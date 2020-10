Hinge funziona o è una Truffa? Recensione Opinioni e Alternative per incontrare l’amore!

Oggi il sole è bello forte, sono di umore sgargiante e pertanto vi delizierò con una bella ed avvincente recensione su hinge.co!

In realtà andando sul sito troverete ben pochi elementi visto che l'oggetto di questa recensione è un app di incontri e pertanto per poter verificare l'accuratezza di quanto leggerete oppure semplicemente per testare personalmente questa app sperando di cavarne qualcosa da buco, vi toccherà scaricarla e vedere che succede.

Cosa è Hinge?

Sul sito ufficiale capiamo subito di che si tratta, ovvero proprio come ho appena detto: un app per fare incontri. Ma non incontri qualsiasi bensì incontri romantici.

L'app appartiene a Match Group ovvero la stessa società che è proprietaria di Tinder, Match.com, Okcupid ed altri numerosi siti di dating…la quale a fine 2018 ha comprato Hinge e prima di questo era già divenuta abbastanza popolare sul web per via della causa milionaria intentata contro Bumble, un competitor di Tinder, appunto.

Hinge è quindi un altra delle loro svariate app per trovare l'anima gemella!

L'ennesima penserete voi.

Beh si se non fosse che sul sito scrivono a caratteri cubitali: “l'app di dating pensata per essere cancellata” (ovviamente ve l'ho tradotto dall'inglese).

Ma che significa?

Cosa intendono dire con questa frase ad effetto?

Beh semplicemente che si pongono come obbiettivo il risultato. Ovvero quello di farvi realmente incontrare una donna con cui avere una relazione duratura ed appagante… e che vi porti quindi a cancellare l'app di Hinge in quanto non ne dovreste avere più alcun bisogno!

Chiaro no?!

A me questo slogan piace molto ma come alcuni di voi ben sapranno dopo quasi 10 anni in cui scrivo recensioni su siti di incontri qui su Tbwt.com diciamo che di promesse mancate ne ho viste fin troppe quindi non mi faccio certamente ingannare dalle belle parole.

Quello che mi interessa quando recensisco un sito o una app per fare incontri… sono i risultati concreti.

Se ci sono i risultati allora ovviamente inizio ad analizzare il resto. Se non ci sono cestino e passo avanti.

Quindi cerchiamo di capire qualcosa in più su questo Hinge!

La filosofia che c'è dietro a Hinge ed il suo pubblico

Sintetizziamo la filosofia di Hinge con queste tre frasi:

App pensata per essere cancellata Qualità invece che quantità L'obbiettivo dell'app è incontrarsi di persona

Come è facile capire questa app è pensata per permetterci di NON perdere tempo chattando giorni e giorni con tante persone diverse che non sono realmente compatibili con noi. Piuttosto si cerca di ridurre il numero di interazioni in chat solo con persone realmente compatibili in modo che con una di esse si possa instaurare una relazione a lungo termine e conseguentemente cancellare l'app!

Questa filosofia è del tutto differente rispetto a quella che troviamo sulla quasi totalità delle app di dating presenti oggi sul mercato. Tali app infatti cercano di tenerci il più possibile online al fine di farci spendere quanti più soldi possibili per l'utilizzo dei loro servizi premium!

Il CEO di Hinge Justin McLeod ha specificato che come parte del principale pubblico target del sito (le persone a cui l'app è destinata) ci sono i cosiddetti Millennials ovvero i nati tra i primi anni 80 e metà degli anni 90.

Parliamo quindi di quella generazione che ha visto nascere il web, i computer e le console di gaming essendo vissuta a cavallo tra un mondo che oramai sembra lontanissimo ed uno nuovo super tecnologico in continua e rapidissima espansione.

Il 90% degli utenti di Hinge hanno infatti tra i 23 and 36 anni e sono par la maggioranza ben istruiti.

Questa è una categoria ancora troppo giovane per altri siti come Match.com o Eharmony (dove la media d'età è leggermente più alta) e quindi Hinge cerca di soddisfare i loro bisogni di questa categoria.

Ciò, ovviamente non significa che se avete 20 anni e cercate una relazione seria non potete usare Hinge.

Significa soltanto che la maggior parte degli utenti presenti sul sito rientra in quella fascia di età!

Inoltre su Hinge il 50% degli utenti iscritti sono Americani mentre i restanti sono suddivisi tra Canada, Australia, Uk e solo recentemente alcune capitali Europee tra cui sfortunatamente manca l'Italia.

Come registrarsi a Hinge?

Il processo di registrazione ad Hinge è piuttosto facile ed intuitivo.

Possiamo anche usare Facebook per velocizzare il tutt ma le informazioni principali che ci verranno richieste riguardano:

Il luogo in cui viviamo.

La nostra età.

Le nostre credenze politiche.

Le nostre credenze religiose.

Le nostre abitudini.

I nostri hobby.

Se fumiamo o beviamo.

Se abbiamo figli.

Etc etc.

Inoltre saremo praticamente obbligati ad aggiungere almeno 6 foto (obbligatorie) o video al nostro profilo!

