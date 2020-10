XxxFucktor funziona o è una Truffa? Recensione, Opinioni e Alternative per Sesso

Come molti di voi già sapranno, io scrivo solo quando mi viene l'ispirazione: ed oggi la mia espirazione mi dice di scrivere una bella e dettagliata recensione su xxxfucktor.com! Perciò tenetevi pronti e godetevela perchè come al solito andremo a fondo e scopriremo cosa si cela dietro questo sito e se realmente ha motivo di esistere.

Che cosa è XxxFuckTor e cosa significa questo nome?

Trattasi di un sito di casual dating ovvero uno di quei siti che promettono “incontri occasionali” scappatelle ed avventure sessuali agli utenti.

Osservano il logo notiamo che vogliono essere evidenziate tre specifiche componenti del nome ovvero:

XXX: solitamente indicato per i contenuti per adulti Fuck: che in inglese significa “scopare” ovvero fare sesso TOR: è il nome di un software per navigare anonimamente in rete

Quindi come mai i creatori del sito hanno scelto proprio questo nome composto?

Probabilmente per indicare agli utenti che attraverso il sito è possibile trovare contenuti per adulti e fare sesso reale in maniera del tutto anonima… e si sa che per questo genere di siti tutelare la privacy degli utenti è importante dato che spesso gli utenti che li usano sono impegnati o sposati e quindi li usano perlopiù per realizzare tradimenti sessuali!

La somiglianza col logo e con la grafica di Xvideos

Sembra inoltre che i creatori del sito abbiano deciso abbastanza consapevolmente di copiare la grafica di un noto sito di video porno che risponde al nome di Xvideos, già in precedenza recensito qui su Tbwt.com!

Diamo un occhiata a queste immagini:

Riuscite a distinguere la l'icona di XxxFuckktor da quella di Xvideos?

E per quanto riguarda il logo… non vi sembra che abbiano copiato anche quello?

Non credo ci voglia un esperto di grafica per capire questo e ne possiamo considerare questa cosa pregiudizievole per quel che riguarda i contenuti del sito.

Tuttavia diciamo che il fatto che XXXFucktor abbia copiato un altro sito sicuramente non mi fa iniziare questa recensione con le migliori aspettative!

Non confondiamolo xxxfucktor col film di Rocco Siffredi

Dato che, a quanto pare, i creatori del sito amano copiare… voglio precisare che il sito oggetto di questa recensione NON ha assolutamente nulla a che vedere col film dell'attore porno Rocco Siffredi (girato nel 2012) che ha esattamente lo stesso nome ovvero: XXXfucktor!

Come registrarsi a Xxxfucktor gratis

La registrazione a xxxfucktor è gratuita come avviene per molti siti di incontri occasionali. Il processo è abbastanza veloce ed in pochi rapidi click saremo registrati.

Le informazioni che ci saranno richieste sono:

Il nostro sesso La nostra età Dove viviamo Un username Un indirizzo email Una password Accettare i termini e le condizioni (spuntando un apposita casella con un click)

Inserite queste informazioni saremo automaticamente registrati al sito. Per completare la registrazione dovremo cliccare sul link di conferma che riceveremo al nostro indirizzo email, tuttavia pare che questa non sia una cosa fondamentale in quanto sarà possibile usare il sito immediatamente anche senza aver confermato il nostro indirizzo email (cliccando sul tasto “continua nel sito”).

I termini e le condizioni di XXXfucktor

Ogni qual volta ci iscriviamo ad un sito di incontri (e non solo) accettiamo i termini e le condizioni per utilizzare quel sito, ovvero le regole che hanno stabilito i creatori del sito stesso.

Nel caso a qualcuno non fosse sufficientemente chiaro, e giuro che non mi stancherò mai di ripeterlo, di fatto registrandoci al sito stiamo sottoscrivendo un contratto!

Per tale ragione è importante leggere sempre che cosa c'è scritto in tale contratto, in modo da capire se è qualcosa di realmente conveniente per noi oppure se ci sono clausole svantaggiose o addirittura illecite e “truffaldine”!

