Provocami funziona o è una truffa? Recensione, Opinioni e Alternative per Incontri Facili!

Ebbene si, il sole di un nuovo giorno è sorto ed una nuova recensione, questa volta interamente dedicata a provocami.com sta per essere realizzata!

Iniziamo dunque con le solite domande più generali ed andiamo poi ad approfondire i contenuti specifici di questo sito per scoprire se ha qualcosa da offrire ai suoi utenti o se si tratta dell'ennesima truffa.

Che cos'è Provocami?

Si tratta di un sito di “casual dating” ovvero un sito che, almeno in teoria, dovrebbe facilitare i cosidetti incontri occasionali.

Se qualcuno ancora non sapesse cosa sono gli incontri occasionali diciamo che, se vogliamo sintetizzare al massimo, si tratta delle avventure sessuali. In genere si tratta solo di avventure di una notte e via ma in alcuni casi si trasformano in vere e proprie scopamicizie!

Quindi Provocami è dovrebbe essere… semplicemente un sito su cui trovare ragazze vogliose e disposte a scopare.

Ma è davvero così?

Per scoprirlo è necessario farci le giuste domande!

Perchè il sito Provocami.com non appare su Google?

Questa è una cosa che ho notato praticamente all'istante. Provate a cercare Provocami.com su Google e noterete che non vi uscirà il sito tra i risultati.

Come mai?

Beh, nel corso delle mie numerose centinaia di recensioni sui siti di incontri pubblicate qui su TBWT.com questo fatto non sempre è spiegabile con elementi certi, dato che nessuno può attingere alle informazioni super riservate di Google, ma posso dire che in genere quando si verifica questa cosa c'è un elevata probabilità che il sito oscurato, o per meglio dire bannato da Google, abbia fatto qualcosa di ben preciso per meritarselo.

In genere si tratta di tentativi attraverso pratiche non consentite, di manipolare i risultati sui motori di ricerca oppure di vere e proprie truffe nei confronti degli utenti che ovviamente segnalano il sito a Google il quale dopo averlo sottoposto a verifica manuale, qualora siano verificate certe “accuse”, procede al ban!

Come registrarsi Gratuitamente a Provocami

Il processo di registrazione è piuttosto rapido ed indolore e la registrazione al sito è totalmente gratuita. Ci vengono richiesti i soliti dati standard ovvero dovremo specificare: il nostro sesso, quello degli utenti a cui siamo interessati, la città in cui viviamo, la nostra data di nascita, un nome utente, un indirizzo email ed ovviamente una password.

Subito dopo aver cliccato su “Iscriviti Gratis” dovremo confermare i dati inseriti ed accettare i Termini e Condizioni di Provocami!

Questo è un dettaglio a cui in genere, quando ci iscriviamo ad un sito di dating, prestiamo poca attenzione… dato che siamo molto presi dal desiderio sessuale e dalla voglia di incontrare ragazze perchè quanto più rapidamente possibile.

Eppure questa fretta e la conseguente disattenzione potrebbe in molti casi costarci molto cara ed a breve vi spiegherò anche il perchè.

Siti come questo infatti come ad esempio Senzapudore o Flirtsenzalimiti e tanti altri che ho recensito nel corso degli anni, puntano molto su queste disattenzioni degli utenti.

Alcuni mi hanno chiesto la differenza tra questa tipologia di siti e Badoo, noto anch'esso per alcune pratiche furbette che hanno fatto arrabbiare diversi utenti.

Bhe la differenza la vedremo tra poco ma basti dire che su Badoo nel bene e nel male è un sito che ha fatto la storia del dating online quindi ha i suoi pregi ed i suoi difetti.

Possiamo dire lo stesso di Provocami?! Scopriamolo subito!

Come dicevo per registrarci gratis a Provocami dovremo accettare i termini e le condizioni del sito spuntando la piccola checkbox che vedete in basso

Questo semplice click che ci costerà meno di mezzo secondo in realtà esprime la nostra totale accettazione delle di tutta una serie di condizioni contrattuali, che i gestori del sito hanno pensato per noi!

E questa è infatti una di quelle cose che non mi stancherò mai di ripetere: quando ci iscriviamo ad un qualsiasi sito di incontri stiamo sottoscrivendo un contratto!

