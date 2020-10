Foxyflirts funziona o è una truffa? Recensione aggiornata, Opinioni e Alternative!

Il sito su cui mi accingo oggi a scrivere una recensione è quello di Foxyflirts.com!

Mi sono alzato col sole storto pertanto non mi dilungherò molto in parafrasi inutili ed andrò diretto al sodo per capire di che genere di sito parliamo e se valga o meno la pena usarlo.

Che cosa è Foxyflirts?

Stiamo parlando di un sito che rientra a tutti gli effetti nella categoria di siti per incontri occasionali ed avventure sessuali.

Si tratta quindi di siti, detto terra terra, pensati per trovare ragazze con cui scopare senza inutili perdite di tempo e chat da mille e una notte.

Insomma, almeno sulla carta, Foxy Flirts dovrebbe essere uno di quei siti dove ti iscrivi per incontrare donne vogliose in modo rapido e concludere senza troppi sbattimenti e senza dover fare le solite scene pateticamente romantiche solo per fartela dare da una donna che ti piace.

Il punto però è sempre e soltanto uno e se scrivo questa recensione è proprio per fare chiarezza su questo punto: al di la delle promesse su Foxyflirts si riesce a fare sesso oppure no?!

Come registrarsi gratuitamente a Foxyflirts

Come avviene per molti altri siti di incontri casuali anche su Foxy Flirts è possibile registrarsi senza pagare assolutamente nulla.

Le informazioni richieste per la registrazione sono le solite ed in pochi secondi è possibile essere registrati al sito ed iniziare a chattare con le donne (o presunte tali) iscritte al portale!

Ecco cosa ci verrà richiesto per completare la registrazione:

il nostro sesso

il sesso della persona che cerchiamo

un nome utente

il nostro indirizzo email

una password

la nostra data di nascita

la nostra nazione di appartenenza

la città in cui viviamo

completare il recaptcha (per verificare che non siamo bot)

accettare i “Termini e la Politica sulla privacy”

Insomma come ho già detto poco fa, non è nulla di più rispetto a quello che ci viene normalmente chiesto su un qualsiasi siti di incontri in fase di registrazione.

Dopo aver inserito i dati richiesti ed aver cliccato sul tasto “Registrati” riceveremo una email di conferma che sarà necessaria per attivare il nostro profilo.

Tuttavia potremo iniziare ad utilizzare il sito praticamente da subito, anche senza aver verificato il profilo.

Come funziona Foxyflirts?

Diamo un occhiata alla prima schermata che ci troveremo davanti dopo esserci registrati.

Come possiamo notare vedremo subito una lista di profili abbastanza sexy ed accattivanti e sulla sinistra avremo una barra laterale attraverso cui potremo accedere alle varie sezioni del sito.

Si nota inoltre una grafica decisamente moderna ed un sito che è piuttosto veloce nella navigazione.

Ma vediamo quali sono le varie sezioni presenti su Foxyflirts per capire come funziona

Abbiamo le seguenti sezioni:

Ricerca: attraverso cui potremo accedere al motore di ricerca interno ed utilizzare alcuni filtri per trovare ragazze che ci interessano

attraverso cui potremo accedere al motore di ricerca interno ed utilizzare alcuni filtri per trovare ragazze che ci interessano Flirt: qui potremo partecipare al classico gioco degli incontri (stile Tinder per intenderci) mettendo like alle ragazze che ci piacciono e potendo poi chattare con loro se anche loro avranno espresso un apprezzamento nei nostro confronti

qui potremo partecipare al classico gioco degli incontri (stile Tinder per intenderci) mettendo like alle ragazze che ci piacciono e potendo poi chattare con loro se anche loro avranno espresso un apprezzamento nei nostro confronti Chat: qui possiamo chattare e gestire le varie conversazioni con le ragazze

qui possiamo chattare e gestire le varie conversazioni con le ragazze Visualizzazioni: in questa zona scopriremo chi ha visualizzato il nostro profili.

in questa zona scopriremo chi ha visualizzato il nostro profili. Preferiti: in questa sezione troveremo tutti i profili che abbiamo aggiunto ai “preferiti”

in questa sezione troveremo tutti i profili che abbiamo aggiunto ai “preferiti” Profilo: in questa sezione potremo accedere alla pagina per editare il nostro profilo aggiungendo foto ed informazioni extra

in questa sezione potremo accedere alla pagina per editare il nostro profilo aggiungendo foto ed informazioni extra I tre puntini: cliccandoci potremo accedere ad una pagina in cui sono presenti informazioni rilevanti tra cui i “Termini e condizioni” del servizio

Nonostante tutte queste sezioni il sito appare abbastanza semplice ed intuitivo dato che ci basterà usare il motore di ricerca e iniziare a scrivere alle ragazze. Le altre sezioni del sito saranno usate molto raramente.

