di discussione preferito ahah) possiamo procedere!

Cose vende il sexy shop di Lovelize?

Lovelize vende un po' tutto quello che normalmente troveremmo in un sex shop fisico. Con alcune differenze però. Si sta facendo un nome principalmente per il fatto che vende online, ha un sito molto carino a livello grafico… e soprattutto, si tiene sempre aggiornato ed al passo coi tempi vendendo sempre i sex toys migliori e tutta una svariata serie di oggettistica sessuale dei brand più famosi e popolari!

Mi riferisco a masturbatori, vibratori wireless per coppia, giocattoli anali, dildo, strapon, biancheria erotica e perfino i fantomatici profumi ai feromoni!

Insomma sul sito troviamo davvero di tutto sia se ci vogliamo divertire in solitaria, e sia se vogliamo farlo con la nostra compagna o con una qualche ragazza occasionale.

Il sito vende inoltre vestiti sexy di ogni tipo come intimo donna (lingerie) e intimo uomo per stuzzicare e farsi stuzzicare.

Quando acquistate vestiti online consiglio sempre di controllare bene le misure! In genere hanno delle griglie dedicate per evitare di farvi ordinare misura sbagliate perciò non siate superficiali e leggete bene tutto prima di inviare il vostro ordine!

Opinioni e pareri su Lovelize – Privacy, consegne e prezzi

Il sito deve gran parte del suo successo al Brand che ha creato ed a come gestisce gli utenti. Ovvero a come tratta i suoi clienti, per farla breve.

Vengono sistematicamente inserite offerte e sconti speciali per acquistare sex toys e tanto altro a costi scontati.

La consegna avviene con pacco anonimo ed in tempi piuttosto rapidi con corriere espresso. Inoltre spendendo più di 49 euro la consegna sarà gratuita. Per ordini di ammontare inferiore si paga poco meno di 6 euro per la consegna!

Insomma la privacy degli utenti viene rispettata ed anche il loro desiderio di ricevere quanto più rapidamente possibile la merce acquistata.

Personalmente preferisco sempre acquistare in un negozio fisico per poter toccare con mano quello che acquisto ma devo dire che se un sito web offre rapidità nella consegna ed anche privacy… allora un pensierino posso anche farcelo.

Pagamenti accettati su Lovelize

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o di debito, con bonifico bancario o in contrassegno ovvero quando riceviamo la merce dando i soldi direttamente al corriere. Preciso però che per il contrassegno è previsto un costo extra di 3.90€.

Chi c'è dietro Lovelize?

Dietro Lovelize c'è la BEQUBE S.r.l.

Una società tutta italiana che ha sede a Via Boccaccio n°2 – 70021 Acquaviva delle Fonti ovvero in Puglia e nello specifico in prossimità di Bari. Cercando informazioni in rete ho scoperto un post in cui gli amministratori di Annunci69 (un sito di annunci erotici recensito qui su TBWT) affermano di essere amici di chi gestisce Lovelize e quello che dicevano mi ha un po' insospettito.

Che siano in realtà sempre loro i proprietari di Lovelize? Chissà. In ogni caso sembra che questa società non stia creando problemi particolari ai clienti quindi la cosa ha poco rilievo e non la approfondirò oltre!

Gadget tecnologici innovativi e non solo

Come dicevo uno dei maggiori punti di forza del sito è la presenza di numerosi prodotti in vendita appartenenti a tantissime categorie differenti.

Essendo un po' nerd di natura mi hanno colpito in particolare i cosiddetti masturbatori VR ovvero quei masturbatori totalmente automatizzati che possono collegarsi via wireless al nostro Pc e andare in sincrono con quanto avviene nel visore di realtà virtuale che stiamo usando.

In pratica se nel visore vediamo una donna che ci fa un pompino… il vibratore si muoverà per simulare quel pompino.

Bello no?

Peccato che siano ancora pochi i siti che supportano questa tecnologia perciò alla fine i contenuti che avremo a disposizione non saranno molti (sebbene siano destinati a crescere notevolmente nel tempo).

