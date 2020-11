Parship funziona o è una Truffa? Recensione Opinioni e Alternative per Incontrare l’Amore!

Oggi comincio questa mia nuova e felicissima giornata scrivendovi un avvincente recensione su parship.it! Mettetevi comodi e, come al solito, gustatevela.. perchè andrò a fondo come solo io so fare.

Che cosa è Parship?

Ebbene si, ecco la solita domanda da cui tutto parte. Sarà un po' scontata ma è necessario rispondere in maniera dettagliata per evitare fraintendimenti e stabilire subito quale è l'oggetto di questa recensione.

Parship è un sito di incontri romantici nato nel lontano che fa capo ad un agenzia di dating online residente ad Amburgo (Germania). Il sito fu lanciato originariamente nel 14 Febbraio del 2001 (giorno di San Valentino) ed essendo oggigiorno ancora operativo, possiamo di diritto considerarlo uno dei siti di incontri storici che hanno superato la prova degli anni!

Parliamo infatti di un sito pensato per trovare l'anima gemella e quindi pensato per i cuori solitari che cercano una relazione seria con una persona che sia realmente compatibile con loro.

Non a caso due degli slogan principali del sito che troviamo sulla homepage sono:

“Non ti può succedere nulla se non innamorarti”: per evidenziare la tutela assoluta della nostra privacy mentre utilizziamo il sito).

per evidenziare la tutela assoluta della nostra privacy mentre utilizziamo il sito). “L'amore è qualcosa più di una semplice coincidenza” : per evidenziare l'approccio scientifico che Parship ha nel suggerirci compatibilità).

E' molto importante precisare questo perchè proprio al fine di aiutare chi cerca l'amore vero a trovarlo, Parship in collaborazione con lo psicologo tedesco Hugo Schmale dell'università di Amburgo propone ai suoi utenti uno specifico questionario o test di compatibilità.

Questo test fu sviluppato da Schmale insieme ad un algoritmo particolare pensato per evidenziare le compatibilità tra persone che la pensano allo stesso modo. L'algoritmo è basato su principi comportamentali e su differenti teorie psicologiche sulla personalità!

Diciamo che questo test è una colonna portante di Parship e sebbene abbia subito delle modifiche nel corso degli anni rimane di importanza centrale per il successo ottenuto da questa piattaforma di dating.

Parship fu lanciato prima solo in Germania (nel 2001) ma poi il band si espanse già dall'anno successivo in numerose altre nazioni ed oggi è disponibile in ben 14 nazioni ovvero: Germania, Danimarca, Regno unito, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Italia, Austria, Svezia, Spagna, Messico, Irlanda, Norvegia, Svizzera!

Si professa un sito anonimo e sicuro… e almeno fino ad oggi, non è successo nulla di particolare che potrebbe far sospettare il contrario.

Come registrarsi gratuitamente a Parship?

La registrazione al sito è piuttosto semplice da realizzare dato che ci chiederà solo il nostro sesso, il sesso che ci interessa conoscere, più un indirizzo email ed una password. Tuttavia per finalizzare la registrazione dovremo completare il questionario scientifico (test di Parship) e questo ci richiederà circa una 20ina di minuti.

Per questa ragione vi consiglio di iscrivervi a Parship quando avete un po' di tempo a disposizione, anche perchè il questionario scientifico NON è ripetibile (se non in alcuni casi specificati nelle Condizioni d'uso del sito) quindi è fondamentale rispondere nella maniera più precisa possibile a tutte le domande!

Se risponderemo a caso avremo l'unico risultato di ingannare l'algoritmo di compatibilità del sito che non ci proporrà persone realmente compatibili con noi.

Inutile dire che in fase di registrazione ci verranno richieste molte informazioni oltre al questionario, ma è una cosa abbastanza scontata e prevedibile dato che stiamo parlando di un sito che basa tutto sulla ricerca della compatibilità perfetta tra le persone!