Quanto costa Foxyflirts? E' gratis?

Premettiamo da subito che ovviamente il sito non è gratis ed anzi è fin troppo costoso. Tuttavia nel momento della registrazione ci verranno concessi 40 monete.

Queste 40 monete basteranno ad inviare un singolo messaggio. Dopo di che se vorremo continuare a chattare con qualsivoglia ragazza avremo fondamentalmente 2 opzioni:

Ottenere monete extra eseguendo alcune azioni specifiche che il sito ci richiede

Comprare le monete

Analizziamo quindi la prima opzione e vediamo cosa possiamo fare per ottenere monete gratis su Foxyflirt.

Come possiamo notare dall'immagine possiamo compiere diverse azioni che ci daranno accesso a ulteriori monete gratuite ma per ottenere il maggior numero di monete ci basterà verificare il nostro profilo cliccando sul link ricevuto via email.

In questo caso infatti otterremo ben 100 monete gratis.

Vediamo invece quali sono i costi se decidiamo di acquistare monete.

Come si nota i costi variano da 9 euro per 200 monete fino a 199 euro per 6000 monete!

Sembrano un sacco vero? 200 monete per soli 9 euro sembrano parecchie!

Ma è davvero così? Scopriamolo.

La domanda in questo caso è: a cosa servono queste monete e come si usano?

Le monete altro non sono che “crediti” e si possono spendere per inviare messaggi alle ragazze tramite chat oppure per avere un boost di visibilità sul sito.

Ma quando costa inviare ogni singolo messaggio?

Questa è una domanda fondamentale ed a mio avviso i creatori di Foxyflirts ci giocano volutamente su e rendono la cosa poco chiara.

Questo perchè, normalmente, su quasi tutti i siti di incontri occasionali inviare un singolo messaggio costa un credito… quindi basta capire quando costa quel singolo credito e ci rendiamo facialmente conto di quanto stiamo spendendo.

Su Foxy flirts invece non è cos' ed ogni messaggio costa 40 crediti!

Quindi facendo due calcoli ci rendiamo conto che se compriamo il pacchetto da 200 euro spendendo 9 euro complessivi… in pratica avremo la possibilità di inviare 5 messaggi e spenderemo ben 1.8euro a messaggio.

Si avete letto benissimo: spenderemo 1.8 euro a messaggio!

Su altri siti di incontri casuali si spende in media 1da 1.2 a 1.5 euro a messaggio quindi è abbastanza evidente che quelli di Foxyflirts abbiano utilizzato questo particolare sistema delle 40 monete a messaggio, volutamente per confondere gli utenti e fargli spendere un botto senza che nemmeno se ne rendano conto!

E' illegale?

No perchè nei termini del servizio l'hanno scritto però è sicuramente un tentativo abbastanza astuto per monetizzare in maniera estremamente aggressiva il sito!

Ma chi c'è dietro a Foxyflirts?

Una società del Regno Unito ovvero la NUMBER65 Ltd situata a Barham Court, Teston, Maidstone, Kent, ME18 5BZ!

Per contattarli troviamo inoltre un indirizzo email di supporto ovvero: support@foxyflirts.com.

Questa società è dietro numerosi altri siti praticamente identici a Foxyflirts e questa è una pratica orami consolidata che usano, purtroppo, molti siti di dating da me già recensiti nel corso degli anni, che si sono rivelati quasi tutti siti truffaldini.

Ma cerchiamo di capirne qualcosa in più!

Siti cloni perfettamente identici a Foxyflirts?

Esistono decine se non addirittura centinaia di siti assolutamente identici a Foxyflirt come ad esempio foxyflirts.club e Foxyones (in precedenza recensito qui su Tbwt.com).

Questi siti sono praticamente dei cloni di Foxyflirts ed utilizzano lo stesso identico database!

Cosa significa usare lo stesso database?

Significa che praticamente che i profili presenti sul sito sono identici e pertanto sono di fatto dei siti fotocopia dove cambia soltanto qualche colore ed il nome del sito.

Ma che senso ha, si potrebbe domandare qualcuno, creare dei siti tutti uguali tra loro?

Beh la risposta è semplice e ne avevo già parlato nel corso di altre recensioni come in quella su Provocami o 4club ad esempio.

