Nirvam funziona o è una Truffa? Recensione completa 2020-2021, Opinioni e Alternative per Incontri Online

Il sito su cui scriverò una recensione oggi è quello di Nirvam.it ovvero uno dei siti di incontri che hanno fatto la storia del dating online quantomeno per quel che riguarda l'Italia!

Molti anni orsono avevo già scritto una recensione su questo sito ma a distanza di tutto questo tempo ho pensato di scriverne una nuova e sicuramente molto più approfondita per capire cosa è cambiato e proporre una recensione molto più attuale ad i miei lettori.

Il sito di Nirvam è stato lanciato nel lontano 2005 ed avendo quindi ben 15 anni di vita è sicuramente uno tra i siti di incontri più antichi e storici che gli italiano abbiano mai usato.

All'epoca il web era ben lontano rispetto a come lo vediamo oggi e pertanto non è certamente esagerato dire che chi ha creato questo storico sito rientra a tutti gli effetti tra i pionieri del dating su internet.

Nonostante questa premessa però non mostrerò alcun timore reverenziale nello scrivere la mia recensione su questo sito di incontri anche perchè come ho sempre ribadito nel corso delle mie recensioni qui su TBWT.com, quello che conta alla fine sono i risultati!

Se un sito di dating mi da quelli per me è tutto ok, mentre se non me li da lo considero solo l'ennesima presa per i fondelli o addirittura truffa (dato che ce ne sono tantissime online).

Quindi entriamo nel vivo di questa recensione ponendoci da subito le giuste domande!

Cosa è Nirvam e che tipologia di incontri propone?

Come ho già detto poco fa stiamo parliando è un sito di dating che ha fatto storia ed è stato tra i primi siti di incontri totalmente italiani e rivolti ad un pubblico esclusivamente italiano.

Parliamo però di una specifica tipologia di incontri ovvero gli incontri romantici!

Questa è un informazione di fondamentale importanza considerato che a differenza di quanto avveniva nel 2005, quando Nirvam è nato, oggi sul web esistono tantissime tipologie di siti di incontri e appuntamenti online, tuttavia le nicchie principali rimangono sostanzialmente due: ovvero gli incontri romantici e gli incontri occasionali.

Alcuni siti di incontri romantici molto conosciuti in Italia sono oltre a Nirvam, sicuramente Lovepedia e Meetic.

Mentre per quel che riguarda gli incontri occasionali ne ho recensiti a centinaia qui su TBWT nel corso di questi ultimi 10 anni e pertanto trovo inutili menzionarli in questa sede dato che su questo blog troverete una montagna di informazioni e recensioni proprio su questi siti.

Nel caso a qualcuno non fosse sufficientemente chiaro: la maggioranza degli utenti (soprattutto le donne) che usano Nirvam lo fanno per cercare l'anima gemella piuttosto che l'avventura di una notte, e questo bisogna tenerlo bene a mente se si vuole usare questo sito, visto che ponendoci in maniera troppo diretta, come possiamo tranquillamente fare su siti di incontri occasionali, faremo scappare molte delle ragazze con cui interagiremo!

La registrazione a Nirvam è abbastanza standard direi e non molto differente rispetto a quella che troviamo su altri siti per cercare l'anima gemella.

Le informazioni che ci vengono richieste nel form di registrazione sono le solite ovvero:

Nickname

Password

E-Mail

Data di nascita

Sono (uomo che cerca donna, donna che cerca uomo o le varianti gay)

Nazione

Regione

Importante notare che per confermare la registrazione oltre a cliccare sul tasto “Conferma” dovremo assicurarci che la checkbox “Accetto le condizioni d'uso…etc etc” sia selezionata.

Questo è molto importante perchè di fatto come ho già fatto notare in molte delle mie recensioni, quando ci iscriviamo ad un sito di incontri stiamo praticamente sottoscrivendo un contratto!

Ma di questo parleremo in seguito sempre nel corso di questa recensione.

Il processo di registrazione continua con la richiesta di cliccare su un link di attivazione che avremo ricevuto via email. Questo è necessario per confermare il nostro account ma non è strettamente necessario farlo immediatamente dato che il sito da la possibilità di “farlo in seguito” ed iniziare ad usare subito il sito!