Proprio per questo, alcune delle informazioni che saremo praticamente obbligati a dare sono:

Data di nascita

Altezza

Professione

Stato civile

Titolo di studi

Reddito

Figli

Città dove viviamo

Avremo inoltre la possibilità di scrivere una descrizione e potremo selezionare da una lista specifica, alcune domande a cui risponderemo e che appariranno sul nostro profilo.

Alla fine ci verrà richiesto di caricare una nostra foto e sebbene questo non sia obbligatorio, qualora decidessimo di non farlo il sito ci mostrerà più volte un messaggio in cui afferma che stando alle statistiche chi aggiungendo una foto otterremo 4,5 volte più richieste di contatto e questo anche se gli utenti non paganti (ovvero quelli che non hanno sottoscritto l'abbonamento a Parship) vedranno la nostra foto sfocata.

Come funziona Parship: il questionario scientifico

Il questionario, che per essere completato richiede circa 20 minuti, è composto da 5 parti:

Domande generiche sulla nostra personalità Domande su preferenze ed interessi. Test psicologico in cui si devono scegliere le immagini che preferiamo Domande su abitudini e alle opinioni nel quotidiano. Quesiti generici per individuare il partner ottimale

Queste 5 fasi sono tutte composte da domande a risposta multipla e questo significa che dovremo scegliere fra una o più opzioni che ci verranno mostrate per ciascuna domanda.

Inutile dire che il test è abbastanza lunghino e per qualcuno potrebbe anche essere noioso o frustrante completarlo ma se non si ha voglia di farlo è meglio lasciar perdere del tutto Parship e provare altri siti di incontri!

Alcune delle domande che possiamo trovare nel test sono:

Come reagisci alle delusioni amorose?

Dove ti piacerebbe vivere con il tuo futuro partner?

Che cosa ti potrebbe interessare soprattutto in una compagna?

Etc etc

Qui in basso vediamo un “risultato di compatibilità” che sarà disponibile su ciascun profilo ci interessi e che indicherà il nostro livello di compatibilità con quel particolare profilo. Un numero chiamato “livello di affinità” verrà calcolato e se questo numero è superiore a 100 possiamo considerarci compatibili con quel profilo.

Inoltre sarà possibile isolare e comparare gli specifici tratti della personalità che abbiamo in comune con la persona che ci interessa e di cui stiamo osservando il profilo. Tutto ciò viene calcolato proprio grazie al fatto che entrambi gli utenti hanno svolto il questionario scientifico che rappresenta il cuore portante di Parship!

Oltre al questionario un altro elemento interattivo che troveremo sul sito e che può essere utile per confermare l'affinità tra due persone è il “gioco delle immagini“!

Il gioco delle immagini avviene direttamente dentro la chat ed è un gioco semplicissimo in cui tra 10 immagine che vedremo (2 per volta) ne dovremo scegliere 5.

La persona a cui siamo interessati o con cui stiamo chattando farà lo stesso e alla fine vedremo che libello di compatibilità avremo ottenuto e cioè quante e quali immagini avremo scelto in comune.

Condizioni d'uso di Parship (Termini e Condizioni)

Ogni qual volta recensisco un sito di incontri, dedico sempre un po' di tempo all'analisi delle condizioni d'uso del servizio. Questo perchè come ho già avuto modo di precisare in moltissime occasioni, non dobbiamo dimenticarci mai che iscrivendoci a qualsiasi sito di dating stiamo praticamente sottoscrivendo un contratto che prevede delle clausole specifiche.

Molti non leggono questo “contratto” e poi si lamentano di essere stati truffati e pretendono rimborsi o quant'altro pretendendo di aver ragione, anche se di fatto non è così perchè in realtà era tutto scritto a caratteri cubitali all'interno di questo contratto (ovvero nella pagina “Termini e condizioni”, che su Parship si chiama semplicemente “Condizioni d'uso”).

Informazioni rilevanti che ho trovato nelle Condizioni d'uso di Parship

La disdetta dell'abbonamento Premium è possibile fino a 7 giorni prima della conclusione della durata dell'abbonamento solo se eseguita mediante dichiarazione esplicita ed in forma scritta.