E cosa dire invece del cosiddetto body painting ovvero della possibilità di dipingersi il corpo con pitture che non solo non danneggiano la pelle ma in certi casi si possono persino mangiare! Senza contare i tantissimi preservativi ai gusti più svariati che in certi casi fanno davvero la differenza in quanto se il gusto piace possono realmente invogliare la donna a darci dentro come una vera donna vogliosa e famelica!

Vogliamo poi parlare della dominazione sessuale ovvero del cosiddetto BSDM?

Ebbene in tal senso su Lovelize ci sono addirittura dei kit appositi che contengono tutta l'oggettistica di dominazione sessuale a costi accessibilissimi!

Insomma diciamo che il bello di Lovelize è che vende tanti prodotti che riguardano il sesso e molti di essi costano pure poco. Inoltre può essere usato per ritrovare l'ispirazione e provare qualcosa di nuovo quando in una coppia si è spenta un po' l'ardore iniziale.

Che poi diciamolo il sesso ai tempi del coronavirus non è per niente facile ed un può d'inventiva sicuramente ci vuole!

Che ne pensate per esempio di provare un gabbia per il pene per sperimentare la castità forzata?!

Personalmente non ci penso nemmeno per scherzo ma ad alcuni può piacere ed avere una così vasta scelta di giochi erotici tra cui scegliere sicuramente è una bella cosa!

In particolare mi piace la sezione “Luxury toys” che sebbene rimanga abbastanza economica propone giocattoli erotici più appariscenti ed esclusivi. Insomma giocattoli sessuali che fanno la loro bella figura se li mostrate a qualcuna! Tipo il vibratore anale a forma di diamante o i plug anali con swarovski!

Interessante inoltre la possibilità di filtrare i prodotti oltre che per categoria o casa di produzione anche per il prezzo o addirittura per il colore in modo da comprare il gioco erotico del colore che preferiamo!

Codice sconto Lovelize (coupon 2020-2o21)?

Come sempre quando un business ha successo e vende tanto ci sono persone che cercano dei coupon o dei codici sconto per comprare da quel negozio online spendendo meno. Questo vale anche per Lovelize ovviamente.

Purtroppo la mia ricerca non ha dato frutti e sembra che Lovelize non offra codici sconto. Gli sconti sono direttamente applicati ai prodotti ed infatti i prodotti in sconto hanno la percentuale di sconto ben visibile all'interno della scheda tecnica.

Opinioni negative su Lovelize: è una truffa?

Quando si ha un business online e si processano tantissimi ordini è normale che qualcuno insoddisfatto ci sia. Purtoppo gli imprevisti possono sempre esserci e qualche cliente insoddisfatto è impossibile evitarlo.

Un pacco smarrito o un pacco che arriva tardi ad esempio, sono cose che possono capitare a chiunque però la differenza la fa lo shop online e chi lo gestisce.

Sebbene alcuni lamentino di aver interagito con “assistenza sgarbata” in linea di massima il sito sembra vendere tanto e sembra lo faccia bene.

Immagino però che con tantissimi ordini a volte possa essere difficile quindi se proprio non volete correre il rischio l'unica soluzione è quella di acquistare in un sexy shop fisico e farlo dal vivo!

Conclusione

E' la prima volta che recensisco un sexy shop e sicuramente tante cose potrò migliorarle in futuro (se continuerò a recensire siti di questo tipo). Concludo questa mia recensione su Lovelize dicendo che si tratta di un ottimo sexy shop online che vanta un catalogo di prodotti sessuali davvero molto vasto e che anche grazie all'ottima grafica ed alle offerte speciali che fa, sta ottenendo tanta popolarità in poco tempo.

Le consegne sono generalmente puntuali ed economiche (oltre i 49 euro anche gratuite) e la privacy degli utenti viene rispettata con l'invio dei pacchi anonimi. Il sito accetta carte di credito o debito, paypal, bonifici o anche pagamento alla consegna ma con un piccolo sovrapprezzo.

Insomma si tratta di un buon sexy shop online però io i sex toys preferisco comprarli dal vivo e toccarli con mano prima di effettuare l'acquisto. A voi la scelta.

Se non sapete con chi testare qualche giochino erotico comprato su Lovelize risolverete prontamente il problema!