Spesso leggere i termini e le condizioni di un sito basta e avanza per capire se ci troviamo di fronte ad un sito serio oppure se si tratta di una delle tante truffe o fregature che si trovano in rete.

Ma quindi cosa dicono i Termini e le condizioni di XXX Fuck Tor?

Diciamo che leggendo il tutto ed avendo letto i termini e le condizioni di moltissimi altri siti per fare sesso… sicuramente mi sarei aspettato di peggio.

Le informazioni di maggior rilievo che ho trovato sono:

il sito di xxxfucktor ed i suoi servizi sono parte di TKD WHITE LABEL NETWORK (detta “TKD NETWORK”), pubblicata dalla compagnia TEKNOLOGY SA xxxFucktor registrandosi a xxxfucktor l'utente diventa parte del network TKD NETWORK e quindi il suo profilo potrà apparire su numerosi altri siti appartenenti a tale network! xxxFucktor non ha gli strumenti per verificare l'attendibilità delle informazioni contenute nei profili e quindi non si assume alcuna responsabilità in merito xxxFucktor ha il diritto è la facoltà di modificare le condizioni contrattuali in qualsiasi momento e senza dare avviso agli utenti. E' compito degli utenti controllare tali condizioni frequentemente per restare aggiornati. xxxFucktor non è responsabile di ciò che avviene tra gli utenti (ovvero se per caso un utente ti insulta, minaccia, truffa etc etc… sono problemi tuoi e il massimo che puoi fare e segnalare il profilo e denunciarlo alla polizia). Un utente può creare account multipli purchè paghi per ciascuno di essi (se non paga non può xD) Se un utente rimuove il proprio account perde anche tutti gli eventuali crediti che ha acquistato e questi non sono rimborsabili. Ciascun utente può richiedere il rimborso entro 14 giorni dal pagamento. Per farlo deve inviare una richiesta esplicita di rimborso usando il sito help456.com

Interessante no?

Quantomeno uno ha la possibilità di chiedere il rimborso e non viene ammesso l'utilizzo di profili falsi e bot (come avviene su altri siti simili). Questo mi fa sperare che non ci siano bot o profili finti… ma sarà davvero così?

Lo scopriremo tra poco!

Chi c'è dietro xxxFucktor?

Dietro xxxFucktor c'è la TEKNOLOGY SA con sede in via Pobiette 11 Manno, 6928, Switzerland!

Che strano. Mi sembra di aver già letto questo indirizzo ma non ricordo proprio dove.

Opeprbacco… ma non sarà per caso lo stesso indirizzo che ho trovato mentre scrivevo le mie recensioni su 4club e su CasualClub?

E non sarà mica esattamente lo stesso indirizzo che ho scoperto mentre recensivo Onedate?!

Beh dovete sapere che qui su TBWT.com recensisco siti di incontri da quasi 10 anni ormai… e ne ho recensiti tantissimi.

Fortuna che ho una buona memoria perchè in base ad una successiva verifica ho scoperto che è proprio così!

Sebbene i tre siti appena menzionati appartengano alla SKIB SAGL e quindi non alla TEKNOLOGY SA per qualche strana ragione queste due società hanno entrambe la loro sede allo stesso indirizzo ovvero in Svizzera, a via Pobiette 11 Manno, 6928.

Chissa come mai mi domando.

Beh dai su non ci giriamo troppo attorno, non ci vuole un genio a capire che questi siti di fatto sono gestiti dagli stessi amministratori!

E considerando le mie recensioni proprio su questi siti… a questo punto mi aspetto che xxxFucktor sia soltanto l'ennesima delle loro truffe!

Perchè xxxFucktor è tradotto in italiano ma possiamo scegliere solo il Regno Unito?

Durante la fase di registrazione questa è stata una cosa che ho notato immediatamente. Sebbene xxxFucktor sia totalmente tradotto in italiano non posso scegliere l'italia tra le nazioni.