è possibile della durata dell'abbonamento solo se eseguita mediante dichiarazione esplicita ed in forma scritta. Se non facciamo la disdetta l'abbonamento si rinnova automaticamente per lo stesso periodo di tempo per cui era stato in origine sottoscritto.

La disdetta dell'abbonamento non determina la cancellazione del nostro profilo Parship che dovrà invece essere cancellato dall'utente tramite l'area apposita.

Parship non è un mediatore di incontri e quindi NON garantisce risultati concreti ovvero non vi garantisce incontri dal vivo con ragazze

concreti ovvero non vi garantisce incontri dal vivo con ragazze Il sito non si assume responsabilità per i profili falsi presenti sulla sua piattaforma di dating

presenti sulla sua piattaforma di dating Non si assume la responsabilità per qualsiasi azione illegale perpetrata attraverso la sua piattaforma di incontri

perpetrata attraverso la sua piattaforma di incontri Non si assume nessuna responsabilità in caso in cui i server vadano down a causa di situazioni esterne

a causa di situazioni esterne Non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui i server vengano hackerati e i dati degli utenti compromessi

e i dati degli utenti compromessi Per usare il servizio bisogna avere almeno 18 anni

Devo dire che a parte il fastidio di essere costretti a fare la disdetta per iscritto almeno 7 giorni prima della scadenza dell'abbonamento a Parship, non ho trovato nulla di particolarmente strano o sospetto in queste “Condizioni d'uso”.

Ovvero non mi risulta nulla che mi possa far pensare che Parship sia un sito poco serio o addirittura truffaldino.

Chiaramente queste clausole sono necessarie alla società per tutelari da un punto di vista legale.

La società che c'è dietro Parship e come contattarla

PE Digital GmbH, Assistenza Clienti PARSHIP Italia, Speersort 10, 20095 Amburgo, Germania.

E la si può contattare al numero di fax +49 (0) 40 46 00 26-167 oppure all'indirizzo email: assistenza@parship.it!

La mia esperienza su Parship: ci sono profili falsi e bot?

Molte volte quando mi iscrivo ad un nuovo sito di incontri per recensirlo, di proposito non aggiungo alcuna foto.

Faccio questo proprio per verificare mi iniziano ad arrivare messaggi da donne più o meno avvenenti, interessate a conoscermi. Quando ciò avviene mi metto ovviamente sull'attenti e cerco di indagare oltre per capire se questi messaggi provengono da profili fake e se sono scritti da esseri umani oppure da bot.

Da questo punto di vista posso dire che Parship ha brillantemente superato la prova nel senso che non ho ricevuto messaggi sospetti da parte di nessuno, quantomeno non prima di aver aggiunto la mia foto al profilo (che i moderatori hanno approvato in circa 15 minuti).

Ho ricevuto solo alcuni “sorrisi” (che tutti gli utenti possono inviare e ricevere anche senza essere abbonati) ed un solo messaggio ovvero questo qui in basso:

Come possiamo notare il messaggio appare oscurato e per leggerlo è necessario diventare utente premium.

In sostanza non ho gli elementi sufficienti per dire di essere stato contattato da profili falsi, tuttavia non ho elementi sufficienti per dire se i “sorrisi” ricevuti, così anche come il messaggio che non posso leggere perchè oscurato, sia stato scritto da un essere umano in carne ed ossa (preferibilmente la donna nella foto) oppure se si tratti di un bot e cioè di un messaggio automatico.

Del resto un altro grande dubbio rimane sempre quello degli operatori di chat, e cioè di persone in carne ed ossa pagati dai gestori di un sito per intrattenere gli utenti. Considerando il fatto che Parship è un sito operativo da tantissimi anni, e tenendo anche conto del fatto che non hanno evidenziato questa possibilità nelle condizioni d'uso, qualora facessero una cosa simile si tratterebbe a tutti gli effetti di una truffa!

Dubito che una società con un background simile lo farebbe ma non elementi sufficienti per dirlo quindi mi astengo.

