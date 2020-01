Wicked: parodie porno e non solo? Recensione e Alternative per Sesso Gratuito!

Questa mattina parliamo di Wicked.com un sito per adulti che ho visitato proprio l'altro giorno e sul quale ho trovato alcune cose davvero interessanti.

Come qualità si parla di un sito che somiglia molto ad altri portali già recensiti come PornPros o FuckingAwesome con la differenza che qui ci sono un sacco di video di parodie porno (genere molto apprezzato ultimamente).

Vediamo ora insieme di cosa stiamo parlando.

Cos'è wicked?

Cerchiamo di capire innanzitutto cosa sia wicked. Per definirlo utilizzerei il termine sito porno misto in quanto sono diversi i contenuti che è possibile trovare su questo portale.

Oltre ai classici video xxx HD infatti ho trovato numerosi video porno in formato parodia. Si tratta di parodie porno di film famosi nei quali i personaggi naturalmente finiscono con lo scopare forte. Personalmente l'ho trovata una cosa simpatica e diversa dal solito. In queste parodie xxx si trovano spesso le cosidette superheroines (super eroine) e i cosidetti villains (o cattivi).

Esempio: la donna gatto che viene sodomizzata da Joker dopo essere stata catturata. O Poison Ivy che scopa con uno strapon Super Girl e Wonder Woman etc etc!

Caratteristiche tecniche

Passiamo subito alle caratteristiche tecniche tramite le quali poter effettivamente inquadrare questo sito. Devo riconoscere che parliamo di un sito con un layout moderno ed intrigante che spinge l'utente a volerne sapere di più.

Nonostante queste ottime prerogative però il design grafico mi è parso fin troppo simile rispetto a quello di tantissimi altri siti per adulti. Si tratta del solito layout che utilizzano un po' tutti e quindi da questo punto di vista il sito pecca sicuramente in quanto ad originalità.

Nella parte alta del sito troviamo il classico carosello di immagini il quale ha il compito di mostrare effettivamente dei contenuti del sito in modo da ingolosire l'utente. Questo è costituito da sole immagini che è possibile scorrere mediante le frecce.

Scendendo in basso troviamo poi altre sezioni interessanti.

Le prime due sezioni permettono di eseguire, da subito, una selezione dei propri contenuti. Nella prima riga infatti sono inseriti i film porno per tutti coloro che amano i contenuti particolarmente lunghi.

Nella seconda riga troviamo invece quelle che potremmo definire macro categorie. Qui puoi ad esempio decidere se selezionare parodie porno, porno classico o anche magari il nome dell'attrice che preferisci.

Infine in basso troviamo caricati tutti i vari video hard. Devo dire che su questo sito è presente una buona selezione di video xxx in 4k il che rende il sito qualitativamente molto elevato a mio avviso.

Passando con il mouse sopra i vari video è possibile inoltre vedere delle scene di anticipazione o addirittura dei trailer se si fa click.

Insomma da questo punto di vista, e anche per ciò che riguarda le altre funzioni, il sito non offre nulla di particolarmente innovativo a mio avviso.

Wicked è gratis?

Una cosa che senza dubbio dobbiamo chiederci è se questo Wicked sia un sito porno gratuito oppure a pagamento. A mio avviso è importantissimo stabilire questa cosa in quanto sono sempre di più i siti la fuori che fanno pagare i propri utenti per poter guardare i contenuti.

A tal proposito chiediti sempre, prima ancora di visitare un sito, se questo sia gratis oppure se richieda un qualche abbonamento.

Io purtroppo non sono sempre stato così saggio e in più di qualche occasione mi sono ritrovato a pagare come uno sfigato per guardare i vari video hard. Come ho fatto?

Devi sapere che fino a circa 8 anni fa ero uno sfigato di quelli cronici. Passavo le mie giornate con la faccia davanti allo schermo e non vedevo una donna nuda dal vivo da anni. Trovandomi in questa situazione era chiaro che mi imbattessi anche in siti porno a pagamento e, come uno stupido, mi ci iscrivessi.

Il risultato è che mi ritrovai dopo un bel po' di tempo a pagare diversi siti xxx ogni anno. Una situazione insostenibile e un tunnel dal quale non riuscivo ad uscire.

Per fortuna poi con il tempo ho scoperto come poter scopare gratis delle vere donne e la mia situazione da quel momento è del tutto cambiata. Di questo però ti parlerò meglio in seguito!

Per quanto riguarda invece Wicked parliamo a malincuore di un sito porno premium per il quale dovrai necessariamente pagare. Purtroppo quelli che vedi in home non sono altro che semplici trailer.