In sostanza quando uno crea siti che sono destinati a ricevere numerose critiche, eventuali denunce penali o addirittura il ban da Google (come è avvenuto per Flirtlocali tanto per citarne uno) l'interesse maggiore è quello di creare tanti siti in modo da monetizzarli individualmente e non appena uno viene “sputtanato” e gli utenti smettono di registrarsi… si può continuare a fare soldi usando gli altri.

La mia esperienza su Foxyflirts: bot e profili falsi?

Subito dopo essermi registrato e senza nemmeno aver inserito una foto personale ne alcun dettaglio circa il mio aspetto fisico questo è quello che è avvenuto.

Come possiamo notare una “ragazza” mi ha scritto ed ha subito dedotto il mio nome leggendo il mio nickname, per poi presentarsi.

Io ho risposto subito in maniera piuttosto diretta proprio per essere sicuro che non si trattasse di un bot e lei a di nuovo risposto.

Non credo sia difficile capire quello che è avvenuto ma nel caso a qualcuno non fosse chiaro cercherò di sintetizzarlo io.

Il fatto che la ragazza abbia dedotto correttamente il mio nome solo leggendo il mio nickname (ho volutamente oscurato entrambi dallo screenshot) mi fa capire che non si tratta di un bot ma molto probabilmente di un operatore di chat.

Gli operatori di chat sono divenuti abbastanza popolari dopo un servizio delle iene che parlava proprio di come alcune persone vengano pagate per impersonare falsi profili online facendo spendere bei soldoni a tanti utenti che pensano di parlare con una bella ragazza e sperano di incontrarla dal vivo prima o poi.

Il fatto che si tratti di un operatore di chat e quindi di un falso profilo è abbastanza scontato se pensiamo che io sul sito non ho messo nemmeno una foto mia, quindi perchè mai una donna avrebbe dovuto contattarmi e subito dopo affermare di essere desiderosa di capire se sessualmente siamo compatibili?

Non ci vuole un genio a capire che una donna oggigiorno può fare sesso con centinaia di uomini con un semplice battito di ciglia quindi figuriamoci se viene su un sito di sesso occasionale a scrivere ad uno sconosciuto senza foto!

Ma a parte questo è chiaro anche da come risponde che il suo intento è quello di assecondarmi ed intavolare una conversazione in cui parliamo di qualsiasi cosa io voglia ma che a me costerà quasi 2 euro a messaggio.

Un altro esempio?

Come vediamo in questo caso l'operatore non solo menziona il mio nome ma anche la città da cui mi collego.

Il suo unico scopo è farmi capire che si tratta realmente della ragazze nella foto e non di un bot per invogliarmi a rispondere.

Chiaro il concetto?

Tra l'altro ho anche notato che i profili delle “false ragazze” in questione sono scritti in un ottimo italiano e risultano ben fatti e credibili. Bisogna riconoscere che come truffatori sono piuttosto pratici e ben organizzati!

A conferma di tutto ciò ci sono i termini e condizioni di Foxyflirts.

Termini e condizioni di Foxyflirts

La verità e sotto gli occhi di tutti ma evidentemente in pochi andranno a ricercarla. Questa frase credo sia valida ed applicabile a moltissimi ambiti della vita, e chi ha creato Foxyflirts deve saperlo bene visto che per pararsi il culetto da un punto di vista legale hanno scritto tutto nero su bianco.

Ecco infatti cosa ho trovato:

Ve lo traduco e sintetizzo in italiano nel caso in cui qualcuno non capisse l'inglese.

Sostanzialmente scrivono di poter creare dei profili falsi per poter intrattenere l'utente!

E tutto questo a loro esclusiva discrezione e senza nemmeno indicare in alcun modo quali siano i profili falsi, ovvero quelli creati da loro, e quali invece quelli vero.

Beh lasciate che vi dica cosa penso dato che qui su TBWT.com di siti simili ne ho recensiti a centinaia nel corso degli ultimi 10 anni: la grande maggioranza dei profili presenti su Foxyflirt, se non addirittura un 99.9% sono quasi certamente falsi!

Ma quindi foxyflirts è una truffa?

Beh considerando quello che ho scritto fino ad ora direi che la cosa è abbastanza scontata: fanno cassa giocando su un sistema di crediti poco chiaro (che loro chiamano “monete”) e utilizzano falsi profili gestiti da operatori, molto probabilmente ben addestrati, per accalappiare gli utenti e farli spendere quasi 2 euro a messaggio.

Voi come la chiamate questa?

