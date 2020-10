4 migliori siti di incontri italiani per sesso – Classifica aggiornata a Ottobre Novembre 2020

Durante il corso degli ultimi 10 anni ho scritto diverse centinaia di recensioni su altrettante centinaia di sti di incontri.

Quando ho iniziato il dating online era per me più una necessità che una passione!

Cercavo ragazze con cui fare sesso e non avendo nemmeno un soldo in tasca i siti di incontri erano la mia ultima spiaggia.

E' stato così che TBWT.com è nato, per caso, quando ho iniziato a condividere le mie esperienze sui differenti siti di incontri italiani e non!

Ovviamente io cercavo i migliori siti di incontri per fare sesso dato che volevo appunto accoppiarmi e dare sfogo alla mia oramai passata gioventù.

Eppure all'epoca i siti per incontri erano molti meno e la maggioranza di questi erano siti per cercare l'anima gemella quindi non era per nulla facile.

Oggi al contrario la situazione si è invertita e la maggioranza dei siti per incontri appartiene alla categoria del cosiddetto casual dating.

Si tratta quindi di siti per scopare senza perdere troppo tempo in chat.

Siti di incontri a pagamento VS siti gratuiti

Nonostante il fatto che molti siti di dating siano oggi siti pensati proprio per avventure sessuali e sesso occasionale, la stragrande maggioranza di questi siti sono a pagamento.

Si tratta quindi di siti con che prevedono la sottoscrizione di un abbonamento premium per poter essere usati.

I siti cosiddetti freemium ovvero i siti di incontri gratuiti sono oramai pochissimi ma questo non significa che non esistano e ne che siano poco validi solo perchè sono gratuiti.

Anzi, la verità è che dopo tutti questi anni e dopo centinaia e centinaia di recensioni diversi ho scoperto due cose fondamentali:

i l 99% dei siti di incontri occasionali a pagamenti sono TRUFFE

i siti di incontri gratuiti sono pochi e difficili da trovare ma alcuni di essi funzionano davvero e danno risultati impressionanti ai pochi fortunati che li conoscono

Per questa ragione adesso, a differenza di quanto fanno altri siti che vi mentono consigliandovi siti truffa solo per guadagnare soldi alle vostre spalle, faro una cosa diversa.

Vi faro una classifica dei migliori siti per fare sesso (che non funzionano e si sono poi rivelati delle truffe) e successivamente vi proporrò le reali alternative gratuiti per fare sesso realmente e senza spendere un centesimo.

Classifica dei migliori siti di incontri italiani per fare sesso facile (migliori TRUFFE italiane)

Xclub è un sito che ho da poco recensito qui su Tbwt.com! Appartiene ad un network di siti per incontri occasionali e fa pagare ad i suoi utenti praticamente tutto. A parte la possibilità di eseguire ricerche e modificare il proprio profilo, ed inviare messaggi… tutto il resto si paga attraverso la sottoscrizione dell'abbonamento premium e l'acquisto dei crediti che sono necessari per leggere i messaggi ricevuti. In pratica possiamo inviare messaggi ma per leggere le risposte dobbiamo pagare.

Ingegnosa strategia per una truffa ben congeniata: il sito è pieno di bot e profili falsi! Il mio voto è stato infatti un 2!

Provocami è un altro sito studiato molto bene per far cascare polli nella sua rete. Infatti tanti polli ci sono cascati prima che addirittura Google prendesse provvedimenti bannando il dominio!

Il fatto che persino Google si sia mosso dovrebbe facilmente farvi capire il livello di truffa con cui abbiamo a che fare.

Anche qui il sito è monetizzato sia attraverso un pass premium (per fortuna non in abbonamento e quindi senza rinnovo automatico) e sia i solito crediti che in questo caso si devono comprare per inviare i messaggi piuttosto che per leggere quelli ricevuti. Per il resto il mio voto a questa scam era stato un 3 e lo confermo!

Sito concettualmente molto simile a 4club. Appartiene di fatto alle stesse persone e utilizza lo stesso script di dating con alcune modifiche. Il modello di monetizzazione è differente in quanto esiste si un pass vip ma fortunatamente non è in abbonamento. Per inviare messaggi bisogna comprare dei crediti. Fondamentalmente è l'ennesima fregatura piena di bot e profili falsi!

Tra i vari siti che promettono incontri per fare sesso questo è uno di quelli meglio congeniati. Veloce e con una buona grafica. Invece dei bot usano operatori di chat ovvero uomini e donne in carne ed ossa pagati per farvi credere che potrete incontrare la donna del profilo quando in realtà quella donna non esiste e vi stanno intrattenendo solo per farvi comprare monete. Qui si parla di monete invece che di crediti e per ciascun messaggio che inviate spendete 40 monete (la cosa è volutamente resa difficile da capire per farvi spendere di più senza che ve ne rendiate conto). A conti fatti si spende fino a 1.8 euro a messaggio e di per incontrare ragazze che hanno voglia di sesso siete proprio nel posto meno indicato! Truffatori di livello molto avanzato!

Alternative: migliori siti per fare incontri di sesso in poco tempo e GRATUITAMENTE

Dopo aver sputtanato alcuni siti di incontri per sesso facendo la classifica in senso negativo vi ribadisco che ho visto numerosi altri portali che invece consigliano quei siti spacciandoli per i migliori siti di incontri occasionali italiani (ovviamente VI MENTONO perchè ci guadagnano sulle vostre iscrizioni) è arrivato il momento di proporre dei siti per incontri che gli incontri ve li fanno fare per davvero ed anche gratuitamente.

Vi consiglio quindi di dare una letta alla lista dei MIGLIORI Siti Italiani per fare Sesso realmente testati e consigliati da TBWT. Sono siti di incontri GRATUITI e aggiorno la lista frequentemente per tenerla sempre aggiornata.

Infatti leggendo gli oltre 200 commenti degli utenti capirai che qui su TBWT.com io questo lo faccio per passione e non mi sono MAI VENDUTO a nessuno. Buon sesso a tutti!