Le informazioni richieste per completare il profili di Nirvam.it

Sono molti i siti per cercare l'anima gemella che fanno uso del cosiddetto questionario della personalità (anche chiamato a volte “test di personalità“).

Sostanzialmente si tratta di un test con un a serie di domande a scelta multipla attraverso cui possiamo comunicare le nostre preferenze ed evidenziare alcuni aspetti salienti della nostra personalità.

Lo scopo è abbastanza chiaro: trattandosi di un sito dove si cerca la relazione sentimentale auspicabilmente di lunga durata, è molto importante che due persone siano affini tra loro e che quindi abbiano qualcosa in comune.

Questo ovviamente non è necessario sui siti per fare sesso dato che lì si punta tutto su incontri brevi ma molto focosi e intensi… ed al massimo si può instaurare una bella trombamicizia!

Nirvam non propone un vero e proprio test della personalità ma…

sono parecchie le informazione che ci vengono richiesta per completare il nostro profilo e tuttavia, rimangono tutte FACOLTATIVE.

Infatti potremo tranquillamente lasciare vuoto il nostro profilo ma questo comporterà una maggiore difficoltà ad ottenere contatti sul sito: ovvero molte donne se mostreremo un profilo vuoto o incompleto semplicemente ci ignoreranno!

Ecco le informazioni richieste per completare il nostro profilo su Nirvam:

Altezza (cm)

Peso (kg)

Corporatura

Capelli

Occhi

Origine etnica

Stato civile

Ha figli

Vuole figli

Titolo di studio

Professione

Reddito

Fumo

Nazionalità

Religione

Lingue parlate

Il mio Annuncio (max 2048 caratteri)

I miei Interessi (scelte multiple disponibili)

Foto

Descrizione

Come è facile osservare non si tratta di un vero e proprio test della personalità come ad esempio quello di OkCupid, ma sono perlopiù informazioni generali circa il nostro aspetto fisico, il nostro background socio culturale e le nostre passioni e/o interessi!

Verifica delle foto e profili falsi su Nirvam

Per poter iniziare ad usare il sito, sperando di ottenere qualche risultato concreto, è assolutamente fuori discussione che dovremo aggiungere una nostra foto profilo.

Tuttavia la pubblicazione di tale foto non è automatica ed a quanto pare i gestori di Nirvam possono volerci fini a 24 ore per validare la nostra foto (per validare la mia foto ci hanno messo circa 2 ore).

Il messaggio ci dice chiaramente che alcune tipologie di foto (come ad esempio quelle che offendono il comune senso del pudore o semplicemente quelle che non ci ritraggono bene in viso) saranno rifiutate da Nirvam.

La pratica della verifica manuale delle foto è adottata da molti siti di incontri per evitare il fenomeno dei profili falsi, tuttavia sono pochi i siti che realmente controllano le foto e rifiutano quelle false o addirittura bannano i profili farlocchi.

Nirvam è uno di questi?

Non posso ovviamente affermare questo con assoluta certezza… ma la mia impressione e che i gestori di Nirvam si impegnino attivamente per evitare la presenza di falsi profili!

Non a caso è anche presente una funzione per segnalare profili falsi affinchè i moderatori prendano provvedimenti.

Questo sicuramente è un punto a favore che devo riconoscere al sito che sto recensendo ed avendo recensito centinaia di siti qui su TBWT… a certi dettagli do peso eccome!

Grafica e layout anni 90-2000: come mai?

Al di la della homepage del sito, che sembra abbastanza moderna ed aggiornata, appare evidente subito dopo essersi registrati, che Nirvam è nato in altri tempi e da allora non è mai stato aggiornato veramente.

La grafica, il layout e l'intera struttura del sito appaiono piuttosto datate e molte funzioni appaiono poco intuitive da usare.

Ad esempio, diamo un occhiata alla chat… non vi sembra provenire direttamente dagli anni 90-2000?!

Ritengo che questo sia un vero peccato soprattutto perchè un sito storico come questo sicuramente nel corso degli anni avrà generato sufficienti introiti ai suoi ideatori, per finanziare un opera di ristrutturazione funzionale completa.