Quindi mi sono dovuto registrare per forza come se fossi un utente del Regno Unito ed ho scelto Londra come città di appartenenza.

Mi è sembrata subito una cosa piuttosto strana.

Infatti che senso ha tradurre un sito in una lingua specifica se poi non si da la possibilità agli utenti che parlano quella lingua di usarlo?

Quello che sospetto è che l'Italia come molte altre nazioni fossero in passato supportate da xxx fucktor ma in seguito le suddette nazioni siano state rimosse per qualche motivazione specifica (magari di natura legale)!

La mia esperienza su xxxFucktor: come funziona?

Subito dopo aver completato la registrazione su xxxfucktor avremo accesso a questo menu visibile nell'immagine in basso.

Possiamo quindi notare le sezioni:

Messaggi: per leggere i messaggi ricevuti dagli altri utenti del sito o presunti tali… Crediti: per acquistare crediti, senza dei quali non potremo chattare proprio con nessuno Visite: per vedere chi ha visitato il nostro profilo La Mia Collezione: per vedere la lista dei profili che abbiamo messo tra i nostri preferiti Ricerca: per cercare profili interessanti applicando dei filtri di ricerca Match Game: per giocare al “gioco degli incontri” in pieno stile Tinder Galleria: per vedere una lista di tutte le foto che gli utenti ci hanno inviato nei messaggi privati Il mio profilo: per modificare il nostro profilo, le impostazioni, o addirittura cancellare il profilo

Come possiamo notare il sito presenta numerose sezioni, peccato che la maggior parte di esse non sia accessibile in forma gratuita e tra poco vedremo quali!

Bot, messaggi automatici e profili falsi su xxxFuckTor

Ebbene si, purtroppo mi tocca scrivere questo paragrafo anche se avrei preferito di sicuro non farlo.

Però appena iscritto al sito ho ricevuto il classico messaggio automatico (davvero poco credibile) quasi istantaneamente… e subito dopo diversi altri.

Diamo un occhiata a cosa è successo:

A quanto possiamo vedere la signorina Andrea_Curvy mi scrive (ovviamente in inglese): “stavo per lasciare questo sito ma poi ti ho visto online. Ti piacerebbe incontrarmi. Per favore dimmi di si”!

Ah ah ah ah!

Sembra proprio molto interessata ad incontrarmi questa signora di 49 anni. Peccato che io non abbia aggiunto ne una foto e ne una descrizione al mio profilo.

Quindi come mai vuole incontrare proprio me?

Forse per spennarmi tutto il cash che ho fino all'ultimo centesimo?!

Dai su… il solito insomma.

Dato che alla mia risposta la cosa procede in questo modo:

Io le scrivo “si ti voglio scopare” e lei dopo 1 minuto risponde: “quanto a lungo puoi durare a letto? Sono curiosa di conoscere le tue fantasie sessuali su di me”.

Ah… anche curiosa quindi.

Peccato che non appena provo a risponderle di nuovo appare questo bel messaggino che indica la fine dei giochi (praticamente per me mai cominciati).

Insomma per continuare devo pagare… ovvero comprare un pacchetto di crediti!

Quanto costa xxxFucktor? E' gratis?

Abbiamo appena visto che xxxFucktor non è assolutamente gratis ed i pacchetti di crediti disponibili variano da un minimo di 3 crediti (in offerta) per £4.99 fino ad un massimo di 100 crediti per £111.49.

Sostanzialmente anche acquistando il pacchetto più costoso (con cui dovremmo risparmiare)… verremo a spendere £1.14 per credito ovvero 1.26 euro a messaggio.

Si perchè spenderemo un credito per ogni messaggio che vorremo inviare e con questi costi sicuramente non ci metteremo molto a svuotare il nostro conto in banca, se qualche ragazza operatore di chat o qualche bot è abbastanza in gamba da coinvolgerci ed intrattenerci!

Chiaro no?

Praticamente dopo l'iscrizione a xxxFucktor avremo un solo credito omaggio ed una volta speso quello per chattare con una qualsiasi ragazza dovremo pagare.