Senza le foto non si potrà comunicare con nessun utente. Inoltre le informazioni che ci vengono richieste per completare il profilo non sono nemmeno tante se si considera che in fondo Hinge è un sito pensato per le relazioni a lungo termine ed è quindi assolutamente normale che richieda numerose informazioni ai suoi utenti per rendere più facile trovare effettive compatibilità tra di loro!

Un altro requisito fondamentale per poter utilizzare Hinge sarà la verifica del nostro numero di cellulare. In pratica riceveremo un sms con un codice e dovremo poi inserirlo nella app per attivare il nostro account.

Questo è pensato soprattutto per ridurre al minimo la presenza di profili falsi e udite udite, FUNZIONA!

Infatti come vedremo in seguito leggendo le varie opinioni online su Hinge sono davvero pochi gli utenti che si lamentano di aver interagito con bot o falsi profili.

Come Funziona Hinge

Invece di soffermarci su tutte le singole funzioni presenti sull'app di Hinge, vorrei soffermarmi ad analizzare quelle funzioni che rendono questa app esclusiva e differente dalle altre.

Vediamo quindi quali sono.

Possibilità di mettere like o commentare specifiche parti del profilo su Hinge

A differenza di quanto avviene sulle app tipo tinder dove generalmente diamo il nostro apprezzamento all'intero profilo, su Hinge le cose sono diverse.

Possiamo mettere il like ad una parte specifica del profilo ed eventualmente anche commentarla.

Questo è molto importante perchè semplifica di molto l'apertura di una conversazione con il profilo che ci interessa. Funziona quindi come una sorta di “ice breaker naturale” dato che offre un punto di appiglio a cui l'altra parte può facilmente aggrapparsi per risponderci ed iniziare a conoscerci.

Usare alcuni filtri come “deal breaker” (esclusioni obbligatorie)

Questo significa sostanzialmente che quando utilizziamo i filtri del sito per cercare persone con noi compatibili possiamo indicare alcuni filtri come “obbligatori”.

Ad esempio possiamo indicare che se una donna ha un certo credo religioso oppure ha già figli etc etc, non siamo interessati a conoscerla.

E questa non è una preferenza come avviene su altri siti… ma diventa un vero e proprio filtro di esclusione perciò effettivamente i profili che fanno parte di quelle categorie non ci appariranno.

Suggerimenti automatici dei profili più compatibili su Hinge

Hinge attraverso un suo algoritmo interno di cui non siamo a conoscenza, riesce ad individuare i profili che sono in assoluto più compatibili con noi e ce li suggerisce mettendoli in risalto rispetto agli altri profili. Questo ci permette di notarli ed aumenta esponenzialmente le probabilità di incontrare dal vivo donne realmente interessanti e chissà magari anche la nostra anima gemella!

Incontri da casa come misura anti-Covid19

Per combattere i problema Coronavirus ed arginare i contagi Hinge ha proposto una sua soluzione su come incontrare ragazze evitando il Coronavirus e diciamo che non è una cosa assolutamente originale ma poche app hanno aggiunto questa funzione.

In pratica potremo fissare date virtuali ed incontrare ragazze in video chat piuttosto che essere costretti ad uscire di casa per farlo dal vivo.

Tracciamento degli incontri dal vivo e richiesta recensione sull'esperienza

Questa è una funzione davvero innovativa che non ho trovato in nessuna delle app e dei siti di incontri recensiti nel corso degli ultimi 10 anni qui su Tbwt.com!

Praticamente Hinge rileva i profili con cui abbiamo chattato e con cui ci siamo scambiati i numeri di cellulari o altri profili social e dopo alcuni giorni ci chiede se abbiamo incontrato dal vivo quella persona permettendoci anche di raccontare come è andata.

A differenza di quanto avviene su The Inner Circle la app non ci suggerirà dei possibili luoghi in cui incontrarci ma direi che questa cosa è relativa dato che se due persone vogliono incontrarsi dal vivo di certo non hanno bisogno che sia un app di dating a suggerire dove.

Inserire domande nel proprio profilo

Questa è una funzione estremamente interessante dato che potremo scegliere tra centinaia di domande differenti e gli altri utenti del sito potranno iniziare una conversazione con noi semplicemente rispondendo a tali domande che appariranno sul nostro profilo Hinge.

Ma quanto costa Hinge? E' gratuito?

Hinge ha alcune funzioni che sono gratuite e di fatto è uno dei pochi siti che ancora si possono usare senza essere costretti a sottoscrivere l'abbonamento premium.

I costi per diventare utenti premium sono:

19.99 dollari per un mese

39.99 dollari per 3 mesi (ovvero 13.33 al mese)

59.99 dollari per 6 mesi (ovvero 9.99 al mese)

Vantaggi dell'abbonamento premium a Hinge vs utenti Free

Se ci abboneremo ad Hinge diventando utenti premium avremo a disposizione diversi vantaggi.