Il costo di Wicked?

Una volta compreso che Wicked è un sito porno a pagamento è importante anche capire quanto effettivamente costi.

In particolare il sito propone, come spesso fanno questi siti, diverse opzioni che si adattano in base alle esigenze dell'utente.

Su questo ne ho riscontrate quattro per la precisione.

La prima opzione che il sito mette a disposizione è un periodo di prova che serve agli utenti per valutare il sito e capire se può fare al caso loro. Nello specifico su questo sito è possibile sottoscrivere un mini abbonamento per 3 giorni di prova al costo complessivo di €2,95.

La seconda e terza opzione sono invece molto simili anche se cambiano nei dettagli. Parliamo infatti di due possibili abbonamenti mensili (quindi della durata di 30 giorni) i quali però differiscono in particolare per le possibilità messe a disposizione dell'utente.

Nel caso del primo abbonamento infatti parliamo di un abbonamento mensile che da accesso esclusivamente allo streaming dei contenuti (quindi senza download). Il costo mensile è di €19,95.

Il secondo abbonamento mensile ha sempre durata di 30 giorni ma in questo caso permette anche di scaricare i video porno in HD. Il costo in questo caso è di €29,95.

Infine abbiamo l'ultimo abbonamento ovvero quello annuale. Parliamo in questo caso di un abbonamento che come durata 12 mesi al costo di €9,95 al mese. Naturalmente bisogna fare il conteggio completo in quanto l'anno va pagato tutto in anticipo. In definitiva quindi questo abbonamento ha un costo complessivo di €119,40.

Opinioni su Wicked

Pagare quasi €120 l'anno per guardare sei banalissimi e semplici video porno per me è davvero una cosa da stupidi. Perdonami se parlo così ma so bene cosa vuol dire pagare per segarsi e la trovo una cosa insensata ormai.

Il sito in più pur essendo di buona qualità non presenta a mio avviso quel tocco in più che potrebbe giustificare un prezzo così elevato. A me ha dato l'impressione di essere un sito come tanti altri e, di conseguenza, non vedo l'esigenza di chiedere tutti questi soldi.

Per non restare ancorato esclusivamente alle mie idee però ho voluto cercare online le opinioni su Wicked. Questo mi è servito per confrontare le mie idee con quelle degli altri utenti. Devo dire che per la maggior parte vale quello che ho detto io ovvero il sito è buono, i contenuti anche ma il prezzo troppo elevato.

Alternative a Wicked per SCOPARE GRATIS vere donne arrapate

Ti piacerebbe scopare gratuitamente delle donne?

So già cosa starai pensando in questo momento: “Impossibile!” “Come si fa?” “Facile a parlare”.

Se sei scettico ti capisco, lo ero anche io. Quando 8 anni fa mi segavo dalla mattina alla sera ero convinto che nessuna donna avrebbe mai fatto sesso con me. Il motivo era semplicemente che non uscivo mai, non conoscevo mai nuove persone e soprattutto non sapevo proprio dove trovare delle donne.

L'unica cosa che sapevo fare era navigare su quel computer e un bel giorno, invece di guardare l'ennesimo video porno, decisi di mettermi alla ricerca di una soluzione.

Cercai online dei modi per scopare gratuitamente delle donne e, immediatamente, mi apparvero dei siti di incontri occasionali per adulti.

Pensai “perché no?!” e mi iscrissi ad alcuni.

Ti confesso che le mie prime esperienze con questi siti non sono state positive. Non ero un esperto e quindi non riuscivo a riconoscere un sito hard buono da uno “truffa”.

I primi siti che ho trovato e qui quali mi sono iscritto appartenevano purtroppo alla seconda categoria. Non hai nemmeno idea di quanti siti a pagamento o imbottiti di profili fake ho trovato sulla mia strada, un vero strazio.

In ogni caso dopo un po' ho iniziato a fare esperienza e ho continuato a cercare. Mi ci sono voluto ben 6 mesi prima di trovare il primo sito valido ma da quel momento in poi è stato sicuramente tutto molto più facile. Iniziai ad utilizzare alcuni siti gratuiti e iniziai finalmente a scopare.

Il resto è storia e questo blog ne è l'emblema!

Ad oggi ho realizzato quella che gli utenti definiscono la lista dei MIGLIORI siti di sesso gratuito suggeriti da TBWT.com.

Questa è la soluzione giusta anche per te. Basta seghe, basta porno e basta vita da sfigato!

Clicca sul link qui sotto ed accedi alla lista dirai finalmente addio a siti come Wicked per iniziare a scopare con vere donne arrapate e vogliose del tuo cazzo!