Dunque perchè non lo fanno?

Forse perchè oggi il gioco non vale più la candela? Possibile.

Si perchè se nel 2015 il dating online in Italia stava appena nascendo, oggi è l'esatto opposto.

Ci sono migliaia di siti che competono tra loro e sebbene molti siano del tutto inutili o addirittura delle truffe… sicuramente la nicchia degli incontri online è diventata ultra competitiva e magari i gestori di Nirvam hanno deciso di non investire oltre in questa nicchia.

Come funziona Nirvam

Diamo adesso un occhiata al pannello principale del sito.

Osservando la barra laterale e quella superiore notiamo subito le principali zone e funzioni del sito:

Messaggi: da qui possiamo gestire i messaggi inviati e ricevuti che non vanno confusi con i messaggi ricevuti in chat . Si lo so questo genera confusione ma come vi dicevo Nirvam è un sito di altri tempi che non si è mai aggiornato a dovere. Magazine: è un semplice blog in cui ci sono articoli riguardanti gli incontri online. Contatti: da qui è possibile visualizzare le visite al profilo, chi ci ha votato, i nostri amici e le richieste di chat ricevute. Amicizie: su nirvam è possibile fare amicizia virtualmente con gli utenti un po' come avviene su Facebook ed è anche possibile votare per i nostri utenti preferiti in modo che ottengano maggiore visibilità e popolarità sul sito. Area riservata: il concetto è simile agli album privati su Badoo con la differenza che qui non sono assolutamente ammesse foto pornografiche. In pratica in questa zona possiamo decidere chi potrà visualizzare alcuni dei nostri contenuti che non vogliamo condividere con tutti ed allo stesso tempo possiamo gestire le richieste che abbiamo inviato per visualizzare le “aree riservate” degli altri utenti. Ricerca: è una funzione che ci permette di cercare utenti iscritti a Nirvam utilizzando numerosi filtri di ricerca. Esiste infatti la ricerca normale e la “ricerca avanzata”!

Onestamente ci ho messo un pò a capire come funzionasse nirvam perchè l'interfaccia appaiono realmente obsoleti e la user experience è realmente pessima sebbene dopo un po' ci si riesca ad abituare!

Su Nirvam ci sono pochi profili: è un sito abbandonato?

Per ottenere dati rilevanti da inserire in questa mia recensione su Nirvam, ho quasi immediatamente, dopo essermi registrato, eseguito una ricerca per individuare alcuni utenti online nella mia zona (ed avevo indicato Milano come città di appartenenza).

Ebbene ho ottenuto appena 14 utenti online connessi in quel momento.

Sicuramente NON è un risultato soddisfacente per un sito che ha la storia di Nirvam ed evidenzia chiaramente una tendenza degli utenti a spostarsi verso i competitori più moderni.

I profili presenti sul sito appaiono essere numerosi ma quelli degli utenti che realmente usano il servizio (utenti online) sembrano essere pochi.

Questo mi fa pensare che su Nirvam ci siano molti profili inattivi o dormienti ovvero profili di utenti che si sono registrati ma di fatto non usano più il sito da tempo!

La video chat: nuova funzione!

Sulla homepage del sito si mette in risalto l'aggiunta di questa nuova funzione di video chat.

Tuttavia avendo provato il servizio gratuitamente per 3 giorni posso dire di non aver capito come usare questa funzione.

Non capisco se sono io ad avere problemi di vista oppure questa funzione sia soltanto un miraggio!

Su Nirvam ci sono bot o profili falsi?

Dopo la mia registrazione a Nirvam non ho ricevuto alcun messaggio: ovvero nessuna ragazza mi ha scritto.

Questo mi sembra piuttosto logico e comprensibile considerando che il mio profilo era assolutamente vuoto e cioè privo di foto, descrizione o qualsivoglia altro tipo di dato.

In pratica l'ho fatto di proposito per verificare se ci fossero o meno bot e posso confermare che su Nirvam non ci sono bot.

Mi sembra inoltre evidente che i gestori del sito si impegnino attivamente per bannare i falsi profili.