Filtri premium: normalmente gli utenti free possono usare solo alcuni filtri di ricerca ma non tutti.

normalmente gli utenti free possono usare solo alcuni filtri di ricerca ma non tutti. Possibilità di inviare like illimitati: possiamo mettere i like ad infiniti profili mentre gli utenti non paganti possono mettere massimo 10 like al giorno quindi si devono impegnare per non sprecarli

possiamo mettere i like ad infiniti profili mentre gli utenti non paganti possono mettere massimo quindi si devono impegnare per non sprecarli Possibilità di ricevere match illimitati: verremo mostrati a tutti gli utenti del sito senza limiti quindi potremo ricevere, potenzialmente, infinità compatibilità al giorno

verremo mostrati a tutti gli utenti del sito senza limiti quindi potremo ricevere, potenzialmente, infinità compatibilità al giorno Vedere istantaneamente tutti i profili a cui piacciamo: gli utenti free vedono i profili a cui piacciono molto più lentamente (1-2 al giorno) mentre quelli paganti li vedono istantaneamente tutti

Questi sono quindi i vantaggi per abbonarsi a Hinge come utente premium.

Ma ne vale la pena? Vediamo quali sono i pareri e lo opinioni che si trovano in rete su Hinge.

Pareri ed opinioni su Hinge

Hinge è un sito di cui si è parlato abbastanza e quindi in rete è possibile trovare diverse opinioni. Una cosa molto strana che ho notato è la presenza di tantissime opinioni negative sul sito di Trustpilot.

Quasi tutte si lamentano sostanzialmente della stessa cosa ovvero del fatto che il loro profilo sia stato bannato senza un apparente ragione e che il supporto di Hinge si sia rivelato assolutamente inesistente e non abbia saputo o voluto dare spiegazioni a riguardo.

La cosa più grave è che alcuni utenti dopo essersi abbonati sono stati bannati e non solo non sono state fornite spiegazioni sulle ragioni del ban ma addirittura non abbiano ottenuto il rimborso del costo dell'abbonamento ed abbiano di fatto perso i soldi!

Sull'Apple store invece le recensioni sembrano per la maggior parte positive e quindi la cosa mi puzza abbastanza.

Che ci sia qualche competitor invidioso che abbia di proposito inserito tutte quelle recensioni negative su Trustpilot.

Non mi è ancora chiaro tutto ciò ma tra le persone che conosco e che usano Hinge non mi risultano lamentele particolari!

Hinge funziona o è una truffa?

Questa è la solita domanda da un milione di dollari. Quella che alla fine conta in assoluto di più quando si recensisce un sito o una app di dating!

Hinge NON è una truffa e questo mi sembra abbastanza ovvio dato che i proprietari della app sono gli stessi che stanno dietro a Tinder.

Questa app sembra che funzioni bene tuttavia NON è disponibile in Italia pertanto se non viviamo o viaggiamo spesso all'estero, potrebbe non valer la pena di sottoscrivere un abbonamento premium.

Anche perchè le funzioni gratuite sono sufficienti a permettere di utilizzare il sito ed iniziare a chattare ed eventualmente incontrare ragazze senza dover essere costretti a pagare!

Come cancellare il profilo su Hinge?

Hinge permette di cancellare in maniera rapida e definitiva il proprio profilo.

Clicchiamo su “Settings”. Clicchiamo su Account. Clicchiamo su Delete Account. Confermiamo.

Oltre a rendere estremamente rapida ed immediate l'eliminazione del profilo Hinge fa una cosa che nessuna altra app di dating si sognerebbe mai di fare: ci chiede dopo ciascun incontro, se vogliamo cancellare l'app.

Diciamo quindi che mantiene totalmente le sue promesse ed il suo buon auspicio di essere un app di dating pensata per essere cancellata!

Siti simili e Alternative a Hinge (Gratuite)

Hinge è una app di dating per incontri romantici ed è quindi pensata per chi cerca relazioni a lungo termine. Tuttavia è un app con funzioni molto particolari ed a tratti uniche e pertanto faccio fatica a trovare alternativi ed app simili.

In ogni caso se uno cerca incontri rapidi a costo zero può sempre fare affidamento alla lista dei Siti di Incontri Top consigliati da TBWT (trovi il link al termine di questa recensione).

Dopo quasi un decennio speso a recensire centinaia di siti di incontri posso dire di conoscere molto bene la materia ed in questa lista che aggiorno con regolarità a cadenza settimanale ed a volta anche giornaliera, ho inserito il meglio del meglio per chi vuole incontrare ragazze gratuitamente!

Conclusioni

Hinge è un app di incontri romantici davvero particolare. Sono tanti gli elementi che lo rendo un app unica nel suo genere ed ha il potenziale per distinguersi davvero dalla concorrenza.

Peccato solo che in Italia NON è ancora disponibile perchè il prezzo dell'abbonamento non è eccessivo considerato il tipo di servizio offerto.

In ogni caso il potenziale c'è tutto e comunque e se viaggiamo in uno dei paesi dove è attualmente disponibile potremo usare Hinge anche come utente non pagante per farci un idea.

Il mio voto a Hinge è 5.5 solo perchè purtroppo da noi in Italia NON è ancora arrivato.

