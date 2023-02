Oggi vi propongo una dettagliata recensione su Bakeca Incontri (sito ufficiale https://www.bakecaincontrii.com). quindi bando alle ciance e vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante da scrivere!

Che cosa è Bakeca Incontri e quale è la sua storia

Bakecaincontri è anche chiamato a volte Bakeca Annunci dato che si tratta di uno storico sito di annunci per adulti in cui uomini e donne single in Italia inseriscono i loro annunci erotici con l'intenzione di fare nuove conoscenze e realizzare incontri di sesso. Del resto lo slogan principale del sito “Incontri piccanti nella tua città” e credo che questo sia più che sufficiente per comunicare che genere di annunci personali dovremmo aspettare di trovare.

Il sito appartiene alla Neottolemo LDA con sede legale in Portogallo ed è disponibile per numerose nazioni in Europa, Asia e persino centro e sud America. Questo perché fa parte del gruppo Skokka Network, ovvero uno dei veterani nel settore annunci erotici per adulti e siti di incontri!

Si tratta di un portale di incontri per adulti che possiamo definire “storico” considerando che ha alle spalle oltre 15 anni di attività ma in passato usava un dominio differente. Non sono note le ragioni per qui fu aggiunta quella “i” di troppo alla fine del nome dominio, ma presumibilmente deve esserci dietro qualche problematica di natura legale che ha reso tale scelta obbligata.

Il portale di Bakeca Incontri è attualmente classificato al 1° posto tra i siti di Incontri e relazioni più visitati in Italia (da una analisi effettuata nel mese di ottobre 2022). Stiamo parlando di uno dei siti di incontri per adulti più popolari al mondo e che in Italia vanta la grande maggioranza della sua utenza. Il sito è utilizzato da utenti, etero, gay, trans, coppie scambiste e capita persino di trovare qualche annuncio romantico ma in linea di massima la maggior parte degli annunci sono di natura erotica e vengono proposti principalmente incontri occasionali, sesso senza compromessi e trombamicizie.

Chi sono (e quanti sono) gli utenti che usano Bakeca Incontri?

Diamo un occhiata alle immagini in basso per farci un idea su chi siano gli utenti che usano questo portale di annunci per adulti.

In questa prima immagine si può osservare come Bakeca Incontri abbia oltre 30 milioni di visite al mese e superi ampiamente anche portali per adulti super popolati come come Annunci69, recentemente recensito qui su TBWT con una nuova recensione 2023.

Il trend delle visite appare inoltre in crescita, dato che nell'ultimo mese c'è stato un incremento di traffico 6.10%! Va inoltre osservato il fatto che il “bounce rate” (o frequenza di rimbalzo) sia solo del 13.20% e questo significa che circa l'87% degli utenti che visitano Bakekaincontri rimangono sul sito e lo usano realmente con una durata media di oltre 10 minuti al giorno per utente.

Come possiamo in questa seconda immagine (in basso) l'82.61% degli utenti che usano il portale sono uomini, mentre solo il rimanente 17.39% sono donne. Si nota inoltre che l'età media degli utenti oscilla principalmente tra i 25 ed i 54 anni, con circa il 63% degli utenti che rientra in questa fascia d'età.

E per finire vediamo, nell'immagine in basso, come la grande maggioranza degli utenti che usano bakekaincontrii.com (ossia quasi il 98%), perlopiù in cerca di avventure sessuali e sesso facile, siano utenti italiani.

Inoltre voglio aggiungere che sebbene non sia visibile nell'immagine quasi il 50% del traffico che raggiunge Bakecaincontrii.com è diretto mentre il restante 45% viene dai motori di ricerca come Google e Bing e da fonti referral, come ad esempio banner pubblicitari presenti su siti simili che trattano tematiche per adulti tipo phica.net. Ad oggi il portale di Bakeca Incontri vanta oltre 3 Milioni di iscritti e una grande fetta di questi utenti siano effettivamente utenti attivi che utilizzano realmente la piattaforma per visionare o inserire annunci erotici sperando in un incontro di sesso.

Come registrarsi su Bakeca Incontri

Il processo di registrazione su Bakecaincontrii è realmente molto veloce anche perché l'utente non dovrà personalizzare alcun profilo e non gli verrà neppure chiesto di scegliere un nickname. Dovremo solo indicare un indirizzo email e scegliere una password. Poi dovremo accettare termini e condizioni e risolvere hCaptcha (simile a ReCaptcha di Google) per dimostrare di essere degli esseri umani e non dei bot.

Dopo aver fatto questo riceveremo una email di verifica e dovremo cliccare sul link per verificare il nostro indirizzo email ed iniziare ad usare il portale. Diamo un occhiata all'immagine in basso:

La registrazione non prevede neppure la compilazione di un test della personalità, ne ci viene chiesto di rispondere a domande sulla nostra persona, ed è pertanto realmente molto veloce da completare.