Purtroppo però il problema è che ci sono pochi profili realmente attivi sul sito e la grande maggioranza degli iscritti sembra non usare più il sito da tempo.

Per tale ragione la grande maggioranza dei profili di Nirvam sono autentici ma abbandonati e purtroppo ci sono anche tantissimi profili senza foto!

Nirvam è gratis o si paga?

Nirvam è un sito a pagamento e quindi si paga! Senza pagare in pratica non possiamo fare proprio nulla se non modificare il nostro profilo e utilizzare la funzione di ricerca per cercare i profili di altri utenti… ma non abbiamo la possibilità di contattare nessuno ne di leggere i messaggi ricevuti!

E' molto importante precisare che nirvam a differenza di molti altri siti (soprattutto siti truffa) è monetizzato dai suoi creatori solo con l'abbonamento.

Su nirvam NON esistono crediti e non si deve pagare nulla per inviare i singoli messaggi.

In pratica se si è abbonati si possono inviare messaggi illimitati.

L'abbonamento premium di Nirvam

Diamo un occhiata all'immagine in basso per capire che cosa offre l'abbonamento premium di Nirvam (senza il quale praticamente non potremo usare il sito per realizzare incontri).

Come possiamo notare tutte le funzioni necessarie ad interagire con le ragazze per poi sperare di incontrarle dal vivo… richiedono l'abbonamento.

Senza siamo praticamente tagliati fuori da tutto ovvero potremo solo “guardare ma non toccare”!

Esiste tuttavia un eccezione dato che per tutti i nuovi utenti Nirvam offre un servizio di prova gratuito.

Abbonamento premium Gratis a Nirvam?

Ebbene si, dopo esserci registrati al sito vedremo questo messaggio.

In pratica potremo provare tutte le funzioni premium GRATUITAMENTE per 3 giorni, senza dover inserire alcuna carta di credito!

Questa è sicuramente una grande prova di fiducia che il sito vuole dare ai suoi utenti dato che, diversamente da come fanno quasi tutti gli altri siti concorrenti, Nirvam ti permette di provare il servizio prima di acquistarlo.

Ma quanto costa l'abbonamento a Nirvam.it?

Esistono differenti pacchetti ed ovviamente se sottoscriviamo l'abbonamento per un periodo di tempo più lungo, il costo al mese diminuisce!

Diamo un occhiata all'immagina che ci mostra i costi del Pass Vip:

Come possiamo vedere si parte da un costo di 18.95 euro al mese se ci abboniamo per un solo mese, ma possiamo arrivare fino a 59.40 euro all'anno se ci abboniamo per 12 mesi. In quel caso risparmieremmo il 73% sul costo mensile dell'abbonamento e di fatto verremmo a spendere solo 4.95 euro al mese!

Devo dire che meno di 5 euro al mese per un sito di dating è relativamente poco soprattutto se consideriamo che i concorrenti di Nirvam hanno prezzi decisamente più alti.

Quello che immagino è che il s si sia visto costretto ad abbassare i prezzi considerando la forte competizione per non perdere tutti i suoi utenti (che oramai hanno centinaia di alternative) e quindi per non costretto a chiudere!

Le modalità di pagamento supportate da Nirvam

Nirvam essendo gestito da una società italiana offre differenti modalità di pagamento tra cui il bollettino postale ed il pagamento con Postepay.

Tra le varie opzioni che abbiamo a disposizione se decidiamo di abbonarci:

Bollettino postale

Carte di credito/debito (Postepay accettata)

Bonifico

Paypal

Ricarica Telefonica

Buono speso Onshop (ottenibile presso Lottomatica)

Come possiamo notare le opzioni di pagamento sono numerose quindi abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, ma alla fine, come al solito, la domanda rimane sempre e soltanto una: ne vale la pena?!

Questo lo scopriremo a breve.

Il rinnovo automatico dell'abbonamento

Su Nirvam non esiste alcun rinnovo automatico dell'abbonamento.

E' scritto chiaramente non solo nei termini e condizioni del servizio (qui chiamate “Condizioni D'uso”) ma anche nella pagine dove è possibile acquistare l'abbonamento.

