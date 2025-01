🔥 Sei stufo delle solite fregature? 🔥

Ovviamente questi numeri ci dicono poco e niente perchè quello che davvero conta è, quanti crediti servono per compiere azioni sul sito?

Ebbene, solo per inviare un “bacio” ne servono 30. Mentre per inviare messaggi, servono ben 50 crediti. Questo significa che se 200 gettoni (o crediti) costano 7.49€, nell'ipotesi che cimpriamo il pacchetto più economico.. pagheremo ben 1.87€ per ciascun messagio inviato. Si avete capito benissimo. Quasi 2€ per messaggio inviato che è ben oltre la grande maggioranza dei siti simili che ho recensito qui su TBWT.com

Ci sono bot e profili falsi?

Subito dopo la registrazione si iniziano a ricevere messaggi da diverse milf, tutte piuttosto avvenendi e alcune in pose estremamente esplicite ossia di fatto pornografiche. Il numero di tali messaggi è irrealistico in quanto risulta molto difficile credere che un profilo come il mio, senza nemmeno uno straccio di foto, possa aver suscitato tanto interesse nelle donne registrate al sito. Quindi la prima naturale sensazione è che si tratti di messaggi automatizzati inviati da bot.

Tuttavia rispondendo a questi messaggi, analizzando la qualità delle risposte ottenute, sembra che dall'altra parte ci sia qualcuno in carne ed ossa. Potrebbe essere un operatore di chat? Possibile. Ma anche un chatbot potrebbe rispondere in quel modo perchè oramai l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, ed esistono modelli come DeepSeek che sono addirittura migliori di Chatgpt ed essendo open source, possono praticamente usati senza alcuna limitazione per fare qualsiasi cosa, anche impersonare donne fittizia su siti di incontri.

Ovviamente non posso dimostrare chi davvero ci sia dall'altra parte, ma dopo tanti anni passati qui su TBWT.com a recensire siti di incontro, diciamo che mi sono fatto il callo e certe dinamiche le riconosco abbastanza bene.

Come cancellare il profilo su Mymilf

Per eliminare il profilo ci basta cliccare sull'icona (in alto a destra se siamo da desktop) che mostra il nostro profilo, e da li poi troveremo una piccola icona con 3 linee orizzontali. Cliccandoci su troveremo l'opzione “elimina profilo”. Dovremo quindi selezionarla e seguire la procedura. Non è complicato ma quel tasto sembra essere messo apposta per “non dare nell'occhio” e ci ho messo un po a trovarlo.

Non confondere Mymilf.com con Mymilf.it

Mymilf.com e Mymilf.it sono due siti differenti che appartengono a società differenti. La struttura dei siti mi fa pensare che non abbiano collegamenti diretti tra loro sebbene entrambi si propogano come siti per incontrare milf e fare sesso occasionale.

Pareri e opinioni su Mymilf

Come spesso faccio dopo aver scritto una recensione, sono andato a dare un occhiata su Trustpilot per vedere quali sono i pareri e le opinioni degli utenti sul sito che ho appena terminato di recensire. Ebbene su Mymilf non ho trovato nessuna opinione in italiano, ma quelle in inglese sono davvero pessime e parlano esplicitamente di truffa, ossia di ragazze non reali che cercano di intrattenere gli utenti, illudendoli che un incontro dal vivo sia possibile, con lo scopo di fare in modo che acquistino i costosissimi crediti e li spendano il più rapidamente possibile.

Esiste un App di Mymilf?

Non esiste alcuna app di Mymilf ne su Google Play Store e ne su Apple store. Questa cosa non sorprende soprattutto considerato che siti di dating per adulti non sono ben visti nell'apple store e che in ogni caso richiedono un investimento economico importante. Volete che vi dica anche se ne sento la mancanza?

Conclusioni

Cercando in rete non sono riuscito a trovare praticamente nulla su Mymilf.com (che non va confuso con Mymilf.it) e deduco che sia stato lanciato tra fine 2024 ed inizio 2025. Ho riconosciuto lo script utilizzato sulla piattaforma ma non mi sovviene su quale sito l'ho incontrato quindi mi riservo la possibilità di aggiornare questa recensione in futuro. Il sito utilizza il classico sistema a crediti dove senza acquistare crediti non potremo fare praticamente nulla. Una volta registrati si iniziano a ricevere messaggi da decine di belle donne desiderose di conoscerci anche nel caso in cui non abbiamo aggiunto nemmeno uno straccio di foto al profilo. Sebbene i messaggi di apertura sembrino scritti da bot, rispondendo a tali messaggi noteremo una presenza umana dall'altra parte dello schermo, ma se credere che si tratti davvero delle donne nelle foto…lo lascio decidere a voi. Da notare che si può arrivare a spendere quasi 2 euro per messaggio inviato quindi anche in termini di costi per me non ci siamo proprio.

Il mio voto per mymilf.com è un 4.