Ma non è tutto perchè, a quanto pare, i gestori del sito vendono anche qualcos'altro!

Vip Pass per utenti premium su xxxFucktor

Il vip pass ci da l'accesso ad alcune funzioni extra presenti sul sito per la “modica” cifra di 14.49£ al mese (ovvero 16.62 euro).

Le funzioni extra di cui dispongono gli utenti vip sono:

Possibilità di sbloccare le foto private degli altri utenti (dato che molte foto sono volutamente sfumate o nascoste)

Possibilità di scoprire chi ha visitato il nostro profilo

Accesso alla galleria multimediale (ovvero una raccolta di tutte le foto che avremo ricevuto via messaggi privati da bot, operatori o chi per loro)

Possibilità di aggiungere alcuni profili alla nostra lista di profili preferiti

Insomma per sintetizzare: sto premium pass non serve ad una beneamata minchia!

Dico questo perchè sono tutte funzioni perlopiù inutili se vogliamo incontrare ragazze dal vivo e su xxxfucktor di ragazze vere e di profili autentici NON ce ne sono.

E spero di essere stato abbastanza chiaro e conciso.

Rinnovo automatico dell'abbonamento

Se c'è forse, almeno una cosa positiva che posso dire su xxxfucktor… è che quantomeno non cerca di fottere soldi agli utenti con il classico sistema dei rinnovi automatici dell'abbonamento.

Infatti come questa immagine conferma sembra proprio che ogni pagamento sia univoco e che in nessun caso ulteriori somme saranno addebitate sulla nostra carte di credito senza il nostro esplicito consenso.

Attenzione alle notifiche push

Non appena approdati sulla homepage di xxx fucktor per la prima volta ci apparirà questo piccolo messaggino dall'apparenza innocuo, ma che in realtà nasconde insidie notevoli soprattutto per chi di Pc non ne capisce molto.

Cliccando su “Consenti” in pratica daremo il permesso a xxxfucktor di inviarci notifiche direttamente sul nostro desktop o dispositivo android (fortunatamente le notifiche push non sono supportate in questa forma dai dispositivi mobile di Apple).

Vi assicuro che facendolo questi messaggi vi appariranno continuamente a tutte le ore del giorno e della notte notificandovi messaggi e visite di altrettante avvenenti ragazze BOT-ragazze che cercheranno di spennarvi facendovi pagare per chattare con loro.

Non vi sto a spiegare adesso come disabilitare queste notifiche dato che ciascun browser ha una procedure differente comunque potete cercarlo su Google e non è particolarmente difficile.

Ma per evitare il problema NON cliccate assolutamente su consenti!

Lo spam via email di xxxFucktor

Qui il concetto è concettualmente simile a quello spiegato per le notifiche Push.

Ci sono solo due differenze:

Le notifiche vi arriveranno via email Questa cosa viene attivata automaticamente anche senza il vostro consenso diretto (ma è scritto nel contratto che in pratica sottoscriviamo registrandoci al sito)

In pratica non appena iscritti a xxxFucktor inizierete a ricevere email che vi notificheranno messaggi e visite sul vostro profilo nella speranza di agganciarvi in qualche modo e farvi sganciare la grana.

Purtroppo difficilmente queste notifiche finiranno nella casella Spam e quindi per liberarvene dovrete agire attivamente.

Cosa fare? Andare nella sezione “Le mie impostazioni” e rimuovere tutte le spunte blu relative alle notifiche, cliccando poi sul tasto “Salva”.

Questo dovrebbe bastare a non avere ulteriori rotture di maroni da parte di questi truffatori!

Ma il consiglio che vi do è piuttosto un altro ed è decisamente più diretto e drastico: basta cancellare il vostro profilo xxxfucktor in maniera definitiva!

Come cancellare il proprio account su xxxfucktor

Questa è una delle pochissime cose buone che posso dire su questo sito. Quantomeno permette di cancellare il profilo in maniera istantanea senza inutili perdite di tempo.