Come funziona Bacheca Incontri?

Le categorie principali in cui vengono inseriti gli annunci per adulti presenti su Bakeca Incontri sono:

Donna cerca uomo

Uomo cerca donna

Uomo cerca uomo

Donna cerca Donna

Coppie

Cerco amici

Cerco l'anima gemella

La sezione più popolata di annunci è senza dubbio quella “donna cerca uomo” dove sono inoltre inclusi molti annunci trans per adulti, dato che non esiste una categoria di annunci dedicata in maniera esplicita ad i transessuali.

Come inserire annunci su Bacheca Incontri?

Prima di tutto bisogna chiarire che che è possibile inserire annunci erotici o romantici su Bakeca Incontri anche se non si è utenti registrati. In ogni caso si dovranno necessariamente specificare un email (non visibile online all'interno dell'annuncio) ed un numero di cellulare dove poter essere contattati.

I dati necessari sono:

Seleziona categoria

Seleziona la città

Età

Titolo dell'annuncio

Testo dell'annuncio

Indirizzo email

Numero di telefono

Recentemente è stato anche aggiunto un tasto “whatsapp” che qualora selezionato, permette agli utenti di inviare rapidamente un messaggio su whatsapp al numero che abbiamo indicato nell'annuncio.

La verifica sms

Dopo aver inviato la richiesta di pubblicazione del nostro annuncio, riceveremo un sms di conferma al numero da noi indicato e solo dopo aver cliccato sul link in esso contenuto il nostro annuncio sarà pronto per la pubblicazione. È comunque possibile che ci possano essere ritardi per via della approvazione manuale dell'annuncio, che sembra venir fatta a campione oppure quando l'annuncio contiene termini o immagini particolari che potrebbero infrangere il regolamento di Bakeca Incontri.

Certamente richiedere un numero di telefono per l'inserimento dell'annunci è anche un modo per prevenire abusi e bot che potrebbero pubblicare falsi annunci erotici in maniera automatizzata… dato che comprare un nuovo numero per inserire un singolo annuncio non sarebbe certamente una strategia conveniente per nessun malintenzionato.

Del resto sembra essere proprio questa la ragione per cui molti annunci contengono foto porno che includono il numero di telefono, dato che presumibilmente quel numero è già stato usato in precedenza per inserire altri annunci e magari è stato bannato per violazione del regolamento oppure semplicemente dovrebbe pagare per poter pubblicare un nuovo annuncio!

Bakeca incontri contiene annunci escort: ma è legale?

Il regolamento di Bakeca Incontri (visionabile nella pagina Temini e Condizioni di BakecaIncontri) dice chiaramente che non sono ammessi:

Contenuti di natura offensiva

Contenuti di natura diffamatoria

Contenuti volgari o contenenti oscenità

Annunci contenenti blasfemia sotto forma di immagini o testo

Annunci contenenti violenza sotto forma di immagini o testo

Annunci che contengono riferimenti a prestazioni sessuali a pagamento (in maniera implicita o esplicita)

Annunci che non siano annunci relativi ad incontri

Annunci che non sono scritti in italiano

In sostanza gli annunci di escort NON dovrebbero essere permessi, ed anche gli annunci che contengono foto scabrose dovrebbero essere vietate.

Nonostante questo però è innegabile il fatto che ci siano annunci con foto e video porno amatoriali e che in diversi di questi annunci sia assolutamente chiaro che si tratti di annunci escort (a volte anche escort occasionali) in cui si fa più o meno esplicitamente riferimento al sesso a pagamento.

E allora come mai questi annunci vengono tollerati?

Beh, immagino che sia nell'interesse di Bakeca non eliminare oltre il 99% degli annunci presenti sulla piattaforma (specialmente gli annunci “donna cerca uomo”) ma nonostante ciò a volte, forse in maniera simbolica, alcuni annunci vengono effettivamente rimossi per aver violato le regole sopra menzionate. Diversi utenti lamentano il fatto che un occhio viene chiuso solo se paghi ma questo lo analizzeremo meglio in seguito.

Bakeca Incontri può essere accusato di favoreggiamento della prostituzione?

La quasi totalità delle piattaforme di annunci sessuali per adulti, ed in special modo le piattaforme che contengono annunci di escort, come ad esempio Escort Forum ed Escort Advisor, si muovono in una zona grigia dove il rischio di finire in tribunale con accuse molto pesanti, non è certo da sottovalutare.

Vi siete mai domandati perché quasi tutti questi siti utilizzino un dominio punto com e non un punto it. Avete notato che alcuni addirittura si sono spostati sui nuovi domini punto xxx?