Posso però dire che dopo circa 24 ore ho ricevuto 12 sorrisi ed un solo messaggio.

Quanto costa l'abbonamento premium a Parship e cosa offre?

Come ho già avuto modo di spiegare Parship NON è assolutamente gratis anzi diciamo che senza pagare potremo fare pochissimo. Infatti potremo solo inviare “sorrisi” per attrarre l'attenzione di qualche donna potenzialmente interessante ma non potremo ne inviare e ne ricevere messaggi.

E se parlo di donne “potenzialmente interessanti” lo faccio per una semplicissima ragione: senza essere utenti paganti persino le foto degli utenti non saranno visibili in quanto ci appariranno “sfocate” e non si riuscirà a vedere praticamente nulla!

Un altra cosa che possiamo fare senza pagare è inserire utenti nella nostra lista dei preferiti ed anche giocare al cosiddetto “Gioco delle immagini” di cui vi parlerò in seguito!

Altra cosa che possiamo fare senza essere utenti paganti è quella di mettere like a specifiche parti del profilo di una persona. Per esempio potremo mettere un like alla descrizione di questa persona e lei riceverà la notifica in chat. Questa è una feature molto interessante che abbiamo già visto nel corso della recensione fatta a Hinge (che tra l'altro è un sito che ha lo stesso obbiettivo finale di Parship e cioè la ricerca dell'anima gemella).

Ma quali sono i vantaggi che ci offre l'abbonamento premium a Parship?

Ecco nell'immagine qui in basso tutta la lista dei vantaggi che otterremo sottoscrivendo un abbonamento a Parship.

Cerchiamo di analizzarli individualmente.

Scambio e lettura dei messaggi: semplicemente potremo inviare e ricevere messaggi e leggerli in chiaro.

semplicemente potremo inviare e ricevere messaggi e leggerli in chiaro. Visione delle foto condivise/autorizzate: potremo vedere le foto di tutti gli utenti senza alcun filtro sfocatura ed anche le nostre foto che invieremo agli utenti appariranno, se lo vorremo, non sfocate.

potremo vedere le foto di tutti gli utenti senza alcun filtro sfocatura ed anche le nostre foto che invieremo agli utenti appariranno, se lo vorremo, non sfocate. Ricerca per area geografica: questa è una feature molto importante considerando che Parship per gli utenti non paganti non permette di effettuare alcuna ricerca ma ci permette solo di interagire con gli utenti che l'algoritmo ci suggerisce.

questa è una feature molto importante considerando che Parship per gli utenti non paganti non permette di effettuare alcuna ricerca ma ci permette solo di interagire con gli utenti che l'algoritmo ci suggerisce. Visualizzazione lista visitatori del mio profilo: potremo scoprire chi ha visualizzato il nostro profilo.

potremo scoprire chi ha visualizzato il nostro profilo. Persone proposte sempre aggiornate (ci verranno proposte più persone da conoscere e saranno più frequentemente aggiornate)

Verifica ID: avremo un filtro di ricerca specifico che ci permetterà di vedere solo i profili “verificati da parship” e quindi profili che sono quasi sicuramente autentici.

Alcuni pacchetti di abbonamento offrono inoltre la “garanzia di contatto” ed a breve vi spiegherò di cosa si tratta!

Ma quanto costa l'abbonamento a Parship e cosa ci offre?

Diamo un occhiata all'immagine qui in basso:

Come possiamo vedere ci sono 3 pacchetti di abbonamenti possibili:

3 mesi per 39.9 euro al mese (ovvero 119.7euro addebitati in un pagamento unico)

per 39.9 euro al mese (ovvero 119.7euro addebitati in un pagamento unico) 6 mesi per 29.9 euro al mese (ovvero 179.4 euro addebitati in un pagamento unico)

per 29.9 euro al mese (ovvero 179.4 euro addebitati in un pagamento unico) 12 mesi per 24.9 euro al mese (ovvero 298.8 euro addebitati in un pagamento unico)

Il pagamento può avvenire con carta di credito oppure con Paypal!

