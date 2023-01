🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Pareri e opinioni su Annunci 69: carsex e annunci funzionano?

In rete ci sono siti dedicati alla recensioni di siti e servizi vari. Il più noto tra tutti è Trustpilot.

Tra le principali critiche che vengono indirizzate a questa community adult abbiamo sicuramente al primo posto quelle in cui ci si lamenta del fatto che i singoli hanno davvero poche possibilità di fare sesso e che molte donne se la tirino e si atteggino anche se in realtà sono già piuttosto attempate o bruttine.

Qui in basso un opinione tipo di un utente insoddisfatto:

Ovviamente ci sono anche opinioni positive e provengono soprattutto da coppie che utilizzano con successo la piattaforma per incontri o semplice esibizionismo.

Faq su Annunci69: domande e risposte rapide per fugare ogni dubbio

Qui di seguito elencherò una serie di domande frequenti che potrebbero aiutarti in caso tu abbia dubbi o perplessità su Annunci69 e ti serva una risposta veloce. Puoi lasciare un commento in basso nel caso in cui la tua domanda non sia presente in questa lista.

Posso incontrare donne o coppie su Annunci69 se sono singolo?

Qualche incontro fortuito è certamente possibile ma in genere le coppie sono molto richieste dai single quindi la domanda è molto maggiore dell'offerta. Pertanto se sei singolo il consiglio è quello di provare un mese Vip e vedere cosa accade. Si le possibilità ci sono ma dipende da molti fattori pertanto la cosa migliore è provare. In ogni casi la possibilità di fare incontri dal vivo con coppie c'è se diventi vip e sai presentarti bene (creando un profilo interessante) e giocarti bene le tue carte.

Chi si può registrare su A69?

Chiunque a patto che sia maggiorenne e che non abbia intenzione di commettere attività illecite!

Cosa è un “annuncio certificato” ?

E' un annuncio approvato dallo staff di Annunci69 che garantisce la sua autenticità. Per certificare il proprio annuncio si deve inviare un selfie, anche a volto coperto, che contenga il nickname dell'utente che vuole pubblicare l'annuncio e la scritta A69 su un foglio bianco ben in evidenza. Quando un annuncio è certificato apparirà il badge che vediamo qui a lato.

Cosa è la videochat di Annunci69?

Si tratta di una videochat assolutamente gratuita stile Chatroulette, Omegle o Bazoocam in cui chiunque può mettersi in contatto casuale con altri utenti che utilizzano la piattaforma di annunci69.

Cosa significa “diventare fan” di qualcuno?

E' possibile diventare fan di alcuni utenti semplicemente cliccando sul bottone presente nei loro profili “diventa fan”.

Perchè il mio account è stato sospeso e come posso recuperarlo?

Se il tuo account è stato sospeso le cause possono essere molteplici ma in genere significa che hai violato il regolamento. Ad esempio è vietato avere più account e se si è in coppia si dovrebbe creare un unico account per la coppia e non account multipli. Inoltre parlare di soldi ed offrire incontri in cambio di denaro è assolutamente vietato. Perciò se il tuo account è stato sospeso contatta il supporto e certamente se sei in buona fede ti aiuteranno a risolvere il problema.

Cosa sono i “last minute”?

E' un modo per farsi pubblicità su Annunci69 o per meglio dire, per dare maggiore visibilità al proprio profilo e/o annuncio. I last minute sono dei messaggi in tempo reale che scorrono su una barra specifica presente in alto sul sito, e che rimangono visibili agli altri utenti solo per un periodo limitato. Un last minute mette in mostra il nostro profilo con l'obbiettivo di generare un maggior numero di contatti e interazioni.

La parola Annunci69 apparirà sull'estratto conto della carta?

Assolutamente no. Per tutelare la privacy degli utenti in nessun caso questo potrà accadere. Sulla tua carta apparirà il riferimento ad un pagamento generico.

E' possibile bloccare utenti molesti?

Certamente si ma purtroppo questa funzione è riservata agli utenti vip. La funzione blocca ci permetta di bloccare utenti con cui non vogliamo più avere contatti aggiungendoli ad una blacklist. Dopo il blocco non potremo interagire in alcun modo. Il blocco è comunque reversibile in caso cambiassimo idea in futuro.

Come posso eliminare il mio account su annunci69?

Vai su “impostazioni account” cliccando prima sul tuo nome utente (nella barra in alto a destra se sei su desktop). Poi clicca su “Elimina Account”. L'eliminazione del profilo è irreversibile quindi pensaci bene prima di agire.

Posso segnalare utenti che non si comportano correttamente?