Ovvero ci impegniamo a rispettare delle regole e delle condizioni precise per l'utilizzo del servizio e da quel momento in poi, se qualcosa non ci sta bene, prima di rivolgerci ad un legale o di far partire denunce assolutamente inutili alla polizia postale… sarebbe meglio controllare che cosa abbiamo accettato!

Tra i Termini e le Condizioni di Provocami ci sono infatti numerosi punti che potrebbero farci storcere il naso, ma la realtà è che non è nemmeno necessario andare a scavare così a fondo visto e considerato che nel footer (parte inferiore della homepage) troviamo questo esplicito messaggio:

Si, certamente noterai che si legga molto male… ma non credo sia un caso visto che sostanzialmente in questo messaggio si ammette l'esistenza di profili finti sul sito e la conseguente impossibilità di incontrare questi profili dal vivo!

Andando a scandagliare la pagina dedicata ai termini e alle condizioni troviamo altre interessanti notizie come:

l'ammissione che ci sono profili falsi creati dai gestori del sito a fini di intrattenere gli utenti (i quali sono indicati dal simbolo di un piccolo cuoricino)

del sito a fini di intrattenere gli utenti (i quali sono indicati dal simbolo di un piccolo cuoricino) la presenza di un database centrale che praticamente è connesso a numerosi altri siti quasi del tutto identici a provocami e su cui il nostro profilo pertanto apparirà senza una registrazione diretta sui suddetti siti

che praticamente è connesso a numerosi altri siti quasi del tutto identici a provocami e su cui il nostro profilo pertanto apparirà senza una registrazione diretta sui suddetti siti la NON responsabilità dei gestori del sito per ciò che concerne la verifica dell'attendibilità dei profili presenti sul sito

Provocami è una truffa o funziona davvero?

Avendo specificato abbastanza chiaramente cosa stiamo accettando registrandoci a Provocami.com, cerchiamo di sintetizzare il tutto e di capire con che genere di sito di incontri abbiamo a che fare e se possiamo fidarci!

In pratica i gestori del sito ammettono candidamente che il sito è pensato per intrattenere gli utenti e NON per permettere incontri dal vivo. Ammettono che molti profili (indicati con uno specifico simbolo a forma di cuore) sono creati e gestiti da loro e che ovviamente con tali profili non sarà possibile realizzare incontri dal vivo!

Si dichiarano inoltre non tenuti a verificare la veridicità dei profili presenti sul sito etc etc.

Sintetizzando alla mia maniera: Provocami.com NON è un sito di incontri!

Trattasi dunque di un sito di intrattenimento dove si chatterà con persone che non corrispondono alle foto visualizzate nei profili o addirittura con dei bot (robot che inviano messaggi automatizzati).

Sebbene a proposito dei bot non sia fatta alcuna esplicita menzione.

Dico dunque che Provocami.com non è una propriamente truffa perchè… ammette di non essere un sito di incontri ma i gestori del sito puntano evidentemente sul fatto che pochi leggeranno tutto ciò e che quindi molti lo scopriranno solo dopo aver speso delle belle cifre per chattare con profili falsi!

Esiste un app di Provocami?

Attualmente non esiste un app di Provocami ne l'Apple store e ne sul Play Store di Google di Android. Mi sento di dire che questa è quantomeno una fortuna vista l'assoluta inutilità del sito in questione e del servizio che NON offre ai suoi utenti.

Del resto non credo proprio che Apple approverebbe mai un app così prossima al concetto di truffa.

Ma chi ha creato e gestisce Provocami?

Ebbene parliamo di una società che mi è già capitato di menzionare nel corso delle mie recensioni qui su TBWT ovvero la Addington Digital B.V!

Chi sono costoro e come mai me li ricordo bene?

Beh, forse perchè ho scritto due recensioni abbastanza recenti che riguardano questa società situata nei Paesi Bassi ed a quanto pare costoro gestiscono numerose decine, se non addirittura centinaia di siti di dating in tutto il mondo e sono praticamente tutti identici, o quasi, tra loro!

C'è da fidarsi?

Stando a quello che ho scoperto e alle opinioni presenti in rete… NON MOLTO!