I prezzi di Parship sono mediamente più alti di circa un 20-30% rispetto ad altri siti di incontri appartenenti alla stessa categoria. Ad esempio come abbiamo visto nella recensione su Be2 il prezzo dell'abbonamento su Be è di 3 mesi a 29.9 euro al mese, ovvero ben 10 euro in meno rispetto a Parship.

Stessa cosa dicasi per Meetic (con la sua variante Meetic Affinity) che nonostante vanti molti più iscritti mantiene il prezzo mensile sui 29 euro addirittura con il pacchetto di un solo mese!

Tuttavia dobbiamo anche far presente che alcuni pacchetti di abbonamento ovvero quello dei 6 mesi e quello dei 12 mesi comprendono anche la cosiddetta “garanzia di contatto“!

Cosa è la Garanzia di contatto di Parship?

La garanzia di contatto è offerta da Parship nei pacchetti di abbonamento da 6 mesi e 12 mesi.

Vediamo di cosa si tratta esattamente:

Come possiamo leggere in pratica ci vengono garantiti i contatti con 5 membri se abbiamo sottoscritto l'abbonamento di 6 mesi. Mentre per l'abbonamento di 12 mesi ci sono garantiti 7 contatti. Oppure con l'abbonamento di 24 mesi (che attualmente non sembra essere più disponibile) ci vengono garantiti 10 contatti.

Purtroppo leggendo quando è scritto ci rendiamo conto di cosa si intenda esattamente per “contatto” e personalmente avrei preferito di gran lunga se non si considerassero i “sorrisi” dato che sono spesso inviati in maniera superficiale e con un semplice click.

In ogni caso sempre meglio di nulla, è comunque una garanzia che altri siti di incontri non forniscono!

Come ottenere lo sconto del 25% sull'abbonamento di Parship

Se vi siete registrati da poco vi consiglio di usare questa strategia per ottenere uno sconto del 25% sull'abbonamento Parship!

Aspettate un minimo di 12 ore dal momento della vostra registrazione.

Dopo di che cliccate sul pacchetto di abbonamento da 12 mesi come se voleste acquistarlo, ma una volta arrivati alla pagina dove si dovrebbe inserire la carte di credito o fare il login su Paypal, tornate indietro come se ci aveste ripensato.

A distanza di una mezz'oretta rifatelo di nuovo.

In un periodo di tempo variabile dai 30 minuti alle 24 ore dovreste ricevere la favolosa offerta sconto del 25%.

Vi dovrebbe apparire un messaggio ad indicarvela, ma se per caso non apparisse provate a simulare di nuovo l'acquisto e vi apparirà direttamente sulla pagina dove sono indicati i pacchetti di abbonamenti disponibili!

Bene, se volevate iscrivervi a Parship ad un prezzo scontato ci siete appena riusciti. Ma affrettatevi perchè lo sconto sarà valido solo per 12 ore!

Processo di verifica dei profili (scudo blu)

Per evitare o quantomeno arginare il fenomeno dei profili fake, parship utilizza un processo di verifica dei profili, che tuttavia è opzionale!

In pratica i profili verificati avranno il simbolo di uno scudo blu ben visibile sulla pagina e questo indicherà agli altri utenti che

Ma come funziona questo processo di verifica?

Beh, in realtà è più semplice di quello che sembra. Praticamente se vorremo diventare utenti verificati dovremo aggiungere un numero di cellulare al nostro profilo. Dopo di che riceveremo un messaggio sms con un codice e dovremo inserire quel codice sul sito. Fatto questo il profilo sarà verificato e ci apparirà questo “scudo blu”.

Nulla di innovativo insomma. Lo stesso processo di verifica lo troviamo su Fdating (dove però è obbligatorio) e su diversi altri siti di incontri che vogliono combattere il fenomeno dei profili falsi!

I video appuntamenti anti covid-19

Proprio come hanno già fatto diversi siti per incontri anche Parship si è adattato e adesso propone una funzione per fare incontri in videochat tra utenti sostituendole agli incontri dal vivo.

Nulla di particolarmente innovativo sia chiaro.

