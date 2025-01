🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Inoltr il fatto che il sito si concentri esclusivamente sui massaggi per adulti lo rende più mirato rispetto ad altre piattaforme più generiche. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi cerca un servizio specifico e non vuole stare a sfogliare centinaia di annunci escort per trovare quello che gli interessa.

Difetti e aspetti migliorabili

Come ogni piattaforma, anche MassaggioIT ha i suoi punti deboli. Uno dei principali è la mancanza di un controllo rigoroso sugli annunci. Non è raro imbattersi in descrizioni poco chiare o in immagini che sembrano prese da internet piuttosto che rappresentare realmente i professionisti del massaggio. Questo può creare false aspettative per gli utenti e i cosiddetti “missili” (ossia fregature nel gergo dei punters).

Un altro problema è legato alla ripetizione dei contenuti. Come già accennato, il sito utilizza lo stesso script di Amasens, il che lo rende poco originale. Chi ha già visitato Amasens potrebbe avere una sorta di dejà vu accedendo a MassaggioIT e molti annunci presenti su Amasens sono anche su Messaggioit.

Non voglio essere frainteso, è un sito utile che svolge il suo scopo, ma personalmente avrei dedicato un po' più di attenzione ai dettagli. Quantomeno il logo si poteva creare con un po' più di originalità per dare un identità al portale.

MessaggioIt si paga o è gratis?

L'intero funzionalmento del sito è identico a quello visto su Amasens. Quindi, per inserire annunci non si paga ma per dargli visibilità, con le cosiddette “risalite” servono dei crediti che sono a pagamento. Qui nell'immagine in basso possiamo vedere il listino prezzi:

Notiamo che i prezzi sono molto più bassi di quelli che troviamo su Amasens.com, immagino perchè questo portale è meno popolare è conosciuto.

Esperienza utente

Navigare su MassaggioIT è piuttosto semplice. La barra di ricerca funziona bene, anche se a volte i risultati possono essere un pò confusi. Ad esempio, cercando un massaggio in una città specifica, è possibile trovare annunci di località vicine, il che non è sempre ideale. Un altro aspetto che ho notato è la velocità di caricamento. Il sito è abbastanza reattivo, data la sua estrma leggerezza e si naviga bene anche su dispositivi mobili senza richiedere lo sviluppo di un appa dedicata.

Verifica dell'età obbligatoria?

Sul MassaggioIt è prefista la possibilità di verificare la tua età fornendo i documenti di identità. Il servizio è offerto da Yoti.com quindi dovrebbe essere affidabile ma personalmente non mi fiderei comunque di dare i miei documenti. Oltretutto sembra che gli annunci si possano pubblicare anche senza aver verificato la propria età quindi non mi è ben chiaro a cosa serva aver integrato questa possibilità sulla piattaforma.

Conclusione

In definitiva, MassaggioIT.com è un sito che fa il suo lavoro senza troppi fronzoli. Se siete alla ricerca di massaggi erotici e volete una piattaforma semplice e diretta per trovare massaggiatrici esperte, non necessariamente solo per massaggi erotici, potrebbe valere la pena darci un'occhiata. Tuttavia, non aspettatevi nulla di particolarmente innovativo o diverso rispetto ad altre piattaforme simili, come Amasens. E sicuramente il numero di annunci non è paragonabile a quella di altre piattaforme come Bakecaincontri o Escortadvisor che hanno una maggior popolarità ed una storia molto più lunga alle spalle. Ma va detto che spesso sono proprio sui portali come Massaggioit che si trovano annunci hot più interessanti e meno inflazionati, magari con massaggiatrici alle prime arme pronte ad offrirci esperienze davvero indimenticabili e meno incentrate sul vile denaro. In conclusione, MassaggioIT.com è funzionale e leggero. Se cercate qualcosa di specifico nel campo dei massaggi erotici, può essere una risorsa utile. Mi dispiace solo che i massaggi non siano suddivisi per categoria.

Per tutte le ragioni elencata nel corso di questa recensione il mio voto per Massaggioit è un 6.5.