Per me si è una truffa… ed anche se l'hanno scritto nei loro termini e condizioni tra l'altro in inglese non traducendolo nemmeno in italiano, sebbene tutto il resto del sito sia ottimamente tradotto nella nostra lingua, mi sembra un ulteriore conferma della tipologia di siti con cui abbiamo a che fare.

Quindi SI Foxyflirts è una truffa!

Come disdire l'abbonamento automatico?

Per fortuna almeno questo problema non dovrebbe esserci dato che i gestori del sito hanno scritto chiaramente che il servizio non è in abbonamento e quindi non dovrebbero esserci addebiti automatici di alcun tipo.

Qualora riceviate un addebito non autorizzato vi invito a rivolgervi subito alla polizia postale ed a contattare la vostra banca per chiedere lo storno immediato della transazione!

Come cancellare il profilo su Foxyflirts

Per cancellare il nostro profilo in maniera definitiva ed istantanea da foxyflirts basterà cliccare sulla nostra foto o sull'icona di un uomo che troveremo nella barra laterale del sito.

Da li avremo accesso alla pagina per modificare il nostro profilo e al suo interno troveremo anche un tasto “Impostazioni“.

Cliccandoci accederemo ad un ulteriore pagina e scorrendo fino al fondo troveremo il tasto “Elimina profilo“.

Cliccandoci su, dovremo confermare la nostra decisione e poi ci saremo finalmente liberati di questo sito di incontri assolutamente inutile e truffaldino!

Opinioni e pareri su Foxy Flirts

Purtroppo per le ragioni spiegate nel corso di questa recensione è abbastanza difficile trovare recensioni e pareri su Foxyflirt. Questo perchè i gestori del sito creano centinaia di siti identici dandogli altrettanti nomi differenti quindi i truffati vengono truffati un po qui ed un po' li e questo disperde le loro opinioni e rende più difficile rintracciarle.

Su Trustpilot è presente una sola opinione su Foxyflirt ed ovviamente è negativa in quanto l'autore definisce “scam” (ovvero “truffa”) il sito.

Sicuramente se ci fossero altre recensioni, a meno che non siano comprate, sarebbero tutte altrettanto negative!

Esiste un app di Foxyflirt

Fortunatamente no NON esiste alcuna app di Foxyflirt ne sul Apple store e ne sul Google Play store. Tra l'altro dubito fortemente che la Apple avrebbe mai accettato nel suo store un app del genere.

In ogni caso il sito funziona abbastanza bene anche sui dispositivi mobili quindi non sembra che i gestori ne abbiano bisogno ma diciamo che nessuno ne sentirà la mancanza!

Alternative a Foxyflirts per incontri Gratuiti di Sesso Occasionale

Visto è considerato che stiamo parlando di un sito truffa direi che non è molto corretto parlare di alternative a Foxyflirts quanto piuttosto di alternative che funzionano davvero e non siano truffe!

Diciamo che dopo oltre 10 anni passati a recensire siti per sesso qualcosa l'ho imparata e non a caso ho riversato tutto il mio sapere nella oramai celebre lista dei migliori siti di incontri Gratuiti suggeriti da TBWT.com.

Sono siti che aggiorno regolarmente e ripeto che oltre a funzionare, sono realmente gratuiti.

Pertanto se a qualcuno interessa trovate il link al termine di questa recensione!

Conclusione

Foxyflirts è un sito truffa. Uno di quei siti pensati solo per far fare soldi ai suoi ideatori. Il sito è monetizzato attraverso un sistema di “monete”. Servono 40 monete per inviare un messaggio ed il costo per singolo messaggio è sopra la media dato che si arriva a 1.8euro per singolo messaggio inviato.

Nei termini e condizioni del servizio è scritto chiaramente (in inglese) che i gestori si riservano il diritto di creare falsi profili per intrattenere gli utenti. Peccato che molti utenti utilizzino il sito totalmente inconsapevoli di questo e sperando di poter incontrare un giorno le ragazze con cui chattano.

A quando risulta la quasi totalità dei profili presenti sul sito è composta da profili fake (ovvero falsi) gestiti da operatori di chat e cioè persone pagate per impersonare quei falsi profili e far spendere quanti più soldi possibili agli utenti che usano il sito.

Insomma state alla larga da questa truffa!

Se cercate siti per fare sesso rapidamente date un occhiata alla lista dei migliori siti di incontri consigliati da TBWT. Ci ho messo anni e centinaia di recensioni prima di trovare questi siti e vi assicuro che i funzionano e sono anche gratuiti. Trovate il link sotto le stelline gialle qui in basso!

Ad ogni modo il mio voto per Foxyflirts è 2!