Semplicemente potremo videochattare con gli utenti che ci interessano a condizione di chattare con l'utente che ci interessa da almeno un po' di tempo e, soprattutto, essere utenti premium.

Non ho potuto testare queste funzione perchè non mi sono abbonato al sito.

Pareri e opinioni su Parship

Molto spesso prima di trarre delle conclusioni sulla effettiva efficacia di un sito di incontri, faccio la cosa più logica possibile, ovvero vado a vedere quali sono le opinioni ed i pareri che hanno già espresso le altre persone.

Questo perchè sebbene io scriva recensioni su siti di incontri da 10 anni qui su TBWT.com, esiste sempre una seppure minima possibilità di sbagliarsi.

Quindi vediamo un po' cosa si dice online su Parship!

Quella che possiamo leggere nell'immagine in alto è una delle critiche più frequenti. Le opinioni negative su Parship determinate proprio dal rinnovo automatico dell'abbonamento, infatti, si sprecano. Purtroppo però da un punto di vista legale in molti di questi casi è proprio Parship ad aver ragione. Ed è per questo che nel corso delle mie recensioni vi ricordo sempre di leggere le patine dedicate ai Termini e Condizioni d'uso di un sito, soprattutto se volete sottoscrivere abbonamento a pagamento!

Altri aspetti negativi che vengono segnalati dagli utenti:

Servizio assistenza clienti inesistente o poco efficace

Richieste di rimborsi ignorate

Pochi utenti iscritti sulla piattaforma e quindi poche possibilità di incontri

Ci sono anche diverse opinioni positive di persone che dicono di aver incontrato l'anima gemella ed elogiano il sito ma devo ammettere che tutte queste recensioni negative e su tanti aspetti diversi mi hanno fatto riflettere.

Parship è una truffa oppure funziona?

Quando recensisco un sito di incontri questa è praticamente sempre la domanda più importante di tutte ed infatti rispondo alla fine della recensione, solo dopo aver analizzato il sito in maniera quanto più approfondita possibile.

Quello che mi sembra chiaro in questo caso è che Parship NON è una truffa. E' un sito storico che ha alle spalle una società solida con sede in Germania (ad Amburgo).

Tuttavia la mia impressione è che nonostante il “questionario scientifico” sia molto ben realizzato e permetta effettivamente di individuare le persone con noi compatibili, in realtà il sito italiano ovvero Parship.it ha ancora troppi pochi iscritti per giustificare una richiesta economica così elevata come i quasi 40 euro al mese richiesti dal sito.

Forse in Germania dove Parship è più diffuso può aver senso, ma in Italia e per quella cifra, se proprio fossi interessato a spendere soldi per un sito di incontri romantici (cosa che assolutamente non sono) allora mi butterei su Meetic!

Però come ben sapete io non amo pagare siti di incontri e quasi tutti i miei incontri provengono da siti di dating gratuiti che ho inserito in un apposita lista creata per TBWT.com!

Come eliminare il profilo su Parship e disdire abbonamento

E' fondamentale fare la distinzione tra cancellare il profilo su Parship e disdire l'abbonamento.

Infatti se cancelleremo il profilo senza inviare la raccomandata di disdetta dell'abbonamento potremo ricevere ulteriori accrediti sulla nostra carta di credito quindi è importante fare molta attenzione. Se volete essere sicuri ed evitare sorprese leggetevi bene come disdire il rinnovo dell'abbonamento ed a chi spedire la raccomandata!

Se invece volete realmente solo eliminare il profilo su Parship avrete due opzioni a disposizione:

Rendere il profilo invisibile agli altri

Cancellare definitivamente il profilo

Per accedere ad entrambe queste opzioni dovremo cliccare sull'icona in alto a destra con la nostra foto, da li clicchiamo su “I miei dati Parship” e poi su “Gestisci il profilo” .

Con un semplice click potremo rendere il profilo invisibile agli altri e quindi sostanzialmente metterlo in pausa, oppure eliminarlo definitivamente dal sito… ma per fare ciò, dato che si tratta di un azione irreversibile, dovremo inserire la nostra password!