Diamo un occhiata:

Questo significa che in nessun caso vedremo addebiti non autorizzati sulla nostra carta di credito e sono piuttosto sicuro che questa promessa venga effettivamente mantenuta perchè la società che gestisce Nirvam (a differenza di quanto avviene per tanti siti di dating con sede in Svizzera, nei Paesi Bassi o nelle Virgin Islands) è al 100% italiana quindi se si mettesse truffare i clienti sicuramente non avrebbe potuto resistere online per tutti questi anni.

Chi sono i creatori e gestori di Nirvam?

Questo lo scopriamo facilmente sia leggendo le “condizioni d'uso di nirvam” che anche il footer presente su tutte le pagine del sito.

La società in questione è la NIRVAM srl che ha sede in Via S.Bernardino 139N, a Bergamo!

Per contattarli è possibile inviare una email a: info@nirvam.it o un fax allo 0293650459!

In pratica se ci sono controversie legali il foro competente sarà quello di Milano.

Esista una app di Nirvam?

Oggigiorno esiste un app praticamente per qualsiasi cosa.

Non a caso moltissimi siti e servizi online, non solo relativi agli incontri su internet… hanno creato app disponibili sia per gli utenti Apple (e quindi presenti sullo Apple Store), che per gli utenti Android (e cioè presenti sul Google Play Store).

Purtroppo Nirvam non lo ha fatto e questo sembra essere in linea con quello che ho scritto prima, ovvero che i creatori del sito non sembrano intenzionati ad investire denaro per migliorare il portale e probabilmente lo lasciano andare così com'è contando sul fatto che alcuni utenti continuino ad usarlo magari per abitudine o semplicemente perchè si tratta di un sito storico nonostante ci siano migliori alternative.

Quindi la risposta è no: non esiste un app di Nirvam ne per gli utenti Android e ne per quelli iOS!

Nirvam ha una pagina Facebook ufficiale che è raggiungibile qui https://www.facebook.com/nirvam.it/

Dando un occhiata alla pagina ci rendiamo conto che per essere la pagina di un sito per incontri operativo da ben 15 anni il numero di persone che seguono la pagina sono relativamente pochi dato che parliamo di circa 28000 followers.

Inoltre se ci facciamo caso noteremo che ciascun post pubblicato sulla pagine riceve molti pochi like e commenti. Questo conferma ulteriormente quello che dicevo prima.

Nirvam sembra un sito in declino che sta perdendo utenza soccombendo alla concorrenza e prima o dopo semplicemente svanirà.

Per quanto riguarda Instagram: ho effettuato una ricerca e sembra proprio che Nirvam non ha una pagina Instagram pertanto inutile cercarla!

Come cancellare il profilo su Nirvam

Questa è una domanda abbastanza frequente dato che molti utenti, possono avere innumerevoli ragioni per cancellare il proprio profilo da un sito di incontri.

Magari vogliono tutelare la loro privacy oppure si sono fidanzati e non cercano più un partner etc etc.

In ogni caso è importante che i siti di dating offrano una possibilità di eliminare il proprio profilo nel modo più rapido ed indolore possibile.

Nirvam fortunatamente permette di cancellare il profilo abbastanza rapidamente. Basterà andare nella sezione “il mio account” cliccando poi su “elimina account“.

Dopo un messaggio di conferma il nostro profilo sarà istantaneamente cancellato dal database di Nirvam.

Facciamo però attenzione perchè se cancelliamo il nostro profilo ovviamente perderemo l'abbonamento e non potremo riottenerlo in alcun modo se non creando un nuovo profilo ed acquistando un Vip pass nuovo (ovvero un nuovo abbonamento).

Il diritto di Recesso

Nelle condizioni d'uso del servizio è specificato chiaramente che dopo aver acquistato l'abbonamento abbiamo 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, a patto però di non aver usufruito del pass.

In pratica l'utilizzo di qualsiasi funzione che fa parte dell'abbonamento, ovvero anche il semplice invio di un singolo messaggio, ci renderà impossibile ottenere il rimborso!