I numerosi siti cloni di Provocami

Ne ho trovati a bizzeffe ma quelli che ho recentemente recensito qui su Tbwt.com sono Flirtlocali e Flirtdiscreto.

Si tratta di siti assolutamente identici tra loro, ed identici anche a Provocami.com!

La sola differenza sta nel nome del sito e nei colori usati, per il resto possiamo a tutti gli effetti considerarli siti cloni.

Ma come mai tutti questi siti di incontri identici?

Perchè i gestori non puntano alla creazione di un brand di successo e si impegnano al massimo per renderlo popolare?

Beh non ci vuole molto a capirlo ma nel caso qualcuno avesse dubbi procederò in una sintetica spiegazione

Come funziona il business (furbetto) dei siti di incontri tutti uguali tra loro

La filosofia alla base è semplicemente una: fare soldi finchè dura la pacchia.

Che significa esattamente?

Significa che se sono proprietario di uno script di dating come quello usato su Provocami… già so che prima o dopo inizierò a ricevere recensioni negative ed il mio sito sarà sputtanato.

Come so anche che rischio pure di essere bannato da Google (come è appunto avvenuto al sito di Provocami).

Quindi non mi frega praticamente nulla del brand connesso ad un singolo sito ne del suo successo.

Mi frega solo di fare quanti più soldi possibili con quel sito prima che sia sputtanato del tutto e prima che la rete si riempia di centinaia di recensioni negative che lo riguardano.

Nel frattempo creerò altri siti identici ma con nomi diversi, così che quando il sito Provocami , non apparirà più su Google… potrò fare soldi usando concontattilocali.com, chatarrapanti.com etc etc (proseguendo con infiniti nomi bizzarri e fantasiosi).

E' chiaro il giochetto?!

La mia esperienza su Provocami tra messaggi automatici di bot e profili falsi

A conferma di quanto appena detto, la mia esperienza su Provocami è stata esattamente come me l'aspettavo: ovvero uno schifo totale!

Non appena iscritto senza nemmeno aver aggiunto una mia foto profilo inizio immediatamente a ricevere messaggi come questo qui in basso:

Vi sembra un messaggio credibile?

Beh a me sembra palese che si tratta di un bot, tuttavia a quanto pare, se questi della Addington Digital B.V continuano a creare siti ed a monetizzarli in questo modo ridicolo… evidentemente tutto ciò significa solo una cosa: molti ci cascano e su siti come Provocami ci spendono dei bei soldini!

Andando a verificare i profili presenti su Provocami ho avuto modo di notare che praticamente CI SONO SOLO PROFILI FALSI in quanto tutti hanno il simbolo del cuore e passandoci il mouse sopra leggeremo questo messaggio.

E' chiaro? Ci sono dubbi? Domande?

Il “contatto fisico non è possibile”!

Con questo piccolo e semplice messaggino i gestori del sito di parano il culetto da un punto di vista legale pertanto anche qualora li denunciate potrete farci poco e niente.

Alla fine qualsiasi giudice dirà che tutto è dipeso dalla vostra negligenza e disattenzione, purtroppo!

Quanto costa Provocami?

Come avrete facilmente intuito leggendo questa recensione su Provocami… gli amministratori del sito sono tutto fuorchè dei buoni samaritani pertanto è ovvio che Provocami NON è gratis ed è anzi piuttosto costoso visto che funziona col sistema dei crediti per messaggio oltre alla possibilità di sottoscrivere un VIP pass (per diventare utenti premium) ottenendo alcuni specifici vantaggi!

Ma vediamo meglio di che si tratta.

Diventare utenti premium ci permetterà di usufruire di alcune funzioni extra su Provocami

Queste funzioni extra riservate agli utenti vip sono:

Vedere le foto di tutti gli utenti (molte foto infatti sono volutamente nascoste con un effetto sfocatura) Vedere chi ha visitato il nostro profilo Ricevere fino a 5 volte più visite sul nostro profilo

I prezzi di questo pass Vip variano da 9.99 euro per un mese a 59.99 euro per un anno (ovvero 5 euro al mese).