La privacy su Parship

Con le funzioni che ci permettono di nascondere il nostro stato online o rendere il profilo invisibile a tutti siamo già abbastanza tutelati.

Se consideriamo anche che tutti gli utenti non paganti vedranno le nostre foto con un forte effetto sfocatura, possiamo dire che Parship sembra tutelare abbastanza bene la privacy dei suoi utenti.

Del resto fino ad ora nel corso di tutti questi anni non risulta esserci stata nessuna fuga di dati o violazione da parte di hacker quindi per quel che concerne la Privacy possiamo dire che Parship sembra un sito affidabile e sicuro!

Siti simili e Alternative a Parship (gratuite)

Se parliamo di siti simili a Parship dobbiamo certamente pensare ai siti di incontri romantici ovvero a quei siti di dating rivolti a chi cerca l'amore della vita o la cosiddetta anima gemella.

Tra questi mi sento di menzionare il popolarissimo Meetic Affinity, Be2, Lovepedia e Nirvam, ma anche Okcupid, Match.com, Friendscout24, Hinge e tantissimi altri (quasi tutti recensiti qui su Tbwt.com).

Da un punto di vista prettamente concettuale visto che la finalità è fondamentalmente la stessa diciamo che come si evince nella recensione su Facebook Dating, quest'ultimo è diventato un competitor diretto di Parship ed tra le altre cose è l'unico ad essere completamente gratuito, almeno per il momento.

Tuttavia praticamente tutti questi sono siti di dating a pagamento e molti hanno ottenuto dal sottoscritto un voto sotto la sufficienza nel corso delle relative recensioni.

Per questa ragione se volete incontrare ragazze senza spendere un centesimi ed usando siti che vi danno risultati concreti vi consiglio vivamente di dare un occhiata alla Lista dei Migliori siti Di Incontri Gratuiti Consigliati da TBWT.

E' una lista che rappresenta il frutto di oltre 10 anni di recensioni fatte da me in persona qui su Tbwt.com! Aggiorno questa lista regolarmente e sono i siti che uso io per rimorchiare ed incontrare ragazze. Ah dimenticavo che gli oltre 200 commenti positivi ricevuti dimostrano i risultati ottenuti dagli utenti che hanno scoperto questi siti grazie a me e li usano regolarmente. Sono pure gratuiti perciò non aggiungo altro!

Il link lo trovate in basso sotto le stelline gialle!

Conclusioni

Parship è un sito di incontri romantici che possiamo definire storico dato che è operativo dal lontano 2001, inizialmente solo in Germania. Nel 2002 raggiunse l'Italia e molti altri paesi europei.

Il sito utilizza un questionario scientifico ideato dallo psicologo Hugo Schmale per determinare le affinità tra gli utenti e permettere ai più compatibili di interagire tra loro. Tutto sembra studiato molto bene e la piattaforma sembra moderna e veloce.

Peccato solo che senza pagare non si possa fare praticamente nulla e che i costi dell'abbonamento premium siano di un 30% più alti rispetto ai siti competitori senza che ci sia di fatto un maggior valore offerto agli utenti.

Anzi sembra che il numero di utenti iscritti sia basso, quantomeno in Italia e questo rende sicuramente difficoltoso trovare la nostra dolce metà.

Aggiungiamoci anche il fatto che per evitare il rinnovo automatico dell'abbonamento dovremo fare una richiesta scritta ed inviarla per raccomandata e la frittata e fatta!

Il mio consiglio è sempre lo stesso, date un occhiata alla lista dei migliori siti di incontri GRATUITI suggeriti da TBWT (il link è in basso sotto le stelle gialle) e non vi servirà altro per incontrare ragazze, come del resto testimoniano i tantissimi commenti positivi ben visibili sulla pagine della lista.

Il mio voto a Parship è 5!

Parship funziona o è una Truffa? Recensione Opinioni e Alternative per Incontrare l'Amore! 5 (100%) 1 vote (100%)vote