Sempre nella sezione relativa al nostro profilo e denominata “le mie impostazioni”… troveremo l'opzione “Eliminare l'account” e con un rapido click ed un successivo click su un messaggio di conferma, saremo finalmente liberi da questo sito scam!

Pareri e opinioni presenti in rete su xxxFucktor

Purtroppo cercando online dei pareri e delle opinioni su xxxfucktor non ho trovato nulla di rilevante a parte delle false recensioni (palesemente comprate).

Quindi mi fa piacere che TBWT.com sia il primo sito in Italia ad aver recensito in maniera realmente autentica ed approfondita questo sito di incontri occasionali.

E spero che questa recensione sia utile a qualcuno per evitare di spendere soldi inutilmente.

Ma quindi xxxFucktor è una truffa?

Nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi rispondo in maniera diretta: assolutamente SI si tratta di una truffa!

E lo definisco TRUFFA perchè a differenza di quanto hanno fatto altri siti come ad esempio Provocami o Flirtdiscreto (entrambi recensiti di recente qui su TBWT) xxxfucktor non ha specificato in alcun dove nei suoi termini e condizioni, la presenza di bot e profili falsi.

Pertanto a mio avviso non c'è altro modo per definire questo sito.

Se promette incontri dal vivo e volutamente usa bot e automazioni o magari anche operatori di chat per far spendere soldi agli utenti, senza che ci sia mai l'effettiva possibilità di incontrare ragazze dal vivo… io questo la definisco truffa e credo che questi soggetti vadano denunciati!

Esiste un app di xxxfucktor?

A quanto pare no. Non esiste un app di xxx fuck tor ne sull Apple Store e ne sul Google Play store.

Mi sento di aggiungere che visto quanto scoperto in questa recensione, nessuno sentirà la mancanza di tale app.

Alternative a xxxFucktor per Incontri dal Vivo Senza Spendere un centesimo

Per quanto sia difficile da credere, dopo aver recensito numerose centinaia di siti di incontri nel corso degli ultimi 10 anni qui su TBWT.com, posso dire di conoscere la materia in maniera piuttosto approfondita.

E posso dire anche che ho iniziato questa mia avventura perchè io in primis avevo bisogno di sesso e non sapevo come fare.

Ecco perchè alla fine ho creato la oramai famosa lista dei MIGLIORI SITI DI INCONTRI OCCASIONALI TESTATI da TBWT (che sono Gratuiti)!

I tantissimi commenti positivi che questa lista ha ricevuto la dicono lunga sulla sua efficacia e preciso che la aggiorno costantemente, perciò se un sito smette di essere gratis o non da più risultati concreti (ovvero non mi permette di incontrare belle ragazze vogliose dal vivo) lo rimuovo quanto prima dalla lista.

Il link per accedere alla lista lo trovi subito dopo il termine di questa recensione sotto le stelline gialle!

Conclusioni

Xxxfucktor è un sito di incontri assolutamente inutile, per numerose ragioni che ho elencato nel corso di questa approfondita recensione.

Utilizzando questo sito l'unico risultato che potrete effettivamente ottenere sarà spendere un bel po' di soldi inutilmente.

Purtroppo a differenza di altri siti simili quelli di xxx Fucktor non hanno nemmeno scritto nulla nella pagina dedicata ai Termini e Condizioni circa la presenza di falsi profili e bot, quindi di fatto si spacciano per un sito serio e questo a mio avviso configura chiaramente il REATO DI TRUFFA!

Se cercate incontri dal vivo il mio consiglio (che recensisco siti di incontri da 10 anni) è quello di dare un occhiata alla lista dei siti di incontri Gratuiti suggeriti da TBWT che è il frutto di anni di duro lavoro e che aggiorno costantemente.

Il mio voto finale per questo inutile sito che risponde al nome di xxxFucktor è un 2!

XxxFucktor funziona o è una Truffa? Recensione, Opinioni e Alternative per Sesso 5 (100%) 1 vote (100%)vote