Mentre per quanto riguarda il costo dei crediti, inizialmente riceveremo la seguente offerta speciale che ci permetterà di comprare 3 crediti per SOLO 1.49 euro (ahahahah):

L'alternativa è comprare un pacchetto di crediti tra i seguenti:

Come possiamo notari si parte da 10 crediti a 14.5o euro (ovvero 1.45 euro a credito) fino a 200 crediti per 221 euro (ovvero 1.10 euro a messaggio).

Nel caso non fosse chiaro per ciascun messaggio che invieremo sul sito di Provocami spenderemo 1 credito e quindi se non ci stiamo ben attenti ci partiranno centinaia di euro anche solo per una banalissima conversazione priva di contenuti rilevanti.

Il rinnovo automatico dell'abbonamento

L'unica cosa positiva che mi sento di dire su Provocami è che almeno, a differenza di molti siti simili, non utilizza il “rinnovo automatico” per fregare i suoi utenti.

Infatti è specificato chiaramente che non si tratta di un abbonamento e quindi la nostra carte di credito non avrà alcun ri-addebito!

Ma sarà vero?

A quanto pare si dato che leggendo le varie opinioni su Provocami che si trovano in rete, nessuno sembra lamentarsi di questo.

Opinioni, pareri e false recensioni su Provocami

Purtroppo quella delle false recensioni è una pratica abbastanza diffusa che tanti siti di incontri o presunti tali, utilizzano per farsi pubblicità e richiamare utenti da spolpare!

Diamo un occhiata, ad esempio, alla recensione qui in basso (tratta dal sito Trustpilot):

Vi sembra una recensione reale?

Questa è una recensione molto furbetta in quanto il ragazzo evidenzia che sebbene non abbia ancora trovato la donna della sua vita continua ad usare il sito ed è anche molto soddisfatto del supporto!

Ma quale incontro potrà mai fare su un sito che chiaramente e per sua stessa ammissione propone solo profili falsi?!!!

E che dire di quest'altra FALSA OPINIONE???!!!

NO COMMENT!

Riflettete gente, riflettete.

Il resto delle opinioni su Provocami, infatti, sono tutte opinioni negative (molto negative) di questo tipo:

Come cancellare l'account su Provocami?

Per eliminare il nostro account di Provocami in maniere istantanea e definitiva ci basterà andare nella sezione “impostazioni” del sito e cliccare sul tasto “Elimina account”.

Il processo è abbastanza rapido e perlomeno su questo non possiamo lamentarci visto che in altri siti che ho recensito il processo di rimozione dell'account è reso volutamente molto complicato per fregare quanti più soldi possibili agli utenti!

Alternative a Provocami per fare incontri dal vivo senza spendere

Nonostante di siti come Provocami assolutamente inutili ed al limite della truffa, ce ne siano un infinità e molti di questi li ho recensiti qui su TBWT, va detto che esistono anche alcuni siti di incontri che gli incontri te li fanno fare davvero ed anche a costi bassissimi se non addirittura nulli.

La famosa lista dei migliori siti di incontri occasionali suggeriti da TBWT con i suoi oltre 200 commenti positivi ne è la prova.

Aggiorno questa lista a cadenza settimanale ed a volte giornaliera quindi se ti interessano le avventure sessuali trovi il link in basso al termine di questa recensione su Provocami!

Conclusioni

Provocami è uno dei tanti siti di sesso occasionale creati e gestiti da Addington Digital B.V ovvero una società dei Paesi Bassi che era già rientrata in alcune delle mie recensioni e di cui sicuramente NON posso parlar bene.

Questi signori hanno una infinità di siti di incontri tutti identici tra loro e tutti rigorosamente pieni di bot e profili falsi. Siti come Provocami appunto, dove nemmeno paganto fior fior di quattrini riusciremo a cavare un ragno dal buco.

Quindi scordatevi di incontrare donne dal vivo su Provocami dato che questo non accadrà mai.

La sola cosa positiva è che quantomeno non utilizzano il sistema dei rinnovi automatici dell'abbonamento per ingannare i clienti e scrivono in più punti che i profili sono falsi.

Se cerchi Siti di Incontri per fare Sesso che FUNZIONANO DAVVERO e sono GRATIS clicca sul link sotto le stelline gialle e sarai soddisfatto.

Il mio voto definitivo a Provocami è 3!