Certamente si. Esiste una funzione “segnala abuso” che ti permette di segnalare comportamenti scorretti ed abusi inviato messaggi allo staff. Saranno poi loro dopo una revisione manuale del problema a decidere cosa fare.

Cosa è un feedback ed è possibile cancellarlo?

Un feedback è semplicemente la tua opinione su un esperienza avuta nell'interazione con un altro utente. Se lasci un feedback non è possibile cancellarlo però potresti contattare il supporto in caso ci siano ragioni particolari relative alla sicurezza, per cui sarebbe meglio rimuovere quel feedback.

Ci sono profili fake (profili falsi) su annunci69?

E' possibile ed è per questo che bisogna fare attenzione e sarebbe meglio interagire sempre e solo con profili certificati ovvero che abbiano già maturato esperienze reali sulla piattaforma ed inseriscano “annunci certificati”.

Esiste un app di Annunci69?

Sfortunatamente non esiste una app di annunci69 e questo è facilmente spiegabile vista la natura del servizio che è riservato agli adulti e che sicuramente non sarebbe accettato sull'Apple Store avendo contenuti espliciti. Forse su Google Play riuscirebbero a starci ma evidentemente il gioco non vale la candela. Inoltre va precisato che è attualmente disponibile una versione mobile di annunci69 e pertanto la navigazione del sito risulta essere molto intuitiva e comoda anche se eseguita da dispositivi lenti ed obsoleti!

Ci sono siti simili e alternative ad Annunci69 in Italia?

Esistono a livello internazionale community interamente dedicate al sesso ad alle coppie swingers come ad esempio Joyclub (che ha anche una bella sezione dedicata al BDSM) e Adult Friend Finder. Purtroppo però su queste piattaforme gli utenti italiani scarseggiano. In alternativa ci sono forum come Phica.net ad esempio ma trattandosi unicamente di un forum non offre certamente quella varietà di contenuti e possibilità che troviamo invece su A 69. Sicuramente il vero punto di forza di Annunci69 è il numero di utenti italiani, tra cui tantissime coppie che praticano scambismo e tante donne esibizioniste, che non solo sono iscritte… ma si dimostrano realmente attive sulla piattaforma!

Annunci69 tutela la mia privacy?

Si ma considera anche la possibilità che ci possa essere una perdita di informazioni e dati per opera di terzi come ad esempio hacker. Onde evitare problematiche ricorda sempre che sei su internet e che devi essere tu in primis a tutelare la tua privacy e a non esporti mai più del necessario. Le fantasie sessuali possono essere un bel gioco e dare molto piacere ma la testa dovremmo mettercela sempre e comunque!

Non ho ricevuto l'email di attivazione. Cosa posso fare?

Controlla la casella spam in caso sia finita lì, Se dopo alcune ore ancora non l'hai ricevuta contatta il supporto.

Posso cambiare il nickname scelto su Annunci69?

Non è possibile cambiare l'username scelto purtroppo. Tuttavia potrai cancellare il tuo profilo esistente e crearne uno nuovo ma secondo il regolamento, dovrai aspettare 5 giorni prima di poterti iscrivere nuovamente.

Posso chiedere il rimborso del costo dell'abbonamento?

Nelle condizioni del servizio è chiaramente specificato che il Rimborso dell'abbonamento NON è assolutamente possibile in alcun caso.

Come posso contattare la redazione di annunci69 per avere supporto?

Puoi mandare una mail all'indirizzo: redazione@annunci69.it

Conclusioni

Annunci69 è un sito serio che si è costruito una reputazione nel corso di ben 20 anni di attività essendo stato creato nel 2003. Con quasi 700.000 iscritti è “la community scambista e open minded più grande in Italia”! Alcuni dicono che funziona solo se si è in coppia ma in realtà anche i singoli possono ottenere risultati. Tuttavia vista l'altissima competizione legata alla limitata presenza di coppie se paragonate al numero degli utenti singoli, è quasi obbligatorio abbonarsi e diventare vip… se si vogliono aumentare le proprie chances di fare sesso e incontri interessanti. Le opinioni in rete sono contrastanti e molte provengono da singoli insoddisfatti che non hanno ottenuto i risultati sperati. In ogni caso diverse funzioni della piattaforma sono gratuite, il costo mensile è mediamente basso se comparato ad altre community per adulti e siti di incontri, ed inoltre non è presente il rinnovo automatico dell'abbonamento (quindi non avremo addebiti a sorpresa sulla carta di credito).

Per tutti questi motivi il mio voto finale per Annunci69 è un 7 pieno!