E' inoltre importante chiarire che per ottenere il rimborso dovremo inviare una raccomandata con avviso di ricevimento alle sede di Nirvan ed a quel punto la Nirvam Srl avrà 30 giorni per emettere il rimborso!

Pareri ed opinioni su Nirvam (presenti in rete)

Essendo Nirvam un sito di incontri storico ci sono molti pareri ed opinioni che si possono trovare in rete. C'è chi ne parla male dicendo che non si riesce a concludere nulla e c'è chi alla fine considerando il fatto che a differenza di altri siti non sembrano esserci bot ed i falsi profili appaiono controllati, elogia questi meriti.

Difficile trovare pareri che parlino di truffa o di addebiti non autorizzati dato che Nirvam essendo gestito da una società italiana immagino che non ci tiene proprio ad essere citato in giudizio da qualcuno!

Purtroppo ci sono tanti siti simili a nirvam che si nascondono dietro società estere e giocano molto più sporco truffando di fatto i proprio utenti e cavandosela senza conseguenze.

Ecco perchè chi conosce il mondo dei siti di incontri sa apprezzare quantomeno l'onesta e la trasparenza!

Nirvam funziona o è una truffa? La mia esperienza!

Usando il pass gratuito che mi ha permesso di accedere alle funzioni premium senza pagare, ho avuto tempo e modo di farmi un idea.

Posso pertanto affermare che parliamo di un sito serio gestito da una società italiana e pertanto Nirvam NON è una truffa!

Tuttavia purtroppo NON posso dire che Nirvam funziona e da risultati concreti dato che nei tre giorni ho ottenuto un solo messaggio e poi la ragazza non mi ha più risposto.

La mia esperienza sul sito è quindi stata negativa in termini di risultati ma riconosco sicuramente il merito di giocare secondo le regole in un mercato spietato e senza scrupoli come quello degli incontri online.

Alternative a Nirvam per incontri facili a costo zero

Sebbene io sia da sempre un amante degli incontri occasionali ed infatti la maggioranza dei siti che ho recensito qui su Tbwt.com sono proprio siti di incontri occasionali, devo dire che anche per chi cerca l'amore vero posso dare dei consigli validi.

Infatti i siti presenti nella lista dei migliori siti di incontri suggeriti da TBWT (che attualmente è la lista più apprezzata in questo settore e che trovi al termine di questa recensione)… se usati nel modo corretto possono anche portare ad incontri di natura romantica.

Anche perchè due delle mie relazioni più durature sono inizialmente nate come avventure sessuali per poi tramutarsi in qualcosa di serio. Quindi è inutile partire con i paraocchi.

L'importante è incontrare una ragazza dal vivo e se poi quella scintilla scatta tutto viene in automatico.

Conclusioni

Nirvam è un sito tutto italiano che ha fatto la storia degli incontri romantici in Italia. E' operativo dal lontano 2005 ed è gestito da Nirvam Srl.

Si tratta di un sito che purtroppo non ha saputo tenere il passo con i tempi e (al di la della homepage) presenta un interfaccia antiquata ed obsoleta, molto poco user friendly, tipica degli anni 2000.

La cosa che ho apprezzato di nirvam è la totale assenza di bot ed il fatto che i profili sembrino essere molto controllati e quindi sia difficile trovare profili falsi dato che i gestori del sito ti bannano se sospettano che tu sia un fake.

Purtroppo però sembra che ci siano moltissimi profili abbandonati e gli utenti ancora attivi non sembrano essere molti. Per questa ragione non mi sento di consigliare l'acquisto dell'abbonamento sebbene questo sia piuttosto economico se lo compariamo ai prezzi dei concorrenti.

Ma alla fina quello che conta sono i risultati ed io nei 3 giorni che ho dedicato a Nirvam per scrivere questa recensione, non ne ho ottenuto nessuno.

Per questa ragione se ti interessano gli incontri online ti consiglio di dare un occhiata alla lista dei migliori siti di incontri suggeriti da TBWT.com (che ha ricevuto centinaia di commenti positivi e che aggiorno con regolarità). Trovi il link qui in basso sotto le 5 stelle gialle per votare questa recensione.

Il mio voto a Nirvam è 5!

